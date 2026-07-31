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Илиян Василев: Българският патриарх служи на руския патриарх, а не на Бога

Илиян Василев: Българският патриарх служи на руския патриарх, а не на Бога

31 Юли, 2026 13:00 1 432 70

  • патриарх даниил-
  • патриарх кирил-
  • руска агресия-
  • църква

В този смисъл изявата на архимандрит Никанор не просто изразява различно мнение – тя ускорява процеса на неизбежно разграничаване

Илиян Василев: Българският патриарх служи на руския патриарх, а не на Бога - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Българската православна църква дълго време се опитваше да прикрива степента на своята обвързаност с Руската православна църква, чийто пик дойде с избора на проруския Патриарх Даниил. Въпреки опитите да балансира между РПБ и Вселенската Патриаршия, вътрешните му убеждения не мо позволяват да прикрие предпочитанията си. БПЦ упражни натиск върху българските институции с цел да не бъдат подкрепени санкции срещу руския патриарх Кирил. Патриарх Даниил също полага усилия да представя позицията си като неутрална, прикривайки очевидното си предпочитание към Московската патриаршия за сметка на Вселенската патриаршия. Но идва момент, в който подобно "стратегическо" двуличие вече не може да бъде поддържано.

Не е случайно, че архимандрит Никанор публично заяви подкрепата си за Православната църква на Украйна, призната за автокефална от Вселенската патриаршия. Този акт трудно може да бъде разглеждан само като богословска позиция. Той е и открито несъгласие с курса, който Патриарх Даниил следва по отношение на Москва – курс, който според критиците му все по-видимо съвпада с интересите на Кремъл.

Нарастващото напрежение в БПЦ едва ли е случайно. То вероятно ще се задълбочава с развоя на войната, особено ако инициативата на бойното поле и политическата подкрепа на Запада продължат да се прехвърлят в полза на Украйна. В подобна ситуация Кремъл има все по-малка нужда от предпазлива, завоалирана подкрепа и все по-голяма нужда от ясно заявена лоялност. Каквато изисква от БПЦ и българското правителство и това ги поставя в "гранична" позиция.

В този смисъл изявата на архимандрит Никанор не просто изразява различно мнение – тя ускорява процеса на неизбежно разграничаване. Ако ръководството на Българската православна църква продължи да поставя отношенията с Московската патриаршия над единството на православния свят около Вселенската патриаршия и над собствената си независимост, вътрешното противопоставяне трудно ще бъде избегнато.

Защото войната в Украйна отдавна не се води само с оръжие. Тя се води и за влиянието върху институциите, включително върху църквите. В такива времена пространството за двусмислие бързо се стеснява, а изборът на страна постепенно става неизбежен.

* Заглавието е на ФАКТИ


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    17 17 Отговор
    Всеки народ си заслужава управниците, било политически, било духовни.

    13:02 31.07.2026

  • 2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    73 22 Отговор
    А ПЪК ТИ СЛУЖИШ НА ЧИЧО САМ АМА НЕ И НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #15

    13:02 31.07.2026

  • 3 Ястига бе

    68 13 Отговор
    Как па точно дждайчетата говорят за Бог и точно знаят на кого служи Патриарха ни....Абе тия розовите защитници ми омръзнаха вече с техните оценки-- само те разбират от всичко-даже и от Божите работи...

    13:03 31.07.2026

  • 4 Сила

    18 36 Отговор
    "Дедо " Сатанаил Злобев ....помаче - милиционерче !!!

    13:04 31.07.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    66 18 Отговор
    Жълтопаветниците днес до един публикуват някакви простотии за Патриарха - организирана и платена акция от мазето на нечие посолство.

    Коментиран от #25, #26, #33

    13:04 31.07.2026

  • 6 Витя

    67 24 Отговор
    Напротив г-н Василев.Българският патриарх Данийл служи на българския народ и на Бог.За разлика от боклуци като вас, които служат на западните си господари с/у заплащане.Хората ще обичат Данийл,а не ренегати като вас.

    13:05 31.07.2026

  • 7 Патриарха

    40 10 Отговор
    Благословен да си,Господи! Само ти можеш да направиш говедата да проговорят, овните да пишат статии, а свинете да ги лайкват!
    На многая летаааа...

