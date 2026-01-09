Новини
Проблемът с боклука не е боклукът!

Проблемът с боклука не е боклукът!

9 Януари, 2026 13:37, обновена 9 Януари, 2026 13:50 1 103 32

  • валентин иванов-
  • софия-
  • боклук-
  • страх-
  • общество

Това не е лична кауза на един кмет. Това е тест за обществото

Проблемът с боклука не е боклукът! - 1
Снимка: Спаси София
Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Анализ на Валентин ИВАНОВ

В един момент разбираш, че проблемът с боклука не е боклукът. А това кой решава кой го чисти, на каква цена и по какъв начин.

Години наред в София плащахме много, получавахме малко и ни обясняваха, че „така е навсякъде“.

Че е сложно.

Че няма алтернатива.

Че ако не подпишеш, ще стане по-лошо.

Ще затрупаме града с боклуци и ще стане по-тежко.

Това не беше управление, а отстъпление и възпитание в страх и послушание. Затова битката около сметопочистването днес е толкова шумна.

Не защото някой изведнъж е загрижен за кофите, а защото за първи път някой отказа да подпише договори от страх.

Да, Васил Терзиев, добър или лош, сложи свои правила – правилата на общината и на гражданите.

Така трябва да бъде. Правилата ги поставя управлението, получило мандат от гражданите, а не хора, които се хранят от парите на града.

Това, което той направи, изглежда просто, но е изключително рядко: каза „не“.

Не прие ултиматума „или подписваш, или градът ще потъне“.

Не се съгласи да поддържа стария модел с нов подпис, дори на много по-висока цена.

Ясно е, че всички ние като жители на София плащаме тази огромна цена.

Всеки ден да сме пред преливащите съдове за смет.

Факт е, че търпейки, подкрепяме кмета в тази битка, а тя не е само за него, а за всички нас.

Тук става дума и за 400 млн. лв., които не са само цифра, а поне 30–40 нови детски градини.

И тук стигаме до същината. В подземния свят най-ценната валута не са само парите. А страхът.

По-точно убеждението, че няма смисъл да се опълчваш, защото „те са всесилни“ и ще пострадаш. Ще загубиш.

Години наред тези хора не изглеждаха недосегаеми, защото бяха непобедими.

Изглеждаха такива, защото всички се държаха така, сякаш са.

Подписваше се „за спокойствие“.

Мълчеше се „за стабилност“.

Плащаше се скъпо „за да няма проблем“.

Това само отлагаше проблема, защото такъв има.

И той не е кой чисти, а при какви условия.

И така се ражда митът.

Имената, около които този мит се въртеше, са добре известни.

Христофорос Аманатидис („Таки“) – фигура, описвана в множество разследващи журналистически публикации като символ на влияние без последствия.

Данни, сигнали, документи – всичко това съществува от години. Факти, за които властите услужливо мълчат. Липсваше само едно: някой на позиция да каже „не“.

Румен Гайтански („Вълка“) – олицетворение на стария модел в сметопочистването: монополни позиции, публични средства, политически комфорт.

Милиони от нашите пари, превърнати в луксозни имоти и гаражи с хиперавтомобили. Десетилетия наред това не беше проблем – не защото беше нормално, а защото никой не се противопоставяше.

Така беше удобно.

И ето ключовия момент:

Подземният свят не се срутва, когато му вземеш парите, защото там приходите не са само от боклук, а от дрога и престъпления.

Срутва се, когато му вземеш аурата. Легендата. В мига, в който кмет на столицата отказва да подпише –

без лозунги, без театър, просто с хладно „не“ – образът на всесилните започва да се пука.

Това важи и за фигури като Делян Пеевски: те изглеждат могъщи, докато всички се държат така, сякаш са.

В момента, в който някой се изправи срещу тях, те престават да бъдат мит и стават просто хора с интереси.

Затова днес има истерия. Не защото някой е изгубил пари. А защото за първи път някой не се огъна.

И сега най-важното:

Това не е лична кауза на един кмет. Това е тест за обществото.

Такива битки не се печелят с един отказ и от един човек.

Печелят се, когато гражданите не се страхуват.

Защото ако днес кажем „айде стига, нищо няма да стане“, утре всичко ще се върне със същите хора, със същите договори, само че още по-скъпо и още по-нагло.

Докато не поискат нещо друго – на още по-висока цена.

Страхът работи, докато му вярваме.

В момента, в който престанем, всесилните се оказват просто временни.

Те отпадат и изтичат в канала.


