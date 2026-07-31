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Тъмната страна на растящия туризъм в Гърция

Тъмната страна на растящия туризъм в Гърция

31 Юли, 2026 06:01 1 610 13

  • туризъм-
  • гърция-
  • туристи-
  • инфраструктура-
  • околна среда

Гърция се готви да приеме рекорден брой туристи и тази година, но историята на успеха на туризма там си има и тъмна страна

Тъмната страна на растящия туризъм в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Туризмът е сред най-важните стълбове на гръцката икономика, а страната всяка година отбелязва нови рекорди по брой на приетите чужди туристи и постигнатите приходи от този бранш. През 2026 г. се очертава пореден пик. Само през първите четири месеца на годината броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 27,1%, а приходите от туризма с 37,7 на сто, съобщава "Ханделсблат".

Туризмът помогна на Гърция бързо да се възстанови от финансовата криза през 2010 година, както и сред пандемията. През 2023 година броят на чуждестранните туристи вече задминаваше този през 2019-а.

Но тази неспирна история на успеха има и обратна страна на медала.

Претоварена инфраструктура и закъсняла модернизация

Националната банка на Гърция отбеляза, че шосетата, пристанищата, електропреносната мрежа, водоснабдяването и отпадното стопанство на много места са претоварени до краен предел. Особено островите страдат от това бреме, а статистиките сочат, че близо половината от чуждите туристи прекарват своя отпуск именно по гръцките острови.

По данни на Националната банка на Гърция само остров Санторини всяка година е посещаван от близо 3,5 млн. чужди туристи, което е с 200 пъти повече от броя на собственото му население, а в Миконос показателят надвишава 300 пъти броя на местните хора.

Тъкмо по тези популярни туристически дестинации обаче инвестициите в инфраструктурата изостават значително през последните 20 години, констатира банката и дава за пример поредицата от земетресения през пролетта на 2025 на Санторини, които показаха колко уязвим е островът при бедствия. Той освен това от години страда от недостиг на вода и електричество.

Последиците върху природата са тежки

Като особено критични банката оценява последиците от туризма върху климата, пише на свой ред германският "Тагесшпигел". Гърция е сред регионите с повишаващи се температури и растяща опасност от екстремни засушавания, горски пожари и други природни катаклизми. Експертите са единодушни, че страната страда от свръхтуризъм - особено поради факта, че има огромна концентрация на туристи по едно и също време на малък брой острови. Природните бедствия, които връхлитат южната страна в последните години, пък струват милиарди.

В резултат на огромния наплив от туристи наемите на много места по гръцките острови растат главоломно, също и цените на жилищата, а това изтласква местните съдържатели на малки магазинчета и ресторанти от най-популярните курорти, което пък води до загуба на идентичност. Появяват се и все нови проблеми с претоварената инфраструктура в енергетиката и отпадното стопанство.

Качествено, а не количествено подобрение

Затова Централната банка на Гърция пледира за основна промяна на курса - вместо да се гонят нови рекорди в броя на пристигащите туристи, да бъде удължен туристическият сезон, посетителите да бъдат по-равномерно разпределени из гръцките региони и да се засили алтернативният туризъм.

Не стане ли това според експерти има опасност страната да изгуби тъкмо онези предимства, които я отличават от други подобни дестинации - а именно: автентичност, гостоприемство и локална идентичност.

"Опитваме се да предлагаме луксозен туризъм, без да инвестираме в хората, които трябва да го реализират", коментира бившата министърка на туризма Ангела Гереку. Тя допълва, че поради свръхтуризма персоналът в някои случаи работи до изтощение с ниски заплати в несигурна среда и без липса на перспектива.

Гърция трябва да си постави като цел не количествените увеличения, а постигането на по-качествен продукт в туризма, отличаващ се с трайност и социална ангажираност към работещите и местните, обобщава "Тагесшпигел".

Бистра Узунова редактор


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    7 2 Отговор
    Защо са допуснали толкова хотели? Те не са на местното население.

