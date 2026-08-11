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Чука ли отново законът "Магнитски" на вратата на българската политика

Чука ли отново законът "Магнитски" на вратата на българската политика

11 Август, 2026 08:59 3 128 33

  • борисов-
  • божков-
  • горанов-
  • магнитски-
  • посланик-
  • сащ-
  • списък

Сега големият въпрос не е дали темата ще се върне, а кого ще застигне, ако нови американски действия съвпаднат с президентската кампания

Чука ли отново законът "Магнитски" на вратата на българската политика - 1
Снимка: БНТ
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Темата „Магнитски“ отново се завърна в центъра на българския политически дневен ред. Но този път не заради поредните спекулации, а заради документ, който променя значително политическия контекст. Поводът е съдебната процедура, с която Васил Божков се опитва да бъде изваден от санкционния списък по закона „Магнитски“. В рамките на това производство американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ защитава мотивите си за наложените през 2021 година санкции. Именно в този официален отговор за първи път името на Бойко Борисов присъства изрично като част от описаната от американската страна фактическа картина около предполагаемите корупционни механизми.

Това е съществена разлика спрямо случилото се преди пет години. Когато Божков беше санкциониран през 2021 г., американските власти говореха за „действащ политически лидер“, без да го назовават. Сега подобна анонимност вече липсва и именно това превръща документа в политически значим.

Истинският въпрос обаче не е дали тези твърдения представляват съдебно доказана вина. Те не са съдебна присъда. Въпросът е, че за първи път американска институция публично свързва по толкова пряк начин името на Борисов с казус, който години наред беше концентриран основно около Васил Божков и Владислав Горанов.

А именно Горанов остава ключовата фигура в цялата схема. Още през 2023 година той беше санкциониран по закона „Магнитски“, като мотивите на OFAC тогава сочеха, че според американската администрация той е използвал служебното си положение в полза на частни интереси и е съдействал за механизми, довели до сериозни щети за българския бюджет от хазартния сектор.

Тук се появява и политическият аспект.

Най-тежкият удар за един политически лидер рядко идва директно срещу него. Много по-болезнено е, когато под удар попаднат хората от най-близкото му обкръжение – тези, на които през годините са били възлагани най-чувствителните задачи и които са служили като буфер между властта и решенията, които не бива да стигат непосредствено до политическия връх.

Именно затова развитието около Владислав Горанов има значение, което далеч надхвърля съдбата на един бивш финансов министър. Допълнително напрежение създава и дипломатическата обстановка.

От май 2025 година България няма официално акредитиран посланик на САЩ. Американската дипломатическа мисия се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, който изпълнява функциите на шарже д'афер.

Междувременно президентът Доналд Тръмп номинира Дъглас (Дъг) Холдър за нов посланик на САЩ в България. След приключване на процедурата по утвърждаването му в Сената се очаква той да поеме поста си в София през есента.

Именно около това време политическите среди очакват и евентуално ново развитие по темата „Магнитски“. От месеци се говори за възможен нов пакет санкции, в който могат да попаднат действащи политици, магистрати и представители на съдебната система. Засега няма официално потвърждение за подобен списък, нито за конкретни имена, но самото очакване вече оказва влияние върху политическата среда.

Таймингът прави всичко още по-интересно.

През септември и октомври България ще бъде в разгара на президентската кампания. Ако именно тогава се появи ново развитие около „Магнитски“, когато се очаква и новият американски посланик, темата трудно ще остане само дипломатическа или юридическа. Тя неизбежно ще се превърне в един от основните фактори, които ще определят политическия разговор преди изборите.

Досега „Магнитски“ често изглеждаше като история за хора около властта. Днес вече започва да изглежда като история, която постепенно се приближава до самия политически център. Именно това прави настоящия момент различен от всички предишни. И ако през следващите месеци американската администрация предприеме нови действия, последствията няма да бъдат само за отделни личности. Те могат да окажат влияние върху цялата политическа конфигурация в България в един от най-важните изборни периоди през последните години.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    47 4 Отговор
    Скоро тиквата и още няколко крупни крадци ще цъфнат в този списък.