    13:05 31.07.2026

  • 8 Това пипи

    44 14 Отговор
    Не скверни Бога с думите си бе Илиано мари. Глей си дже..ндар...лъка и не се мешай в църковните дела!!!!

    13:06 31.07.2026

  • 9 ?????

    37 5 Отговор
    Уф.
    Напълзяха ни явно по команда.

    13:06 31.07.2026

  • 10 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ

    10 24 Отговор
    Усилията на българския патриарх и премиера Радев се увенчаха с успех и изваждането на Патриарх Кирил от поредния списък със санкции на ЕС вече е факт. В същото време полковник Гундяев отново доказа мнението на президента Радев от 2018 год. за патриарха-политик.

    С други думи и за радост на нашите "миротворци" Патриарх Кирил Московски и на цяла Русия публикува книгата «Войната: отвъд видимите причини и следствия», в която твърди, че изходът от войните е „определен от Бога“ и че победителят е „този, който е на страната на светлината“. Според пресслужбата на Руската православна църква книгата, издадена от издателство „Московска патриаршия“, е посветена на „метафизиката на войната“. Според патриарха войната има „изкупително значение“, засяга „метафизичните граници и предназначение на Русия“, а също и „расовия аспект на войната“.

    13:06 31.07.2026

  • 11 Мдаа

    8 5 Отговор
    Вие не сте от света, както и аз не съм от него е казал Христос за истинските си последователи.Правосланието отдавна е неразделна част от света, вплело се е в политиката и я обслужва в замяна на личен и институционален комфорт, затова ще бъдат съдени от Бога като света.

    13:07 31.07.2026

  • 12 Истината

    20 38 Отговор
    Заради Данаилчо все по-малко миряни ходят на църква. Църковни служители като тоя затриват България.

    Коментиран от #23

    13:08 31.07.2026

  • 13 Нина

    33 12 Отговор
    Още един мечтаещ за разкол. Напразно.

    13:08 31.07.2026

  • 14 Хак да ви е

    13 3 Отговор
    Всеки народ си заслужава управниците, било политически, било духовни.

    13:08 31.07.2026

  • 15 Въпрос

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    Какъв Сам бе божие недоразумение.

    13:09 31.07.2026

  • 16 Някой

    24 11 Отговор
    Тези да обяснят простички нещо:
    1. Защо Зеленски забрани православната църква в Украйна?
    2. Защо хората му арестуваха свещеници?
    3. Защо Русия разменяше с тях украински войници за украински свещеници? Украинци за украинци;
    4. Защо политизират църквата? Същото го имаше с папата. На всичко отгоре избран заради Тръмп да е американец, но не го харесва сега.

    Коментиран от #30

    13:09 31.07.2026

  • 17 Вашето мнение

    24 6 Отговор
    ппдб, които представляват тоя и такива като него са една каруца хора в парламента. Т.е. хората, които се интересуват от тях, мислят като тях и им симпатизират представляват един малък град, примерно любимец с прилежащите села. Защо тогава медиите дават такава голяма гласност на тези? Отговорът се крие в това, защото някой плаща. Всеки се досеща, че плащат нпо-тата, на които тия служат за да продават род и родина.

    13:10 31.07.2026

  • 18 Валторомей

    22 7 Отговор
    Беше доведен от ЦРУ от Щатите.Старият патриарх беше в домашен арест в Швейцария където почина.
    Вартоломей е роден в Турция и е майор от Турските въоръжени сили.
    Той ликвидира каноническото църква на Украйна и даде Томос на Зеленски за нова Украинска църква.бандеровците убиха няколко десетки стари свещенници.
    Най голямата православна църква е
    Руската.
    Вартоломей даде Томов и на Македонската църква,а тя беше към БПЦ.

    13:13 31.07.2026

  • 19 Ако

    6 4 Отговор
    Очите са огледало на душата, то Атанас Трендафилов има еллигьоз.Питайте някой турчин какво означава.

    Коментиран от #24

    13:14 31.07.2026

  • 20 Как е Бах

    17 4 Отговор
    ти не брше ли кореспондент в сесере бе боклук

    13:19 31.07.2026

  • 21 годо

    18 4 Отговор
    Василев, покай се, грешнико!

    13:19 31.07.2026

  • 22 Да питам ЛИ?

    24 4 Отговор
    На кой служи Илиян Василев.

