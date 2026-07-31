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Напразните усилия на хейта: Защо социологията попари опозицията след двумесечна медийна истерия

Напразните усилия на хейта: Защо социологията попари опозицията след двумесечна медийна истерия

31 Юли, 2026 08:54, обновена 31 Юли, 2026 09:11 1 269 43

  • политика-
  • социология-
  • опозиция-
  • правителство-
  • румен радев

Как телевизионният „конгрес“ на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС и „Възраждане“ се разби в 41% одобрение за партията на Радев

Напразните усилия на хейта: Защо социологията попари опозицията след двумесечна медийна истерия - 1
Снимка: Алфа Рисърч
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Двумесечната шумна, координирана и агресивна медийна кампания на опозиционните сили претърпя пълно електорално фиаско.

Вместо срив на управляващите, последните данни на две от най-авторитетните социологически агенции подействаха като студен душ за критиците. „Маркет ЛИНКС“ отчете 39% на въпроса "за кого бихте гласували, ако изборите са днес", а най-новото проучване на „Алфа Рисърч“, седмица по-късно, показва скок до 41% за „Прогресивна България“ (ПБ) на бившия президент Румен Радев. Това се случва напук на денонощния опозиционен „конгрес“, излъчван директно от водещите национални телевизии. Смазващата преднина от тридесетина процента пред останалите очертава нов политически пейзаж.

„Ваксината“ срещу инфлацията и казусът с цените

Колкото и ПБ да бива обвинявана в „комуникационна немощ“, екипът около държавния глава излезе в аванс невинен за скока на цените. Основната заслуга е на Радев и на шепа речовити фигури от обкръжението му. Президентът се презастрахова още когато бившето мнозинство отказа дори да разгледа предложението му за референдум за датата за въвеждане на еврото. Тази политическа ваксина бе поставена лично от доц. Наталия Киселова, което закопа остатъците от БСП още няколко педи в трапа и предопредели нерадостното им настояще. В ролята на „ние първи ви казахме“, кабинетът Радев свали от себе си най-тежкото бреме – двойния и троен скок на цените, който иначе би предизвикал социални катаклизми и дори скоропостижно излизане от властта.

За да не се загърбва темата, управляващите инициираха и „историята с кошницата“. Това бе правилен контрапункт на безумието с магазина на Делян Пеевски, отишъл при Лафка още преди първия месечен отчет на касовия апарат.

Истината за бюджета, прашката срещу прокуратурата и туширането на „Боташ“

По темата за държавните финанси беше ясно обяснено, че това е единственият възможен бюджет на фона на опосканата хазна. Евростат – а не „Еврофутбол“ – потвърди официално, че служебният премиер Гълъб Донев е бил напълно прав за реалния размер на дефицита, а контрата остана у бившите финансови министри Асен Василев и Теменужка Петкова.

На критиките „колко олигарси спряхте за два месеца и защо няма арести“, отговорът също е пределно ясен за избирателите. При настоящата прокуратура всяка акция е стрелба с прашка по луната. Има си законови срокове:

  • Наесен: Избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).
  • През пролетта: Избор на нов главен прокурор.

Всичко извън този времеви отрязък би било просто нова показна заря, подобна на глупавия арест на Бойко Борисов, с който навремето Кирил Петков го върна обратно във властта.

Опозицията не успя да извлече дивиденти и от друга своя любима тема – договора с „Боташ“. Изначално хората в своето мнозинство не разбират и до днес сложната икономическа същност на случая. С времето Радев и хората около него успяха умело да представят нещата в своя полза, посочвайки, че контрактът е бил абсолютно неизбежен – подписан в условия на необходима бърза реакция за спешно осигуряване на газ за страната. За капак Радев договори лично с Реджеп Ердоган замразяване на плащанията, с което буквално отне от опозицията любимата ѝ дъвка за атаки срещу новата власт.

Военният неутралитет и перфектният ход с цистерните

Спирането на военната помощ за Украйна не само не удари по рейтинга на ПБ, а го „напарфюмира“ допълнително. Повечето избиратели на партията твърдо не желаят страната да се намесва в конфликта – същото важи и за казуса с полските МиГ-29.

Случаят със самолетите-цистерни пък бе заварено положение, което Радев отигра перфектно. Неговите основни хулители първоначално ги приеха безропотно на гражданското летище в София без обяснения, докато софиянци не ги видяха и не настана паника. Последва лъжа в класическия стил на последните 15 години за уж провеждащи се „учения“, и то при условие, че американците вече бомбардираха Иран.

Решението за преместването им в Безмер бе обяснено логично и честно:

  • Мястото на цистерните не е в София, а във военната база.
  • На САЩ не се отказва – най-силният ни съюзник иска помощ и хората го разбраха, дори в Безмер.
  • Алтернативата: Ако ГЕРБ и ПП-ДБ бяха на власт, щяха да занесат цистерните в домовете си, за да угодят на Вашингтон. Но след 19 април те са пратени в бокса и от тях не зависи нищо.

