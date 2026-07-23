Адвокат Пламен Борисов пред ФАКТИ за отвлечената Наталия: Твърде рано е да се правят категорични изводи (ВИДЕО)

Все още е твърде рано да се правят категорични изводи. За щастие е установено, че детето е в добро здраве, но предстои да се изясни какво и как точно е повлияло на съзнанието му, така че да съдейства на похитителя. При подобни случаи не бива да се работи с предположения, защото рискът от грешки е голям. Към момента фактите са малко. Не е нормално едно 11-годишно дете - Наталия, да бъде отвлечено от човек, който е бивш съжител на майката. Вече се разкриват и слабостите в законодателството, както и в административната и правораздавателната система. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Пламен Борисов.
„Също така възниква въпросът дали майката е разполагала с действаща заповед за някаква защита. Ако това се установи, квалификацията на престъплението може да бъде значително по-тежка. Доколкото разбрах, една от възможните квалификации е извършване на деянието в условията на домашно насилие. Освен това се съобщава и за счупена кост на майката, което представлява отделна телесна повреда. Ако тези обстоятелства бъдат доказани, наказанието ще бъде по-тежко. Но всичко зависи от окончателната правна квалификация. Засега е твърде рано да се говори конкретно“, добави юристът.
„Сега наистина се засяга тежък дефицит в законодателството за правата и задълженията на пастрока и на мащехата. Това е една фигура, която е обект на регулиране от Семейния кодекс. Има една разпоредба, която казва единствено, че съпругът е длъжен да съдейства на самия родител. Как да съдейства? Колко да съдейства? Какво точно значи това? Имам ужасяващи примери, когато пастроци или мащехи така се вживяват в ролите си, че изместват истинския родител, което е абсолютно недопустимо. И аз това го тълкувам като домашно насилие. Защото изцяло се променя средата на детето. Не може да имаш двама бащи или две майки“, сподели още адвокат Борисов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако са забранени разводите и са
Няма да има живеене на семейни начала ,разведени разходени пастроци и мащехи
Коментиран от #6
14:34 23.07.2026
2 Факт
Коментиран от #3, #11
14:37 23.07.2026
3 Манерка
До коментар #2 от "Факт":Ти па да не си по—убава ма,госпожа?
14:40 23.07.2026
4 Тариката
Коментиран от #12
14:41 23.07.2026
5 Роза
14:41 23.07.2026
6 Мдаа
До коментар #1 от "Ако са забранени разводите и са":Тъй като всяка власт е дадена от Бога, а в момента единствено гражданския брак поражда права и задължения за страните, то той е напълно достатъчен и плед Бога и пред закона.
14:44 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Айсиктирр
14:51 23.07.2026
9 криво разбраното право
14:53 23.07.2026
10 Рогач
15:20 23.07.2026
11 Знае
До коментар #2 от "Факт":Плаши корумпираните рефери с външният си вид и те раздават индулгенции на клиентите му . :-))))) Срещу съответното заплащане , разбира се ! ;-)))))
15:23 23.07.2026
12 Пампаец
До коментар #4 от "Тариката":Пастрокът няма пари да се обръсне , камо ли да наема адвокат . Адвокатът се облизва за соросоидни грантове раздавани от някое защитаващо характерните културни особености на ромите , либерастко НПО.
15:27 23.07.2026