    13:19 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кой е Трендафилов

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ако":

    50 очи

    13:21 31.07.2026

  • 25 Аланколу

    14 5 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Откога болшевиците сатанисти, които унищожихте църквата, станахте вярващи в Бога?

    Коментиран от #27

    13:21 31.07.2026

  • 26 Аланколу

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Откога болшевиците сатанисти, които унищожихте църквата, станахте вярващи в Бога?

    Коментиран от #48

    13:23 31.07.2026

  • 27 Ха ХаХа

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Аланколу":

    Христос е комунист.
    Създател е на комуните.

    13:25 31.07.2026

  • 28 нннн

    13 6 Отговор
    Илиян Василев служи на Сатаната.

    13:25 31.07.2026

  • 29 безсрамници

    24 9 Отговор
    А Василев и Никанор служат на английското посолство и на Брюксел, а не на Бога и на България. А за това посолство ние сме следващото пушечно месо след Украйна. Затова е този зор да се украинизира българската православна църква, защото тя е един от стълбовете на вярата, мира и стабилността. Целта е навсякъде да се назначат полупрестъпни индивиди в раса, които да веят украински знамена, да викат "Слава Украина" да мобилизират насилствено миряните и да проповядват война и омраза срещу Русия. Това е замисълът на английското посолство чрез марионетката си Никанор - да се предизвика разкол и вътрешна война. А сегашния патриарх е недостижима морална кауза за такива продажни елементи.

    13:25 31.07.2026

  • 30 Грешка

    7 12 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Защо лъжеш Зеленски най-много да е забранил руската, а не православната църква, защото е гнездо на руски шпиони.

    13:25 31.07.2026

  • 31 И коя пък

    6 4 Отговор
    Е тази Илияна?

    13:27 31.07.2026

  • 32 Анонимен

    12 5 Отговор
    Спомням си църковния разкол през 90-те години, който беше предизвикан от СДС. В СДС имаше много сектанти, които мразеха православието. Техните днешни наследници ПП-ДБ вървят по техния път. Никанор, бидейки техен активист е изключително опасен човек. В един момент може да се самообяви за патриарх на алтернативна църква и жълтопаветните ще го подкрепят. Не е като да не се е случвало. Те отсега говорят, че бил алтернатива на патриарха. Освен това имат подкрепа от САЩ и от т. нар. Вселенски патриарх. Онова изчадие от Турция веднага ще признае алтернативния синод.

    13:31 31.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истината

    8 10 Отговор
    Най-големият проблем на патриарха е, че очите са му зли!
    Не знам как е възможно уж свят човек, да е обладан от толкова много злост?
    Геополитическите пристрастия са простими, стига да не ангажира църквата с тях!

    Коментиран от #41, #54

    13:42 31.07.2026

  • 35 От чужбина

    7 4 Отговор
    Ти не го мисли патриарха. Всеки Господ ще си го съди, патриарха също. За тебе, щото си много знаещ съдът ще е по-строг.

    13:44 31.07.2026

  • 36 идиоти вън

    8 3 Отговор
    Илиан пъка е доказал се национален предател, той е от хората които мразят България и обичат парите!!!

    13:47 31.07.2026

  • 37 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Няма":

    Ти "Дарвин Плужек " не го ли знаеш ...??!
    Селското шАфиорче , дето се търкаля в прахта и грязта по къра ....
    И чат ,
    пат идват с родата " на доктор у София "....
    Провинциален дегенерат , то толкова си може горкото ...

    13:47 31.07.2026

  • 38 Но пък за всички е ясно, че Илиянчо

    8 4 Отговор
    служи на чичко Сорос за парички.

    13:48 31.07.2026

  • 39 камънчо

    8 5 Отговор
    Илиян Василев служи на Пентагона, инак неаше да бил посланник в РФ.

    Коментиран от #46

    13:48 31.07.2026

  • 40 копейка с чалма

    6 4 Отговор
    И на нас служи

    13:48 31.07.2026

  • 41 Сила

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Само веднъж се усмихна , за снимка с Мутрофанова ....по скоро се беше озъбил тоя скот....

    13:50 31.07.2026

  • 42 Павел Пенев

    11 6 Отговор
    Естествено е Българската патриаршия и църква да служат в единство с Руската православна църква а не с педофилите на Ватикана, Лъв XlV и мишок XV-ти.

