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Защо смяната на маслото на 5000 км е инженерен закон, а не маркетингов трик за японците

Защо смяната на маслото на 5000 км е инженерен закон, а не маркетингов трик за японците

12 Август, 2026 12:43 6 889 21

  • смяна на масло-
  • япония-
  • интервал-
  • съвети

Ниската средна скорост в градовете, влажният климат и специфичните кей коли налагат съвсем различен ритъм за поддръжка на задвижващите агрегати

Защо смяната на маслото на 5000 км е инженерен закон, а не маркетингов трик за японците - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Много европейски и източноевропейски шофьори са искрено озадачени, когато за първи път забележат сервизните стикери по вносните автомобили от Япония. Там с калиграфска прецизност е предписана смяна на моторното масло на всеки 5000 километра или на точно шест месеца. Докато европейските производители масово налагат удължени сервизни интервали от 15 000 до дори 30 000 километра, японската автомобилна култура следва съвсем различна философия, превръщайки тази обслужваща процедура в строга константа за вътрешния пазар.

В основата на тази практика стои суровата инженерия, съобразена с фундаменталния принцип, че смазочните течности не губят качествата си от изминатото разстояние, а от общото време на работа на агрегата. В огромните агломерации като Токио или Осака средната скорост на придвижване в градския трафик рядко надвишава 15 км/ч. При подобни условия скромният пробег от 5000 километра се равнява на над 330 моточаса работа на празен ход и в режим "тръгни-спри". Това представлява крайният пределен ресурс на съвременните смазочни продукти със спецификация ILSAC.

Екологичните и специфични условия в страната на изгряващото слънце допълнително ускоряват процесите на разграждане. Горещото и изключително влажно лято, съчетано с непрекъснатите задръствания и слабия въздушен поток към моторния отсек, поддържа маслото в режим на постоянна термична прегрятост. Този температурен стрес драстично ускорява окислителните процеси, влошава вискозитета и намалява защитните свойства на филма.

Критичен фактор е и специфичният състав на местния автопарк, в който доминират така наречените "кей коли" (kei cars). Тези микроавтомобили с двигатели с работен обем от едва 660 кубически сантиметра разполагат с високофорсирани турбоагрегати, работещи под колосално натоварване. Ограниченото пространство налага използването на изключително малки картери, които събират едва около 2,5 литра масло. Малкият обем смазочна течност просто няма физическата възможност да абсорбира огромното количество топлина и сажди без честа подмяна.

Ситуацията се задълбочава и от масовото навлизане на свръхтечните масла с нисък вискозитет (от сорта на SAE 0W-20 или 0W-16), въведени с цел максимална икономия на гориво и свиване на вредните емисии. Тези формули са изключително чувствителни към разреждане с гориво и бързо губят вискозитетната си стабилност. За малък и натоварен мотор загубата на плътност на масления филм бързо води до сухо триене и фатално износване на основните компоненти.

В крайна сметка стриктното спазване на този 5000-километров интервал не е излишен разход или търговска уловка на сервизите, а напълно обоснована инженерна необходимост. Японският опит категорично показва, че пет хиляди километра в тежките градски задръствания износват смазочната система значително повече, отколкото 15 000 километра гладко и равномерно магистрално шофиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закона е

    16 5 Отговор
    На 10 000 км или 1 година.

    Коментиран от #4, #11

    12:51 12.08.2026

  • 2 Също така

    11 0 Отговор
    За четиритактови фрези, помпи на 25 мото часа 🙂

    12:52 12.08.2026

  • 3 Лъжа е

    5 6 Отговор
    Сервизите може да поискат смяна на масло на 1000 км.
    .

    Коментиран от #12

    12:54 12.08.2026

  • 4 Аман

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Закона е":

    От разбирачи

    12:56 12.08.2026

  • 5 Буко Баламата

    6 2 Отговор
    Да бе на 3000км го сменят маслото.

    12:59 12.08.2026

  • 6 българина

    11 1 Отговор
    в сащ е същото, само в европа се правим на интересни. има достатъчно тестове, показващи как се променят характеристиките. До 1000 км маслото се разработва, чисти и се изпаряват съставки. От 1000 до 4000 е всилата си и работи по показатели, до 5 6000. вече звука става друг и иска смяна. След 5000 не отговаря на никой полазател ,ако е било 5 30 става 0 30 или 5 20 .

    13:18 12.08.2026

  • 7 DW смърди

    18 1 Отговор
    Радко, каква е тази дума "инженерия" бе мойто момче?
    Вие в тая "редакция" българи ли сте бе?
    Български език учили ли сте?

    Аман с тоя гугъл бе! Опитайте се да четете какво ви пляска компютъра и мислете малко!
    Бетер мисирки станахте всички!

