Русия е използвала севернокорейска ракета при смъртоносен удар в Украйна за първи път тази година

При снощната руска атака в предградие на украинския град Кривой Рог, при която беше убито семейство, вероятно за първи път от почти година е била използвана севернокорейска ракета, предаде Ройтерс, като се позова на военни източници, съобщи БТА.
Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи един от военните.
Силите на Москва атакуваха през изминалата нощ Украйна с десетки ракети и стотици дронове, при което бяха убити осем души, съобщи президентът Володимир Зеленски, който се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.
Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.
Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.
Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.
Украинските военновъздушни сили към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #15, #17
17:49 30.07.2026
2 Ким Чен Ун
Коментиран от #100
17:49 30.07.2026
3 Да питам
Коментиран от #8
17:50 30.07.2026
4 Пич
Коментиран от #20, #101
17:50 30.07.2026
5 За пръв път
17:50 30.07.2026
6 Шегичка
Коментиран от #18
17:51 30.07.2026
7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:51 30.07.2026
8 Нали знаеш израза
До коментар #3 от "Да питам":И така няколко пъти...
17:51 30.07.2026
9 Мишел
17:52 30.07.2026
10 Севернокорейската ракета:
17:52 30.07.2026
11 Не е важно какъв цвят е котката
Коментиран от #35
17:53 30.07.2026
12 Инфантилен УкроУрод
Коментиран от #26
17:53 30.07.2026
13 Хахахаха
Коментиран от #19
17:53 30.07.2026
14 Отговорът
17:54 30.07.2026
15 Дудов
До коментар #1 от "Сатана Z":Защо "като"?
17:54 30.07.2026
16 Колективен руски крепостен
Коментиран от #42
17:54 30.07.2026
17 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #1 от "Сатана Z":И Русия побеждава ,и побеждава,и побеждава та пушек се дига и от рафинерии и складове и спират полети в Мацква !!
Коментиран от #21, #22
17:54 30.07.2026
18 Хахахаха
До коментар #6 от "Шегичка":Щот парите, наместо за ядене, ги дават за ракети.
17:54 30.07.2026
19 Нали чипове от перални
До коментар #13 от "Хахахаха":Имат още, другото не е важно
17:54 30.07.2026
20 Те ако не бяха добри
До коментар #4 от "Пич":Те ако не бяха добри севернокорейските ракети, Рижия нямаше да се откаже да се занимава с тях. Да сте чули да е шукнал нещо срещу Северна Корея. Ким Чен Ун по време на първия му мандат така го унижи, а Рижия се кротна.
17:55 30.07.2026
21 Пич
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Фърчи вата до небесата!!!
Коментиран от #54
17:56 30.07.2026
22 Мамин сладък ти
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Защо си с интелект на еуглена. На война се случва всичко. Важното е, че войната ще приключи с приключването на 404. Много ви се иска сега на всички хейзери Русия да спре, но валякът вече е тръгнал по надолнището и ще мачка всичко по пътя си.
Коментиран от #38, #45, #51
17:57 30.07.2026
23 Новина ли е това ?
17:57 30.07.2026
24 Ким Чен Ун
17:59 30.07.2026
25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
Коментиран от #133
18:00 30.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кимчо си търси белята
18:00 30.07.2026
28 Готин
Коментиран от #79
18:00 30.07.2026
29 Като тази
18:00 30.07.2026
30 Нали и Корея трябва
18:00 30.07.2026
31 Бартер
18:01 30.07.2026
32 Русия
18:01 30.07.2026
33 Оня
18:02 30.07.2026
34 Наместо
18:02 30.07.2026
35 Боруна Лом
До коментар #11 от "Не е важно какъв цвят е котката":СКОРО И ИРАНСКИ РАКЕТКИ ПО ГЛАВИТЕ НА УКРИТЕ
Коментиран от #49, #50
18:02 30.07.2026
36 Путлер
Коментиран от #47
18:03 30.07.2026
37 милиони артилерийски снаряди по Киев
Коментиран от #39
18:03 30.07.2026
38 Хихи
До коментар #22 от "Мамин сладък ти":Не знаехме за тези странични ефекти от препиването с бояришник и Тройной одеколон. Започнало е с възпаление на мозъка ти. Виждаме по емпиричен път.
