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Американски историк открива паралели между монголските военни тактики и съвременната война с дронове

Американски историк открива паралели между монголските военни тактики и съвременната война с дронове

12 Август, 2026 11:28, обновена 12 Август, 2026 11:46 3 289 28

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  • монголия-
  • военни тактики-
  • дронове-
  • война

Проф. Тимоти Мей подчертава значението на мобилността и възможността за поразяване на цели от разстояние, но предупреждава, че средновековните методи не могат да бъдат пренасяни директно в наши дни

Американски историк открива паралели между монголските военни тактики и съвременната война с дронове - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският историк проф. Тимоти Мей представи в Улан Батор изследване за Чингис хан и монголското военно изкуство, в което разгледа и възможни паралели между традиционните номадски тактики и съвременните бойни условия, предаде Монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ, предава БТА.

По време на дискусия по монголска историография Мей представи доклад, озаглавен „Преосмисляне на Чингис хан и монголската война: Битката от 24 ноември 1221 г.“. Изследванията му са насочени основно към историята на Монголската империя, с особен акцент върху военното изкуство, организацията на армията и взаимодействията между различните региони на империята.

Ученият разглежда ролята на монголските военни части в граничните райони, където тяхната мобилност и организация са допринесли за установяването и укрепването на политическия контрол на империята. Наред с военната история той изследва и културните и икономическите промени, включително развитието на моделите на потребление на храни и напитки в различни части на Монголската империя.

Според проф. Мей някои характеристики на традиционната номадска война - високата мобилност, гъвкавостта и способността за въздействие върху цели на големи разстояния - имат определени паралели със съвременните бойни действия.

Особено внимание той отделя на безпилотните летателни апарати, чието широко използване разширява възможностите на мобилните военни подразделения и позволява бързо въздействие върху цели на значителни разстояния.

Историкът обаче подчертава, че между средновековната и съвременната война съществуват съществени различия. Затова според него традиционните монголски тактики не могат да бъдат директно пренасяни в съвременните условия.

Мей смята, че развитието на военните технологии и разпространението на безпилотните системи правят изучаването на историческия опит на номадските общества особено интересно. Този опит може да служи като основа за анализ на мобилността, организацията на военните кампании и начина на водене на бойни действия, но не и като готов модел за съвременната военна практика.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Укротролюхо, имаш скоротечен рак

    3 1 Отговор
    Укротролюхо, имаш скоротечен рак с разсейки.

    11:44 12.08.2026

  • 3 Укротроляго, имаш скоротечен рак

    3 1 Отговор
    Укротроляго, имаш скоротечен рак с разсейки.

    11:44 12.08.2026

  • 4 Простотията

    9 1 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    11:45 12.08.2026

  • 5 Глупости

    7 2 Отговор
    Това е гражданска война. Всеки опит да се мисли, че една глобална война ще прилича на този конфликт е заблуда.

    11:47 12.08.2026

  • 6 АЛАДИН

    3 3 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ ТЕОРИЯТА НА МЕЙ НАМЕРИ СВОЯТА ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ.СЛЕД 60 ГОДИШНИЯ МОДЕЛ САМОЛЕТИ СЕ ГОТВИ КУПУВАНЕТО НА МУСТАНГИ (ЕСТЕСТВЕНО ОТ САЩ) И ЩЕ БЪДЕМ КАТО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЧИНГИС ХАН

    11:49 12.08.2026

  • 7 НИЩО НОВО

    5 2 Отговор
    В земите на УЛУСЕ ДЖ УЧИ ( Златната Орда)
    Пиздоглазия ХУ .. ЙЛО знае..по че му
    АааааааХахахаха

    11:52 12.08.2026

  • 8 Образование в Холивуд.

    8 2 Отговор
    "Американски историк открил, че монголската мобилност и дроновете имали паралели. Браво, гений! 800 години по-късно се сети. Руснаците отдавна са го разбрали – те не четат историци, те пишат история. Докато тия професори в Северна Джорджия си губят времето с доклади за Чингис хан, на източния фронт тактиките работят на терен, не на хартия. Висока мобилност и удар по отдалечени цели – това не е откритие, това е война, такава, каквато руснаците водят сега, без да искат разрешение от американските академични среди. И дроновете – да, те разширяват възможностите. Ама те не са на Запад, брат – те са в ръцете на тези, които не спират да напредват, докато другите броят паралели. И докато тия историци си играят на академици, Северна Корея дебне от засада – с оръжия и тактики, които не ги учим в учебниците, а ги виждаме на терен. Западът пак закъснява с една война напред."

