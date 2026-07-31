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Разследват мистериозната смърт на британка, открита в куфар в Атина

Разследват мистериозната смърт на британка, открита в куфар в Атина

31 Юли, 2026 14:33 645 8

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Тялото е открито на 18 юли в изоставена сграда в квартал Кипсели

Разследват мистериозната смърт на британка, открита в куфар в Атина - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцките власти разследват смъртта на 38-годишна британска гражданка, чието тяло беше открито в куфар в изоставена сграда в центъра на Атина. На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство, съобщиха представители на гръцката полиция, цитирани от "Ройтерс", предава News.bg.

Жертвата е идентифицирана като Елизабет Рос, която е била в неизвестност от 15 юли. Самоличността ѝ е установена чрез международната база данни на Интерпол за пръстови отпечатъци.

Тялото е открито на 18 юли в изоставена сграда в квартал Кипсели, на няколко километра от центъра на гръцката столица.

„Все още не знаем причината за смъртта. Съдебномедицинската експертиза продължава. На този етап не можем да кажем дали става дума за убийство“, заяви полицейски служител, запознат с разследването.

Следователите се опитват да възстановят последните действия на Рос след изчезването ѝ на 15 юли, както и да установят кой е поставил тялото в куфара и го е пренесъл до изоставената сграда.

Една от основните следи по случая е мобилният телефон на жената, който е продължил да изпраща съобщения няколко дни след предполагаемата ѝ смърт. Разследващите смятат, че това може да се окаже ключово за изясняване на обстоятелствата около случая.

Елизабет Рос е пристигнала в Гърция с полет от Единбург в края на юни. Гръцките власти вече работят съвместно с британската полиция и поддържат контакт с близките на загиналата.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тва верно ли

    24 0 Отговор
    На този етап не е ясно дали става въпрос за убийство, съобщиха представители на гръцката полиция, самоубила се и се напъхала в куфара че и дръпнала ципа отвън.

    14:37 31.07.2026

  • 2 Петроханска работа

    14 2 Отговор
    Гадно самоубийство, чак се е набутал в куфар

    14:38 31.07.2026

  • 3 Сама се е е занулила,

    7 1 Отговор
    пъхнала се е в куфара и щяла със следващият полет да се прибере в МслоБритания./Агата Кристи/

    14:43 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    5 2 Отговор
    Тук в Атина е така ,мафия и трафиканти

    14:47 31.07.2026

  • 6 Браво

    1 2 Отговор
    на жената-каучук.

    14:58 31.07.2026

  • 7 Някой

    1 1 Отговор
    си е решил проблема с хлевоустата си съпруга.....
    или по-вероятно тъща

    15:05 31.07.2026

  • 8 Цвете

    2 0 Отговор
    АКО НЕ Е УБИЙСТВО, КАКВО Е ТОГАВА? ТЯ САМА Е ВЛЯЗЛА В КУФАРА ЛИ? ТОВА ГО СЪОБЩИХА ОЩЕ ПРЕДИ 3 ДЕНА И ОСТАВА МИСТЕРИЯТА ,ДА НЕ БИ ПРИЯТЕЛЯТ Й ДА Е ИЗВЪРШИЛИ ТАЗИ ЖЕСТОКОСТ.СТРАШНИ НЕЩА С ИЗВЪНРЕДНО МНОГО НАСИЛИЕ И УБИЙСТВА СЕ СЛУЧВАТ НАПОСЛЕДЪК?!

    15:10 31.07.2026

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