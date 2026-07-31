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Украйна разкри предполагаем руски агент, събирал информация за удари по енергийната инфраструктура
  Тема: Украйна

Украйна разкри предполагаем руски агент, събирал информация за удари по енергийната инфраструктура

31 Юли, 2026 15:06, обновена 31 Юли, 2026 15:08 808 11

  • украйна-
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  • информация

Украинските власти заявяват, че са предотвратили предаването на събраната информация на руските служби.

Украйна разкри предполагаем руски агент, събирал информация за удари по енергийната инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските правоохранителни органи са задържали жител на Житомирска област, заподозрян, че е събирал разузнавателна информация за руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура на страната, съобщава Укринформ, предава БТА.

Според украинската главна прокуратура мъжът е работил в предприятие за преработка на гранит, споделял проруски възгледи и е бил вербуван чрез приложението „Телеграм“. По данни на разследването той се е съгласил да изпълнява задачи за руските специални служби срещу възнаграждение от 100 долара.

Разследващите твърдят, че заподозреният е събирал информация за топлоелектрически централи и електрически подстанции, снабдяващи с електроенергия Киевска и Житомирска област. Освен това е документирал райони с концентрация на украински военнослужещи и техника, както и действащи военни летища и полигони.

Украинските власти заявяват, че са предотвратили предаването на събраната информация на руските служби. Срещу мъжа е повдигнато обвинение в държавна измяна по време на военно положение, а съдът е постановил той да остане в ареста без право на освобождаване под гаранция.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за задържането на друг предполагаем руски агент в Харковска област, обвинен, че е насочвал руски удари по цели в района на магистралата Полтава-Харков.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    7 10 Отговор
    "той се е съгласил да изпълнява задачи за руските специални служби срещу възнаграждение от 100 долара"
    Явно навсякъде копейките са по евтини и продажни от евтини магистрални труженички.

    Коментиран от #6, #7

    15:11 31.07.2026

  • 3 А Зеленски

    9 6 Отговор
    Дето се снимаше до фабриката за фламинго кога?

    15:13 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    12 6 Отговор
    Егати оксиморона ем са го разкрили, ем е предполагаем.

    15:14 31.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Масово

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    украинците работят за Русия....защото знаят, че са руснаци😂

    Коментиран от #9

    15:16 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 604

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Масово":

    скоро четай тезата че украинците в южна украйна са българи, те това от украинец го развиваше!

    15:23 31.07.2026

  • 10 Румен Решетников

    2 2 Отговор
    Украинските служби работят, не са като ДАНС.
    Нашите кога ще разкрият някой шпионин, хеле пък руски...

    Коментиран от #11

    16:09 31.07.2026

  • 11 Е нали разкриха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Решетников":

    Малинов, но тук се искат даказателства и го оправдаха. А там във военно положение е достатъчно да кажат, че си.

    16:28 31.07.2026

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