    Коментиран от #19

    11:53 12.08.2026

  • 9 Трол

    4 2 Отговор
    Ето защо руснаците ще спечелят войната.

    11:53 12.08.2026

  • 10 СЮЛЕЙМАН

    5 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:54 12.08.2026

  • 11 СЮЛЕЙМАН

    3 2 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    11:54 12.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    2 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #17

    11:54 12.08.2026

  • 13 СЮЛЕЙМАН

    2 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:54 12.08.2026

  • 14 Винетуту

    3 0 Отговор
    Аз навремето с лъка кви дронове мятах на каубоите... Кеф ти с огън, кеф ти голи, кеф ти с динамит.. Аз кога измислих дрона, вие още не сте се къпали!

    Коментиран от #16

    11:54 12.08.2026

  • 15 Не само

    5 4 Отговор
    И кен ЕФИ ТЕ край блатата монголски са същите -- дървени бараки с отвор на пода и ведро
    Хихихихихи

    Коментиран от #26

    11:57 12.08.2026

  • 16 А СЕГА У БАНКЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Винетуту":

    САМО ПЪРЖОЛИ И КИФТЕТА МЯТАШ НА СКАРАТА

    Коментиран от #24

    11:58 12.08.2026

  • 17 Туй нЯщо преди...

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "СЮЛЕЙМАН":

    Парада на монголите и Ху йло в КИЕВ или... След като подземния педофил Избега по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?!?
    Хихихихихи

    11:59 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фатмак Шофьор на МиГ-29

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Образование в Холивуд.":

    "Втарая в мире за три дня"

    Коментиран от #21, #25

    12:08 12.08.2026

  • 20 Летописец

    3 0 Отговор
    Армиите на Монголската империя, водени от хан Бату и Субетей, първо завоюват и унищожават Волжка България през есента на 1236 г.. Веднага след това, в края на 1237 г., те започват мащабното си настъпление срещу руските княжества .

    12:12 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лопата Орешник

    3 2 Отговор
    Какъв мъпет! Абсолютно погрешно и без никакво схващане на нещата! Дронът позволява реално въздействие на обекти от далечно разстояние, докато единиците на Хана изобщо не са въздействали от никакво разстояние, а са го изминавали и са въздействали на място! Подчертавам , НА МЯСТО! Щото дори да разрушиш всичко с тоя дрон от хиляди километри, по никакъв начин не можеш да поставиш в подчинение местно население! Хана е водил настъпателни действия и е завоювал, а терористите от 404 думкат само за да дразнят мечока без никакви амбиции за завоюване! Единствената им цел е да провокират тежък ответен огън, да загинат повече окрайнци и да спечелят външни симпатии, защото са жертви! Междувременно да продължат да получават финансиране и да отлагат законните избори, с което да продължи диктатурата на клоуна и трупата му! Хунтата в Киев знае, че край на войната е край и на съществуването им!

    12:14 12.08.2026

  • 23 Мале,

    2 0 Отговор
    политиците живеят като крезове, а нас ни върнаха във времената на Чингиз хан! Аз предлагам да направим обратното. Да върнем световните политици във времената на Чингиз хан, които те явно много харесват, а ние да си живеем в съвремеността!

    12:21 12.08.2026

  • 24 В Банкя

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "А СЕГА У БАНКЯ":

    И в чекмеджетата мятам.. И в леглото мисирки мятам.. Само през джама на джипката вече не мятам..

    12:22 12.08.2026

  • 25 К.о.т.А.К.А. 😿

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Фатмак Шофьор на МиГ-29":

    Иран за 3 дня, хахаха

    12:28 12.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БеГемот

    2 0 Отговор
    Щеше да има общо ако монголите пускаха конете сами да тичат насам натам и да газят противника сте легнали на сянка да им свиркат с уста....

    12:38 12.08.2026

  • 28 Провокатор

    0 0 Отговор
    Аз откривам,че се въртят яки далавери между големите ,а балъците кълват за тоя или ония

    13:20 12.08.2026