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Евгений Кънев: Радев спечели с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него

Евгений Кънев: Радев спечели с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него

29 Юли, 2026 10:00 892 27

  • евгений кънев-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • избори-
  • президентски избори-
  • избори за президент-
  • олигархия-
  • демокрация-
  • европейски ценности

И задачата е именно това - да се покаже на хората как тази ръка не им помага, а бърка още по-дълбоко в джоба

Евгений Кънев: Радев спечели с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Без особена изненада, Радев подкрепи Йотова. Не стана ясно кога успя да се събере “партийното ръководство” на ПБ да вземе решение и с колко гласа.

И така, зад Йотова ще застанат ПБ и БСП.

Очевидно е, че ДБ и ПП ще застанат зад Андрей Гюров - засега поне друга явна кандидатура не е известна.

Играта на Борисов е най-сложна. За него ще бъде втори голям удар, ако в рамката на година ГЕРБ не само нямат кандидат, но дори да излъчат - той да отпадне още на първи тур. Затова “загрижени” срещу “левицата” (но никога не и “русофилите”), ратува за общ “десен” кандидат”. Явно Вълчев е План Б, а план А е да се пришият зад Гюров.

Но въпреки че гласовете на ГЕРБ може да са решаващи на втори тур - не за това е постът.

А как се натрапва - с помощта и на много демократи - фалшивия избор “дясно” срещу “ляво”. Не, това разделение е медиен трик на олигархията - която играе и с ГЕРБ, и с ПБ, както съм писал многократно.

Но играта - ако искаме да спечелим - не и Европа срещу Русия. Въпреки че е най-важна, защото очевидно Радев ни тика на Изток. Защото с тази риторика не можем да спечелим тези + 500 к, които са нужни.

Победната тема е (не)справедливостта.

Радев спечели с нея - с обещанията за битка с “олигархичния модел”, но реално работи за него. И това доказвам тук всеки ден. А бюджетът е апогей на този модел.

Именно тук е слабото място на Йотова. Тя може да мимикрира с евробюрократски език; може да говори за демокрация, за съдебна реформа и какво ли не; може дори да защитава на думи бизнеса - въпреки че е лява.

Но не може да си позволи да застане срещу Радев и така в принудена да следва неговата политика и застава зад неговите гафове.

И подписката на ПП за спиране на бюджета ще е първият тест.

Голямата задача на Кандидата на европейците-демократи е не да призовава

да се следва Европа - както бе на парламентарните избори - а да налага нейните ценности като български, защото са и в нашата Конституция.

Ако институциите - с крещящ пример прокуратурата - не работят е нормално хората - най-вече извън София - да търсят справедливост в “силната ръка”.

И задачата е именно това - да се покаже на хората как тази ръка не им помага, а бърка още по-дълбоко в джоба. В полза на олигархията.

Затова бяха и огромните протести.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да попитам

    24 12 Отговор
    Този РОЗОВИЯТ плаща ли си, че да му помествате коментарите тук?!?

    Коментиран от #4

    10:04 29.07.2026

  • 2 Гений Кънев

    19 12 Отговор
    Развива опорките. Това вече го чухме от друго място преди няколко дни. И той трябва да се храни, завалията.

    10:08 29.07.2026

  • 3 щом сорос лае

    15 13 Отговор
    значи добре пипа Радев

    10:08 29.07.2026

  • 4 хехе

    20 6 Отговор

    До коментар #1 от "да попитам":

    Според написаното преди текста на статията факти публикува мнения с широк спектър от гледни точки само, че са пропуснали да пишат, че мненията трябва да са от правилния спектър.

    10:09 29.07.2026

  • 5 Механик

    11 9 Отговор
    Всичко бих дал, за да мога да видя тоя (и компания) как товарят вагонетки с камъни на спа-център "Слънчев Бряг" (ловешко). И как рехабилитатора, бай Газдов, ги масажира с дряновицата.

    Коментиран от #17

    10:11 29.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не съм от феновете на Радев

    14 9 Отговор
    но правителството на Радев няма и 100 дена управление.

    Нека този Кънев да каже каква борба с олигархичния модел имаше по време на управлението на акад. Сапун Денков. Нека да намерим какви критични статии е написал този Кънев за периода на управлението на Денков.
    Айде, нема нужда!

    Коментиран от #9

    10:18 29.07.2026

  • 8 Э-аборотное

    8 10 Отговор
    Чорапа барабар с копейките, отбор национални предатели ни води към дъното. Този нарцестичен цървул мисли само за себе си! Да, той ще остане в историята, но с печален образ

    Коментиран от #10, #19

    10:19 29.07.2026

  • 9 И аз не съм фен на Сапун Денков, но

    12 5 Отговор

    До коментар #7 от "Не съм от феновете на Радев":

    Сапуня не е обещавал да "бори олигархията"!

