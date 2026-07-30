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Русия е използвала севернокорейска ракета при смъртоносен удар в Украйна за първи път тази година
  Тема: Украйна

Русия е използвала севернокорейска ракета при смъртоносен удар в Украйна за първи път тази година

30 Юли, 2026 17:47 2 461 134

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • северна корея-
  • кривой рог

Според източници последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година

Русия е използвала севернокорейска ракета при смъртоносен удар в Украйна за първи път тази година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При снощната руска атака в предградие на украинския град Кривой Рог, при която беше убито семейство, вероятно за първи път от почти година е била използвана севернокорейска ракета, предаде Ройтерс, като се позова на военни източници, съобщи БТА.

Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи един от военните.

Силите на Москва атакуваха през изминалата нощ Украйна с десетки ракети и стотици дронове, при което бяха убити осем души, съобщи президентът Володимир Зеленски, който се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.

Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.

Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.

Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна. Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди.

Украинските военновъздушни сили към момента не са отговорили на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    96 15 Отговор
    То мина една година а Укропам сега се сетиха да вият като девици за юуй.А това,че техните терористични атаки са само със западни оръжия си траят като бити пдрасти.

    Коментиран от #15, #17

    17:49 30.07.2026

  • 2 Ким Чен Ун

    71 10 Отговор
    Супер, много радващо! Прекрасно. Чудесно!

    Коментиран от #100

    17:49 30.07.2026

  • 3 Да питам

    61 3 Отговор
    И колко пъти , за "първи път" ? 🤭😁

    Коментиран от #8

    17:50 30.07.2026

  • 4 Пич

    83 6 Отговор
    Значи, ракетите на Северна Корея са добри, а "запада" не може да се справи и с тях!!!

    Коментиран от #20, #101

    17:50 30.07.2026

  • 5 За пръв път

    61 2 Отговор
    Но няма да е за последен! Хо хо хо

    17:50 30.07.2026

  • 6 Шегичка

    81 2 Отговор
    От къде има Северна Корея такива ракети,след като няма какво да ядат?

    Коментиран от #18

    17:51 30.07.2026

  • 7 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    51 1 Отговор
    Значи е успешен опита, какво се чудите толкова?

    17:51 30.07.2026

  • 8 Нали знаеш израза

    41 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    И така няколко пъти...

    17:51 30.07.2026

  • 9 Мишел

    42 0 Отговор
    При последните мосови ракетни удари на Русия в Украйна една трета от ракетите са севернокорейски аналози на Искандери.

    17:52 30.07.2026

  • 10 Севернокорейската ракета:

    44 1 Отговор
    Беше ми много приятно! Пак заповядайте!

    17:52 30.07.2026

  • 11 Не е важно какъв цвят е котката

    52 1 Отговор
    А да лови мишки. Дали е севернокорейска ракетата не е важно. Със сигурност ако не сега за в бъдеще Киев ще бъде ударен с корейска. Имат мноо убави хиперзвукови с по 2,5 тона заряд

    Коментиран от #35

    17:53 30.07.2026

  • 12 Инфантилен УкроУрод

    45 6 Отговор
    Володимир Зеленски най- инфантелния украински червей се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ....

    Коментиран от #26

    17:53 30.07.2026

  • 13 Хахахаха

    10 31 Отговор
    Е рашата е свършила ракетите вече. Вече ползва корейски.

    Коментиран от #19

    17:53 30.07.2026

  • 14 Отговорът

    44 4 Отговор
    За Украйна положението ще става все по зле, ако не седнат да преговарят

    17:54 30.07.2026

  • 15 Дудов

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Защо "като"?

    17:54 30.07.2026

  • 16 Колективен руски крепостен

    9 34 Отговор
    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #42

    17:54 30.07.2026

  • 17 ПЪЛНИ Глупости

    10 40 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И Русия побеждава ,и побеждава,и побеждава та пушек се дига и от рафинерии и складове и спират полети в Мацква !!

    Коментиран от #21, #22

    17:54 30.07.2026

  • 18 Хахахаха

    11 28 Отговор

    До коментар #6 от "Шегичка":

    Щот парите, наместо за ядене, ги дават за ракети.

