Диана Дамянова: Дайте Евровизията на София! ВЕДНАГА!

27 Май, 2026 10:01 984 29

Защото на света ще стане ясно, че положението в столицата на България си е истинска Бангаранга

Снимка: Нова телевизия
Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Това ще има допълнителна и много голяма принадена стойност, едновременно с огранизирането на самото събитие на Евровизия. Очевидно то ще се стсъстои в залата /бивша Арена армеец/ до която няма надежден транспорт, но в замяна на това авторът на проекта е „пропуснал” да изгради някакъв, поне сравнително отговарящ на възможните посетители на залата паркинг.

Това е особено готино, защото, освен другите, естествено произтичащи от размерите на събитието Евровизия ограничения, в самите дни на състезанията, източните региони на София ще бъдат откъснати от столицата –майка, освен ако иновативната мисъл на кмета не въведе дотогава хеликоптерния или някакъв друг вид въздушен транспорт.

Въобще, спортната гордост на Борисов е измислена с краката на някой велик автор, а свързаността ѝ с града е чиста нула и това, заедно с необходимостта към залата да се доизградят макар и временни пространства за обслужване на отборите и т.н. и всичко това, неизбежно ще се отрази на реалността, когато тя дойде.

Но, не за това ми е думата.

Искаше ми се да предложа, заедно с провеждането на събитието Евровизия, България да приложи изключително иновативен подход при създаване на различни допълнителни, понякога изпълнени с огромни предизвикателства събития и състезания.

Като така предлагам:

1. Провеждане на състезание за младежи / задължително под 30 години/ за скоростно преминаване по тротоарите на София.

Като примерна площадки ще предложа улица Лайош Кошут /централна, ама най-централна София/, почти по цялата ѝ дължина, която предлага незабравими усещания при нейното преминаване.

И не, е необходимо да се бута детска количка или куфар /тогава предвижването е абсолютно невъзможно/, а просто да се премине за единица време от точка А до точка Б, със сравнително бърз ход /тичането е крайно нежелателно и много опасно за вашето здраве/.

Естествено на края на отсечката ще ви очаква кмета на София – млад, умно-красив и иновативен, който ще ви връчи специалния приз за физическа и морална издръжливост, които са абсолютно необходимо изискване при преминаването на този пасаж.

Разбира се тази улица е избрана напълно „напосоки”. Такива неуникални пространства предлага огромна част от стария Лозенец, отсечката „Петър Дертлиев „ в Люлин, дори някой „сегменти” на Витошка, както и стотици хиляди други, неупоменати дотук състезателни площи в централна и недотам централна София.

Разбира се ще се наложи както награден фонд за тези състезания , така и спонсор- по възможност световен застраховател, тъй като преминаването по улиците на кмета на „добрите сили” носи риск за живота и целостта на организма на преминаващия.

2. Състезание за самопочистване на кофите за боклук пред наетите за временно пребиваване домове. Това ще помогне още повече за повишаване на цените на тези airbnb –та по време на най-големия песенен конкурс в Европа.

Това състезание е най-подходящо да се проведе в региона на Слатина и Редута / да, да много е близо до централната точка на събитието/, където от състезателите да се изисква да изпразнят и отнесат нанякъде съдържанието на кофата за боклук .

За нуждите на състезанието може да се ползва както наета техника, така и подвижните /на колелца/ куфари на туристите, а може и да се поучат и от челния опит на демократичните български депутати, като боклукът от една кофа в едни квартал се пакетира и се пренася в друг квартал, където гордо се оставя в друга непочистена кофа.

Повярвайте ми, това състезание може да привлече стотици хиляди участници, особено ако предварително бъде разгласено, че става думи за непочистван в продължение на почти седмица боклук, допирът с който носи не само естетически и физически затруднения, а при липса на някой ваксинации, може да доведе и до усложнения в здравния статус на състезателите.

3. Може да се проведе и викторина с участието на туристите с отговори на въпроса : коя столица най, ама най-много прилича на София.

Там могат да ни изненадат отговори като Катманду и Бейрут / само в едната му част/, но пък може градът на демокрацията да бъде оприличен и на други, например намиращи се в положение на война градове.

Повярвайте ми! Ако всичко това бъде добре обмислено и бъдат начертани точните /а то има изобилие от такива/ отсечки и точки за провеждането му, то ние ще влезем не само в европейските , но и в световните новини.

При това трайно.

Защото на света ще стане ясно, че положението в столицата на България си е истинска Бангаранга. А каква по-добра реклама

от това?

PP Разбира се, с радост ще приема и ще включа в настоящата разработка всякакви дестинации, които бъдат предложени допълнително от скъпите ми приятели и читатели.

Снимковите материали са желателни и ще бъдат предоставени на умно-красивата кметска управа за да се подпомогне тежкия избор /поради голямата конкуренция/ на дестинации.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Азербайджан даде 2 млрд за организиране на Евровизия.

    Коментиран от #12

    10:03 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 кой мy дpeмe

    5 6 Отговор
    вюесто евровизия
    русия догодина ще зарадва столичани със заря

    10:03 27.05.2026

  • 5 честен ционист

    3 4 Отговор
    Бургас, или Варна ще е, понеже гостите обичат казината.

