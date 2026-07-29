Евгений Кънев: Радев спечели с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него

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Без особена изненада, Радев подкрепи Йотова. Не стана ясно кога успя да се събере “партийното ръководство” на ПБ да вземе решение и с колко гласа.

И така, зад Йотова ще застанат ПБ и БСП.

Очевидно е, че ДБ и ПП ще застанат зад Андрей Гюров - засега поне друга явна кандидатура не е известна.

Играта на Борисов е най-сложна. За него ще бъде втори голям удар, ако в рамката на година ГЕРБ не само нямат кандидат, но дори да излъчат - той да отпадне още на първи тур. Затова “загрижени” срещу “левицата” (но никога не и “русофилите”), ратува за общ “десен” кандидат”. Явно Вълчев е План Б, а план А е да се пришият зад Гюров.

Но въпреки че гласовете на ГЕРБ може да са решаващи на втори тур - не за това е постът.

А как се натрапва - с помощта и на много демократи - фалшивия избор “дясно” срещу “ляво”. Не, това разделение е медиен трик на олигархията - която играе и с ГЕРБ, и с ПБ, както съм писал многократно.

Но играта - ако искаме да спечелим - не и Европа срещу Русия. Въпреки че е най-важна, защото очевидно Радев ни тика на Изток. Защото с тази риторика не можем да спечелим тези + 500 к, които са нужни.

Победната тема е (не)справедливостта.

Радев спечели с нея - с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него. И това доказвам тук всеки ден. А бюджетът е апогей на този модел.

Именно тук е слабото място на Йотова. Тя може да мимикрира с евробюрократски език; може да говори за демокрация, за съдебна реформа и какво ли не; може дори да защитава на думи бизнеса - въпреки че е лява.

Но не може да си позволи да застане срещу Радев и така в принудена да следва неговата политика и застава зад неговите гафове.

И подписката на ПП за спиране на бюджета ще е първият тест.

Голямата задача на Кандидата на европейците-демократи е не да призовава

да се следва Европа - както бе на парламентарните избори - а да налага нейните ценности като български, защото са и в нашата Конституция.

Ако институциите - с крещящ пример прокуратурата - не работят е нормално хората - най-вече извън София - да търсят справедливост в “силната ръка”.

И задачата е именно това - да се покаже на хората как тази ръка не им помага, а бърка още по-дълбоко в джоба. В полза на олигархията.

Затова бяха и огромните протести.