    17:54 30.07.2026

  • 19 Нали чипове от перални

    30 4 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    Имат още, другото не е важно

    17:54 30.07.2026

  • 20 Те ако не бяха добри

    43 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Те ако не бяха добри севернокорейските ракети, Рижия нямаше да се откаже да се занимава с тях. Да сте чули да е шукнал нещо срещу Северна Корея. Ким Чен Ун по време на първия му мандат така го унижи, а Рижия се кротна.

    17:55 30.07.2026

  • 21 Пич

    4 32 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Фърчи вата до небесата!!!

    Коментиран от #54

    17:56 30.07.2026

  • 22 Мамин сладък ти

    38 3 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Защо си с интелект на еуглена. На война се случва всичко. Важното е, че войната ще приключи с приключването на 404. Много ви се иска сега на всички хейзери Русия да спре, но валякът вече е тръгнал по надолнището и ще мачка всичко по пътя си.

    Коментиран от #38, #45, #51

    17:57 30.07.2026

  • 23 Новина ли е това ?

    26 1 Отговор
    Много ясно че Москва е получила нови запаси от тези оръжия. Южна Корея от месеци го пише.

    17:57 30.07.2026

  • 24 Ким Чен Ун

    30 1 Отговор
    Само така, на зеления клоун в зъГ.

    17:59 30.07.2026

  • 25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    37 2 Отговор
    Русия не е използвала а е изпробвала ракета на Ким. Следващата ще е по добра.

    Коментиран от #133

    18:00 30.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кимчо си търси белята

    6 32 Отговор
    Ще я намери.

    18:00 30.07.2026

  • 28 Готин

    34 1 Отговор
    Браво на Кимчо! Много е сладък. Ако можех, бих го щипнал по бузката!

    Коментиран от #79

    18:00 30.07.2026

  • 29 Като тази

    3 6 Отговор
    в Полша!

    18:00 30.07.2026

  • 30 Нали и Корея трябва

    31 1 Отговор
    Да демонстра и да тества все пак. Безспорно е световна сила при ракетите и артилерията

    18:00 30.07.2026

  • 31 Бартер

    3 12 Отговор
    една ракета-40 кози!

    18:01 30.07.2026

  • 32 Русия

    28 1 Отговор
    Бии фашиста до смъ.....

    18:01 30.07.2026

  • 33 Оня

    30 2 Отговор
    Много як тестов полигон си намери Ким а сега гледайте рижия как ще фъфли! А че са по руски технологии това вече и децата го знаят!

    18:02 30.07.2026

  • 34 Наместо

    2 12 Отговор
    потъналите в Каспийско море!

    18:02 30.07.2026

  • 35 Боруна Лом

    32 3 Отговор

    До коментар #11 от "Не е важно какъв цвят е котката":

    СКОРО И ИРАНСКИ РАКЕТКИ ПО ГЛАВИТЕ НА УКРИТЕ

    Коментиран от #49, #50

    18:02 30.07.2026

  • 36 Путлер

    3 25 Отговор
    Мъкааа, свърших ракетите и са тряя да му ближа дебелия г...з на Ким.

    Коментиран от #47

    18:03 30.07.2026

  • 37 милиони артилерийски снаряди по Киев

    25 2 Отговор
    А може и милиарди.

    Коментиран от #39

    18:03 30.07.2026

  • 38 Хихи

    2 22 Отговор

    До коментар #22 от "Мамин сладък ти":

    Не знаехме за тези странични ефекти от препиването с бояришник и Тройной одеколон. Започнало е с възпаление на мозъка ти. Виждаме по емпиричен път.

    18:03 30.07.2026

  • 39 Не ни занимавай

    3 17 Отговор

    До коментар #37 от "милиони артилерийски снаряди по Киев":

    с еротичните си фантазии.
    Кимчо като си свърши кривите ракетки, кой ще го пази, ти ли?

    18:04 30.07.2026

  • 40 Пуси

    5 18 Отговор
    Някои сега ще кажат, че сме нещасtници... Не, другари, ние сме пълни нещасtници.