Страхът от миналото като най-силна мотивация

Резултатите от 41% за ПБ срещу срива на останалите показват втория план на българската политика. Каквито и грешки на растежа да прави партията на Радев, колкото и бавно да се случват промените, идеята за завръщането на старото статукво е мощна спирачка. Мисълта, че на власт могат да се върнат Борисов, Пеевски или наивните и твърдоглави градски десни, е напълно достатъчна мотивация за електорално търпение.

Остава отворен въпросът дали в ПП-ДБ съзнават какво правят. Да пеят отново в общ хор с Борисов и Пеевски, този път като опозиционни партньори, няма да свърши хубаво за тях. Аналите на старите политически хроники вече ясно са доказали каква е съдбата на подобни съюзи и кой обикновено го отнася.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поручано от Копринакта

    29 13 Отговор
    и платено от Шиши

    Коментиран от #27, #36

    09:13 31.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    27 14 Отговор
    Най големите фенове на Радев първи останаха без работа и реват.Един плаши че ще се самоубие.

    Коментиран от #7

    09:13 31.07.2026

  • 3 честен ционист

    31 19 Отговор
    Само много глупав човек може да си сложи военен за диктатор. Да не очаквате социологията да каже нещо срещу режима?

    Коментиран от #38

    09:13 31.07.2026

  • 4 Алфа Рисърч

    24 3 Отговор
    май работеше за г-н Магнитски

    09:14 31.07.2026

  • 5 Момчето съм

    19 6 Отговор
    Чичо Румен ме изпра пред Тръмп, сега има целия ми медиен комфорт. Победа БОТАШ!

    09:15 31.07.2026

  • 6 Фифи перото

    21 7 Отговор
    Купиха и социолозите. Да не падаме от Марс?

    09:16 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 654

    18 5 Отговор
    Баш 41% е подкрепата , особено Безмер и пет общини около него вече са против Радев , а на изборите там подкрепата , бе най-голяма за него.

    Коментиран от #17, #35

    09:17 31.07.2026

  • 9 Пич

    23 4 Отговор
    Голем смех!!! Като че ли, някой някога е вярвал на платените социолози!!!
    А не улицата:
    - Същите овчедушни мъже и жени, който се възпаляваха как всички ще идат в затвора, и Радев ще оправи всичко, сега не могат да го дишат Радев!!!
    Защото разбраха, че наистина ги оправи...

    09:17 31.07.2026

  • 10 Лопата Орешник

    5 20 Отговор
    На този етап всички дали вот на Радев все още разбират, че каша забърквана с десетилетия няма как да се разчисти за месеци!! Рева на опозицията е музика за ушите на избирателите на Радев и само налива вода в мелницата му! Крайно слаба стратегия и нетърпение да го атакуват прозират зад нападките на опозицията и само ги компрометира! Толкова ли нямат един с мозък да ги посъветва да задържат топката тия леваци!

    09:17 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фори

    19 4 Отговор
    ПП-ДБ са политически некадърници.Избързаха да свалят правителството на ГЕРБ и поднесоха победата на Радев.

    09:17 31.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "абе смешник":

    Още като видях листата на Радев ми стана ясно че нищо няма да направи срещу Направихме си партия на протеста ДНК.

    Коментиран от #21

    09:22 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Швейк

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "Това платено "проучване" е":

    Ако не се бяха оляли с процентите за Радев можеше и да мине за достоверно, но 41 % .... Явно не са влизали скоро в социалните мрежи.

    Коментиран от #20

    09:23 31.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    17 0 Отговор

    До коментар #8 от "654":

    В Безмер 90 процента гласуваха за Радев.

    Коментиран от #19

    09:23 31.07.2026

  • 18 Парпърляк

    2 15 Отговор
    Твърдо зад ген.Румен Радев, президент и премиер на Република България!

    Коментиран от #22

    09:24 31.07.2026

  • 19 да а сега вече в безмер

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    190% ще гласуват за крадев

    09:25 31.07.2026

  • 20 честен ционист

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "Швейк":

    Влизането в социланите мрежи съвсем скоро ще бъде доста затруднено. Ще трябва да си снимате чуторите из всички възможни ъгли, а за по-неблагонадеждните ще трябва и проба ДНК.

    09:25 31.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Шишо съм

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Парпърляк":

    И аз съм с вас! Победа за Прогресиращ Богараш!

    09:26 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кокорчо не прави протст срещу чичо Румен

    13 1 Отговор
    а само плахо джака, защото седи в скута на Пеевски заедно с чичо Румен.

