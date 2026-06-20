Да си припомним за Самарското знаме

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Проф. д.н. Димитър Илиев Недялков, полковник от запаса, завършва ВНВВУ „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия през 1982 г. със специалност „летец пилот ВВС“. Има над 2000 летателни часа на L-29, МиГ-15, МиГ-17, различни модификации МиГ-21, Су-22, МиГ-29, както на F-15 и F-16 с коментар в профила си във Facebook:

Тъй като гледах изявления по повод "неграмотността" на Румен Радев в областта на историята за значението на руската православна църква за освобождението на България от Османско робство от страна на хора, завършили история в университета и искам само плахо да напомня като бивш военен.

Самарското знаме е първият български боен флаг, един от най-важните военни символи на Българската армия. Създадено е от монахини от неслучайния за нас град Самара (там живеят много волжки българи) - Русия, и е дарено на Българското опълчение по време на Руско-турската война (1877 – 1878).

Единственото знаме в историята на България, наградено с орден „За храброст“, обагрено с кръвта на българските опълченци в боевете при Стара Загора и Шипка. С цената на живота си подполковник Калитин го спасява да не попадне в османски плен. Самарското знаме е осветено от самарския и ставрополски епископ Герасим.Това тържествено събитие се провежда на 2 май 1877 г. (нов стил) в Спасо-Вознесенската катедрална църква в град Самара. Забравих, че за тези мъдреци не сме били под Османско робство, но все пак да се знае, че нашите предци са гинели на Шипка под този флаг, може би поради спортна злоба. Не за друго. Но да се знае.