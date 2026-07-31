Илиян Василев: Българският патриарх служи на руския патриарх, а не на Бога

Българската православна църква дълго време се опитваше да прикрива степента на своята обвързаност с Руската православна църква, чийто пик дойде с избора на проруския Патриарх Даниил. Въпреки опитите да балансира между РПБ и Вселенската Патриаршия, вътрешните му убеждения не мо позволяват да прикрие предпочитанията си. БПЦ упражни натиск върху българските институции с цел да не бъдат подкрепени санкции срещу руския патриарх Кирил. Патриарх Даниил също полага усилия да представя позицията си като неутрална, прикривайки очевидното си предпочитание към Московската патриаршия за сметка на Вселенската патриаршия. Но идва момент, в който подобно "стратегическо" двуличие вече не може да бъде поддържано.
Не е случайно, че архимандрит Никанор публично заяви подкрепата си за Православната църква на Украйна, призната за автокефална от Вселенската патриаршия. Този акт трудно може да бъде разглеждан само като богословска позиция. Той е и открито несъгласие с курса, който Патриарх Даниил следва по отношение на Москва – курс, който според критиците му все по-видимо съвпада с интересите на Кремъл.
Нарастващото напрежение в БПЦ едва ли е случайно. То вероятно ще се задълбочава с развоя на войната, особено ако инициативата на бойното поле и политическата подкрепа на Запада продължат да се прехвърлят в полза на Украйна. В подобна ситуация Кремъл има все по-малка нужда от предпазлива, завоалирана подкрепа и все по-голяма нужда от ясно заявена лоялност. Каквато изисква от БПЦ и българското правителство и това ги поставя в "гранична" позиция.
В този смисъл изявата на архимандрит Никанор не просто изразява различно мнение – тя ускорява процеса на неизбежно разграничаване. Ако ръководството на Българската православна църква продължи да поставя отношенията с Московската патриаршия над единството на православния свят около Вселенската патриаршия и над собствената си независимост, вътрешното противопоставяне трудно ще бъде избегнато.
Защото войната в Украйна отдавна не се води само с оръжие. Тя се води и за влиянието върху институциите, включително върху църквите. В такива времена пространството за двусмислие бързо се стеснява, а изборът на страна постепенно става неизбежен.
* Заглавието е на ФАКТИ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
13:02 31.07.2026
2 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
Коментиран от #15
13:02 31.07.2026
3 Ястига бе
13:03 31.07.2026
4 Сила
13:04 31.07.2026
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #25, #26, #33
13:04 31.07.2026
6 Витя
13:05 31.07.2026
7 Патриарха
На многая летаааа...
13:05 31.07.2026
8 Това пипи
13:06 31.07.2026
9 ?????
Напълзяха ни явно по команда.
13:06 31.07.2026
10 СВО 1 618 дни РЕЗИЛ
С други думи и за радост на нашите "миротворци" Патриарх Кирил Московски и на цяла Русия публикува книгата «Войната: отвъд видимите причини и следствия», в която твърди, че изходът от войните е „определен от Бога“ и че победителят е „този, който е на страната на светлината“. Според пресслужбата на Руската православна църква книгата, издадена от издателство „Московска патриаршия“, е посветена на „метафизиката на войната“. Според патриарха войната има „изкупително значение“, засяга „метафизичните граници и предназначение на Русия“, а също и „расовия аспект на войната“.
13:06 31.07.2026
11 Мдаа
13:07 31.07.2026
12 Истината
Коментиран от #23
13:08 31.07.2026
13 Нина
13:08 31.07.2026
14 Хак да ви е
13:08 31.07.2026
15 Въпрос
До коментар #2 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":Какъв Сам бе божие недоразумение.
13:09 31.07.2026
16 Някой
1. Защо Зеленски забрани православната църква в Украйна?
2. Защо хората му арестуваха свещеници?
3. Защо Русия разменяше с тях украински войници за украински свещеници? Украинци за украинци;
4. Защо политизират църквата? Същото го имаше с папата. На всичко отгоре избран заради Тръмп да е американец, но не го харесва сега.
Коментиран от #30
13:09 31.07.2026
17 Вашето мнение
13:10 31.07.2026
18 Валторомей
Вартоломей е роден в Турция и е майор от Турските въоръжени сили.
