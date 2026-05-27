Васил Панайотов с трогателно послание за сбогом към Черно море

След осемгодишна "служба" емблематичният футболист на Черно море Васил Панайотов се сбогува с клуба и феновете чрез трогателно послание в социалните мрежи.

Той изрази дълбоката си благодарност за времето, прекарано във Варна, изпълнено с битки, емоции и незабравими моменти. Специална благодарност отправи и към феновете за тяхното уважение, подкрепа и любов.

„Благодаря“ – това е думата за тези 8 години!

8 години, изпълнени с битки и трудности, но и много позитивни емоции и незабравими моменти. За мен беше чест да бъда част от ПФК Черно море!

Благодаря на докторите и масажистите за грижите и отдадеността и че правехте всичко възможно отново да бъда готов за битка.

Благодаря на треньорския щаб и най-вече на старши треньора Илиан Илиев за невероятното доверие и подкрепата към мен. За това, че ми помогнахте да открия качества в себе си, за които дори не подозирах.

Благодаря и на всички мои съотборници! На всеки, с когото делих една съблекалня, един терен и една мечта. Заедно преживяхме трудни моменти, тежки загуби и още по-големи победи. Именно трудностите ни направиха по-силни и по-сплотени, а успехите – едно истинско семейство.

Ще помня не само мачовете, а и моментите след тях – смеха, празненствата, емоциите и всички спомени, които ще останат завинаги в сърцето ми.

И огромно благодаря на феновете на Черно море! За уважението, подкрепата и любовта към мен и моето семейство. Усещах ги всеки ден – не само на стадиона, а навсякъде из Варна.

Както казах в началото – думата е „Благодаря“, а може би дори тя е малко!

Само Черно море! 💚"