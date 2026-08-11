Чука ли отново законът "Магнитски" на вратата на българската политика

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Темата „Магнитски“ отново се завърна в центъра на българския политически дневен ред. Но този път не заради поредните спекулации, а заради документ, който променя значително политическия контекст. Поводът е съдебната процедура, с която Васил Божков се опитва да бъде изваден от санкционния списък по закона „Магнитски“. В рамките на това производство американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ защитава мотивите си за наложените през 2021 година санкции. Именно в този официален отговор за първи път името на Бойко Борисов присъства изрично като част от описаната от американската страна фактическа картина около предполагаемите корупционни механизми.

Това е съществена разлика спрямо случилото се преди пет години. Когато Божков беше санкциониран през 2021 г., американските власти говореха за „действащ политически лидер“, без да го назовават. Сега подобна анонимност вече липсва и именно това превръща документа в политически значим.

Истинският въпрос обаче не е дали тези твърдения представляват съдебно доказана вина. Те не са съдебна присъда. Въпросът е, че за първи път американска институция публично свързва по толкова пряк начин името на Борисов с казус, който години наред беше концентриран основно около Васил Божков и Владислав Горанов.

А именно Горанов остава ключовата фигура в цялата схема. Още през 2023 година той беше санкциониран по закона „Магнитски“, като мотивите на OFAC тогава сочеха, че според американската администрация той е използвал служебното си положение в полза на частни интереси и е съдействал за механизми, довели до сериозни щети за българския бюджет от хазартния сектор.

Тук се появява и политическият аспект.

Най-тежкият удар за един политически лидер рядко идва директно срещу него. Много по-болезнено е, когато под удар попаднат хората от най-близкото му обкръжение – тези, на които през годините са били възлагани най-чувствителните задачи и които са служили като буфер между властта и решенията, които не бива да стигат непосредствено до политическия връх.

Именно затова развитието около Владислав Горанов има значение, което далеч надхвърля съдбата на един бивш финансов министър. Допълнително напрежение създава и дипломатическата обстановка.

От май 2025 година България няма официално акредитиран посланик на САЩ. Американската дипломатическа мисия се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, който изпълнява функциите на шарже д'афер.

Междувременно президентът Доналд Тръмп номинира Дъглас (Дъг) Холдър за нов посланик на САЩ в България. След приключване на процедурата по утвърждаването му в Сената се очаква той да поеме поста си в София през есента.

Именно около това време политическите среди очакват и евентуално ново развитие по темата „Магнитски“. От месеци се говори за възможен нов пакет санкции, в който могат да попаднат действащи политици, магистрати и представители на съдебната система. Засега няма официално потвърждение за подобен списък, нито за конкретни имена, но самото очакване вече оказва влияние върху политическата среда.

Таймингът прави всичко още по-интересно.

През септември и октомври България ще бъде в разгара на президентската кампания. Ако именно тогава се появи ново развитие около „Магнитски“, когато се очаква и новият американски посланик, темата трудно ще остане само дипломатическа или юридическа. Тя неизбежно ще се превърне в един от основните фактори, които ще определят политическия разговор преди изборите.

Досега „Магнитски“ често изглеждаше като история за хора около властта. Днес вече започва да изглежда като история, която постепенно се приближава до самия политически център. Именно това прави настоящия момент различен от всички предишни. И ако през следващите месеци американската администрация предприеме нови действия, последствията няма да бъдат само за отделни личности. Те могат да окажат влияние върху цялата политическа конфигурация в България в един от най-важните изборни периоди през последните години.