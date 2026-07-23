Адвокат Пламен Борисов пред ФАКТИ за отвлечената Наталия: Твърде рано е да се правят категорични изводи (ВИДЕО)

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все още е твърде рано да се правят категорични изводи. За щастие е установено, че детето е в добро здраве, но предстои да се изясни какво и как точно е повлияло на съзнанието му, така че да съдейства на похитителя. При подобни случаи не бива да се работи с предположения, защото рискът от грешки е голям. Към момента фактите са малко. Не е нормално едно 11-годишно дете - Наталия, да бъде отвлечено от човек, който е бивш съжител на майката. Вече се разкриват и слабостите в законодателството, както и в административната и правораздавателната система. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Пламен Борисов.

„Също така възниква въпросът дали майката е разполагала с действаща заповед за някаква защита. Ако това се установи, квалификацията на престъплението може да бъде значително по-тежка. Доколкото разбрах, една от възможните квалификации е извършване на деянието в условията на домашно насилие. Освен това се съобщава и за счупена кост на майката, което представлява отделна телесна повреда. Ако тези обстоятелства бъдат доказани, наказанието ще бъде по-тежко. Но всичко зависи от окончателната правна квалификация. Засега е твърде рано да се говори конкретно“, добави юристът.

„Сега наистина се засяга тежък дефицит в законодателството за правата и задълженията на пастрока и на мащехата. Това е една фигура, която е обект на регулиране от Семейния кодекс. Има една разпоредба, която казва единствено, че съпругът е длъжен да съдейства на самия родител. Как да съдейства? Колко да съдейства? Какво точно значи това? Имам ужасяващи примери, когато пастроци или мащехи така се вживяват в ролите си, че изместват истинския родител, което е абсолютно недопустимо. И аз това го тълкувам като домашно насилие. Защото изцяло се променя средата на детето. Не може да имаш двама бащи или две майки“, сподели още адвокат Борисов.



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