    06:08 31.07.2026

  • 2 Ха ха ха

    12 7 Отговор
    Завиждайте ганювци хотелиери бивши мутри! Там си като личен гост, не те дерат, не правят на баланс, не ти сервират хванати от гората и докарани от незнайно къде неми азиатци, морето и плажовете са прекрасни от.н. Мутрите съсипаха всичко което правеше България прекрасна страна.

    Коментиран от #4

    06:22 31.07.2026

  • 3 Леля Гошо

    7 4 Отговор
    Правителството на Гърция търси отговори на важни въпроси, които нашите калинки дори не смеят да поставят.

    06:24 31.07.2026

  • 4 Гърция отдавна умря!

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    Кога си ходил последно в Гърция на хотел или ресторант, че дрънкаш глупости от 1001 нощ? Ела в Атина да видиш от Пирея до Вула не остана един обществен плаж, а всичко е бетон и се строи на метър от морето. Тия станаха по-зле и от българите, че даже ги задминаха!

    Коментиран от #8, #12

    06:34 31.07.2026

  • 5 Антон

    6 0 Отговор
    Района на Халкидики - няма канализация, всичко е на ями. В разгара на сезона често спира тока. Слабо налягане във водопровода. Някои закопават бидони с вода в двора, откъде черпят като падне налягането. Слаба комуникационна мрежа на местния ГСМ оператор. Дървени стълбове за жиците на тока. Всички къщи от новото строителство са незаконни. Нямат кадастър. Неплащането на данъци е национален спорт. Не издават касови бележки, а ти казват сметката от едно апаратче. Нищо не развиват а само чакат туристите да им оставят пари. Всичко е толкова спряло че няма къде повече. И това в държава от ЕС 2026 година. Ние сме на светлинни години пред гърците. Просто едно 70-80% от населението на България са чуждопоклонници и само плюват по българското. Представям си тук ако ви искат по 200-300 евро за нощувка в къща на село без канализация и ежедневно спираща вода. За островите статията ви е казала.

    Коментиран от #6, #13

    06:38 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гърция отдавна умря!":

    По -полека де. Прав си че вървят по същия път, но ние сме шампиони. Тя и Испания беше там но се оправи.Кризата ще намали боклука туристически, но ид по гръцките острови и ако обичаш това, което обичам аз ще се накефиш

    07:11 31.07.2026

  • 9 Ъъъ

    1 3 Отговор
    Я напишете статия за "светлаята страна" на БГ туризма...Дали ще можете да напишете повече от 5 изречения? 🤔
    Никой не казва, че в Гърция всичко е перфектно, но в сравнение с Бг си е за предпочитане.

    Коментиран от #11

    07:20 31.07.2026

  • 10 Аре бегай ве Алибегов

    0 2 Отговор
    Северногръцките ресторантьори и хотелиери станаха поклонници на гербавия лама Алибегов, като сектата се разраства и в други части на Гърция!

    07:32 31.07.2026

  • 11 Антон

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъъъ":

    Проблемът ви е че сравнявате луксозните места в България със селския туризъм в Гърция. По-редно е да правите сравнение на 4-5 звезден хотел в България, с такъв от същия ранг в Гърция. А не да гледате цените на хотел в България в развит курорт, с къща и стая под наем в гръцко село. Интересно какви са цените на стая в българско село на няколко км. от морето. Всеки може да харесва и ходи където иска, но поне бъдете обективни.
    За справка, миналата седмица на един лъскав плаж в Касандра, ми обявиха по 250 евро на чадър. За 2 комплекта 500 евро. Тука ако обяват такава цена, ще бъде новина номер 1 цял месец.

    07:39 31.07.2026

  • 12 Дреме ми

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гърция отдавна умря!":

    На дрътия за Гърция и България аз ходя или в Турция или Испания плащам но знам за какво

    07:41 31.07.2026

  • 13 То за това

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Антон":

    БГ черноморието е празно

    07:46 31.07.2026