    18:04 30.07.2026

  • 41 Московските BAPBAPИ !

    8 36 Отговор
    ракета е убила цялото семейство.
    В своята къща родителите на голямо семейство са загубили живота си заедно с осемте си деца и внуче.
    Сред загиналите, чии тела вече са открити и други, които все още се търсят и идентифицират сред останки, е Марк, който е на 18 години, Доминика (16), Вирика (14), Закариж (13), Азариж Илай (11), Федерика (9), Емилия (7), и малкият Артем, внук, който бил само 1 година и 6 месеца.
    Една ракета. Едно семейство. Една къща, превърната в общ гроб за хората, които се обичаха.
    🤬 Това не беше атака срещу военна цел. Това беше умишлена атака срещу украинско семейство . Срещу деца, които трябваше да живеят, да мечтаят и растат. Срещу родители, които били построили дом, отгледали своите деца и вярваха в бъдещето.
    Светът трябва да знае и запомни истинската цена на руския тероризъм. Ние трябва да запомним всяко име, всяка жертва, убита жестоко без милосердие.
    Нашите най-искрени соболезнования на всички техни роднини и близки.
    ‼️ ДА ГОРЯТ В АДА РУСКИ УБИЙЦИ ТЕРОРИСТИ ФАШИСТИ

    Коментиран от #44, #48, #63

    18:04 30.07.2026

  • 42 Ама ходи у Коми

    14 5 Отговор

    До коментар #16 от "Колективен руски крепостен":

    да им слугуваш нали? Всеки българин мечтае боклучия да е в Москва ама няма

    18:05 30.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боруна Лом

    19 3 Отговор

    До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":

    ЗАПРИ СЕ МАЛКО!КВИЧИШ КАТО УКРА!ПУУ

    18:07 30.07.2026

  • 45 Соломон

    3 22 Отговор

    До коментар #22 от "Мамин сладък ти":

    Прав си лошото за Теророрусия предстои.45%от НПЗтата са унищожени.Русия трябва да внася по 400000т гориво на месец а денги нет.За това продават злато което са откраднали някога от Румъния,Испания.А на есен по Москва ще бие и украинска балистика.Предстои и един голям фалит а със него ще фалира и Русия

    Коментиран от #55

    18:08 30.07.2026

  • 46 виктория

    22 3 Отговор
    а укр. какви ракети използва!!!!

    Коментиран от #58, #64, #68, #78

    18:08 30.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Боруна Лом

    18 2 Отговор

    До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":

    ДА СЕ СЪРДЯТ НА ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!

    Коментиран от #53

    18:09 30.07.2026

  • 49 Копейка

    3 13 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    Колега, Митрофанова ни спря денгите заради такива като тебе. Тьотя изрично забрани да ползваме думичката "скоро". Досега ни веднъж не сме я спазили и излагаме майката хранилница

    18:09 30.07.2026

  • 50 Град Лом

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Боруна Лом":

    Мръдаш ли бе ? 🤭

    18:09 30.07.2026

  • 51 Хахахаха

    1 14 Отговор

    До коментар #22 от "Мамин сладък ти":

    И така вече 5 години! А рашата стигна от Киев до Донецк, за това време.

    18:09 30.07.2026

  • 52 Оня

    27 2 Отговор
    А бе да ви питам бе еуроатлантичета що толкоз се плашите от Кимчо? Сега ракетки,преди снаряди и войници! Сега пак ще пращал войници и вой до небесата! Ами идете да ги спрете бе нали сте много отворени!

    Коментиран от #59, #60, #65

    18:09 30.07.2026

  • 53 Мъртвият не ти е враг

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "Боруна Лом":

    и не се сърди. Живите им роднини ще ти отмъстят.

    18:10 30.07.2026

  • 54 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Пушат крематорките 24/7

    18:11 30.07.2026

  • 55 Зеления

    10 2 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    Айде бе соломончо изчака ми се чакалото вече ,не тръгва премогата без тебе ! И си вземи бойните жартиери че без тях накъде!