България
Оценка 3.8 от 18 гласа.
Оценка 3.8 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 10 Отговор
    Носете си боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #24, #26, #27, #28

    13:52 09.01.2026

  • 2 Трол

    8 16 Отговор
    Ето заради такива статии си заслужава през уикенда да помагаме в сметоизвозването на столицата.

    Коментиран от #6, #8

    13:56 09.01.2026

  • 3 Възраждане

    20 6 Отговор
    Проблемът е в сина на Държавна Сигурност и племенник на Петър Младенов - Терзиев

    Коментиран от #10

    13:57 09.01.2026

  • 4 честен ционист

    6 7 Отговор
    Проблемът е Ганчо и че си вярва, че данъците му имат някакъв смисъл и че някой му е длъжен да му чисти. Васко трябва като в Руанда да въведе задължителен безвъзмзден обществено полезен труд за всички безделници от Ген Зи-то.

    13:58 09.01.2026

  • 5 Бичето

    15 1 Отговор
    Те боклука шопите сани си го правят и сами си го избраха

    13:58 09.01.2026

  • 6 БайТошо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ленински съботник.

    13:59 09.01.2026

  • 7 гейче еднорогче

    23 5 Отговор
    Хе , хе ! Хайде сега - всички розово-лилави - НА АМБРАЗУРАТА да опазим д-то на Васко Т. !!! Статийката (по горе) е толкова очевАдно демагогска , че ... няма накъде . Васко Т. се борел с ... мафията (смЕх) , борел се да стане София град , който се "движи" по "правилата" на гражданите (бурен смЕх) и бил "преборил" и Вълка и Таки (та и Делянката) ???!!! Майтап , ама ... майтап ви казвам ! Горкото объркано човече може да се бори само с поредният си любовник и то - под юргана , всичко останало е (както обикновено) ПП/ДБ/ЛГБТИ шменти демагогия .

    13:59 09.01.2026

  • 8 честен ционист

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Не само ще помагаш по 8 часа на седмица безвъзмездно, а трябва да го правиш от душа, иначе ще помагаш на пацаните да копат окопи и правят просеки край Кишинев под командването на някой османлия.

    14:00 09.01.2026

  • 9 Те и децата

    2 0 Отговор
    В детската градина го знаят

    14:01 09.01.2026

  • 10 Дето е текло

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Пак ще тече

    14:03 09.01.2026

  • 11 Софиянец

    6 0 Отговор
    Точно така! Проблемът са плъховете и патканите, които плъзнаха из София заради него! Скоро очаквам и епидемия от бубонна чума, така че се изнасям в Неофит Рилски до най-големия Исторически парк в света до!

    14:07 09.01.2026

  • 12 Неможачи

    10 1 Отговор
    Това се казва зет поведение.Взимаш си парите и залагаш здравето на града.Обвиняваш но не в съда, във феисбук.Таки ли е кмет на заплата, вълка ли кой?

    14:17 09.01.2026

  • 13 побърканяк

    5 1 Отговор
    проблемът с боклука е в боклука който се прави, че решава проблемът с боклука

    14:19 09.01.2026

  • 14 Гечко

    9 0 Отговор
    АналИз Валентин Иванов… така започва статията,ЛГБТИ фАкти автори

    14:19 09.01.2026

  • 15 Сто по Сто

    10 1 Отговор
    Има дин основен принцип в управлението: Една работа за да бъде свършена навреме – то тя трябва да бъде започната навреме!
    За да можеш да казваш "не", трябва да имаш друго решение, което трабва да можеш да предложиш и да реализираш.
    Тук виждаме едно некадърно управление – на проблема с буклука, ако изобщо може да се нарече управление.
    Колкото и да го защитавате - той показа, че не може да решава проблемите, които сам създава.
    Тъпрението на хората няма към него няма да е безкрайно. Вашият кризисен пиар в един момент започва да омръзва на хората.

    14:22 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 замислен

    13 1 Отговор
    Добре де, защо за 2 години не закупи камиони и не назначи хора та сега цял град да е като бунище?

    14:24 09.01.2026

  • 18 ЦИРК

    8 0 Отговор
    То хубаво някой да се опълчи и да каже НЕ на мафията и съм съгласен с автора, но това трябва да стане с акъл, и предварителна подготовка...

    В крайна сметка, софианци ще платят прескъпо за това опълчване, ако въобще опълчването донесе някакъв резултат, то няма да е за града а пак за определени кръгове, може да са други може да са и същитете, времето ще покаче как ще се развият нещата.