18:03 30.07.2026
39 Не ни занимавай
До коментар #37 от "милиони артилерийски снаряди по Киев":с еротичните си фантазии.
Кимчо като си свърши кривите ракетки, кой ще го пази, ти ли?
18:04 30.07.2026
40 Пуси
18:04 30.07.2026
41 Московските BAPBAPИ !
В своята къща родителите на голямо семейство са загубили живота си заедно с осемте си деца и внуче.
Сред загиналите, чии тела вече са открити и други, които все още се търсят и идентифицират сред останки, е Марк, който е на 18 години, Доминика (16), Вирика (14), Закариж (13), Азариж Илай (11), Федерика (9), Емилия (7), и малкият Артем, внук, който бил само 1 година и 6 месеца.
Една ракета. Едно семейство. Една къща, превърната в общ гроб за хората, които се обичаха.
🤬 Това не беше атака срещу военна цел. Това беше умишлена атака срещу украинско семейство . Срещу деца, които трябваше да живеят, да мечтаят и растат. Срещу родители, които били построили дом, отгледали своите деца и вярваха в бъдещето.
Светът трябва да знае и запомни истинската цена на руския тероризъм. Ние трябва да запомним всяко име, всяка жертва, убита жестоко без милосердие.
Нашите най-искрени соболезнования на всички техни роднини и близки.
‼️ ДА ГОРЯТ В АДА РУСКИ УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ ФАШИСТИ
Коментиран от #44, #48, #63
18:04 30.07.2026
42 Ама ходи у Коми
До коментар #16 от "Колективен руски крепостен":да им слугуваш нали? Всеки българин мечтае боклучия да е в Москва ама няма
18:05 30.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Боруна Лом
До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":ЗАПРИ СЕ МАЛКО!КВИЧИШ КАТО УКРА!ПУУ
18:07 30.07.2026
45 Соломон
До коментар #22 от "Мамин сладък ти":Прав си лошото за Теророрусия предстои.45%от НПЗтата са унищожени.Русия трябва да внася по 400000т гориво на месец а денги нет.За това продават злато което са откраднали някога от Румъния,Испания.А на есен по Москва ще бие и украинска балистика.Предстои и един голям фалит а със него ще фалира и Русия
Коментиран от #55
18:08 30.07.2026
46 виктория
Коментиран от #58, #64, #68, #78
18:08 30.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Боруна Лом
До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":ДА СЕ СЪРДЯТ НА ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!
Коментиран от #53
18:09 30.07.2026
49 Копейка
До коментар #35 от "Боруна Лом":Колега, Митрофанова ни спря денгите заради такива като тебе. Тьотя изрично забрани да ползваме думичката "скоро". Досега ни веднъж не сме я спазили и излагаме майката хранилница
18:09 30.07.2026
50 Град Лом
До коментар #35 от "Боруна Лом":Мръдаш ли бе ? 🤭
18:09 30.07.2026
51 Хахахаха
До коментар #22 от "Мамин сладък ти":И така вече 5 години! А рашата стигна от Киев до Донецк, за това време.
18:09 30.07.2026
52 Оня
Коментиран от #59, #60, #65
18:09 30.07.2026
53 Мъртвият не ти е враг
До коментар #48 от "Боруна Лом":и не се сърди. Живите им роднини ще ти отмъстят.
18:10 30.07.2026
54 Механик
До коментар #21 от "Пич":Пушат крематорките 24/7
18:11 30.07.2026
55 Зеления
До коментар #45 от "Соломон":Айде бе соломончо изчака ми се чакалото вече ,не тръгва премогата без тебе ! И си вземи бойните жартиери че без тях накъде!
Коментиран от #61
18:12 30.07.2026
56 Хурки на шиш
О каза, че разполагането на допълнителни 30 000 войници в Русия „би било привлекателно предложение“ за Пхенян, тъй като им предлага ценен бойни опит ,
Коментиран от #66, #70
18:14 30.07.2026
57 Кирпича
Коментиран от #75
18:14 30.07.2026
58 4664
До коментар #46 от "виктория":Ракети от захарен памук.
