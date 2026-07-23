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Адвокат Пламен Борисов пред ФАКТИ за отвлечената Наталия: Твърде рано е да се правят категорични изводи (ВИДЕО)

Адвокат Пламен Борисов пред ФАКТИ за отвлечената Наталия: Твърде рано е да се правят категорични изводи (ВИДЕО)

23 Юли, 2026 14:25 913 12

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  • права

Сега наистина се засяга тежък дефицит в законодателството за правата и задълженията на пастрока и на мащехата, казва юристът

Адвокат Пламен Борисов пред ФАКТИ за отвлечената Наталия: Твърде рано е да се правят категорични изводи (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все още е твърде рано да се правят категорични изводи. За щастие е установено, че детето е в добро здраве, но предстои да се изясни какво и как точно е повлияло на съзнанието му, така че да съдейства на похитителя. При подобни случаи не бива да се работи с предположения, защото рискът от грешки е голям. Към момента фактите са малко. Не е нормално едно 11-годишно дете - Наталия, да бъде отвлечено от човек, който е бивш съжител на майката. Вече се разкриват и слабостите в законодателството, както и в административната и правораздавателната система. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Пламен Борисов.

„Също така възниква въпросът дали майката е разполагала с действаща заповед за някаква защита. Ако това се установи, квалификацията на престъплението може да бъде значително по-тежка. Доколкото разбрах, една от възможните квалификации е извършване на деянието в условията на домашно насилие. Освен това се съобщава и за счупена кост на майката, което представлява отделна телесна повреда. Ако тези обстоятелства бъдат доказани, наказанието ще бъде по-тежко. Но всичко зависи от окончателната правна квалификация. Засега е твърде рано да се говори конкретно“, добави юристът.

„Сега наистина се засяга тежък дефицит в законодателството за правата и задълженията на пастрока и на мащехата. Това е една фигура, която е обект на регулиране от Семейния кодекс. Има една разпоредба, която казва единствено, че съпругът е длъжен да съдейства на самия родител. Как да съдейства? Колко да съдейства? Какво точно значи това? Имам ужасяващи примери, когато пастроци или мащехи така се вживяват в ролите си, че изместват истинския родител, което е абсолютно недопустимо. И аз това го тълкувам като домашно насилие. Защото изцяло се променя средата на детето. Не може да имаш двама бащи или две майки“, сподели още адвокат Борисов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако са забранени разводите и са

    1 4 Отговор
    Задължителни църковните бракове за християните
    Няма да има живеене на семейни начала ,разведени разходени пастроци и мащехи

    Коментиран от #6

    14:34 23.07.2026

  • 2 Факт

    3 0 Отговор
    Адвокате, много си грозен бе бате.

    Коментиран от #3, #11

    14:37 23.07.2026

  • 3 Манерка

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Ти па да не си по—убава ма,госпожа?

    14:40 23.07.2026

  • 4 Тариката

    5 1 Отговор
    Твърде рано е да се правят категорични изводи.Така е, нека първо се види кой колко ще плати.

    Коментиран от #12

    14:41 23.07.2026

  • 5 Роза

    7 0 Отговор
    Сега никой няма да плати на данъкоплатците пропилените пари за издирването,но този случай бе добро средство за отклоняване на общественото внимание и да покажат колко "добре " работи нашата полиция!Цял месец ги размотава един неграмотен циганин-рецидивист!

    14:41 23.07.2026

  • 6 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако са забранени разводите и са":

    Тъй като всяка власт е дадена от Бога, а в момента единствено гражданския брак поражда права и задължения за страните, то той е напълно достатъчен и плед Бога и пред закона.

    14:44 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Айсиктирр

    6 0 Отговор
    После не забравите да го снимате по поръчковите телевизии , как оцелява в затвор , вместо да му направите главата мека и на прасетата

    14:51 23.07.2026

  • 9 криво разбраното право

    6 0 Отговор
    Адвокате има поне колко престъпления , в Америка на такива им дават до живот.

    14:53 23.07.2026

  • 10 Рогач

    1 0 Отговор
    Адвокате , давай брате !!! :-)))

    15:20 23.07.2026

  • 11 Знае

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Плаши корумпираните рефери с външният си вид и те раздават индулгенции на клиентите му . :-))))) Срещу съответното заплащане , разбира се ! ;-)))))

    15:23 23.07.2026

  • 12 Пампаец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тариката":

    Пастрокът няма пари да се обръсне , камо ли да наема адвокат . Адвокатът се облизва за соросоидни грантове раздавани от някое защитаващо характерните културни особености на ромите , либерастко НПО.

    15:27 23.07.2026