Запознаваме ви с флагманските Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold

Годишното обновяване на хардуера на Google вече е факт, като освен стандартния модел Pixel 11, компанията представи нова, базирана на изкуствен интелект флагманска серия с моделите Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и ултра-премиум Pixel 11 Pro Fold. Начело на най-важните подобрения е новата система за известия HiLight на задната страна – LED модул с ретро дизайн, вграден в близост до корпуса на камерата, който свети, когато телефонът е с екрана надолу, за да сигнализира за обаждания, или пулсира по време на гласови взаимодействия с Gemini в реално време. Под капака цялата серия преминава към най-модерния 2-нанометров силициев възел на TSMC с чипсет Tensor G6, осигуряващ подобрена термична ефективност и позволяващ разширената система „Gemini Intelligence“ на Google да работи директно на самото устройство.

Pixel 11 Pro е изграден около компактен 6,3-инчов LTPO OLED екран (1–120 Hz), стандартният Pro разполага с батерия с капацитет 4 850 mAh, поддържана от 30 W кабелно и безжично магнитно зареждане Pixelsnap. За да се балансира цената при преминаването към по-бърз базов диск с капацитет 256 GB, RAM паметта при базовия модел е намалена до 12 GB, като пълните 16 GB са запазени за версиите с 512 GB и 1 TB.

Pixel 11 Pro XL е с увеличен до 6,8-инчов LTPO панел, моделът XL разполага с батерия с капацитет 5 115 mAh. Въпреки че технически това е незначително намаление на капацитета спрямо предшественика, Google разчита на подобрената ефективност на 2-нм процесора Tensor G6, за да удължи общата автономност, подкрепена от по-бързо кабелно зареждане с мощност 45 W.

И двата Pro модела с плосък екран разполагат с основен сензор от 50 MP (1/1,3"), 48 MP телеобектив с 5-кратно перископично увеличение (с възможност за до 120-кратно „Pro Zoom“), 48 MP ултраширокоъгълен обектив и 42 MP предна камера с автофокус.

Pixel 11 Pro Fold съчетава разширен 6,5-инчов екран на капака с 8,0-инчов вътрешен основен дисплей. Въпреки по-малкия капацитет на вътрешната батерия от 4 750 mAh, сгъваемият модел запазва стандартна конфигурация от 16 GB RAM за всички варианти на памет, за да поддържа тежките си AI натоварвания с много прозорци.

Моделът Fold леко орязва оптичния хардуер, като използва 48-мегапикселов основен обектив, заедно с 10,8-мегапикселов 5-кратен телеобектив и 10,5-мегапикселов ултраширокоъгълен модул.

Предварителните поръчки за цялото семейство Pixel 11 Pro вече са официално отворени, като устройствата ще бъдат на разположение в шоурумите, а общата доставка е насрочена за 20 август.