18:14 30.07.2026
59 Чиниш ми се
До коментар #52 от "Оня":Дърт,закоравял минедчия страдащ от безсъние.
18:14 30.07.2026
60 Кой се плаши?
До коментар #52 от "Оня":Бе съм видял нито един сериозен коментар. Дотук само бъзици с него..
Бъркаш се някои копейски коментари.
Бъзливците заплашват. Ние се хилим над такива като теб. Ако бачкаше през времето, през което се опитваш да избиваш комплекси и да "изпъкваш" с коментари, еша си нямаше да имаш.
Най-обикновен комплексар. С чужда пита помен прави. С чужди "успехи" се хвали.
Имаш диагноза. Къш!
Коментиран от #71
18:15 30.07.2026
61 Соломон
До коментар #55 от "Зеления":Вероятно сърбела ти идва в повече.А перемогата си върви така както трябва.
18:15 30.07.2026
62 Ей такива дрончета
18:15 30.07.2026
63 Вожд на Укрите
До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":По-спокойно господин Центаджиев, по-леко я карай. Така или иначе си спечели центчетата с публикацията. Но Пропагандната ви централа не обича прекалените сълзливи истории. Те харесват кратки и ясни послания, но да са евроатлантически. Отивай за паричките. Само си спомни, че украинците също убиват руснаци. Или за това няма центчета....
18:16 30.07.2026
64 Обърках се
До коментар #46 от "виктория":Исках да те натоваря с минуси като таралеж.
18:16 30.07.2026
65 Чей Геварец
До коментар #52 от "Оня":А защо така ти трепери гласчето? От нерви ли?
Коментиран от #83
18:17 30.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 квото повикало
Коментиран от #76
18:17 30.07.2026
68 Розово
До коментар #46 от "виктория":Фламинго!
18:18 30.07.2026
69 Днепър е почти пресъхнал
Коментиран от #82
18:18 30.07.2026
70 Хахахаха
До коментар #56 от "Хурки на шиш":Мдааа. Добра логика. По тази логика и га ньо могат да мобилизират, за войната, за да получи боен опит!
18:18 30.07.2026
71 Оня
До коментар #60 от "Кой се плаши?":Сериозно ти е нарушена комуникацията между двете ти мозъчни клетки! Не е лошо да се посъветваш със специалист!
18:18 30.07.2026
72 Факти
18:18 30.07.2026
73 млат еврас
Коментиран от #80
18:18 30.07.2026
74 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #87
18:19 30.07.2026
75 Петата колона в България
До коментар #57 от "Кирпича":наричаме руските шпиони. От какво са доволни. Че ДАНС ги излови ли?
Четете бре! Къпете се бре!
Коментиран от #85
18:20 30.07.2026
76 Хахахаха
До коментар #67 от "квото повикало":Такива като теб заслужават руско асвабаждение и руски мир. Да ви направят втори Донбас. Това заслужавате.
18:20 30.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Баба
До коментар #46 от "виктория":Яга !
18:20 30.07.2026
79 Готиния
До коментар #28 от "Готин":Вярвам , че и ще се отрътиш .. 🤭😁
18:21 30.07.2026
80 Хахахаха
До коментар #73 от "млат еврас":Украинските дронове не свършват. Не се плаши. За всеки руски нацист се полагат 3 дрона.
Коментиран от #84
18:22 30.07.2026
81 От кога пък
18:22 30.07.2026
82 Соломон
До коментар #69 от "Днепър е почти пресъхнал":За това пък в Тюмен има много вода.При това силно напарфюмирана с аромата на руска външна тоалетна.
Коментиран от #86
18:23 30.07.2026
83 Оня
До коментар #65 от "Чей Геварец":На тебе май сюнетчията вместо да ти обреже долната глава ти е изрязал вътрешно горната!