    13:50 31.07.2026

  • 43 Нищожество

    6 4 Отговор
    то илвас!На кого му пука какво ще каже едно продажно сорос ко нищо жест во!

    13:52 31.07.2026

  • 44 Ехооо

    8 4 Отговор
    Кога ще имаме новината за албионският измамник в БПЦ Никанор??
    Който прави опит за разделение на църковната ни православна общност и гепи 1 000 000 евро, за което е сезиран църковния съд и образуването на делото предстои ..

    13:53 31.07.2026

  • 45 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 6 Отговор
    ТАЗИ МУТРА Е ПОДИГРАВКА КЪМ ..................... БЪЛГАРСКИТЕ ХРИСТИЯНИ ..................... ФАКТ ! .................... ПРИЛКИКАТА С ЧОРАПА Е "ВИСОКО КАЧЕСТВЕН ДУБЛИКАТ" ..................,. НА КОЕТО Е СПОСОБНО САМО КГБ .................,... ФАКТ !

    13:54 31.07.2026

  • 46 Павел Пенев

    13 5 Отговор

    До коментар #39 от "камънчо":

    Оказа се че Илиян Василев не става и за дипломат и за агент, просто едно нищожество.

    13:54 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 идиоти вън

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Аланколу":

    Едно време комунистите отричаха черквата но имаха страх от Бога, днешните либерасти се кръстят но нямат ни срам ни страх от Бога!!!!

    13:58 31.07.2026

  • 49 защо му пишат името на този илиян

    11 5 Отговор
    като не е известен никому , по добре да бяха написали от анонимен източник , какво мисли не е важно важното е че милионите българи мислят и говорят противоположното на въпросния илиан

    14:00 31.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Васко Делчев

    9 3 Отговор
    Този хайван така и няма да разбере, защото за това трябва мозък, а той няма, че руската и българската са една църква... Църквата е една и тя е православната... Ние сме част от този свят, а не от света на сатаната...

    Коментиран от #53, #60

    14:05 31.07.2026

  • 52 Всичките ни попове

    4 5 Отговор
    бяха милиционери, агенти на ДС!

    14:09 31.07.2026

  • 53 Гражданин

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Васко Делчев":

    Това го кажи на подполковник Гундяев!

    14:12 31.07.2026

  • 54 Гражданин

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Очите му са на Сатанаил!

    14:15 31.07.2026

  • 55 Най - голямото

    4 4 Отговор
    Зло за православието е нищожеството вертоломейчо , който не трябва да съществува . А писача е жалко същество .

    14:21 31.07.2026

  • 56 Служи на народа си

    3 3 Отговор
    Боклук, не като теб да ли е чужди европейски задници.

    14:23 31.07.2026

  • 57 Подполковник

    5 1 Отговор
    Как само звучи Гундяев?!

    14:24 31.07.2026

  • 58 БПЦ

    2 0 Отговор
    е автокефална( независима). През 2018 г.при управлението на патриарх Неофит БПЦ признава ПЦУ( украинската православна църква)за автокефална и избира епископ Даниил( настоящия патриарх) за Видински митрополит.Проблемът с БПЦ е несъгласието и с намеренията на Вселенския патриарх Вартоломей I ,касаещи тълкуването на различията между католическата и православната църкви.Казано накратко - спорове на религиозна тематика.

    14:33 31.07.2026

  • 59 Тука е така

    5 3 Отговор
    Един безбожник дава оценка за патриарха.....

    14:35 31.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ДеСарски

    5 3 Отговор
    Сатанаил е руски човек, баща му е бил офицер от Държавна сигурност.

    14:40 31.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Янко

    2 1 Отговор
    А какво разбира от религия и Бог агент Сашо

    14:54 31.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Основно правило е:

    3 0 Отговор
    Ако не разбираш от нещо е по-добре да замълчиш. Така че този господин няма защо да натрапва некомпетенното си мнение.

    15:08 31.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Божеее и тоя агент на ДС "Сашо"

    1 0 Отговор
    Божеее... що безбожници, аантихристи се надигнаха... в защита на сатаната!!!

    15:17 31.07.2026

  • 70 Специалист

    0 0 Отговор
    Бившият посланник Илиян Василев незаслужено заемал мястото на някой дипломат от кариерата.И на него ще му трябват двама с лопати и един с расо.Илиянчо бог ще отсъди Ти не

    15:18 31.07.2026