    Коментиран от #61

    18:12 30.07.2026

  • 56 Хурки на шиш

    13 2 Отговор
    Северна Корея поддържа една от най-големите постоянни армии в света, с приблизително 1,2 милиона войници на активна служба.
    О каза, че разполагането на допълнителни 30 000 войници в Русия „би било привлекателно предложение“ за Пхенян, тъй като им предлага ценен бойни опит ,

    Коментиран от #66, #70

    18:14 30.07.2026

  • 57 Кирпича

    3 5 Отговор
    Петата колона в България сега е доволна.

    Коментиран от #75

    18:14 30.07.2026

  • 58 4664

    0 6 Отговор

    До коментар #46 от "виктория":

    Ракети от захарен памук.

    18:14 30.07.2026

  • 59 Чиниш ми се

    3 4 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    Дърт,закоравял минедчия страдащ от безсъние.

    18:14 30.07.2026

  • 60 Кой се плаши?

    4 4 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    Бе съм видял нито един сериозен коментар. Дотук само бъзици с него..
    Бъркаш се някои копейски коментари.
    Бъзливците заплашват. Ние се хилим над такива като теб. Ако бачкаше през времето, през което се опитваш да избиваш комплекси и да "изпъкваш" с коментари, еша си нямаше да имаш.
    Най-обикновен комплексар. С чужда пита помен прави. С чужди "успехи" се хвали.
    Имаш диагноза. Къш!

    Коментиран от #71

    18:15 30.07.2026

  • 61 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #55 от "Зеления":

    Вероятно сърбела ти идва в повече.А перемогата си върви така както трябва.

    18:15 30.07.2026

  • 62 Ей такива дрончета

    7 0 Отговор
    1 милион броя Корея е подарила

    18:15 30.07.2026

  • 63 Вожд на Укрите

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Московските BAPBAPИ !":

    По-спокойно господин Центаджиев, по-леко я карай. Така или иначе си спечели центчетата с публикацията. Но Пропагандната ви централа не обича прекалените сълзливи истории. Те харесват кратки и ясни послания, но да са евроатлантически. Отивай за паричките. Само си спомни, че украинците също убиват руснаци. Или за това няма центчета....

    18:16 30.07.2026

  • 64 Обърках се

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "виктория":

    Исках да те натоваря с минуси като таралеж.

    18:16 30.07.2026

  • 65 Чей Геварец

    2 4 Отговор

    До коментар #52 от "Оня":

    А защо така ти трепери гласчето? От нерви ли?

    Коментиран от #83

    18:17 30.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 квото повикало

    11 1 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #76

    18:17 30.07.2026

  • 68 Розово

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "виктория":

    Фламинго!

    18:18 30.07.2026

  • 69 Днепър е почти пресъхнал

    9 2 Отговор
    В Киев вода няма въпреки че новата цена е 183 гривни за кубичен метър от седмица

    Коментиран от #82

    18:18 30.07.2026

  • 70 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хурки на шиш":

    Мдааа. Добра логика. По тази логика и га ньо могат да мобилизират, за войната, за да получи боен опит!

    18:18 30.07.2026

  • 71 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Кой се плаши?":

    Сериозно ти е нарушена комуникацията между двете ти мозъчни клетки! Не е лошо да се посъветваш със специалист!

    18:18 30.07.2026

  • 72 Факти

    10 1 Отговор
    Кървавия киевски режим агонизира, а факти се загрижили за сатрапа евреин Зеленски и неговите златни тоалетни !

    18:18 30.07.2026

  • 73 млат еврас

    9 1 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    Коментиран от #80

    18:18 30.07.2026

  • 74 Т.КОЛЕВ

    2 8 Отговор
    СЕГА Е РЕД В УКРАЙНА ДА ИМА ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЙНИЦИ ДА СЕ БИЯТ СРЕЩО РУСИЯ. КАКТО КОРЕЙЦИ ИМАШЕ В РУСИЯ КОЙТО СЕ БИЕХА СРЕЩО УКРАЙНА. СПРАВЕДЛИВО Е .

