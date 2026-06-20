Да си припомним за Самарското знаме

Проф. д.н. Димитър Илиев Недялков, полковник от запаса, завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия през 1982 г. със специалност „летец пилот ВВС“. Има над 2000 летателни часа на L-29, МиГ-15, МиГ-17, различни модификации МиГ-21, Су-22, МиГ-29, както на F-15 и F-16 с коментар в профила си във Facebook:
Тъй като гледах изявления по повод "неграмотността" на Румен Радев в областта на историята за значението на руската православна църква за освобождението на България от Османско робство от страна на хора, завършили история в университета и искам само плахо да напомня като бивш военен.
Самарското знаме е първият български боен флаг, един от най-важните военни символи на Българската армия. Създадено е от монахини от неслучайния за нас град Самара (там живеят много волжки българи) - Русия, и е дарено на Българското опълчение по време на Руско-турската война (1877 – 1878).
Единственото знаме в историята на България, наградено с орден „За храброст“, обагрено с кръвта на българските опълченци в боевете при Стара Загора и Шипка. С цената на живота си подполковник Калитин го спасява да не попадне в османски плен. Самарското знаме е осветено от самарския и ставрополски епископ Герасим.Това тържествено събитие се провежда на 2 май 1877 г. (нов стил) в Спасо-Вознесенската катедрална църква в град Самара. Забравих, че за тези мъдреци не сме били под Османско робство, но все пак да се знае, че нашите предци са гинели на Шипка под този флаг, може би поради спортна злоба. Не за друго. Но да се знае.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Недей така
Коментиран от #12
08:58 20.06.2026
2 Сатана Z
09:08 20.06.2026
3 Полковник Галицин
Защо като говорите за Османско робство, не говорите за Руско робство? Напремер България е под руско робство 1944 до 1990.
Коментиран от #4, #7, #14, #19, #26
09:10 20.06.2026
4 Ами
До коментар #3 от "Полковник Галицин":Сигурно, защото без 9 и червената армия България щеше да загуби земи до Стара планина,като страна загубила всв .Цяла западна Украйна е от такива земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение благодарение пак на червената армия ,от която бандерите сега пак се отричат:)Иначе България от 44 до 90 има държава и сега всички обекти с нац.значение са ни оттогава,начело с Аеца:)
Коментиран от #8, #21
09:20 20.06.2026
5 потърсете
09:21 20.06.2026
6 Никой
09:23 20.06.2026
7 Любопитен
До коментар #3 от "Полковник Галицин":Нещо за Урсулското робство и за 500 милиона поробени? Или се притесняваш да не ти спрат двата цента за коментар? Не помня някога руснаците да са затваряли целия български народ под домашен арест за три години и да ги бустерират през три месеца с разни препарати само и само някой да натрупа милиарди, а ти?
Коментиран от #9, #23
09:25 20.06.2026
8 Историк
До коментар #4 от "Ами":Ами тя под Османско робство България е имала земи от Виена до Червено море.
Коментиран от #16
09:27 20.06.2026
9 До тъпителния
До коментар #7 от "Любопитен":Факта, че можеш да пишеш такива тъпи коминтари, без евроФСБ да те арестува за опетняване името на властта, показва, че живееш в свободно общество.
Коментиран от #17
09:29 20.06.2026
10 ДНЕС НА МОДА
09:32 20.06.2026
11 Лес
Коментиран от #18
09:43 20.06.2026
12 Ученик от Централна Немска Гимназия
До коментар #1 от "Недей така":Царят на Русия Александър - има 98% немска кръв. Следователно немците са освободили българия. Някакви прости руснаци избиха благородния немски род на цар Александър.
Коментиран от #22
09:44 20.06.2026
13 Точен
09:44 20.06.2026
14 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #3 от "Полковник Галицин":Какво е това руско робство, само левобрежните атлантути си знаят. В периода българинът има собствена държава, има собственост, работи по трудов договор и получава заплата. Не може да бъде продаван, разменян и т.н.
Коментиран от #27, #28
09:47 20.06.2026
15 Ово
09:47 20.06.2026
16 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #8 от "Историк":България не е имало тогава, така че няма как България да е имала каквото и да е.
09:48 20.06.2026
17 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #9 от "До тъпителния":Можеш да опиташ да кажеш на негъра негър и да видиш колко бързо свободното общество ще докара родата и ще изпиташ културните особености на гърба си.
09:50 20.06.2026
18 Механик
До коментар #11 от "Лес":Да, това са същите ония украински българи дето бандерите ги горяха живи в културния дом. Същите ония, дето Зелеснки с постановление им забрани да говорят на български. Това са същите ония българи дето ги ловят като бесни кучета и с ритници ги товаря в бусовете.
Да казвам ли още?
Коментиран от #36
09:50 20.06.2026
19 Много просто
До коментар #3 от "Полковник Галицин":Руският народ е един. Различните националности в РФ са обединени законово, културно, духовно, икономически и суверенно.
Относно времената на Руската Империя и СССР - нещата са били подобни. Големите териториални завоевания в Руската империя са се случвали без големи баталии, по естествен път, поради обоюдна необходимост, особенно от страна на по-слабите народи, за да могат да бъдат защитени.
09:52 20.06.2026
20 Първият боен флаг е конската опашка.
