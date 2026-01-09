Анализ на Валентин ИВАНОВ
В един момент разбираш, че проблемът с боклука не е боклукът. А това кой решава кой го чисти, на каква цена и по какъв начин.
Години наред в София плащахме много, получавахме малко и ни обясняваха, че „така е навсякъде“.
Че е сложно.
Че няма алтернатива.
Че ако не подпишеш, ще стане по-лошо.
Ще затрупаме града с боклуци и ще стане по-тежко.
Това не беше управление, а отстъпление и възпитание в страх и послушание. Затова битката около сметопочистването днес е толкова шумна.
Не защото някой изведнъж е загрижен за кофите, а защото за първи път някой отказа да подпише договори от страх.
Да, Васил Терзиев, добър или лош, сложи свои правила – правилата на общината и на гражданите.
Така трябва да бъде. Правилата ги поставя управлението, получило мандат от гражданите, а не хора, които се хранят от парите на града.
Това, което той направи, изглежда просто, но е изключително рядко: каза „не“.
Не прие ултиматума „или подписваш, или градът ще потъне“.
Не се съгласи да поддържа стария модел с нов подпис, дори на много по-висока цена.
Ясно е, че всички ние като жители на София плащаме тази огромна цена.
Всеки ден да сме пред преливащите съдове за смет.
Факт е, че търпейки, подкрепяме кмета в тази битка, а тя не е само за него, а за всички нас.
Тук става дума и за 400 млн. лв., които не са само цифра, а поне 30–40 нови детски градини.
И тук стигаме до същината. В подземния свят най-ценната валута не са само парите. А страхът.
По-точно убеждението, че няма смисъл да се опълчваш, защото „те са всесилни“ и ще пострадаш. Ще загубиш.
Години наред тези хора не изглеждаха недосегаеми, защото бяха непобедими.
Изглеждаха такива, защото всички се държаха така, сякаш са.
Подписваше се „за спокойствие“.
Мълчеше се „за стабилност“.
Плащаше се скъпо „за да няма проблем“.
Това само отлагаше проблема, защото такъв има.
И той не е кой чисти, а при какви условия.
И така се ражда митът.
Имената, около които този мит се въртеше, са добре известни.
Христофорос Аманатидис („Таки“) – фигура, описвана в множество разследващи журналистически публикации като символ на влияние без последствия.
Данни, сигнали, документи – всичко това съществува от години. Факти, за които властите услужливо мълчат. Липсваше само едно: някой на позиция да каже „не“.
Румен Гайтански („Вълка“) – олицетворение на стария модел в сметопочистването: монополни позиции, публични средства, политически комфорт.
Милиони от нашите пари, превърнати в луксозни имоти и гаражи с хиперавтомобили. Десетилетия наред това не беше проблем – не защото беше нормално, а защото никой не се противопоставяше.
Така беше удобно.
И ето ключовия момент:
Подземният свят не се срутва, когато му вземеш парите, защото там приходите не са само от боклук, а от дрога и престъпления.
Срутва се, когато му вземеш аурата. Легендата. В мига, в който кмет на столицата отказва да подпише –
без лозунги, без театър, просто с хладно „не“ – образът на всесилните започва да се пука.
Това важи и за фигури като Делян Пеевски: те изглеждат могъщи, докато всички се държат така, сякаш са.
В момента, в който някой се изправи срещу тях, те престават да бъдат мит и стават просто хора с интереси.
Затова днес има истерия. Не защото някой е изгубил пари. А защото за първи път някой не се огъна.
И сега най-важното:
Това не е лична кауза на един кмет. Това е тест за обществото.
Такива битки не се печелят с един отказ и от един човек.
Печелят се, когато гражданите не се страхуват.
Защото ако днес кажем „айде стига, нищо няма да стане“, утре всичко ще се върне със същите хора, със същите договори, само че още по-скъпо и още по-нагло.
Докато не поискат нещо друго – на още по-висока цена.
Страхът работи, докато му вярваме.
В момента, в който престанем, всесилните се оказват просто временни.