    Коментиран от #12

    10:20 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тогава други бяха обещанията на Христо

    12 3 Отговор

    До коментар #9 от "И аз не съм фен на Сапун Денков, но":

    "Ние, никога, в никакъв случай няма да правим коалиция с ГЕРБ и Пеевски."

    Някой спомня ли си това или поръчковите жълтoпаветни тpoлове страдат от дъpташка деменция?

    Коментиран от #18

    10:22 29.07.2026

  • 13 защо не протестирате бе

    9 1 Отговор
    или вече няма кой да ви плаща за протести? Спонсорите ви взеха властта и се оказахте поредните полезни идио ти.

    Коментиран от #15

    10:23 29.07.2026

  • 14 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    8 3 Отговор
    Обещанията се изпълняват. Борбата продължава.

    10:24 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тиквата и Прасето в атака

    9 1 Отговор
    Помните ли признанието , което една ТиквА направи пред своя партиен актив -
    Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
    Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !

    10:26 29.07.2026

  • 17 СВО 1 616 дни РЕЗИЛ

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Мечтите са безплатни, както и носталгията по НРБ. Това ще остане на някои.

    10:26 29.07.2026

  • 18 Я да напомним на жълтопаветниците

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "Тогава други бяха обещанията на Христо":

    Христо Иванов: Нито ще направим коалиция с Борисов, нито с ГЕРБ без Борисов

    5 Jan 2021 Дневник:

    Нито ще направим коалиция с Бойко Борисов, нито ще направим коалиция с ГЕРБ без Бойко Борисов, нито ще приемем да изтикат на преден план някой с хубаво костюмче, докаран от международната сцена, който да бъде използван като сламен човек за Бойко Борисов и неговото оцеляване". Това коментира тази вечер в интервю за "Дневник" съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов.
    Коментарът на Христо Иванов за невъзможните коалиции след изборите.

    Отказ от партньорство: Позицията изключва управление както с Борисов начело, така и с ГЕРБ без него.

    Сравнение с мимикрия: Иванов определя евентуален опит за „ГЕРБ без Борисов“ като сходен с „ДПС без Пеевски“ – форма на подмяна или мимикрия на стария модел.

    Липса на задкулисие: Формацията заявява, че няма да участва в скрити договорки или пазарлъци за власт.

    10:31 29.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Кънев

    6 7 Отговор
    Е мръсен мошенник

    10:32 29.07.2026

  • 21 Още жълтопаветни обещания

    6 8 Отговор
    Христо Иванов: Някои мислят, че сме толкова тъпи да направим коалиция с токсичния ГЕРБ

    Коалиция на Демократична България с ГЕРБ е изключена.

    Това уверява съпредседателят на ДБ Христо Иванов във фейсбук. "Гледам, плъзнали са всякакви анализатори, хипнотизатори, манипулатори, конспиролози и обикновени ченгета със задание да внушават, че ние от Демократична България се готвим за коалиция с ГЕРБ. Разбира се, това става без позоваване на никакви факти или реалности, но затова пък с размах", обяснява поводът за коментара си Иванов. Той припомня сигналите, които е внесъл в прокуратурата, МС, главния прокурор и НСО от август миналата година досега.

    - - -

    Ето колко струват думите на жълтопаветниците.

    10:37 29.07.2026

  • 22 ДОЧУТО

    2 3 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    10:56 29.07.2026

  • 23 Не само

    1 1 Отговор
    реално.... ами направо идеално, работи за него.

    10:57 29.07.2026

  • 24 Бай Митю

    2 0 Отговор
    Най-голямата мафия в България е държавния апарат. Той оформя, създава и храни, така наречения олигархичен модел. Ако корумпирания държавен служител от най-ниско до най-високо ниво не се поддаде на изкушенията, то олигархията няма как да точи държавен ресурс. Някой някъде подрежда поръчките по начина по който "нашия" човек или "нашта" фирма да спечели. Това обаче без чиновническия корупционен модел няма как да стане. Като се тръгне от якото точене на здравеопазването, през магистрали, строителство, ремонти, автомобили, социални проекти и какво ли още не!

    Коментиран от #25

    11:00 29.07.2026

  • 25 хе хе

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бай Митю":

    Станише си ги призна още преди 20 години. Борбата е да дойдеш на власт за да сложиш ръка върху контрабандните канали на границите. Още тогава спомена сумата от 2 милиарда Евро годишно. Сега сигурно е значително повече. Затова и никой нищо не прави за народа. Не му пука.

    11:10 29.07.2026

  • 26 ИИ на РР

    0 0 Отговор
    ще задължа всички отговорни
    да направят машините про-зрачни
    за да е видно какво се случва вътре

    11:16 29.07.2026

  • 27 Григор

    0 1 Отговор
    Още един, който излива помия без да се интересува от конкретните стъпки на това управление. И неговите "изводи" и "заключения" са на базата на безбройните лъжи изказани до сега. Много злоба и липса на морал!

    11:49 29.07.2026