Той ликвидира каноническото църква на Украйна и даде Томос на Зеленски за нова Украинска църква.бандеровците убиха няколко десетки стари свещенници.
Най голямата православна църква е
Руската.
Вартоломей даде Томов и на Македонската църква,а тя беше към БПЦ.
13:13 31.07.2026
19 Ако
Коментиран от #24
13:14 31.07.2026
20 Как е Бах
13:19 31.07.2026
21 годо
13:19 31.07.2026
22 Да питам ЛИ?
13:19 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кой е Трендафилов
До коментар #19 от "Ако":50 очи
13:21 31.07.2026
25 Аланколу
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Откога болшевиците сатанисти, които унищожихте църквата, станахте вярващи в Бога?
Коментиран от #27
13:21 31.07.2026
26 Аланколу
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Откога болшевиците сатанисти, които унищожихте църквата, станахте вярващи в Бога?
Коментиран от #48
13:23 31.07.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Аланколу":Христос е комунист.
Създател е на комуните.
13:25 31.07.2026
28 нннн
13:25 31.07.2026
29 безсрамници
13:25 31.07.2026
30 Грешка
До коментар #16 от "Някой":Защо лъжеш Зеленски най-много да е забранил руската, а не православната църква, защото е гнездо на руски шпиони.
13:25 31.07.2026
31 И коя пък
13:27 31.07.2026
32 Анонимен
13:31 31.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истината
Не знам как е възможно уж свят човек, да е обладан от толкова много злост?
Геополитическите пристрастия са простими, стига да не ангажира църквата с тях!
Коментиран от #41, #54
13:42 31.07.2026
35 От чужбина
13:44 31.07.2026
36 идиоти вън
13:47 31.07.2026
37 Сила
До коментар #33 от "Няма":Ти "Дарвин Плужек " не го ли знаеш ...??!
Селското шАфиорче , дето се търкаля в прахта и грязта по къра ....
И чат ,
пат идват с родата " на доктор у София "....
Провинциален дегенерат , то толкова си може горкото ...
13:47 31.07.2026
38 Но пък за всички е ясно, че Илиянчо
13:48 31.07.2026
39 камънчо
Коментиран от #46
13:48 31.07.2026
40 копейка с чалма
13:48 31.07.2026
41 Сила
До коментар #34 от "Истината":Само веднъж се усмихна , за снимка с Мутрофанова ....по скоро се беше озъбил тоя скот....
13:50 31.07.2026
42 Павел Пенев
13:50 31.07.2026
43 Нищожество
13:52 31.07.2026
44 Ехооо
Който прави опит за разделение на църковната ни православна общност и гепи 1 000 000 евро, за което е сезиран църковния съд и образуването на делото предстои ..
13:53 31.07.2026
45 ЕДГАР КЕЙСИ
13:54 31.07.2026
46 Павел Пенев
До коментар #39 от "камънчо":Оказа се че Илиян Василев не става и за дипломат и за агент, просто едно нищожество.
13:54 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 идиоти вън
До коментар #26 от "Аланколу":Едно време комунистите отричаха черквата но имаха страх от Бога, днешните либерасти се кръстят но нямат ни срам ни страх от Бога!!!!
13:58 31.07.2026
49 защо му пишат името на този илиян
14:00 31.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Васко Делчев
Коментиран от #53, #60
14:05 31.07.2026
52 Всичките ни попове
14:09 31.07.2026
53 Гражданин
До коментар #51 от "Васко Делчев":Това го кажи на подполковник Гундяев!
14:12 31.07.2026
54 Гражданин
До коментар #34 от "Истината":Очите му са на Сатанаил!
14:15 31.07.2026
55 Най - голямото
14:21 31.07.2026
56 Служи на народа си
14:23 31.07.2026
57 Подполковник
14:24 31.07.2026
58 БПЦ
14:33 31.07.2026
59 Тука е така
14:35 31.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ДеСарски
14:40 31.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Янко
14:54 31.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Основно правило е:
15:08 31.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Божеее и тоя агент на ДС "Сашо"
15:17 31.07.2026
70 Специалист
15:18 31.07.2026