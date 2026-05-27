Диана Дамянова: Дайте Евровизията на София! ВЕДНАГА!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това ще има допълнителна и много голяма принадена стойност, едновременно с огранизирането на самото събитие на Евровизия. Очевидно то ще се стсъстои в залата /бивша Арена армеец/ до която няма надежден транспорт, но в замяна на това авторът на проекта е „пропуснал” да изгради някакъв, поне сравнително отговарящ на възможните посетители на залата паркинг.

Това е особено готино, защото, освен другите, естествено произтичащи от размерите на събитието Евровизия ограничения, в самите дни на състезанията, източните региони на София ще бъдат откъснати от столицата –майка, освен ако иновативната мисъл на кмета не въведе дотогава хеликоптерния или някакъв друг вид въздушен транспорт.

Въобще, спортната гордост на Борисов е измислена с краката на някой велик автор, а свързаността ѝ с града е чиста нула и това, заедно с необходимостта към залата да се доизградят макар и временни пространства за обслужване на отборите и т.н. и всичко това, неизбежно ще се отрази на реалността, когато тя дойде.

Но, не за това ми е думата.

Искаше ми се да предложа, заедно с провеждането на събитието Евровизия, България да приложи изключително иновативен подход при създаване на различни допълнителни, понякога изпълнени с огромни предизвикателства събития и състезания.

Като така предлагам:

1. Провеждане на състезание за младежи / задължително под 30 години/ за скоростно преминаване по тротоарите на София.

Като примерна площадки ще предложа улица Лайош Кошут /централна, ама най-централна София/, почти по цялата ѝ дължина, която предлага незабравими усещания при нейното преминаване.

И не, е необходимо да се бута детска количка или куфар /тогава предвижването е абсолютно невъзможно/, а просто да се премине за единица време от точка А до точка Б, със сравнително бърз ход /тичането е крайно нежелателно и много опасно за вашето здраве/.

Естествено на края на отсечката ще ви очаква кмета на София – млад, умно-красив и иновативен, който ще ви връчи специалния приз за физическа и морална издръжливост, които са абсолютно необходимо изискване при преминаването на този пасаж.

Разбира се тази улица е избрана напълно „напосоки”. Такива неуникални пространства предлага огромна част от стария Лозенец, отсечката „Петър Дертлиев „ в Люлин, дори някой „сегменти” на Витошка, както и стотици хиляди други, неупоменати дотук състезателни площи в централна и недотам централна София.

Разбира се ще се наложи както награден фонд за тези състезания , така и спонсор- по възможност световен застраховател, тъй като преминаването по улиците на кмета на „добрите сили” носи риск за живота и целостта на организма на преминаващия.

2. Състезание за самопочистване на кофите за боклук пред наетите за временно пребиваване домове. Това ще помогне още повече за повишаване на цените на тези airbnb –та по време на най-големия песенен конкурс в Европа.

Това състезание е най-подходящо да се проведе в региона на Слатина и Редута / да, да много е близо до централната точка на събитието/, където от състезателите да се изисква да изпразнят и отнесат нанякъде съдържанието на кофата за боклук .

За нуждите на състезанието може да се ползва както наета техника, така и подвижните /на колелца/ куфари на туристите, а може и да се поучат и от челния опит на демократичните български депутати, като боклукът от една кофа в едни квартал се пакетира и се пренася в друг квартал, където гордо се оставя в друга непочистена кофа.

Повярвайте ми, това състезание може да привлече стотици хиляди участници, особено ако предварително бъде разгласено, че става думи за непочистван в продължение на почти седмица боклук, допирът с който носи не само естетически и физически затруднения, а при липса на някой ваксинации, може да доведе и до усложнения в здравния статус на състезателите.

3. Може да се проведе и викторина с участието на туристите с отговори на въпроса : коя столица най, ама най-много прилича на София.

Там могат да ни изненадат отговори като Катманду и Бейрут / само в едната му част/, но пък може градът на демокрацията да бъде оприличен и на други, например намиращи се в положение на война градове.

Повярвайте ми! Ако всичко това бъде добре обмислено и бъдат начертани точните /а то има изобилие от такива/ отсечки и точки за провеждането му, то ние ще влезем не само в европейските , но и в световните новини.

При това трайно.

Защото на света ще стане ясно, че положението в столицата на България си е истинска Бангаранга. А каква по-добра реклама

от това?

PP Разбира се, с радост ще приема и ще включа в настоящата разработка всякакви дестинации, които бъдат предложени допълнително от скъпите ми приятели и читатели.

Снимковите материали са желателни и ще бъдат предоставени на умно-красивата кметска управа за да се подпомогне тежкия избор /поради голямата конкуренция/ на дестинации.