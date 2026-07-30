Иван Иванов: Два хипотетични сценария за предстоящите президентски избори при четири основни кандидатури

Ще представя два хипотетични сценария за предстоящите президентски избори при четири основни кандидатури: Илияна Йотова, Андрей Гюров, Даниел Вълчев и Костадин Костадинов.
Това не е социологическа прогноза, а интерпретативен модел, основан върху активността на последните президентски избори, резултатите от парламентарния вот и предполагаемата способност на кандидатите да мобилизират подкрепа извън тесните партийни ядра.
Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по политическа психология Иван Иванов.
На президентски избори в България обичайно гласуват приблизително между 3,2 и 3,5 милиона души. При наличието на четири основни разпознаваеми кандидатури победа на първия тур изглежда практически невероятна.
Историческият опит също е показателен. На всички преки президентски избори досега се е стигало до балотаж. Още по-важно е, че кандидатът, класирал се на първо място на първия тур, винаги впоследствие е печелил президентството.
Това не е политически закон и не гарантира бъдещия резултат. То обаче показва наличието на силен психологически механизъм.
Водачът от първия тур придобива образа на вероятен победител. Около него започват да действат ефектът на мнозинството, стремежът към присъединяване към печелившата страна и очакването за неизбежност. Така балотажът не започва психологически „от нулата“. Първият кандидат влиза в него с натрупан символен капитал.
Следователно задачата пред опонентите на Илияна Йотова не е просто да достигнат до втори тур. Те трябва да излъчат кандидат, който още на първия тур да се доближи максимално до нея или да я изпревари.
Сценарий 1: четири отделни (водещи) кандидатури.
При очаквана активност между 3,2 и 3,5 милиона души крайните диапазони могат да изглеждат приблизително така:
Илияна Йотова: 1,30–1,50 млн. гласа, или 40–45%;
Андрей Гюров: 520–700 хил., или 16–21%;
Даниел Вълчев: 450–620 хил., или 14–19%;
Костадин Костадинов: 220–350 хил., или 7–11%.
При такова разпределение най-вероятните балотажи са:
Йотова–Гюров: около 55% вероятност.
Йотова–Вълчев: около 35%.
Йотова–Костадинов: около 10%.
В този модел реалната конкуренция на първия тур няма да бъде за първото, а за второто място.
От политико-психологическа гледна точка това е неблагоприятно за демократичната и проевропейската общност. Гюров и Вълчев биха се конкурирали за частично припокриващи се групи: умерени, проевропейски, десни, центристки и институционално ориентирани избиратели.
Така може да се прояви класическият „нарцисизъм на малките различия“: близки политически общности инвестират повече енергия в разграничаването помежду си, отколкото в противопоставянето на основния си конкурент.
Резултатът би бил фрагментация на проевропейския вот и значителна преднина за Йотова още на първия тур. Тя би влязла в балотажа не само с повече гласове, но и с образа на естествен и почти неизбежен победител.
Сценарий 2: ГЕРБ подкрепя Андрей Гюров.
Ако ГЕРБ не издигне отделен кандидат, а подкрепи Андрей Гюров без предварителни условия и без претенции да контролира кандидатурата му, изборите биха придобили различна структура.
При подобна конфигурация първият тур би могъл да изглежда приблизително така:
Илияна Йотова: 1,30–1,48 млн. гласа, или 39–44%;
Андрей Гюров: 900 хил.–1,15 млн., или 28–34%;
Костадин Костадинов: 230–350 хил., или 7–11%.
На балотажа разликата вече би била значително по-малка:
Илияна Йотова: 1,45–1,65 млн. гласа;
Андрей Гюров: 1,38–1,60 млн. гласа.
При такава хипотеза бих оценил началното съотношение приблизително на 54:46 в полза на Йотова, но изборите могат да се превърнат в практически равностойно състезание.
За това обаче са необходими три условия.
Първо, подкрепата за Гюров трябва да бъде заявена достатъчно рано. Късното обявяване може да мобилизира партийните ядра, но не оставя достатъчно време един технократ да се превърне в емоционално разпознаваема национална фигура. Политическата разпознаваемост не е само въпрос на честота на медийните участия или участие в различни общности активности. Тя изисква изграждане на символен образ, разказ и силна емоционална връзка с избирателите.
Второ, Гюров трябва да надхвърли идентичността на „кандидат на ПП“ или „кандидат на "ПП–ДБ“. Партийната подкрепа може да осигури организационен старт, но поставя и психологически таван. За да бъде конкурентен, той трябва да се позиционира като кандидат на институционалния баланс, европейската принадлежност и взаимния контрол между властите.
Трето, кампанията не трябва да бъде организирана като механично обединение „на всички срещу Йотова“. Негативната идентичност мобилизира твърдите противници, но рядко създава широка и устойчива коалиция. Необходимо е позитивно и принципно послание: „Независим президентски коректив срещу концентрацията на цялата власт.“
Най-трудният психологически тест в този модел е за ГЕРБ.