    Коментиран от #87

    18:19 30.07.2026

  • 75 Петата колона в България

    1 7 Отговор

    До коментар #57 от "Кирпича":

    наричаме руските шпиони. От какво са доволни. Че ДАНС ги излови ли?
    Четете бре! Къпете се бре!

    Коментиран от #85

    18:20 30.07.2026

  • 76 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "квото повикало":

    Такива като теб заслужават руско асвабаждение и руски мир. Да ви направят втори Донбас. Това заслужавате.

    18:20 30.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Баба

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "виктория":

    Яга !

    18:20 30.07.2026

  • 79 Готиния

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Готин":

    Вярвам , че и ще се отрътиш .. 🤭😁

    18:21 30.07.2026

  • 80 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #73 от "млат еврас":

    Украинските дронове не свършват. Не се плаши. За всеки руски нацист се полагат 3 дрона.

    Коментиран от #84

    18:22 30.07.2026

  • 81 От кога пък

    5 2 Отговор
    Кривой Рог е украинския град ?

    18:22 30.07.2026

  • 82 Соломон

    1 4 Отговор

    До коментар #69 от "Днепър е почти пресъхнал":

    За това пък в Тюмен има много вода.При това силно напарфюмирана с аромата на руска външна тоалетна.

    Коментиран от #86

    18:23 30.07.2026

  • 83 Оня

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Чей Геварец":

    На тебе май сюнетчията вместо да ти обреже долната глава ти е изрязал вътрешно горната!

    Коментиран от #92

    18:24 30.07.2026

  • 84 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    И всеки руски освободител е надлежно документиран преди да го изпратят на она свят

    18:24 30.07.2026

  • 85 В България руски шпиони няма

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Петата колона в България":

    Шпионите са само ционистите и атлантиците. А какво точно шпионират само те си знаят но определено са сбъркани лвсно се различават

    Коментиран от #89, #91

    18:25 30.07.2026

  • 86 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Аз съм соломончо малко трето полово същество!

    Коментиран от #88, #97

    18:25 30.07.2026

  • 87 Няма да стане

    2 4 Отговор

    До коментар #74 от "Т.КОЛЕВ":

    Натовските държави ясно и мнократно заявиха, че няма да пращат войници там. Не се връзвай на лакърдиите на Коцето. Само ако си доброволец. Не те пращат, отивай сам.
    Споко, копеец, не трепери за ножицата си.

    18:27 30.07.2026

  • 88 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    Ти си Али Реза от АлиЕкспрес и си ментето Соломон

    18:27 30.07.2026

  • 89 Има, но намаляха

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "В България руски шпиони няма":

    Готвачите си заминаха, ДАНС поизлови повечето.
    Бъркаш си понятията. Съюзниците не са шпиони.
    Те са добре дошли. Не сме член на Раша все пак. Шпиони са онези, които ни мислят злото. Кремльовските агенти и копейските им слуги. За тях сме вражеска държава, за другите не сме.
    Като не ти отърва, оплачи се на шефа си или на Аллах.

    Коментиран от #105

    18:33 30.07.2026

  • 90 1111

    2 2 Отговор
    То убаво, ама кат свършат корейските ша почнат да думкат с китайските.

    Коментиран от #93, #96

    18:33 30.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Много лесно си изтърваш нервите

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Оня":

    Лекувай се.

    Коментиран от #99

    18:34 30.07.2026

  • 93 Не бой се нема

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "1111":

    Ще секне търговищката на Чайна тогава.А другия месец на гости в Мацква ще идват Укр.балистични ракети.Барни.

    18:36 30.07.2026

  • 94 муньо

    3 0 Отговор
    $мрадиф кво истропа?

    18:36 30.07.2026

  • 95 1111

    3 1 Отговор
    Аве, тъй кат гледам, тази на снимката таман ша уйдиса у Дзеления гъZ...

    Коментиран от #98

    18:36 30.07.2026

  • 96 Не позна

    3 4 Отговор

    До коментар #90 от "1111":

    Китайците са измислили дипломацията: всичко обещават, нищо не дават. Защо господарят ще си хаби въоръжението за руския роб. Китай няма сметка от силна Русия. Така му е добре. По мирен път превзема Сибир.

