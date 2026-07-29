Евгений Кънев: Радев спечели с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него

Без особена изненада, Радев подкрепи Йотова. Не стана ясно кога успя да се събере “партийното ръководство” на ПБ да вземе решение и с колко гласа.
И така, зад Йотова ще застанат ПБ и БСП.
Очевидно е, че ДБ и ПП ще застанат зад Андрей Гюров - засега поне друга явна кандидатура не е известна.
Играта на Борисов е най-сложна. За него ще бъде втори голям удар, ако в рамката на година ГЕРБ не само нямат кандидат, но дори да излъчат - той да отпадне още на първи тур. Затова “загрижени” срещу “левицата” (но никога не и “русофилите”), ратува за общ “десен” кандидат”. Явно Вълчев е План Б, а план А е да се пришият зад Гюров.
Но въпреки че гласовете на ГЕРБ може да са решаващи на втори тур - не за това е постът.
А как се натрапва - с помощта и на много демократи - фалшивия избор “дясно” срещу “ляво”. Не, това разделение е медиен трик на олигархията - която играе и с ГЕРБ, и с ПБ, както съм писал многократно.
Но играта - ако искаме да спечелим - не и Европа срещу Русия. Въпреки че е най-важна, защото очевидно Радев ни тика на Изток. Защото с тази риторика не можем да спечелим тези + 500 к, които са нужни.
Победната тема е (не)справедливостта.
Радев спечели с нея - с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него. И това доказвам тук всеки ден. А бюджетът е апогей на този модел.
Именно тук е слабото място на Йотова. Тя може да мимикрира с евробюрократски език; може да говори за демокрация, за съдебна реформа и какво ли не; може дори да защитава на думи бизнеса - въпреки че е лява.
Но не може да си позволи да застане срещу Радев и така в принудена да следва неговата политика и застава зад неговите гафове.
И подписката на ПП за спиране на бюджета ще е първият тест.
Голямата задача на Кандидата на европейците-демократи е не да призовава
да се следва Европа - както бе на парламентарните избори - а да налага нейните ценности като български, защото са и в нашата Конституция.
Ако институциите - с крещящ пример прокуратурата - не работят е нормално хората - най-вече извън София - да търсят справедливост в “силната ръка”.
И задачата е именно това - да се покаже на хората как тази ръка не им помага, а бърка още по-дълбоко в джоба. В полза на олигархията.
Затова бяха и огромните протести.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да попитам
Коментиран от #4
10:04 29.07.2026
2 Гений Кънев
10:08 29.07.2026
3 щом сорос лае
10:08 29.07.2026
4 хехе
До коментар #1 от "да попитам":Според написаното преди текста на статията факти публикува мнения с широк спектър от гледни точки само, че са пропуснали да пишат, че мненията трябва да са от правилния спектър.
10:09 29.07.2026
5 Механик
Коментиран от #17
10:11 29.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не съм от феновете на Радев
Нека този Кънев да каже каква борба с олигархичния модел имаше по време на управлението на акад. Сапун Денков. Нека да намерим какви критични статии е написал този Кънев за периода на управлението на Денков.
Айде, нема нужда!
Коментиран от #9
10:18 29.07.2026
8 Э-аборотное
Коментиран от #10, #19
10:19 29.07.2026
9 И аз не съм фен на Сапун Денков, но
До коментар #7 от "Не съм от феновете на Радев":Сапуня не е обещавал да "бори олигархията"!
Коментиран от #12
10:20 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тогава други бяха обещанията на Христо
До коментар #9 от "И аз не съм фен на Сапун Денков, но":"Ние, никога, в никакъв случай няма да правим коалиция с ГЕРБ и Пеевски."
Някой спомня ли си това или поръчковите жълтoпаветни тpoлове страдат от дъpташка деменция?
Коментиран от #18
10:22 29.07.2026
13 защо не протестирате бе
Коментиран от #15
10:23 29.07.2026
14 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
10:24 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тиквата и Прасето в атака
Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !
10:26 29.07.2026
17 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #5 от "Механик":Мечтите са безплатни, както и носталгията по НРБ. Това ще остане на някои.
10:26 29.07.2026
18 Я да напомним на жълтопаветниците
До коментар #12 от "Тогава други бяха обещанията на Христо":Христо Иванов: Нито ще направим коалиция с Борисов, нито с ГЕРБ без Борисов
5 Jan 2021 Дневник:
Нито ще направим коалиция с Бойко Борисов, нито ще направим коалиция с ГЕРБ без Бойко Борисов, нито ще приемем да изтикат на преден план някой с хубаво костюмче, докаран от международната сцена, който да бъде използван като сламен човек за Бойко Борисов и неговото оцеляване". Това коментира тази вечер в интервю за "Дневник" съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов.
Коментарът на Христо Иванов за невъзможните коалиции след изборите.
Отказ от партньорство: Позицията изключва управление както с Борисов начело, така и с ГЕРБ без него.
Сравнение с мимикрия: Иванов определя евентуален опит за „ГЕРБ без Борисов“ като сходен с „ДПС без Пеевски“ – форма на подмяна или мимикрия на стария модел.
Липса на задкулисие: Формацията заявява, че няма да участва в скрити договорки или пазарлъци за власт.
10:31 29.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Кънев
10:32 29.07.2026
21 Още жълтопаветни обещания
Коалиция на Демократична България с ГЕРБ е изключена.
Това уверява съпредседателят на ДБ Христо Иванов във фейсбук. "Гледам, плъзнали са всякакви анализатори, хипнотизатори, манипулатори, конспиролози и обикновени ченгета със задание да внушават, че ние от Демократична България се готвим за коалиция с ГЕРБ. Разбира се, това става без позоваване на никакви факти или реалности, но затова пък с размах", обяснява поводът за коментара си Иванов. Той припомня сигналите, които е внесъл в прокуратурата, МС, главния прокурор и НСО от август миналата година досега.
- - -
Ето колко струват думите на жълтопаветниците.
10:37 29.07.2026
22 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
10:56 29.07.2026
23 Не само
10:57 29.07.2026
24 Бай Митю
Коментиран от #25
11:00 29.07.2026
25 хе хе
До коментар #24 от "Бай Митю":Станише си ги призна още преди 20 години. Борбата е да дойдеш на власт за да сложиш ръка върху контрабандните канали на границите. Още тогава спомена сумата от 2 милиарда Евро годишно. Сега сигурно е значително повече. Затова и никой нищо не прави за народа. Не му пука.
11:10 29.07.2026
26 ИИ на РР
да направят машините про-зрачни
за да е видно какво се случва вътре
11:16 29.07.2026
27 Григор
11:49 29.07.2026