    То е ясно че като си затлачвал една система деситилетия и си направил определени фирми или по-скоро фирма монополист на пазара ще страдаш в даден момент. Колко предприятия има в София които разполагат с капацитет и машини да чистят града ? Ми според мен 1 тогава към този момент каква алтернатива има ? Като ще се "опъваш" на статуктвото, не трябваше ли първо да изработиш план в който да заложиш всички възможни варианти, преди да излезеш с гол тумбак и чифте пищови на него ? Защо не се отделяха средства малко по-малко за да се организира и разшири дейността на 100% (или хаиде поне 51%) общински предприятия и дружества които да се заемат със сметоизвозването и да не се стига до никакви кризи ? Имате късмет че е зима, ако беше лятото ви е бедна фантацията какви болести и зарази биха тръгнали от казаните и плъховете. Кризата няма да се реши с приказки, трябват действия и то с акъл. Дали ще се случи, аз поне не вярвам, но го желая на софианци.

    14:25 09.01.2026

  • 19 Изобилие

    7 1 Отговор
    ДО ЧОВЕКЪТ НАДРАСКАЛ ТАЯ БЕЗМИСЛЕНА СТАТИЯ ЛЪЖА КОЛКО ПАРИ ПОЛУЧИ И КОГО ЛЪЖЕШ СОФИЯНЦИ ДАЛИ СА МАЛОУМНИЦИ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕРЕЛЕ ТО БИВА ЦИНИЗЪМ НО ТОВА ВЕЧЕ Е ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА

    14:25 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Проблем

    6 0 Отговор
    Е Онова на Московска. Толкова си може

    14:28 09.01.2026

  • 22 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Боклука на София се намира в редакцията на Факoffти !

    14:30 09.01.2026

  • 23 Перо

    13 0 Отговор
    Не само, че подписа анекси към договорите с 20% “индексация”, но проблема с боклука не се реши, пълен некадърник!

    14:30 09.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не разбирам

    9 0 Отговор
    Месеци ли,години ли ще продължи инатът на кмета.Защото той първо събаря къщата,а после започва чуденето "ами сега?".Как подписа анекси с почистващи фирми на други райони,а с Люлин и Красно село не може.При Борисов имаше такъв проблем и той построи завод за боклук.Сега какво правим? Чудим се.Народът пак е потърпевш.

    14:35 09.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мнение

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно точно!

    Освен това гледам, че като напиша думата от заглавието на статията, автоматично съобщение ми се "премахва от мдртр"?!
    Е до кога така с филтрирането бе неуважаеми мъ.ератори?!

    Иначе точно отпдка начело на държавата е виновен за тази ситуация!
    Всички от герб, дпс, бсп, ппдб, итн и др управлявали, са виновни за курсът на свободно падане на нашата страна!
    Когато горните антибългари бъдат опандизени за заслугите си, тогава България ще има подем!!!

    Коментиран от #30

    14:42 09.01.2026

  • 29 Проблемът

    7 1 Отговор
    Проблемът с боклука не се решава,а се усложнява.Кметът играе в полза на ГЕРБ, защото за пореден път от ППдоказват,че си търсят оправдания за невъзможността да свършат работа.Постоянно ни обясняват,колко кадърни са,но другите им пречат и не ги разбират.Пък резултатите от ЗЛЕ СВЪРШЕНАТА работа са видими.

    14:44 09.01.2026

  • 30 Виж сега

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    При Фандъкова,нещата в София вървяха нормално.Нито данък смет се е повишавал,нито кошовете преливаха от боклук.Не искаме такава промяна! Дойдоха шарлатаните(според Президента) и решиха да променят нещата.Ама то стана по-зле.Защо променяш нещо,без да разбираш.

    14:51 09.01.2026

  • 31 кой му дреме

    1 2 Отговор
    безработните български младежи ще чистят дерета и ще събират 60клуците на същите софийски за стотинки (евро центове)
    утре са на фронта да защитават родината от руския башибозук

    ние от ГЕРБ мислим за бг младеж

    а за неграмотните цигани предлагаме 5000 лв чисто за лежане в патрулката и 30 заплати на куп и пенсиониране на младини

    14:52 09.01.2026

  • 32 Георги

    1 0 Отговор
    значи, като затрупва квартали с боклук ДСил се бори с мафията !?! Като подписва анекси на цени х2 на прогнозните в поръчката също се бори с мафията !?! Като не прави конкурс за боклука пак се бори с мафията !?! А парите на мафията не идвали от боклука, тогава кой първи ще клекне според вас?

    14:52 09.01.2026