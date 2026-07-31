Украйна разкри предполагаем руски агент, събирал информация за удари по енергийната инфраструктура

Украинските правоохранителни органи са задържали жител на Житомирска област, заподозрян, че е събирал разузнавателна информация за руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура на страната, съобщава Укринформ, предава БТА.
Според украинската главна прокуратура мъжът е работил в предприятие за преработка на гранит, споделял проруски възгледи и е бил вербуван чрез приложението „Телеграм“. По данни на разследването той се е съгласил да изпълнява задачи за руските специални служби срещу възнаграждение от 100 долара.
Разследващите твърдят, че заподозреният е събирал информация за топлоелектрически централи и електрически подстанции, снабдяващи с електроенергия Киевска и Житомирска област. Освен това е документирал райони с концентрация на украински военнослужещи и техника, както и действащи военни летища и полигони.
Украинските власти заявяват, че са предотвратили предаването на събраната информация на руските служби. Срещу мъжа е повдигнато обвинение в държавна измяна по време на военно положение, а съдът е постановил той да остане в ареста без право на освобождаване под гаранция.
По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за задържането на друг предполагаем руски агент в Харковска област, обвинен, че е насочвал руски удари по цели в района на магистралата Полтава-Харков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Явно навсякъде копейките са по евтини и продажни от евтини магистрални труженички.
Коментиран от #6, #7
15:11 31.07.2026
3 А Зеленски
15:13 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 хехе
15:14 31.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Масово
До коментар #2 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":украинците работят за Русия....защото знаят, че са руснаци😂
Коментиран от #9
15:16 31.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 604
До коментар #7 от "Масово":скоро четай тезата че украинците в южна украйна са българи, те това от украинец го развиваше!
15:23 31.07.2026
10 Румен Решетников
Нашите кога ще разкрият някой шпионин, хеле пък руски...
Коментиран от #11
16:09 31.07.2026
11 Е нали разкриха
До коментар #10 от "Румен Решетников":Малинов, но тук се искат даказателства и го оправдаха. А там във военно положение е достатъчно да кажат, че си.
16:28 31.07.2026