    10:03 27.05.2026

  • 6 Ей, боклук?

    7 0 Отговор
    Стига си ми трила коментарите

    10:03 27.05.2026

  • 7 ЕвроджендърВизия

    6 1 Отговор
    И 6@ ле сме та и д3вер0т0, 6анra paнra

    10:05 27.05.2026

  • 8 Годините НЕ прощават...

    11 1 Отговор
    Това ку-ку съвсем изплиска легена.

    Коментиран от #18

    10:07 27.05.2026

  • 9 Евровизия официално:

    7 0 Отговор
    Евровизия ли искаш?...На🖕

    10:09 27.05.2026

  • 10 Тупаранга

    4 1 Отговор
    У Софето баш у Факултето.

    10:09 27.05.2026

  • 11 Ван Хелзинг

    10 0 Отговор
    Изчезни бе,вампир

    10:10 27.05.2026

  • 12 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тя и русия даде $ 7 милиарда за 50 км магистрала в Сочи преди олимпиадата, но това не означава, че е нормално и реално.

    10:10 27.05.2026

  • 13 Пич

    9 0 Отговор
    Дамянова !!! Всяка тъпотия трябва да има граници!!! Както всеки праззз паветник мразиш собствената си държава и столица!!! Като си толкова отворена, иди да видиш Шанз еЛизе на какво са го обърнали местните ту земци!!!

    10:14 27.05.2026

  • 14 Евровизьор

    5 0 Отговор
    Дайте и 1 шише с АЛКОХОЛ на тая алкохоличка с плашеш външен вид че нещо е жадна

    10:15 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стига с тая ганга банга

    1 0 Отговор
    Ставате досадни 24/7 една и съща новина се джвака по 1000 различни начина, като че сме печелили организация на мисия до Марс и сега се търси космодрум!

    10:16 27.05.2026

  • 17 артисти и певци вземат дрога , алкохол

    0 1 Отговор
    самоубиват се , карат коли дрогирани . този съмнителен и нехаресван формат шоу състезание внесе малко хаос и разногласие в музикалните среди . много не поздравиха победителката . приходи няма . разход 250 бона . уж талант . а 1 танц и 1 песен повторение около 5-6 месеца . доста странно . съмнително . при един аръков имаше милион по евро програма . 5 песни и 3 костюма . културата остана без пари . войните вдигат цените . нафтата скочи . интересно .

    10:17 27.05.2026

  • 18 Исторически факти

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Годините НЕ прощават...":

    Бабето е откачило... окончателно...

    10:17 27.05.2026

  • 19 Аман

    2 1 Отговор
    Писна ми от глупостите на тая опулена кокошка.

    10:19 27.05.2026

  • 20 ШЕФА

    1 2 Отговор
    Тази мумия е компетентна по всички въпроси .Дайте ЕвроСоросоидия на София веднага ? Ами за това трябва да се питат Софиянци,дали искат всичкият боклук на Европа да се изсипе тук !

    10:19 27.05.2026

  • 21 Варна

    1 0 Отговор
    Ей ма.муно,изчезни и не си показвай повече мрс.ата физиономия.

    10:20 27.05.2026

  • 22 Пак ли ти

    5 0 Отговор
    Всички големи проблеми на София са наследени от твоя Бойко, твоята Фандъкова и твоя герб, които и сега правят всичко да саботират работата на законно избрания кмет.

    10:22 27.05.2026

  • 23 Тиквата

    4 0 Отговор
    Тази изцъклена скумрия сигурно се надява да я направят водеща на ЕвроМръсотия ?

    10:23 27.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дика

    1 0 Отговор
    Да идват китайците да вдигнат едно хале на поляната до летището, друг вариант няма.

    10:34 27.05.2026

  • 26 От 36 Години !

    1 0 Отговор
    Гледаме !

    Евровизията Тук !

    И Върха !

    Бангаранга !

    На Управляващите !

    10:40 27.05.2026

  • 27 За 36 Години !

    1 0 Отговор
    За 36 Години !

    Що Глупост ! Събра !

    Тази Страна !

    10:43 27.05.2026

  • 28 уффф

    0 0 Отговор
    Тази да не е собственика на факти че я публикувате често.Никой не я чете

    10:43 27.05.2026

  • 29 Стига ма, я си купи перука!

    0 0 Отговор
    Стига! Стига сте на натрапвали тази грозна, гнусна и противна персона, май е от женски пол, дето преди години нещо се слагаше за "синдикалистка" и "защитаваше трудещите се от капиталистите", после отиде да лиже краката на Вальовия Златю - верен авер и ортак на мутрата от СИК Боко Ткивата, и накрая се писа за "анализаторка", но върла защитница на престъпната ГЕРБерастка пасмина на СИКаджийския магистрален бандит! Виж какво, Дамяновата, вземи и си купи една перука, че с тези пет косъма на кратуната си по-страшна и от вещица! И затвори мръсната си уста, ако я затвориш завинаги, българският народ цял живот ще помни добрината ти! Ти и срещу столичния кмет да тичаш, няма да го стигнеш ма, Дамяновата, няма да го стигнеш, защото си нищожество!

    10:46 27.05.2026