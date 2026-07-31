Радослав Бимбалов: България има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук!

Гледайки ранната социология лесно можем да видим как високият рейтинг на Радев (натрупан в удобната позиция на президент) започва бързо да пада, но все още удържа неговото правителство от катастрофално внезапен провал.
Случващото се у нас е резултат на отчаяната надежда на милион и половина българи, че една здрава ръка може да освободи страната ни от градените с години корупционни схеми, овладяно правосъдие, порочно действащо здравеопазване.
Априори това вярване е катастрофално - силната ръка може да доведе само до авторитаризъм и нашата история е пълна с такива примери.
Държавата ни има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук. За Радев няма никакво оправдание, че не разполага със силен екип - той не го е събрал набързо, готви това от няколко години (тайно, през подставени лица и против правомощията си на президент).
Но още по-неприятното откритие, което правят постепенно хората, е това, че Радев няма и твърд юмрук. Той е видимо зависим, при това не толкова пряко от геополитически външни игри и фактори, колкото от една определена олигархична клика, появила се в България още в зората на Прехода, родена в недрата на Държавна Сигурност. Погледнете само как неприкрито се пазят своеволията на хазартния бизнес, който печели на гърба на същинска хазартна епидемия, която съсипва живота на цели семейства у нас, от години. Тази клика не е нова, нито е различна от онази, която вилнееше в България и по време на Борисов и неговите партньори Доган и Пеевски.
Наричахме я “червената олигархия”, но тя няколко пъти сменяше цвета си. Прескочи бързо мутренската си младост, изгради мулти-корпорации, овладя най-важните сектори от икономиката - енергетика, строителство, земеделие, туризъм.
“Червените олигарси” са хартиени изрезки от 90те на миналия век, но не са безобидни старчета и са се вкопчили в гърлото ни. Те смениха поизхабените Борисов и Пеевски с намерението да продължат да пият. От това гърло, нашето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко е полиция
10:10 31.07.2026
2 Демокрацията
10:13 31.07.2026
3 !!!?
Цистерните в "Безден" са свързани със спасяването на кремълските олигарси от санкциите на ЕС и получаване на дерогация от САЩ за продължаване на руски енергиини доставки по брацките потоци...от където идва Кеша !!!?
10:16 31.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Шарко
Коментиран от #18
10:17 31.07.2026
6 честен ционист
10:18 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БеГемот
Коментиран от #9
10:20 31.07.2026
9 ...изцвили
До коментар #8 от "БеГемот":един роб от пасмината на шишокрадевците
10:24 31.07.2026
10 България има нужда от силно
на държавна кьор софра
10:25 31.07.2026
11 Ама кой ви пита вас
Народа каза той ще кара влака!!!!
10:26 31.07.2026
12 Ироничен
10:27 31.07.2026
13 Кмета
10:27 31.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само едно въпросче
А отговорът на този въпрос обезсмисля пасквила.
10:44 31.07.2026
16 Петър
10:46 31.07.2026
17 да ама не,
10:48 31.07.2026
18 Льохман
До коментар #5 от "Шарко":Миналите могат повече, нали петроханче?
10:52 31.07.2026
19 Да, да
11:03 31.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 бойко българоубиец
11:12 31.07.2026
22 ИИ на РР
11:14 31.07.2026
23 Специалист
11:24 31.07.2026