    13:19 12.08.2026

  • 8 Васил

    4 0 Отговор
    Като добавим и факта че във България маслата как то и горивата са с по ниско качество или ментета.

    13:58 12.08.2026

  • 9 Анонимен

    7 0 Отговор
    Зависи от състоянието на автомобила и режима на каране. На 5000 градско каране е възможно да се развали маслото. На дълги разстояния може и до 15000 да изкара. Зависи също и колко добре работи двигателя, дали има пълно изгаряне(свещ или бубина повредени),някоя дюза може да не работи добре. Всичко това води до просмукване на не изгоряло гориво в маслото и разваля свойства на смазване.
    Всеки трябва сам да си познава колата и да си преценява.

    14:02 12.08.2026

  • 10 Механик

    6 3 Отговор
    Първо, говори се климата на Япония, а тука сме България и не ни интересува на колко дни си перат долните гащи у френско.
    Второ, ако искате може да си сменяте маслото всеки ден. Зер, то и да не се кара колата, маслото старее (окислява се).
    Трето, сте объркали една буква в словосъчетанието "кей коли". Мисля, че гей се пише с Г, а не с К.
    Четвърто, показаното на снимката е ГОРИВЕН филтър. Масленият се вижда частично под ръката. Той е тип "гол филтър" който се поставя в перманентно тяло и се завива с капачка (част от която се вижда на снимката).
    Пето, онзи ден видях че не женския пазар търсят зарзаватчии. Опитайте се там. Може там да ви е силата. Но тази, сегашната професия не е за вас.

    Коментиран от #13

    14:09 12.08.2026

  • 11 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Закона е":

    Това всичко е така, даже и на 5 хиляди километра е още по-добре, ама ако сметнем, че една електричка има 200 хиляди километра гаранция на батерия и мотор, то за тези 200 хиляди километра ще имаш 40 смени на масло. Само смените на маслото ще ти излязат по-скъпи от цената на електрическа кола! Да не смятам останалите поддръжки, че цифрата ще ви главозамае!

    14:18 12.08.2026

  • 12 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лъжа е":

    Ами не е точно лъжа, защото новите мотори имат нужда от чисто масло, заради турбо и т. н., а в същото време работят мноооого повече в градски режим от колите от преди години. А в крайна сметка, маслото и мотора не ги бърка колко километра си изминал, а колко часа са работили!

    14:20 12.08.2026

  • 13 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Това което е на снимката е маслен филтър не е горивен.

    14:22 12.08.2026

  • 14 фра диа

    1 0 Отговор
    Кой от списвачите, и подкрепящи ги във форума знаят какво е : Динамичен и кинематичен вискозитет, коксово число, пламна температура? Има точни характеристики на едно масло в даденото му състояние. Профа. низацията е в ход. С маркетингови заклинания ще започнат да сменят масло на всеки 300 км.

    14:28 12.08.2026

  • 15 Милен

    2 0 Отговор
    Аз моето го сменям на 8 х км от нова, нищо че завода даваше 20 х км

    14:28 12.08.2026

  • 16 Радославе, продължаваш

    1 1 Отговор
    С глупостите - инженерия!!! - ква е тая дума? Иначе, пак ни занимаваш с тъпотии - кво ни интересуват нас японските малолитражки, още повече, че тези техни 2,5 литра насло могат да ги сменят и на 2000 км.

    Коментиран от #17, #18

    14:29 12.08.2026

  • 17 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радославе, продължаваш":

    Е колко е на 1.6 - 2.0 литра моторите, маслото? Колко литра е? 4 литра? 4.5 литра? Да не би да е мноооого повече?

    Коментиран от #20

    14:33 12.08.2026

  • 18 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Радославе, продължаваш":

    А и то в крайна сметка, не означава, че мотора ви ще спре на място! Просто означава, че мотора ще се износи по-бързо, това е. Естествено, може да сменяте на 25-30 хиляди, но на 100 хиляди вече ще имате увеличен разход на масло.

    14:35 12.08.2026

  • 19 Жигули

    2 1 Отговор
    Аз масло не сменям, само доливам.

    14:39 12.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Частна Република България

    4 0 Отговор
    Знаете ли защо например колите на МВР се бракуват бързо. Защото ,например на новата шкода и дават смяна на масло,на 30к километра. Но когато почнат работа господа полицаите,не гасят колата. Лято ,на климатик,зима на парно. Така колата за 24 часа има да кажем 150 км. Но познайте колко моточаса работа. Докато направят 30к километра за смяна на масло то вече е сурвтка. И след 100к километра вече е дала фира.

    14:49 12.08.2026