    18:37 30.07.2026

  • 97 Трай бе

    3 3 Отговор

    До коментар #86 от "Соломон":

    Ватенка тия е под вода и в Крим даже.Ма пара нема има само за крепостни в месни щурмове.Абе много гори във Великото блато бе.То било големо ама укр.дронове не прощават.

    Коментиран от #104

    18:39 30.07.2026

  • 98 Смени си диоптъра

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "1111":

    Това е фототапет с демонстрация на руската мощ. Тея пушкала отдавна са скраб.

    18:40 30.07.2026

  • 99 Оня

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "Много лесно си изтърваш нервите":

    Нервите ми са си ок, само констатирам факти! А ако ги изтърва не ти трябва да разбираш!

    Коментиран от #110

    18:40 30.07.2026

  • 100 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ким Чен Ун":

    Аз се чудех, защо лудия Дончо вече не се закача с Ким,а то било, защото другаря Ким имал смъртоносни ракети.... Та тука бял ключа от бараката.....

    18:41 30.07.2026

  • 101 Пичи ,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Колко па да е "добра" една ракета ?! Искаш ли те посети ?! Не вярвам

    18:41 30.07.2026

  • 102 Ъъъ

    3 2 Отговор
    И ако беше руска ракета, тогава какво? Загиналите щяха да са живи ли? Каква е идеята на подобна публикация? Все едно да питаме що укрите използват американски ракети?🤔

    Коментиран от #108

    18:42 30.07.2026

  • 103 НОВАТА КОРЕЙСКА РАКЕТА

    3 2 Отговор
    Са казва ГОНИМАЛФ. И наистина съществува, а не е само в пропагандата.

    Коментиран от #121

    18:44 30.07.2026

  • 104 Соломончо

    0 3 Отговор

    До коментар #97 от "Трай бе":

    Абе ти що не го до завърши това килиино образование?

    Коментиран от #106

    18:44 30.07.2026

  • 105 На кой си член не знам

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "Има, но намаляха":

    Ама "съюзниците" въобще не ни интересуват. А в кво точно се състои тоя съюз абсолютно никой не може да ти каже. На практика никакъв съюз няма и то в нито една област. Това ЕС е 100% виртуал. И само политиците подлоги опити правят да създават впечатление за единност каквато абсолютно няма

    Коментиран от #115

    18:45 30.07.2026

  • 106 Ще ти го

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Соломончо":

    Намаам до картофите едногънкоффф русофил недо кла тен

    18:46 30.07.2026

  • 107 На кого му пука за Кимчо

    2 4 Отговор
    Само за бъзик става.
    Треперят му гащите отвсякъде.
    Инфантил, от цялата бракувана продукция ракетки стават 1-2. Затова дава на Раша по една на година. Останалите ползва а заря празниците.😃🤣🤣🤣

    18:47 30.07.2026

  • 108 Защитават се

    0 1 Отговор

    До коментар #102 от "Ъъъ":

    За това

    Коментиран от #116

    18:47 30.07.2026

  • 109 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    4 1 Отговор
    Руски удар с корейска ракета, времена с китайско гориво и иранска бойна глава и бля бля бля и последния да затвори вратата.

    Коментиран от #112

    18:48 30.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Бай той Толстой

    2 2 Отговор
    Голям майтап😁 Украйна умря,следва Европа!!!

    Коментиран от #113

    18:50 30.07.2026

  • 112 Вечно руските тролове

    3 2 Отговор

    До коментар #109 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    Омаловажават убийствата на мирни жители.М а м и ц а. т а ви ма Ло у м на в Ауспуха.

    Коментиран от #118

    18:50 30.07.2026

  • 113 Тихо бе Смех

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Бай той Толстой":

    Пали за блатото и върни бг.паспорта.

    18:51 30.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Чей Геварец

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "На кой си член не знам":

    Продължавай да си верваш, щом ти е утеха. Никой не ти пречи.
    Ама верно си комплексиран сериозно. Цял ден не млъкна даде перчиш с тАпни.