Те отпадат и изтичат в канала.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #26, #27, #28
13:52 09.01.2026
2 Трол
Коментиран от #6, #8
13:56 09.01.2026
3 Възраждане
Коментиран от #10
13:57 09.01.2026
4 честен ционист
13:58 09.01.2026
5 Бичето
13:58 09.01.2026
6 БайТошо
До коментар #2 от "Трол":Ленински съботник.
13:59 09.01.2026
7 гейче еднорогче
13:59 09.01.2026
8 честен ционист
До коментар #2 от "Трол":Не само ще помагаш по 8 часа на седмица безвъзмездно, а трябва да го правиш от душа, иначе ще помагаш на пацаните да копат окопи и правят просеки край Кишинев под командването на някой османлия.
14:00 09.01.2026
9 Те и децата
14:01 09.01.2026
10 Дето е текло
До коментар #3 от "Възраждане":Пак ще тече
14:03 09.01.2026
11 Софиянец
14:07 09.01.2026
12 Неможачи
14:17 09.01.2026
13 побърканяк
14:19 09.01.2026
14 Гечко
14:19 09.01.2026
15 Сто по Сто
За да можеш да казваш "не", трябва да имаш друго решение, което трабва да можеш да предложиш и да реализираш.
Тук виждаме едно некадърно управление – на проблема с буклука, ако изобщо може да се нарече управление.
Колкото и да го защитавате - той показа, че не може да решава проблемите, които сам създава.
Тъпрението на хората няма към него няма да е безкрайно. Вашият кризисен пиар в един момент започва да омръзва на хората.
14:22 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 замислен
14:24 09.01.2026
18 ЦИРК
В крайна сметка, софианци ще платят прескъпо за това опълчване, ако въобще опълчването донесе някакъв резултат, то няма да е за града а пак за определени кръгове, може да са други може да са и същитете, времето ще покаче как ще се развият нещата.
То е ясно че като си затлачвал една система деситилетия и си направил определени фирми или по-скоро фирма монополист на пазара ще страдаш в даден момент. Колко предприятия има в София които разполагат с капацитет и машини да чистят града ? Ми според мен 1 тогава към този момент каква алтернатива има ? Като ще се "опъваш" на статуктвото, не трябваше ли първо да изработиш план в който да заложиш всички възможни варианти, преди да излезеш с гол тумбак и чифте пищови на него ? Защо не се отделяха средства малко по-малко за да се организира и разшири дейността на 100% (или хаиде поне 51%) общински предприятия и дружества които да се заемат със сметоизвозването и да не се стига до никакви кризи ? Имате късмет че е зима, ако беше лятото ви е бедна фантацията какви болести и зарази биха тръгнали от казаните и плъховете. Кризата няма да се реши с приказки, трябват действия и то с акъл. Дали ще се случи, аз поне не вярвам, но го желая на софианци.
14:25 09.01.2026
19 Изобилие
14:25 09.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Проблем
14:28 09.01.2026
22 ШЕФА
14:30 09.01.2026
23 Перо
14:30 09.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не разбирам
14:35 09.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абсолютно точно!
Освен това гледам, че като напиша думата от заглавието на статията, автоматично съобщение ми се "премахва от мдртр"?!
Е до кога така с филтрирането бе неуважаеми мъ.ератори?!
Иначе точно отпдка начело на държавата е виновен за тази ситуация!
Всички от герб, дпс, бсп, ппдб, итн и др управлявали, са виновни за курсът на свободно падане на нашата страна!
Когато горните антибългари бъдат опандизени за заслугите си, тогава България ще има подем!!!
Коментиран от #30
14:42 09.01.2026
29 Проблемът
14:44 09.01.2026
30 Виж сега
До коментар #28 от "Мнение":При Фандъкова,нещата в София вървяха нормално.Нито данък смет се е повишавал,нито кошовете преливаха от боклук.Не искаме такава промяна! Дойдоха шарлатаните(според Президента) и решиха да променят нещата.Ама то стана по-зле.Защо променяш нещо,без да разбираш.
14:51 09.01.2026
31 кой му дреме
утре са на фронта да защитават родината от руския башибозук
ние от ГЕРБ мислим за бг младеж
а за неграмотните цигани предлагаме 5000 лв чисто за лежане в патрулката и 30 заплати на куп и пенсиониране на младини
14:52 09.01.2026
32 Георги
14:52 09.01.2026