Коментиран от #35
09:58 20.06.2026
21 Факти
До коментар #4 от "Ами":Първо, по турско робство България е 212 000 кв.км. Това е размерът на Българската екзархия - официално призната от Османската империя. Това са всички градове и села с българско мнозинство според преброяването в Османската империя. С "освобождението" губим точно 70% от тази територия. Княжество България е само 64 000 кв.км. Можеш да видиш немски и френски карти на Българската екзархия преди "освобождението", както и такива на Княжество България. Тези чудовищни загуби са причината за политиката ни във всички войни след това - ние винаги преследваме идеала за Целокупна България и връщането на загубените български земи.
Второ, във ВСВ влизаме на страната на Германия защото само Хитлер ни предлага да си върнем Македония, Беломорска Тракия и Поморавието. Ние го правим лесно, защото населението там е българско и е с нас. Можеш да видиш карти на България по време на ВСВ. После идва червената армия и отново губим всичко.
Русия отнема огромна територия от България не веднъж, а два пъти. България в изконните си граници е най-голямата държава на Балканите, което я прави силна, независима и трудна за контролиране. Поради тази причина Русия я разкъсва и хвърля по една парче на съседите, като Македония няма на кой да я хвърли и я прави отделна държава. Така Русия контролира множество малки държави, което е по-лесно, отколкото да контролираш една голяма. Разделяй и владей.
Освобождението се оказа по-голяма трагедия от робството.
09:58 20.06.2026
22 горките деца
До коментар #12 от "Ученик от Централна Немска Гимназия":Генетиката не е важна.
В Русия всичко чуждо става руско. Това е силата на руския дух.
Коментиран от #24
10:01 20.06.2026
23 Ма те същото го направиха по същото
До коментар #7 от "Любопитен":време в просия, бе, скпаняков! Ми помни, бе, няма и 5 години оттогава... Спутник V а кви безумни дебилесковци сте рускоробенцата не е истина.
10:02 20.06.2026
24 Да, в цивилизовани свят му викат
До коментар #22 от "горките деца":кражба, заграбване, узорпация, ама нищо, де те кирайците в момента си връщат сибир с лихвите! 🤣🤣🤣🤣🤣
10:03 20.06.2026
25 НА ЕДИН "ПРОГРЕСИВЕН" ВОЕНЕН
10:06 20.06.2026
26 Боруна Лом
До коментар #3 от "Полковник Галицин":ГЛУПАК
10:10 20.06.2026
27 Историк
До коментар #14 от "Провинциалист от провинция Тракия":Собствена земя има ли? Собствен бизнес? Собствен задграничен паспорт? Може да живее където си иска и да пътува навсякъде и да работи където си иска? Може да си избира държавния глава?
Това дето си го написал са точно придобивките на роба.
Коментиран от #29
10:14 20.06.2026
28 Факти
До коментар #14 от "Провинциалист от провинция Тракия":По тази логика турско робство е нямало. То тогава сме били много по-свободни. Селяните са притежавали земята си. Имали са стада с животни. Имало е богати търговци и занаятчии. Можели сме да пътуваме по цял свят. Откъдето и да го погледнем комунизмът е повече робство от османския период. По комунизма българинът е бил много по-ограничен. Самите руснаци са били много по-ограничени като крепостни селяни в собствената си империя, отколкото ние българите в Османската. Това вечно навеждане на Русия е безумно и е резултат на много агресивна пропаганда, която промива мозъците на българите от 150 години. Това е геноцид.
Коментиран от #30, #34
10:18 20.06.2026
29 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #27 от "Историк":Я си калибрирай разбиранията за що е то роб и тогава се напъвай, че се оплете като пиле в калчища.
Коментиран от #31
10:33 20.06.2026
30 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #28 от "Факти":Да беше казал още в началото, че идеята ти е да поплюеш по комунизма (какъвто по нашите земи не е имало) и по Русия (за която никой не говореше), та да се приключва!
Коментиран от #33
10:37 20.06.2026
31 Историк
До коментар #29 от "Провинциалист от провинция Тракия":Я ти като си толкова учен ме научи!
10:38 20.06.2026
32 Левски
10:40 20.06.2026
33 Факти
До коментар #30 от "Провинциалист от провинция Тракия":Статията и коментарите са за Русия. Комунизъм наричаме строя, който строяхме.
Глупав ли си, че трудно схващаш или само гледаш да поплюваш и се хвърляш като верен слуга да защитаваш господаря си?
10:40 20.06.2026
34 Историк
До коментар #28 от "Факти":Пропагандата е поне от 200-250 години.
10:42 20.06.2026
35 Търновец
До коментар #20 от "Първият боен флаг е конската опашка.":В Чикаго съм срещал не един пенсиониран полковник от България, а други от Полша и Русия са сред босовете на Полската и Руската мафии в САЩ. Общувал съм и с Българи от Волжка България и са подтискане. А един от първите предатели в новата история е Марин Дринов който става професор славянофил в Харков и там почива. А ако имаха пари Българските опълченци щяха да са много повече и щяхме да се освободим и без крипто братушките. А тук в Търново имаше един подполковник от ВНВУ който стана депутат при Кобурга и разправяше че бил анти комунист царист но същият е завършил Суворовско военно училище
10:43 20.06.2026
36 На лъжите краката
До коментар #18 от "Механик":Колко българи изгоряха в онзи дом, дето виче не помните Културен, Профсъюзин или Публичен дом и бил.
Едно време беше един българин. Малко ви се стори, направихте ги на двама. После станаха пет. Онзи ден един пише 10 българи били изгорени живи в Одеса.
10:45 20.06.2026