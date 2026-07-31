Напразните усилия на хейта: Защо социологията попари опозицията след двумесечна медийна истерия

Двумесечната шумна, координирана и агресивна медийна кампания на опозиционните сили претърпя пълно електорално фиаско.
Вместо срив на управляващите, последните данни на две от най-авторитетните социологически агенции подействаха като студен душ за критиците. „Маркет ЛИНКС“ отчете 39% на въпроса "за кого бихте гласували, ако изборите са днес", а най-новото проучване на „Алфа Рисърч“, седмица по-късно, показва скок до 41% за „Прогресивна България“ (ПБ) на бившия президент Румен Радев. Това се случва напук на денонощния опозиционен „конгрес“, излъчван директно от водещите национални телевизии. Смазващата преднина от тридесетина процента пред останалите очертава нов политически пейзаж.
„Ваксината“ срещу инфлацията и казусът с цените
Колкото и ПБ да бива обвинявана в „комуникационна немощ“, екипът около държавния глава излезе в аванс невинен за скока на цените. Основната заслуга е на Радев и на шепа речовити фигури от обкръжението му. Президентът се презастрахова още когато бившето мнозинство отказа дори да разгледа предложението му за референдум за датата за въвеждане на еврото. Тази политическа ваксина бе поставена лично от доц. Наталия Киселова, което закопа остатъците от БСП още няколко педи в трапа и предопредели нерадостното им настояще. В ролята на „ние първи ви казахме“, кабинетът Радев свали от себе си най-тежкото бреме – двойния и троен скок на цените, който иначе би предизвикал социални катаклизми и дори скоропостижно излизане от властта.
За да не се загърбва темата, управляващите инициираха и „историята с кошницата“. Това бе правилен контрапункт на безумието с магазина на Делян Пеевски, отишъл при Лафка още преди първия месечен отчет на касовия апарат.
Истината за бюджета, прашката срещу прокуратурата и туширането на „Боташ“
По темата за държавните финанси беше ясно обяснено, че това е единственият възможен бюджет на фона на опосканата хазна. Евростат – а не „Еврофутбол“ – потвърди официално, че служебният премиер Гълъб Донев е бил напълно прав за реалния размер на дефицита, а контрата остана у бившите финансови министри Асен Василев и Теменужка Петкова.
На критиките „колко олигарси спряхте за два месеца и защо няма арести“, отговорът също е пределно ясен за избирателите. При настоящата прокуратура всяка акция е стрелба с прашка по луната. Има си законови срокове:
- Наесен: Избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС).
- През пролетта: Избор на нов главен прокурор.
Всичко извън този времеви отрязък би било просто нова показна заря, подобна на глупавия арест на Бойко Борисов, с който навремето Кирил Петков го върна обратно във властта.
Опозицията не успя да извлече дивиденти и от друга своя любима тема – договора с „Боташ“. Изначално хората в своето мнозинство не разбират и до днес сложната икономическа същност на случая. С времето Радев и хората около него успяха умело да представят нещата в своя полза, посочвайки, че контрактът е бил абсолютно неизбежен – подписан в условия на необходима бърза реакция за спешно осигуряване на газ за страната. За капак Радев договори лично с Реджеп Ердоган замразяване на плащанията, с което буквално отне от опозицията любимата ѝ дъвка за атаки срещу новата власт.
Военният неутралитет и перфектният ход с цистерните
Спирането на военната помощ за Украйна не само не удари по рейтинга на ПБ, а го „напарфюмира“ допълнително. Повечето избиратели на партията твърдо не желаят страната да се намесва в конфликта – същото важи и за казуса с полските МиГ-29.
Случаят със самолетите-цистерни пък бе заварено положение, което Радев отигра перфектно. Неговите основни хулители първоначално ги приеха безропотно на гражданското летище в София без обяснения, докато софиянци не ги видяха и не настана паника. Последва лъжа в класическия стил на последните 15 години за уж провеждащи се „учения“, и то при условие, че американците вече бомбардираха Иран.
Решението за преместването им в Безмер бе обяснено логично и честно:
- Мястото на цистерните не е в София, а във военната база.
- На САЩ не се отказва – най-силният ни съюзник иска помощ и хората го разбраха, дори в Безмер.
- Алтернативата: Ако ГЕРБ и ПП-ДБ бяха на власт, щяха да занесат цистерните в домовете си, за да угодят на Вашингтон. Но след 19 април те са пратени в бокса и от тях не зависи нищо.
Страхът от миналото като най-силна мотивация
Резултатите от 41% за ПБ срещу срива на останалите показват втория план на българската политика. Каквито и грешки на растежа да прави партията на Радев, колкото и бавно да се случват промените, идеята за завръщането на старото статукво е мощна спирачка. Мисълта, че на власт могат да се върнат Борисов, Пеевски или наивните и твърдоглави градски десни, е напълно достатъчна мотивация за електорално търпение.
