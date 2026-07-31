Украйна разкри предполагаем руски агент, събирал информация за удари по енергийната инфраструктура

Украинските правоохранителни органи са задържали жител на Житомирска област, заподозрян, че е събирал разузнавателна информация за руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура на страната, съобщава Укринформ, предава БТА.

Според украинската главна прокуратура мъжът е работил в предприятие за преработка на гранит, споделял проруски възгледи и е бил вербуван чрез приложението „Телеграм“. По данни на разследването той се е съгласил да изпълнява задачи за руските специални служби срещу възнаграждение от 100 долара.

Разследващите твърдят, че заподозреният е събирал информация за топлоелектрически централи и електрически подстанции, снабдяващи с електроенергия Киевска и Житомирска област. Освен това е документирал райони с концентрация на украински военнослужещи и техника, както и действащи военни летища и полигони.

Украинските власти заявяват, че са предотвратили предаването на събраната информация на руските служби. Срещу мъжа е повдигнато обвинение в държавна измяна по време на военно положение, а съдът е постановил той да остане в ареста без право на освобождаване под гаранция.

По-рано Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи за задържането на друг предполагаем руски агент в Харковска област, обвинен, че е насочвал руски удари по цели в района на магистралата Полтава-Харков.