    09:28 31.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поручано от Копринакта":

    Какъвто народа, такива и политиците..

    09:29 31.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фалшификация

    17 0 Отговор
    Подкрепата на Регресивна България се удари в стената и от всички, коите гласували за Радев, не познавам нито един, който ще повтори тази грешка. Никой не обича да му се бърка в джоба и няма как да има подкрепа 41 процент без фалшификации

    09:30 31.07.2026

  • 30 Зеления

    1 10 Отговор
    Изключително силна статия на главния редактор Милен Ганев - Браво !
    До сега не сме виждали подобо нещо - анализ и вмъкнато собствено мнение, с ясни критики, без да се стреми да е политкоректно, а напротив. И това на фона че всеки ден в сайта има статия на ДВ е невероятен прогрес.
    Трябва да се внесе обаче едно уточнение - съгласен съм само с 30 % от това което е написал. Но адмирациите и хубавите думи, които написах в първия абзац са за решителността да напишеш това което искаш без задръжки.
    А най-важното резюме от моя гледна точка в статията е следното - обществото НЕ одобрява политиката на Радев, това ще се вижда още по ясно напред в бъдещето, но обществото ПОДКРЕПЯ Радев защото не иска още по вредните ГЕРБ, ДПС и ППДБ да стъпят отново във властта.
    В деня в който се появи някоя партия, която убеди избирателите че никога няма да следва политиката на ППДБ, ГЕРБ и ДПС, но и НИКОГА няма да лъже като Радев, Прогресивна България ще отече в канала. Този ден не е настъпил и хората ще държат Радев на власт, за да не дойде ПОГОЛЯМОТО ЗЛО или до момента в който Радев съвсем изтърве козите и стане тотално нетърпим да е в управлението.

    09:33 31.07.2026

  • 31 Павел Пенев

    1 10 Отговор
    Опозицията положи много усилия заедно със слугинажните медии и мисирки за клеветене на правителството, но нищо не се получи. При следващите избори обаче в НС няма да има опозиция а депутати които единодушно работят за народа и националната сигурност. Такава ще е съдбата и на "Възраждане" и Коцето,който все още не е разбрал,че остава без електорат.

    09:34 31.07.2026

  • 32 Зеления

    11 1 Отговор
    Накратко: Милене колко ти плати Копринката бе?!

    09:35 31.07.2026

  • 33 Факт

    11 0 Отговор
    "Защо социологията попари опозицията след двумесечна медийна истерия".....поради същата причина,която държа тиквата 15 години на власт,хората трудно и бавно признават грешката си!

    09:36 31.07.2026

  • 34 И без Алфа Рисърч и Маркет Линкс

    1 8 Отговор
    аз съм наясно, че тези т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ , вече са окончателно компрометирани, изложиха се напълно, загубиха автроритет и никой не им вярва, освен шепа фанатици.

    Точно за това казвам, че ТРЯБВА НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ!

    Търсете алтернатива. Истински десни хора, които да обединят европейските българи. Задължително проверени за връзки с ДС и да не произлизат от комунистически родове, като днешните псевддесни!
    Никакви компромиси с миналото и произхода!

    09:37 31.07.2026

  • 35 Павел Пенев

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "654":

    Решението на САЩ за самолетите на Безмер беше провокация и интрига,за да се види как ще реагират хората. Самолети цистерни там няма да има.

    09:38 31.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Какво е това "тва хейта",

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Тва хейта":

    копринена бубо?

    09:41 31.07.2026

  • 38 Имерията отвръща на удара..

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Един ще подготви клонингите, друг ще ни вкара във война..

    09:42 31.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Откакто крадевистите заехте мястото ни

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    в скута на Пеевски.

    09:44 31.07.2026

  • 41 Хората усетиха фалша у псевдодесните!

    4 0 Отговор
    Хората усетиха , че Радев беше доведен на власт със съвместните актьорски усилия на Боко, Кокора и Шиши. Пиесата се наричаше: " Много оставка след протест за нищо!"

    Същите тия днес изнасят представлението: " Игра на опозиция ". Само мрънкат по медиите и нищо не предприемат.

    Псевдоатлатиците ГЕРБ, ППДБ и ДПС тотално се провалиха!

    Радев напълно им скри топката, което е вярно- вярно е!
    Следващите 10- на години ще бъде Радев.

    Няма опозиция!

    09:45 31.07.2026

  • 42 ПО ТОЧНО

    1 2 Отговор
    ОПОЗИЦИЯТА СА ЕДНИ МНОГОСЛОВНИ ПРАЗНОДУМЦИ................!

    09:45 31.07.2026

  • 43 Кой какво

    0 0 Отговор
    Пълзяща диктатура,почват с медиите, социолозите, безпардонно отношение към всички и всичко

    09:47 31.07.2026