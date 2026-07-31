Шофьорка съди Tesla за 10 млн. долара след катастрофа по нейна вина

Едно рутинно следобедно пробно шофиране в Арлингтън, Вирджиния се превърна в ужасяващо изпитание, което завърши с разбито стъкло, опожарена витрина и мащабен съдебен иск за няколко милиона долара. Алемзевд Лоугалет, 59-годишна шофьорка, която се опита за първи път да навлезе в света на електромобилите, сега завежда дело срещу Tesla, след като една мъчителна разходка с колата завърши катастрофално.

Преходът от традиционните автомобили с вътрешно горене към електрическо шофиране рядко е плавен за абсолютните начинаещи и Лоугалет напълно доказва това. Карайки с около 90км/ч (55 мили в час), Лоугалет отпуска педала на газта, но е изненадана от рязкото забавяне, причинено от агресивната регенеративна спирачна система на Tesla. Убедена, че спирачките на автомобила внезапно са се блокирали сами, изплашената Лоугалет незабавно се насочва към шоурума, за да върне автомобила.

За съжаление, истинската опасност я очаква малко по-надолу по пътя, на близък светофар. Без шофьорката да подозира, персоналът на шоурума явно ѝ е предал автомобила с предварително избрана в цифровите менюта настройка за максимално ускорение, прословутият режим „Insane“. Този хиперагресивен профил отключва мигновен въртящ момент, способен да ускори тежкия кросоувър до 100км/ч за 3,3 секунди.

Когато светофарът светва зелено, Лоугалет леко натиснала педала, очаквайки плавно потегляне. Вместо това колата тръгва с рязко, и шофьорката напълно губи контрол, удряйки се в стъклената витрина на близък фризьорски салон и предизвиквайки огромен пожар. Ударът ѝ е причинил тежки физически наранявания и трайна травма.

Най-интересното е, че сега официалните съдебни документи изискват 10,3 милиона долара обезщетение, като обвиняват Tesla в груба небрежност, безразсъдно поведение и пълна неспособност да инструктира шофьори, които за първи път карат електромобил, относно критични нюанси в управлението, като мигновената реакция на педала на газта и регенеративното спиране. В съдебния иск се твърди, че предаването на ключовете на начинаещ шофьор с ускорение на ниво суперкола, без никакъв придружител на борда, е рецепта за катастрофа.

От своя страна Tesla категорично отрича отговорността си, твърдейки, че шофьорката не е проявила разумна предпазливост зад волана и е пропуснала да предприеме подходящи действия за избягване на инцидента.