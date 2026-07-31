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Радослав Бимбалов: България има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук!

Радослав Бимбалов: България има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук!

31 Юли, 2026 10:00 800 23

  • радослав бимбалов-
  • румен радев-
  • правителство-
  • българия-
  • авторитаризъм-
  • юмрук-
  • силна ръка

Априори това вярване е катастрофално - силната ръка може да доведе само до авторитаризъм и нашата история е пълна с такива примери

Радослав Бимбалов: България има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук! - 1
Снимка: БГНЕС
Радослав Бимбалов Радослав Бимбалов собственик на рекламна агенция
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гледайки ранната социология лесно можем да видим как високият рейтинг на Радев (натрупан в удобната позиция на президент) започва бързо да пада, но все още удържа неговото правителство от катастрофално внезапен провал.

Случващото се у нас е резултат на отчаяната надежда на милион и половина българи, че една здрава ръка може да освободи страната ни от градените с години корупционни схеми, овладяно правосъдие, порочно действащо здравеопазване.

Априори това вярване е катастрофално - силната ръка може да доведе само до авторитаризъм и нашата история е пълна с такива примери.

Държавата ни има нужда от силен управленски екип, а не от твърд юмрук. За Радев няма никакво оправдание, че не разполага със силен екип - той не го е събрал набързо, готви това от няколко години (тайно, през подставени лица и против правомощията си на президент).

Но още по-неприятното откритие, което правят постепенно хората, е това, че Радев няма и твърд юмрук. Той е видимо зависим, при това не толкова пряко от геополитически външни игри и фактори, колкото от една определена олигархична клика, появила се в България още в зората на Прехода, родена в недрата на Държавна Сигурност. Погледнете само как неприкрито се пазят своеволията на хазартния бизнес, който печели на гърба на същинска хазартна епидемия, която съсипва живота на цели семейства у нас, от години. Тази клика не е нова, нито е различна от онази, която вилнееше в България и по време на Борисов и неговите партньори Доган и Пеевски.

Наричахме я “червената олигархия”, но тя няколко пъти сменяше цвета си. Прескочи бързо мутренската си младост, изгради мулти-корпорации, овладя най-важните сектори от икономиката - енергетика, строителство, земеделие, туризъм.

“Червените олигарси” са хартиени изрезки от 90те на миналия век, но не са безобидни старчета и са се вкопчили в гърлото ни. Те смениха поизхабените Борисов и Пеевски с намерението да продължат да пият. От това гърло, нашето.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичко е полиция

    9 5 Отговор
    Като Бойко Борисов да поръчва убийства на Българи!

    10:10 31.07.2026

  • 2 Демокрацията

    9 6 Отговор
    е това, една група да краде от всички, не трябва да се спира карначето.

    10:13 31.07.2026

  • 3 !!!?

    11 12 Отговор
    Мистър Кеш е заложник на "Лукойл" и "Боташ" !
    Цистерните в "Безден" са свързани със спасяването на кремълските олигарси от санкциите на ЕС и получаване на дерогация от САЩ за продължаване на руски енергиини доставки по брацките потоци...от където идва Кеша !!!?

    10:16 31.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шарко

    8 5 Отговор
    Сегашните толкова могат. Вдигнат юмрук и толкова. И пароците.

    Коментиран от #18

    10:17 31.07.2026

  • 6 честен ционист

    4 0 Отговор
    „Войната е начин да се начупят на парчета материали, които иначе биха направили масите твърде богати и в дългосрочен план – твърде интелигентни.“

    10:18 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БеГемот

    5 4 Отговор
    Тая паплач може да бъде контролирана само със здрава ръка...

    Коментиран от #9

    10:20 31.07.2026

  • 9 ...изцвили

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "БеГемот":

    един роб от пасмината на шишокрадевците

    10:24 31.07.2026

  • 10 България има нужда от силно

    10 0 Отговор
    измитане на безполезни връмвари калинки мишоци кърлежи
    на държавна кьор софра

    10:25 31.07.2026

  • 11 Ама кой ви пита вас

    11 3 Отговор
    Вие сте с отпаднала необходимост... бай, бай!!!
    Народа каза той ще кара влака!!!!

    10:26 31.07.2026

  • 12 Ироничен

    7 1 Отговор
    А се кефехте от юмручето, а? Но тогава си мислехте, че Радев разчиства за вас.

    10:27 31.07.2026

  • 13 Кмета

    10 1 Отговор
    Който реве за юмрук,рано или късно си го получава! Сега си ближете раните!

    10:27 31.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само едно въпросче

    5 0 Отговор
    Защо вече 20 г. ЕС и САЩ подкрепят и работят с тази "ДС червена олигархия” ??

    А отговорът на този въпрос обезсмисля пасквила.

    10:44 31.07.2026

  • 16 Петър

    6 2 Отговор
    Не преписввйта провала на това правителство другите преди тях заложиха доста капани.

    10:46 31.07.2026

  • 17 да ама не,

    0 0 Отговор
    Българина не уважава силните духом, а силните физически и тези които се правят на бабаити. Затова който му покаже юмрук и му става любимец. Така е с Орбан, така е с Путин, така е с Тръмп, така е и с Радев.

    10:48 31.07.2026

  • 18 Льохман

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Шарко":

    Миналите могат повече, нали петроханче?

    10:52 31.07.2026

  • 19 Да, да

    2 0 Отговор
    И този огладня. Преди ставаше за четене, сега е като идеолога от Миндя.

    11:03 31.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 бойко българоубиец

    0 0 Отговор
    българите са като кучетата - трябва да играе пръчката!

    11:12 31.07.2026

  • 22 ИИ на РР

    0 0 Отговор
    Юмрука изобщо не ми е твърд

    11:14 31.07.2026

  • 23 Специалист

    1 0 Отговор
    От къде изпълзя този гений на историческия и политически анализ.Да го изберем за президент да ни покаже как се управлява.Ако му стиска

    11:24 31.07.2026