Остава отворен въпросът дали в ПП-ДБ съзнават какво правят. Да пеят отново в общ хор с Борисов и Пеевски, този път като опозиционни партньори, няма да свърши хубаво за тях. Аналите на старите политически хроники вече ясно са доказали каква е съдбата на подобни съюзи и кой обикновено го отнася.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поручано от Копринакта
Коментиран от #27, #36
09:13 31.07.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
09:13 31.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #38
09:13 31.07.2026
4 Алфа Рисърч
09:14 31.07.2026
5 Момчето съм
09:15 31.07.2026
6 Фифи перото
09:16 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 654
Коментиран от #17, #35
09:17 31.07.2026
9 Пич
А не улицата:
- Същите овчедушни мъже и жени, който се възпаляваха как всички ще идат в затвора, и Радев ще оправи всичко, сега не могат да го дишат Радев!!!
Защото разбраха, че наистина ги оправи...
09:17 31.07.2026
10 Лопата Орешник
09:17 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Фори
09:17 31.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
До коментар #7 от "абе смешник":Още като видях листата на Радев ми стана ясно че нищо няма да направи срещу Направихме си партия на протеста ДНК.
Коментиран от #21
09:22 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Швейк
До коментар #13 от "Това платено "проучване" е":Ако не се бяха оляли с процентите за Радев можеше и да мине за достоверно, но 41 % .... Явно не са влизали скоро в социалните мрежи.
Коментиран от #20
09:23 31.07.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #8 от "654":В Безмер 90 процента гласуваха за Радев.
Коментиран от #19
09:23 31.07.2026
18 Парпърляк
Коментиран от #22
09:24 31.07.2026
19 да а сега вече в безмер
До коментар #17 от "Последния Софиянец":190% ще гласуват за крадев
09:25 31.07.2026
20 честен ционист
До коментар #16 от "Швейк":Влизането в социланите мрежи съвсем скоро ще бъде доста затруднено. Ще трябва да си снимате чуторите из всички възможни ъгли, а за по-неблагонадеждните ще трябва и проба ДНК.
09:25 31.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Шишо съм
До коментар #18 от "Парпърляк":И аз съм с вас! Победа за Прогресиращ Богараш!
09:26 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кокорчо не прави протст срещу чичо Румен
09:28 31.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ами
До коментар #1 от "Поручано от Копринакта":Какъвто народа, такива и политиците..
09:29 31.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Фалшификация
09:30 31.07.2026
30 Зеления
До сега не сме виждали подобо нещо - анализ и вмъкнато собствено мнение, с ясни критики, без да се стреми да е политкоректно, а напротив. И това на фона че всеки ден в сайта има статия на ДВ е невероятен прогрес.
Трябва да се внесе обаче едно уточнение - съгласен съм само с 30 % от това което е написал. Но адмирациите и хубавите думи, които написах в първия абзац са за решителността да напишеш това което искаш без задръжки.
А най-важното резюме от моя гледна точка в статията е следното - обществото НЕ одобрява политиката на Радев, това ще се вижда още по ясно напред в бъдещето, но обществото ПОДКРЕПЯ Радев защото не иска още по вредните ГЕРБ, ДПС и ППДБ да стъпят отново във властта.
В деня в който се появи някоя партия, която убеди избирателите че никога няма да следва политиката на ППДБ, ГЕРБ и ДПС, но и НИКОГА няма да лъже като Радев, Прогресивна България ще отече в канала. Този ден не е настъпил и хората ще държат Радев на власт, за да не дойде ПОГОЛЯМОТО ЗЛО или до момента в който Радев съвсем изтърве козите и стане тотално нетърпим да е в управлението.
09:33 31.07.2026
31 Павел Пенев
09:34 31.07.2026
32 Зеления
09:35 31.07.2026
33 Факт
09:36 31.07.2026
34 И без Алфа Рисърч и Маркет Линкс
Точно за това казвам, че ТРЯБВА НОВА ДЯСНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ!
Търсете алтернатива. Истински десни хора, които да обединят европейските българи. Задължително проверени за връзки с ДС и да не произлизат от комунистически родове, като днешните псевддесни!
Никакви компромиси с миналото и произхода!
09:37 31.07.2026
35 Павел Пенев
До коментар #8 от "654":Решението на САЩ за самолетите на Безмер беше провокация и интрига,за да се види как ще реагират хората. Самолети цистерни там няма да има.
09:38 31.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Какво е това "тва хейта",
До коментар #36 от "Тва хейта":копринена бубо?
09:41 31.07.2026
38 Имерията отвръща на удара..
До коментар #3 от "честен ционист":Един ще подготви клонингите, друг ще ни вкара във война..
09:42 31.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Откакто крадевистите заехте мястото ни
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":в скута на Пеевски.
09:44 31.07.2026
41 Хората усетиха фалша у псевдодесните!
Същите тия днес изнасят представлението: " Игра на опозиция ". Само мрънкат по медиите и нищо не предприемат.
Псевдоатлатиците ГЕРБ, ППДБ и ДПС тотално се провалиха!
Радев напълно им скри топката, което е вярно- вярно е!
Следващите 10- на години ще бъде Радев.
Няма опозиция!
09:45 31.07.2026
42 ПО ТОЧНО
09:45 31.07.2026
43 Кой какво
09:47 31.07.2026