    18:52 30.07.2026

  • 116 Ъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #108 от "Защитават се":

    То няма значение защо ги използват... Израел като използва американски самолети да напада Иран, някой написа ли статия по темата?🤔

    Коментиран от #122

    18:53 30.07.2026

  • 117 6135

    1 2 Отговор
    Корейците учтиво са помолили руснаците да им предоставят полигон за бойни изпитания на новите им ракети и руснаците, нали са добри души, благосклонно са дали разрешение.

    18:53 30.07.2026

  • 118 Ъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #112 от "Вечно руските тролове":

    Копейките са нацисти, какво да се прави.

    18:54 30.07.2026

  • 119 Баце ЕООД

    3 2 Отговор
    Големи небивалици от страна на великото НАТО и ЕС.. Страх, страх!

    Коментиран от #120

    18:54 30.07.2026

  • 120 маце

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Баце ЕООД":

    смаза ли ду парата

    18:55 30.07.2026

  • 121 И какво те топли това

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "НОВАТА КОРЕЙСКА РАКЕТА":

    Само комплексарите се хвалят с чужди постижения. Ти лично какъв принос имаш за каквото и да било.

    18:56 30.07.2026

  • 122 От какъв зор?

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Ъъъ":

    Да се оправят сами. Не им е проблем.

    18:57 30.07.2026

  • 123 Луганск

    2 2 Отговор
    лъжата на военните превърна „Курск“ в национална катастрофа.

    Първо те уверяваха всички, че всеки момент ще спасят моряците, с които „е установена връзка“, а след това безмилостно убиха тази надежда, заявявайки, че всъщност няма кого да спасяват, тъй като целият екипаж на „Курск“ е загинал за броени минути след взривовете. Думите им повтаряше президентът на страната. Първо — напълно убеден в твърденията на военните специалисти, а след това, когато лъжата го направи съучастник в престъплението им, Путин повтаряше техните измислици, за да запази рейтинга си.

    Коментиран от #126

    19:01 30.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Гробар

    2 1 Отговор
    И великият Ким иска да изпробва оръжията си.

    19:06 30.07.2026

  • 126 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "Луганск":

    Сега зеленото да изпрати дронове по Пхенян. Точно след един месец 100 хиляди корейски войника ще се озоват на фронта да трепят нацисти.

    19:08 30.07.2026

  • 127 Смляха

    2 0 Отговор
    Снощи психиатрията , 70 ракети и десетки дронове , много заводи поразени , само в Лвов са три , 56 000 човека са се скрили в метрото , за стотици е нямало място , ех тия руснаци защо не направиха по - голямо метро . А наште украфили да отиват да копаят външни тоалетни и бомбоубежища .

    19:09 30.07.2026

  • 128 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Жалко е, че руския народ излезе мъ рша
    Украинците свалиха техния диктатор, сега се налага да свалят диктатора и на руснаците, щот рашите са мъ рши и ги е страх да го свалят сами.

    Коментиран от #130

    19:09 30.07.2026

  • 129 истината преди всичко

    0 1 Отговор
    Не знаем кой какво използва и едва ли това е особенно важно но знам че две мошета се подиграха с тьрпението, добротата и вьзможностите на два славянски народа. Това не е война и дори не е конфликт а абсолютен "договорняк".

    19:19 30.07.2026

  • 130 Жалко за Готвача

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Хахахаха":

    Кой диктатор свалиха украинците (просто от любопитство) ?

    19:21 30.07.2026

  • 131 Партенки

    0 1 Отговор
    Ако руснаците са ползвали севернокорейска ракета, то това е било услуга на С.Корея, за да я тестват. Каква е тази дандания и какво цели да внуши?
    А северно корейски войници са били само в Русия, на обучение.

    19:24 30.07.2026

  • 132 Хи хи

    1 0 Отговор
    Сега чакаме и Иран да се включи с ракети по урките !! И още много дронове !

    19:28 30.07.2026

  • 133 25 коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ":

    МНОГО точен коментар. Право в 10-ката.

    19:28 30.07.2026

  • 134 Щом са ефективни трябва

    0 0 Отговор
    Да ги използва по често срещу бандеровците

    19:29 30.07.2026

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