Коментиран от #92
18:24 30.07.2026
84 Соломон
До коментар #80 от "Хахахаха":И всеки руски освободител е надлежно документиран преди да го изпратят на она свят
18:24 30.07.2026
85 В България руски шпиони няма
До коментар #75 от "Петата колона в България":Шпионите са само ционистите и атлантиците. А какво точно шпионират само те си знаят но определено са сбъркани лвсно се различават
Коментиран от #89, #91
18:25 30.07.2026
86 Соломон
До коментар #82 от "Соломон":Аз съм соломончо малко трето полово същество!
Коментиран от #88, #97
18:25 30.07.2026
87 Няма да стане
До коментар #74 от "Т.КОЛЕВ":Натовските държави ясно и мнократно заявиха, че няма да пращат войници там. Не се връзвай на лакърдиите на Коцето. Само ако си доброволец. Не те пращат, отивай сам.
Споко, копеец, не трепери за ножицата си.
18:27 30.07.2026
88 Соломон
До коментар #86 от "Соломон":Ти си Али Реза от АлиЕкспрес и си ментето Соломон
18:27 30.07.2026
89 Има, но намаляха
До коментар #85 от "В България руски шпиони няма":Готвачите си заминаха, ДАНС поизлови повечето.
Бъркаш си понятията. Съюзниците не са шпиони.
Те са добре дошли. Не сме член на Раша все пак. Шпиони са онези, които ни мислят злото. Кремльовските агенти и копейските им слуги. За тях сме вражеска държава, за другите не сме.
Като не ти отърва, оплачи се на шефа си или на Аллах.
Коментиран от #105
18:33 30.07.2026
90 1111
Коментиран от #93, #96
18:33 30.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Много лесно си изтърваш нервите
До коментар #83 от "Оня":Лекувай се.
Коментиран от #99
18:34 30.07.2026
93 Не бой се нема
До коментар #90 от "1111":Ще секне търговищката на Чайна тогава.А другия месец на гости в Мацква ще идват Укр.балистични ракети.Барни.
18:36 30.07.2026
94 муньо
18:36 30.07.2026
95 1111
Коментиран от #98
18:36 30.07.2026
96 Не позна
До коментар #90 от "1111":Китайците са измислили дипломацията: всичко обещават, нищо не дават. Защо господарят ще си хаби въоръжението за руския роб. Китай няма сметка от силна Русия. Така му е добре. По мирен път превзема Сибир.
18:37 30.07.2026
97 Трай бе
До коментар #86 от "Соломон":Ватенка тия е под вода и в Крим даже.Ма пара нема има само за крепостни в месни щурмове.Абе много гори във Великото блато бе.То било големо ама укр.дронове не прощават.
Коментиран от #104
18:39 30.07.2026
98 Смени си диоптъра
До коментар #95 от "1111":Това е фототапет с демонстрация на руската мощ. Тея пушкала отдавна са скраб.
18:40 30.07.2026
99 Оня
До коментар #92 от "Много лесно си изтърваш нервите":Нервите ми са си ок, само констатирам факти! А ако ги изтърва не ти трябва да разбираш!
Коментиран от #110
18:40 30.07.2026
100 Европеец
До коментар #2 от "Ким Чен Ун":Аз се чудех, защо лудия Дончо вече не се закача с Ким,а то било, защото другаря Ким имал смъртоносни ракети.... Та тука бял ключа от бараката.....
18:41 30.07.2026
101 Пичи ,
До коментар #4 от "Пич":Колко па да е "добра" една ракета ?! Искаш ли те посети ?! Не вярвам
18:41 30.07.2026
102 Ъъъ
Коментиран от #108
18:42 30.07.2026
103 НОВАТА КОРЕЙСКА РАКЕТА
Коментиран от #121
18:44 30.07.2026
104 Соломончо
До коментар #97 от "Трай бе":Абе ти що не го до завърши това килиино образование?
