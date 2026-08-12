Американски историк открива паралели между монголските военни тактики и съвременната война с дронове

Американският историк проф. Тимоти Мей представи в Улан Батор изследване за Чингис хан и монголското военно изкуство, в което разгледа и възможни паралели между традиционните номадски тактики и съвременните бойни условия, предаде Монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, предава БТА.

По време на дискусия по монголска историография Мей представи доклад, озаглавен „Преосмисляне на Чингис хан и монголската война: Битката от 24 ноември 1221 г.“. Изследванията му са насочени основно към историята на Монголската империя, с особен акцент върху военното изкуство, организацията на армията и взаимодействията между различните региони на империята.

Ученият разглежда ролята на монголските военни части в граничните райони, където тяхната мобилност и организация са допринесли за установяването и укрепването на политическия контрол на империята. Наред с военната история той изследва и културните и икономическите промени, включително развитието на моделите на потребление на храни и напитки в различни части на Монголската империя.

Според проф. Мей някои характеристики на традиционната номадска война - високата мобилност, гъвкавостта и способността за въздействие върху цели на големи разстояния - имат определени паралели със съвременните бойни действия.

Особено внимание той отделя на безпилотните летателни апарати, чието широко използване разширява възможностите на мобилните военни подразделения и позволява бързо въздействие върху цели на значителни разстояния.

Историкът обаче подчертава, че между средновековната и съвременната война съществуват съществени различия. Затова според него традиционните монголски тактики не могат да бъдат директно пренасяни в съвременните условия.

Мей смята, че развитието на военните технологии и разпространението на безпилотните системи правят изучаването на историческия опит на номадските общества особено интересно. Този опит може да служи като основа за анализ на мобилността, организацията на военните кампании и начина на водене на бойни действия, но не и като готов модел за съвременната военна практика.