    Коментиран от #15, #20

    09:04 11.08.2026

  • 2 Перо

    40 6 Отговор
    Тиквата стана прелъстен и изоставен от неговите господари! Вече го третират за “био-отпадък” и може да го сполети закона Магнитски.

    Коментиран от #8

    09:04 11.08.2026

  • 3 чакаме

    28 5 Отговор
    да чука бою, шишо, горанку и много други крадци

    Коментиран от #14

    09:04 11.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    39 7 Отговор
    Кога най сетне Тиквата ще бъде арестуван за престъпление срещу държавата и Гроб разтурена,Гроб са символ на разрухата и разпада на България

    Коментиран от #9, #22

    09:05 11.08.2026

  • 5 Иван Попов

    26 5 Отговор
    Борисов ще излезне в Магнитски и с Герб е свършено.

    09:05 11.08.2026

  • 6 8888

    24 5 Отговор
    Ами ако включат Копринков ?!
    Което е и редно и правилно!!!
    Какво се случва с настоящето комунистическо управление?!
    Хич и не си мислете, че американците ще подпомагат да се утвърди комунистическо и при руско управление в страната!

    09:12 11.08.2026

  • 7 Пожелание

    28 4 Отговор
    Божков излиза от Магнитски ,и на негово.място влиза борисов

    Коментиран от #12

    09:13 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пич

    22 8 Отговор
    Наколенкаджии!!!
    Недопустимо е за една суверенна държава, да се съобразява с външни закони повече, отколкото със собствените си закони!!! Но номера минава, заради неадекватното население!!! Това показват коментарите, някакви неадекватни хорица, които чакат някой друг да се справи с Боко и Шиши!!! А не тяхната си държава!!! Че и се радват, как някой отвън ги командва!!! Нула мозък, независимо дали става въпрос за Боко и Шиши, или някой друг!!!

    09:17 11.08.2026

  • 11 1488

    10 5 Отговор
    като се поразхлади след седмица-две ще е идеално за висене с часове по площадите, за скандирания за оставка на текущата власт и за цветни революции

    неслучайно всички важни събития в бг стават на есен

    09:18 11.08.2026

  • 12 Развитие

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пожелание":

    Защото плати протестите срещу Борисови разруши държавата ни хахахахаха

    09:18 11.08.2026

  • 13 Стамат

    5 21 Отговор
    Когато си безсилен да докажеш престъпления най лесно е опонентите да ги вкараш в Магнитски , да не ти пречат ! Имаш доказателства , факти , тикни ги в затвора , но само с празни приказки не става . Даже в Магнитски ти помагат приятели да влезеш и през лобисти и няма Наказателно преследване и затова Европа не признава тези санкции . Сега в момента доколкото зная се преразглеждат санкционираните лица защото има съмнения , че администрацията на Байдън е вкарала в списъка всички лица подадени от лобисти без много мислене . Същото направи и Иван Демерджиев , беше си наел лобист срещу 30 000 долара за да подаде документите срещу Пеевски . Долна история отвсякъде и приказката за българския казан е в пълна сила .Но всичко се връща в този живот , не можеш да правиш лошо и да чакаш добро , оня отгоре ще те удари или съдбата , или де да знам кой !

    Коментиран от #32

    09:19 11.08.2026

  • 14 Анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "чакаме":

    А аз искам такива като теб по сайтовете да и се търси отговорност за гнусотииите лъжите агресията омразата по сайтовете 3 кога ще ви се търси отговорност агресорите

    09:20 11.08.2026

  • 15 Анонимен

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    А кога на теб и платените ще и се търси отговорност и кога докога такива ще разпространяват помиите си тук и са неприкосновени

    09:23 11.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тя, всичката

    4 7 Отговор
    Мара втасала, единствено магнитски не сме оправили, та с него ни занимавайте!

