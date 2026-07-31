DJI Osmo Pocket 4P пристига в Европа

След първоначалния си дебют в Китай, флагманската преносима камера на DJI Osmo Pocket 4P, официално навлиза на пазара за международни създатели на съдържание в Европа, Канада и Австралия. Въпреки това, в горчив обрат на събитията за северноамериканските влогъри, толкова желаният джобен стабилизатор изцяло липсва от рафтовете на магазините в Съединените щати, като попада точно в прицела на продължаващите регулаторни пречки и строгите забрани на FCC, насочени срещу чуждестранно оборудване за заснемане и дронове.

Създателите на съдържание извън американските граници ще се насладят на истинско удоволствие, тъй като това миниатюрно чудо напълно предефинира възможностите на джобната видеография. За първи път в историята на серията DJI е интегрирала усъвършенстван модул с две камери директно в 3-осевата стабилизирана глава.

Основната широкоъгълна камера разчита на съвсем нов 1-инчов сензор, оборудван с усъвършенствана LOFIC технология, светла бленда f/2.0 и широкообхватно фокусно разстояние, еквивалентно на 20 мм. Способна да записва изключително плавно 4K видео при невероятните 240 кадъра в секунда, както и ултрадетайлни 37-мегапикселови снимки, тя се справя с трудни сцени като контрастни залези и градски нощни пейзажи при слаба светлина с невероятна лекота.

До основния широкоъгълен обектив се намира не по-малко впечатляващ втори модул – специален 3x телеобектив. Основан на 1/1,28-инчов сензор с бленда f/1,8 и фокусно разстояние, еквивалентно на 60 мм, този подходящ за портрети обектив изолира обектите на фона на красиво размазан фон, без да принуждава създателите да разчитат на цифрово изрязване със загуба на качество.

За купувачите в допустимите международни региони флагманската камера се предлага в два различни естетически варианта: изтънчен „Classic Black“ и елегантен „Pearl White“. Цената на стандартния комплект от входно ниво започва от 599 евро в континентална Европа и 529 британски лири във Великобритания. Междувременно клиентите, които искат да се сдобият с пълния комплект за влог – включващ специализирани аудио аксесоари и разширено оборудване, могат да очакват да платят съответно 689 евро или 605 британски лири.