Коментиран от #106
18:44 30.07.2026
105 На кой си член не знам
До коментар #89 от "Има, но намаляха":Ама "съюзниците" въобще не ни интересуват. А в кво точно се състои тоя съюз абсолютно никой не може да ти каже. На практика никакъв съюз няма и то в нито една област. Това ЕС е 100% виртуал. И само политиците подлоги опити правят да създават впечатление за единност каквато абсолютно няма
Коментиран от #115
18:45 30.07.2026
106 Ще ти го
До коментар #104 от "Соломончо":Намаам до картофите едногънкоффф русофил недо кла тен
18:46 30.07.2026
107 На кого му пука за Кимчо
Треперят му гащите отвсякъде.
Инфантил, от цялата бракувана продукция ракетки стават 1-2. Затова дава на Раша по една на година. Останалите ползва а заря празниците.😃🤣🤣🤣
18:47 30.07.2026
108 Защитават се
До коментар #102 от "Ъъъ":За това
Коментиран от #116
18:47 30.07.2026
109 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #112
18:48 30.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Бай той Толстой
Коментиран от #113
18:50 30.07.2026
112 Вечно руските тролове
До коментар #109 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":Омаловажават убийствата на мирни жители.М а м и ц а. т а ви ма Ло у м на в Ауспуха.
Коментиран от #118
18:50 30.07.2026
113 Тихо бе Смех
До коментар #111 от "Бай той Толстой":Пали за блатото и върни бг.паспорта.
18:51 30.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Чей Геварец
До коментар #105 от "На кой си член не знам":Продължавай да си верваш, щом ти е утеха. Никой не ти пречи.
Ама верно си комплексиран сериозно. Цял ден не млъкна даде перчиш с тАпни.
18:52 30.07.2026
116 Ъъъ
До коментар #108 от "Защитават се":То няма значение защо ги използват... Израел като използва американски самолети да напада Иран, някой написа ли статия по темата?🤔
Коментиран от #122
18:53 30.07.2026
117 6135
18:53 30.07.2026
118 Ъъъъ
До коментар #112 от "Вечно руските тролове":Копейките са нацисти, какво да се прави.
18:54 30.07.2026
119 Баце ЕООД
Коментиран от #120
18:54 30.07.2026
120 маце
До коментар #119 от "Баце ЕООД":смаза ли ду парата
18:55 30.07.2026
121 И какво те топли това
До коментар #103 от "НОВАТА КОРЕЙСКА РАКЕТА":Само комплексарите се хвалят с чужди постижения. Ти лично какъв принос имаш за каквото и да било.
18:56 30.07.2026
122 От какъв зор?
До коментар #116 от "Ъъъ":Да се оправят сами. Не им е проблем.
18:57 30.07.2026
123 Луганск
Първо те уверяваха всички, че всеки момент ще спасят моряците, с които „е установена връзка“, а след това безмилостно убиха тази надежда, заявявайки, че всъщност няма кого да спасяват, тъй като целият екипаж на „Курск“ е загинал за броени минути след взривовете. Думите им повтаряше президентът на страната. Първо — напълно убеден в твърденията на военните специалисти, а след това, когато лъжата го направи съучастник в престъплението им, Путин повтаряше техните измислици, за да запази рейтинга си.
Коментиран от #126
19:01 30.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Гробар
19:06 30.07.2026
126 Гробар
До коментар #123 от "Луганск":Сега зеленото да изпрати дронове по Пхенян. Точно след един месец 100 хиляди корейски войника ще се озоват на фронта да трепят нацисти.
19:08 30.07.2026
127 Смляха
19:09 30.07.2026
128 Хахахаха
Украинците свалиха техния диктатор, сега се налага да свалят диктатора и на руснаците, щот рашите са мъ рши и ги е страх да го свалят сами.
Коментиран от #130
19:09 30.07.2026
129 истината преди всичко
19:19 30.07.2026
130 Жалко за Готвача
До коментар #128 от "Хахахаха":Кой диктатор свалиха украинците (просто от любопитство) ?
19:21 30.07.2026
131 Партенки
А северно корейски войници са били само в Русия, на обучение.
19:24 30.07.2026
132 Хи хи
19:28 30.07.2026
133 25 коментар
До коментар #25 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":МНОГО точен коментар. Право в 10-ката.
19:28 30.07.2026
134 Щом са ефективни трябва
19:29 30.07.2026