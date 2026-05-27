Александър Стоянов: У нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа

На фона на планираните съкращения в културата, “министъра на #МВР”, пулейки се в камерата, обвини обществото че е виновно за трагедията в Благоевград, защото хората не сигнализирали за купона.
Т.е. Проблемът не е, че дилъри продават свободно ЛСД под носа на полицията на деца, а че хората не са подали сигнал на 112? Браво! Поклон!
Това коментира във "Фейсбук" историкът Александър Стоянов.
Докато тези долни хрантутници вземат двойни и тройни заплати на учителските, за да отчитат организираната престъпност и да заменят правораздаването с наглост, #България ще остане последна дупка на кавала в Европа.
Това ли е качеството, което получаваме, наглеци такива?
Аз лично съм подавал десетки сигнали за шумни купони и винаги съм получавал свити рамене по телефона. Бус смаза багажника ми докато чаках на светофар пред патрулка и на въпросът ми полицаите отговориха, че не е тяхна работа и си тръгнаха с патрулката.
Какви точно сигнали да подаваме? На кого? На наглите търтеи зад бюрата в МВР? На безразличните полицаи по улиците? Чини ми се, че от дилърите ще получим повече човешко разбиране, ако ги попитаме.
Въпросът тук не е дали има честни полицаи - има, 100%. Проблемът е, че аз и много от българите живеем с усещането, че у нас престъпниците са безнаказани, а полицията е проформа.
Ако на Демерджиев това не му харесва, да започне да си върши работата като хората.
1 МВР
12:04 27.05.2026
2 И защо да подават?
И в Благоевград е така - хората са оставили дилъра да си храни семейството с честна търговия.
12:05 27.05.2026
3 айде
егати държавата
12:08 27.05.2026
4 Джо пацyлa
РаяНаДелян ГЕРБ Пеевски
И братът на Рая НаДелян се оказа човек на Делян. На това мирише новината на кристали с дъх на трева и вид на фентанил, която не може да пробие в медиите вече пети ден.
Кристиян Назарян е в ареста и е задържан под стража с решение на съда и по искане на прокуратурата във Варна, защото е особено опасен престъпник. Арестуван е от МВР в момент на продажба на цели три вида особено опасни наркотици – марихуана, хероин и смъртоносния фентанил, които убива милиони годишно по света. Очевидно вече ще убива и в България, във Варна. Разпространението на фентанил не е просто продажба на наркотик, а убийство или опит за такова и то умишлено.
12:09 27.05.2026
5 До Джо
До коментар #4 от "Джо пацyлa":След мое запитване днес, прокурор Радослав Лазаров, говорител на Окръжна прокуратура - Варна, отговори за ареста на Кристиан Назарян, брат на заместник-председателката на Народното събрание Рая Назарян, следното:
“На 21 май Кристиан Назарян е задържан от полицията. На 24 май е гледано искането за задържането му под стража и е постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Обвинен е за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – марихуана, фентанил и хероин, както и за разпространение на хероин.
В момента се намира в ареста, тъй като съдът е постановил задържане под стража.
Задържаният твърди в своите показания че неговата сестра и бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов нямат информация за неговите деяния. Лицето е продавал наркотични вещества в координация с известния мото- клуб " Ангелите на Ада" които са близки до лидера на вече извън парламентарната политическа партия Станислав ( Слави) Трифонов който в предишното правителство е разпъвал чадър за разпространението.
Съдебният акт не е окончателен. Нямам представа дали е обжалвана мярката.
Но така или иначе, днес все още сме в срока за обжалване, би могъл и днес да обжалва.”
Соня Колтуклиева
12:10 27.05.2026
9 Случаят
До коментар #2 от "И защо да подават?":със сигнала на Мирчев е различен, поне от информацията в медиите. Човекът, предмет на сигнала, не е дилър, а доставчик на храна и е паркирал принудително, поради липса на паркинг места. Мирчев не е проявил разбиране и търпение и се е възползвал от привилегиите си на депутат. Дали обаче, ако обикновен гражданин подаде сигнал, ще има същия ефект... Всички сме подавали сигнали и знаем как завършват нещата.
12:14 27.05.2026
11 Зависи
До коментар #3 от "айде":колко силно озвучаваш наоколо. Не си сам на остров. Има хора, които почиват след нощен труд и такива, които не харесват твоята музика, представи си, а ти нарушаваш личното им пространство.
12:17 27.05.2026
