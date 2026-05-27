Александър Стоянов: У нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На фона на планираните съкращения в културата, “министъра на #МВР”, пулейки се в камерата, обвини обществото че е виновно за трагедията в Благоевград, защото хората не сигнализирали за купона.

Т.е. Проблемът не е, че дилъри продават свободно ЛСД под носа на полицията на деца, а че хората не са подали сигнал на 112? Браво! Поклон!

Това коментира във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.

Докато тези долни хрантутници вземат двойни и тройни заплати на учителските, за да отчитат организираната престъпност и да заменят правораздаването с наглост, #България ще остане последна дупка на кавала в Европа.

Това ли е качеството, което получаваме, наглеци такива?

Аз лично съм подавал десетки сигнали за шумни купони и винаги съм получавал свити рамене по телефона. Бус смаза багажника ми докато чаках на светофар пред патрулка и на въпросът ми полицаите отговориха, че не е тяхна работа и си тръгнаха с патрулката.

Какви точно сигнали да подаваме? На кого? На наглите търтеи зад бюрата в МВР? На безразличните полицаи по улиците? Чини ми се, че от дилърите ще получим повече човешко разбиране, ако ги попитаме.

Въпросът тук не е дали има честни полицаи - има, 100%. Проблемът е, че аз и много от българите живеем с усещането, че у нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа.

Ако на Демерджиев това не му харесва, да започне да си върши работата като хората.