Александър Стоянов: У нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа

27 Май, 2026 12:01 678 12

Т.е. Проблемът не е, че дилъри продават свободно ЛСД под носа на полицията на деца, а че хората не са подали сигнал на 112? Браво! Поклон!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на планираните съкращения в културата, “министъра на #МВР”, пулейки се в камерата, обвини обществото че е виновно за трагедията в Благоевград, защото хората не сигнализирали за купона.

Това коментира във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Докато тези долни хрантутници вземат двойни и тройни заплати на учителските, за да отчитат организираната престъпност и да заменят правораздаването с наглост, #България ще остане последна дупка на кавала в Европа.

Това ли е качеството, което получаваме, наглеци такива?

Аз лично съм подавал десетки сигнали за шумни купони и винаги съм получавал свити рамене по телефона. Бус смаза багажника ми докато чаках на светофар пред патрулка и на въпросът ми полицаите отговориха, че не е тяхна работа и си тръгнаха с патрулката.

Какви точно сигнали да подаваме? На кого? На наглите търтеи зад бюрата в МВР? На безразличните полицаи по улиците? Чини ми се, че от дилърите ще получим повече човешко разбиране, ако ги попитаме.

Въпросът тук не е дали има честни полицаи - има, 100%. Проблемът е, че аз и много от българите живеем с усещането, че у нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа.

Ако на Демерджиев това не му харесва, да започне да си върши работата като хората.


  • 1 МВР

    18 2 Отговор
    Е ОПГ

    12:04 27.05.2026

  • 2 И защо да подават?

    8 7 Отговор
    Ония ден някъв Мирчев подаде сигнал на 112, и тука го охулиха, че пречел на дилъра да си върши работата.

    И в Благоевград е така - хората са оставили дилъра да си храни семейството с честна търговия.

    Коментиран от #9

    12:05 27.05.2026

  • 3 айде

    2 4 Отговор
    вече и да слушаш музика без слушалки в 17:30 следобяда е престъпление.
    егати държавата

    Коментиран от #11

    12:08 27.05.2026

  • 4 Джо пацyлa

    11 1 Отговор
    🚨🅱️⛔📛Братът на Рая НаДелян е арестуван в момент на продажба на три вида особено опасна и смъртоносна дрога🔥💊💉‼️

    РаяНаДелян ГЕРБ Пеевски

    И братът на Рая НаДелян се оказа човек на Делян. На това мирише новината на кристали с дъх на трева и вид на фентанил, която не може да пробие в медиите вече пети ден.
    Кристиян Назарян е в ареста и е задържан под стража с решение на съда и по искане на прокуратурата във Варна, защото е особено опасен престъпник. Арестуван е от МВР в момент на продажба на цели три вида особено опасни наркотици – марихуана, хероин и смъртоносния фентанил, които убива милиони годишно по света. Очевидно вече ще убива и в България, във Варна. Разпространението на фентанил не е просто продажба на наркотик, а убийство или опит за такова и то умишлено.

    Коментиран от #5

    12:09 27.05.2026

  • 5 До Джо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Джо пацyлa":

    След мое запитване днес, прокурор Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна, отговори за ареста на Кристиан Назарян, брат на заместник-председателката на Народното събрание Рая Назарян, следното:

    “На 21 май Кристиан Назарян е задържан от полицията. На 24 май е гледано искането за задържането му под стража и е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
    Обвинен е за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – марихуана, фентанил и хероин, както и за разпространение на хероин.
    В момента се намира в ареста, тъй като съдът е постановил задържане под стража.
    Задържаният твърди в своите показания че неговата сестра и бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов нямат информация за неговите деяния. Лицето е продавал наркотични вещества в координация с известния мото- клуб " Ангелите на Ада" които са близки до лидера на вече извън парламентарната политическа партия Станислав ( Слави) Трифонов който в предишното правителство е разпъвал чадър за разпространението.
    Съдебният акт не е окончателен. Нямам представа дали е обжалвана мярката.
    Но така или иначе, днес все още сме в срока за обжалване, би могъл и днес да обжалва.”

    Соня Колтуклиева

    12:10 27.05.2026

  • 6 Контрол

    6 1 Отговор
    Престъпникът трябва да знае че като прави нещо лошо,ще му се направи по лошо.

    12:10 27.05.2026

  • 7 За 8 години населението е намаляло

    13 0 Отговор
    С 10% а бройката на полицаите се е увеличила с 10% до 61 хиляди. Младши инспектор започва със стартова заплата 2580 евро и не плащат осигуровки, плюс пари за дрехи храна,звание,длъжност и извънредни = 5000 евро. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране на 52 години = 100 000 евро. Тиквата ,свинята с подлогата убития славуца от село Учиндол ( Плевенско) вдигнаха заплатите в силовите ведомства МВР ,МО и ДАНС със 70% и само за МВР разходите са 8 милиарда годишно които плащат работещщите с данъци и осигуровки. . В същото време миналата година управлението на грабежа тиква - свиня с подлога убития продажен и най мразен чалга месия славуца взеха 11 милиарда евро ( 22 милиарда лева) нови заеми за да плащат на търтеите а имаха намерение да вдигнат данъци и осигуровки на работещите. Конфискация на имотите и кеша на свинята ,тиквата и убития смазан бивш чалгар славуца и заплатите на полицаи и военни колкото е средната за страната 1380 евро.

    12:11 27.05.2026

  • 8 Полицията

    8 0 Отговор
    работи за тях и с тях .

    12:12 27.05.2026

  • 9 Случаят

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "И защо да подават?":

    със сигнала на Мирчев е различен, поне от информацията в медиите. Човекът, предмет на сигнала, не е дилър, а доставчик на храна и е паркирал принудително, поради липса на паркинг места. Мирчев не е проявил разбиране и търпение и се е възползвал от привилегиите си на депутат. Дали обаче, ако обикновен гражданин подаде сигнал, ще има същия ефект... Всички сме подавали сигнали и знаем как завършват нещата.

    12:14 27.05.2026

  • 10 Пулицай

    8 1 Отговор
    Ами за 4000 евро средна заплата толкоз....

    12:15 27.05.2026

  • 11 Зависи

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "айде":

    колко силно озвучаваш наоколо. Не си сам на остров. Има хора, които почиват след нощен труд и такива, които не харесват твоята музика, представи си, а ти нарушаваш личното им пространство.

    12:17 27.05.2026

  • 12 Дориана

    3 0 Отговор
    Двойните и тройните заплати на учителите и в МВР бяха дадени при управлението на Борисов и Пеевски с подкрепата на БСП, ИТН и ППДБ. Дори наглостта на учителите стигна до там, че да искат още повишение на заплатите при никакви резултати и дисциплина в училище.Тотални съкращения и оптимизация трябва да има във всички сектори.

    12:23 27.05.2026