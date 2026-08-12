Американски историк открива паралели между монголските военни тактики и съвременната война с дронове

Американският историк проф. Тимоти Мей представи в Улан Батор изследване за Чингис хан и монголското военно изкуство, в което разгледа и възможни паралели между традиционните номадски тактики и съвременните бойни условия, предаде Монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, предава БТА.
По време на дискусия по монголска историография Мей представи доклад, озаглавен „Преосмисляне на Чингис хан и монголската война: Битката от 24 ноември 1221 г.“. Изследванията му са насочени основно към историята на Монголската империя, с особен акцент върху военното изкуство, организацията на армията и взаимодействията между различните региони на империята.
Ученият разглежда ролята на монголските военни части в граничните райони, където тяхната мобилност и организация са допринесли за установяването и укрепването на политическия контрол на империята. Наред с военната история той изследва и културните и икономическите промени, включително развитието на моделите на потребление на храни и напитки в различни части на Монголската империя.
Според проф. Мей някои характеристики на традиционната номадска война - високата мобилност, гъвкавостта и способността за въздействие върху цели на големи разстояния - имат определени паралели със съвременните бойни действия.
Особено внимание той отделя на безпилотните летателни апарати, чието широко използване разширява възможностите на мобилните военни подразделения и позволява бързо въздействие върху цели на значителни разстояния.
Историкът обаче подчертава, че между средновековната и съвременната война съществуват съществени различия. Затова според него традиционните монголски тактики не могат да бъдат директно пренасяни в съвременните условия.
Мей смята, че развитието на военните технологии и разпространението на безпилотните системи правят изучаването на историческия опит на номадските общества особено интересно. Този опит може да служи като основа за анализ на мобилността, организацията на военните кампании и начина на водене на бойни действия, но не и като готов модел за съвременната военна практика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Укротролюхо, имаш скоротечен рак
11:44 12.08.2026
3 Укротроляго, имаш скоротечен рак
11:44 12.08.2026
4 Простотията
11:45 12.08.2026
5 Глупости
11:47 12.08.2026
6 АЛАДИН
11:49 12.08.2026
7 НИЩО НОВО
Пиздоглазия ХУ .. ЙЛО знае..по че му
АааааааХахахаха
11:52 12.08.2026
8 Образование в Холивуд.
Коментиран от #19
11:53 12.08.2026
9 Трол
11:53 12.08.2026
10 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
11:54 12.08.2026
11 СЮЛЕЙМАН
11:54 12.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #17
11:54 12.08.2026
13 СЮЛЕЙМАН
11:54 12.08.2026
14 Винетуту
Коментиран от #16
11:54 12.08.2026
15 Не само
Хихихихихи
Коментиран от #26
11:57 12.08.2026
16 А СЕГА У БАНКЯ
До коментар #14 от "Винетуту":САМО ПЪРЖОЛИ И КИФТЕТА МЯТАШ НА СКАРАТА
Коментиран от #24
11:58 12.08.2026
17 Туй нЯщо преди...
До коментар #12 от "СЮЛЕЙМАН":Парада на монголите и Ху йло в КИЕВ или... След като подземния педофил Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?
Хихихихихи
11:59 12.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фатмак Шофьор на МиГ-29
До коментар #8 от "Образование в Холивуд.":"Втарая в мире за три дня"
Коментиран от #21, #25
12:08 12.08.2026
20 Летописец
12:12 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лопата Орешник
12:14 12.08.2026
23 Мале,
12:21 12.08.2026
24 В Банкя
До коментар #16 от "А СЕГА У БАНКЯ":И в чекмеджетата мятам.. И в леглото мисирки мятам.. Само през джама на джипката вече не мятам..
12:22 12.08.2026
25 К.о.т.А.К.А. 😿
До коментар #19 от "Фатмак Шофьор на МиГ-29":Иран за 3 дня, хахаха
12:28 12.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 БеГемот
12:38 12.08.2026
28 Провокатор
13:20 12.08.2026