Ако партията издигне собствен кандидат, тя може да защити организационната си идентичност и самочувствие, но едновременно с това да увеличи вероятността за победа на Йотова. Това би било пример за конфликт между краткосрочния партиен интерес и по-широката политическа цел.
Президентските избори не се печелят единствено чрез събиране на партийни проценти. Те се печелят чрез създаване на по-широко политическо „ние“. При четири отделни кандидатури Илияна Йотова вероятно ще започне с ясно предимство. При обща и действително надпартийна подкрепа за Андрей Гюров изборите могат да се превърнат в реално състезание.
Формулата е проста: Две отделни кандидатури могат да удовлетворят две партийни идентичности, но да произведат една обща загуба в т нар. демократично пространство. И другото е - няма време!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
16:02 30.07.2026
2 Има поне 3 месеца още
16:03 30.07.2026
3 Само
16:07 30.07.2026
4 Положението с тези
Тогава Боко имаше цялата власт и магаре да беше предложил, щяха да го изберат.
Всички знаем какво се случи- Боко предложи Цецка, хората бяха потресени, гласуваха за Радев наказателно. Вкл. ППДБ, които избраха Радев за президент! СЪЩИТЕ СЕГА ПЛАЧАТ ПО МЕДИИТЕ, НО НИЩО НЕ ПРАВЯТ!
Та днес Радев може да предложи и магаре и пак ще го изберат. Какъв Гюров, какви пет лева?! Пардон- евро!
За Гюров ще гласуват само шепата Шарлатани на Радев. И то с машинките.
Гюров има повече шанс да стане космонавт, отколкото президент!
16:15 30.07.2026
5 китаеца
16:20 30.07.2026
6 И защо няма вариант
Егати нахалството !
Откъде накъде ГЕРБ са длъжни пак да отстъпят?!
Тези избори са загубени!
Т.н. евроатлантически партии са така опозорени, че нямат никакъв шанс!
ППДБ са Шарлатаните на Радев.
ГЕРБ СДС И ДПС играят с Радев.
Не заблуждавайте хората с такива " мнения "!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ!
16:22 30.07.2026
7 ГЕРБ тепърва ще се срутят още!
Борисов си спечели имидж на лузър.
Това е смъртоносно за един политик.
Освен това играе с Радев и хората го усетиха!
Идва ерата на Радев за поне 10 години напред.
16:26 30.07.2026
8 Тройката
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Илияна Йотова, Андрей Гюров, Даниел Вълчев са направили много за БГ и имат изключителни заслуги за успеха ни. Моога да ги изброя ама ще ми трябва време да се сетя за поне една от тях -))
16:28 30.07.2026
9 Такива статии ще зачестят.
После пак ще го ритнат!
ГЕРБ са пътници!
16:29 30.07.2026
10 Аз ще гласувам
Доказано десни и свестни!
16:32 30.07.2026
11 Глупости
16:50 30.07.2026
12 Сила
"Трета възраст " другарю , "Трета възраст" "Ретро" и "Минаха години " са твойте утехи в живота отсега нататък ....Забрави студентките (не , че ти е връзвало досега ....)
16:51 30.07.2026
13 10 - и манипулатор
16:54 30.07.2026
14 Опа
17:04 30.07.2026
15 Време е
Тези президентски и следващите местни избори са вече спечелени от Радев - Йотова.
ГЕРБ заминават.
ППДБ са мижитурки алчни.
ДПС не знаят какви са.
Трябва да се използва времето за ново строителство!
Зарежете провалените политически фигури от последните 19 на години.
Радев ги надигра всички! Това е голата истина!
Радев ги победи по всички параграфи!
Което си е вярно - вярно е!
Мислете напред. Търсете алтернатива!
Коментиран от #19
17:08 30.07.2026
16 6 - и объркан човечец
Коментиран от #22
17:20 30.07.2026
17 15 - и "прогресивен" агитатор
17:21 30.07.2026
18 О, Морес
17:24 30.07.2026
19 Няма проблем
До коментар #15 от "Време е":Може и да е лява партия. Важното е да легализира марихуаната както е на запад.
17:31 30.07.2026
20 Удри
17:32 30.07.2026
21 Чакай малко
17:34 30.07.2026
22 Стига плака!
До коментар #16 от "6 - и объркан човечец":Цялото ППДБ са все комунистически наследници!
Кажи ми един, който да не е!
Нищо на става от тия ППДБ, ГЕРБ и прочие!
Клекнаха на Радев.
17:46 30.07.2026
23 С Йотова- Гундяева
Дори Патриархът е червен!
Пълен разгром на т.н. евроатлантическа общност в България!
Трябва да ги изгоним с камъни, а те наглеците искат да гласуваме за тях?!
17:50 30.07.2026