    09:26 11.08.2026

  • 18 Хи хи

    4 14 Отговор
    Аз имам питане , защо Божков не можа да докаже нищо пред българският съд , ама никакво пряко доказателство и делото беше прекратено ? 60 милиона лева са много пари ,които уж е давал и да няма една снимка ,един записан разговор а бил много умен ? Също така , Китин и секретарката му потвърдиха , че не са виждали Божков да дава пари на никой от изброените . И пак питам , Божков лъже ли или да ?

    09:30 11.08.2026

  • 19 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Тик-Ток":

    такива агресори които сеят омраза по сайтовете е време да и се търси отговорност Фактите ЗАЩО ОСТАВЯТЕ АГРЕСИЯТА ТУК СВОБОДНО

    09:34 11.08.2026

  • 20 Ахааа

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Да, още български политици може да цъфнат в Магнитски, НО ? Като че ли, това е начин от САЩ да ги държат в подчинение за подписване на неизгодни сделки за България! Иначе, как позволяват , примерно на Пеевски да си взима заплатата по банков път! САЩ могат веднага да извадят банката от международните системи за разплащания! Защо ли не го правят!? Трябват им сделки за милиарди печалби, които Шиши и Боко веднага подписват! Вижте за атомната централа, за Ф- 16, за Страйкари и куп други милиардни сделки в полза на САЩ....

    09:35 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    ФАКТИТЕ защо оставяте болни мозъци да разпространяват агресията си

    09:38 11.08.2026

  • 23 Сандо

    5 0 Отговор
    А защо да чука на широко отворена врата?

    09:40 11.08.2026

  • 24 Като...

    5 3 Отговор
    ...гледам шиши какво си пазари ежесекундно, ми се чини повече, че шиши "чу.ка" Магнитски, а не Магнитски да му чука на вратата... абе тъжна родна картинка...

    09:43 11.08.2026

  • 25 Да, чука!

    15 4 Отговор
    Законът "Магнитски" чука със страшна сила на кухата кратуна на СИКаджийската мутра,неграмотния банкянски селяндур, който ограби, съсипа и срути България! Въпреки че по рождение Господ го е чукнал много здраво!Затова е останал неграмотен, като почнал да чете "Винету", спрял на десетата страница и не продължил, понеже четенето увреждало мозъка му! И от тогава не спира да ес уврежда, щом види книга!

    Коментиран от #26

    09:49 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ккк

    6 2 Отговор
    май ще стане така , че приятеля ни Тиквоний бай Дончо така ще го намагнетизира , че ония пак няма да познава никой и ще се кълне във децата си

    10:12 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Адвокат

    4 0 Отговор
    Законът Магнитски не важи в мафиотската държава България. Горанов си е в парламента, начело на ГЕРБ, нищо,че Борисов не го познава, сега май са се запознали и тв каналите непрекъснато ни го натрисат да слушаме компетентните му финансови съвети, Пеевски също си е начело на ДПС в парламента, значи върховната законодателна власт в България си ги пази и слуша. Много важно кой ще бъде включен в този списък. Ние си пазим мафиотите. Васил Божков какво му е? Той си шета 36 години в мръсни сделки и нашето "правосъдие " какво направи? Какво стана като съобщи официално че е давал милиони за подкупи на Борисов и Горанов,а те му приеха удобен закон за хазарта? Какво стана с 500 млн.лв, които дължи на държавата за данъци? Нали уж трябвало в културата и спорта да се влагат? Отчайващо е положението в държава,в която престъпници гордо стоят на първия ред в парламента.

    10:47 11.08.2026

  • 32 Питане

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стамат":

    Ти в България ли живееш или не? Не виждаш и не знаеш ли мутрата Борисов до каква разруха докара България в продължение на 25 години, откакто е във властта, Пеевски също 25 години е във властта и безчинства и краде- Булгартабак ,КТБ, двамата от 2001 г. от времето на НДСВ- ДС-КГБ сценариите, ако имаше правосъдие в България тези и още много други крадци и лъжци щяха да са в затвора. Никакъв закон Магнитски не ни е нужен.

    10:59 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.