Чука ли отново законът "Магнитски" на вратата на българската политика

Темата „Магнитски“ отново се завърна в центъра на българския политически дневен ред. Но този път не заради поредните спекулации, а заради документ, който променя значително политическия контекст. Поводът е съдебната процедура, с която Васил Божков се опитва да бъде изваден от санкционния списък по закона „Магнитски“. В рамките на това производство американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ защитава мотивите си за наложените през 2021 година санкции. Именно в този официален отговор за първи път името на Бойко Борисов присъства изрично като част от описаната от американската страна фактическа картина около предполагаемите корупционни механизми.
Това е съществена разлика спрямо случилото се преди пет години. Когато Божков беше санкциониран през 2021 г., американските власти говореха за „действащ политически лидер“, без да го назовават. Сега подобна анонимност вече липсва и именно това превръща документа в политически значим.
Истинският въпрос обаче не е дали тези твърдения представляват съдебно доказана вина. Те не са съдебна присъда. Въпросът е, че за първи път американска институция публично свързва по толкова пряк начин името на Борисов с казус, който години наред беше концентриран основно около Васил Божков и Владислав Горанов.
А именно Горанов остава ключовата фигура в цялата схема. Още през 2023 година той беше санкциониран по закона „Магнитски“, като мотивите на OFAC тогава сочеха, че според американската администрация той е използвал служебното си положение в полза на частни интереси и е съдействал за механизми, довели до сериозни щети за българския бюджет от хазартния сектор.
Тук се появява и политическият аспект.
Най-тежкият удар за един политически лидер рядко идва директно срещу него. Много по-болезнено е, когато под удар попаднат хората от най-близкото му обкръжение – тези, на които през годините са били възлагани най-чувствителните задачи и които са служили като буфер между властта и решенията, които не бива да стигат непосредствено до политическия връх.
Именно затова развитието около Владислав Горанов има значение, което далеч надхвърля съдбата на един бивш финансов министър. Допълнително напрежение създава и дипломатическата обстановка.
От май 2025 година България няма официално акредитиран посланик на САЩ. Американската дипломатическа мисия се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, който изпълнява функциите на шарже д'афер.
Междувременно президентът Доналд Тръмп номинира Дъглас (Дъг) Холдър за нов посланик на САЩ в България. След приключване на процедурата по утвърждаването му в Сената се очаква той да поеме поста си в София през есента.
Именно около това време политическите среди очакват и евентуално ново развитие по темата „Магнитски“. От месеци се говори за възможен нов пакет санкции, в който могат да попаднат действащи политици, магистрати и представители на съдебната система. Засега няма официално потвърждение за подобен списък, нито за конкретни имена, но самото очакване вече оказва влияние върху политическата среда.
Таймингът прави всичко още по-интересно.
През септември и октомври България ще бъде в разгара на президентската кампания. Ако именно тогава се появи ново развитие около „Магнитски“, когато се очаква и новият американски посланик, темата трудно ще остане само дипломатическа или юридическа. Тя неизбежно ще се превърне в един от основните фактори, които ще определят политическия разговор преди изборите.
Досега „Магнитски“ често изглеждаше като история за хора около властта. Днес вече започва да изглежда като история, която постепенно се приближава до самия политически център. Именно това прави настоящия момент различен от всички предишни. И ако през следващите месеци американската администрация предприеме нови действия, последствията няма да бъдат само за отделни личности. Те могат да окажат влияние върху цялата политическа конфигурация в България в един от най-важните изборни периоди през последните години.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #15, #20
09:04 11.08.2026
2 Перо
Коментиран от #8
09:04 11.08.2026
3 чакаме
Коментиран от #14
09:04 11.08.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #9, #22
09:05 11.08.2026
5 Иван Попов
09:05 11.08.2026
6 8888
Което е и редно и правилно!!!
Какво се случва с настоящето комунистическо управление?!
Хич и не си мислете, че американците ще подпомагат да се утвърди комунистическо и при руско управление в страната!
09:12 11.08.2026
7 Пожелание
Коментиран от #12
09:13 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Пич
Недопустимо е за една суверенна държава, да се съобразява с външни закони повече, отколкото със собствените си закони!!! Но номера минава, заради неадекватното население!!! Това показват коментарите, някакви неадекватни хорица, които чакат някой друг да се справи с Боко и Шиши!!! А не тяхната си държава!!! Че и се радват, как някой отвън ги командва!!! Нула мозък, независимо дали става въпрос за Боко и Шиши, или някой друг!!!
09:17 11.08.2026
11 1488
неслучайно всички важни събития в бг стават на есен
09:18 11.08.2026
12 Развитие
До коментар #7 от "Пожелание":Защото плати протестите срещу Борисови разруши държавата ни хахахахаха
09:18 11.08.2026
13 Стамат
Коментиран от #32
09:19 11.08.2026
14 Анонимен
До коментар #3 от "чакаме":А аз искам такива като теб по сайтовете да и се търси отговорност за гнусотииите лъжите агресията омразата по сайтовете 3 кога ще ви се търси отговорност агресорите
09:20 11.08.2026
15 Анонимен
До коментар #1 от "Красимир Петров":А кога на теб и платените ще и се търси отговорност и кога докога такива ще разпространяват помиите си тук и са неприкосновени
09:23 11.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тя, всичката
09:26 11.08.2026
18 Хи хи
09:30 11.08.2026
19 Анонимен
До коментар #16 от "Тик-Ток":такива агресори които сеят омраза по сайтовете е време да и се търси отговорност Фактите ЗАЩО ОСТАВЯТЕ АГРЕСИЯТА ТУК СВОБОДНО
09:34 11.08.2026
20 Ахааа
До коментар #1 от "Красимир Петров":Да, още български политици може да цъфнат в Магнитски, НО ? Като че ли, това е начин от САЩ да ги държат в подчинение за подписване на неизгодни сделки за България! Иначе, как позволяват , примерно на Пеевски да си взима заплатата по банков път! САЩ могат веднага да извадят банката от международните системи за разплащания! Защо ли не го правят!? Трябват им сделки за милиарди печалби, които Шиши и Боко веднага подписват! Вижте за атомната централа, за Ф- 16, за Страйкари и куп други милиардни сделки в полза на САЩ....
09:35 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #4 от "Тик-Ток":ФАКТИТЕ защо оставяте болни мозъци да разпространяват агресията си
09:38 11.08.2026
23 Сандо
09:40 11.08.2026
24 Като...
09:43 11.08.2026
25 Да, чука!
Коментиран от #26
09:49 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ккк
10:12 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Адвокат
10:47 11.08.2026
32 Питане
До коментар #13 от "Стамат":Ти в България ли живееш или не? Не виждаш и не знаеш ли мутрата Борисов до каква разруха докара България в продължение на 25 години, откакто е във властта, Пеевски също 25 години е във властта и безчинства и краде- Булгартабак ,КТБ, двамата от 2001 г. от времето на НДСВ- ДС-КГБ сценариите, ако имаше правосъдие в България тези и още много други крадци и лъжци щяха да са в затвора. Никакъв закон Магнитски не ни е нужен.
10:59 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.