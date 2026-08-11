Новo "НАТО" между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия?

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Турция, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха исторически пакт за съвместна отбрана. "Споразумението от Мека за съвместна отбрана" между трите мюсюлмански държави цели да увеличи сътрудничеството им на фона на регионалната несигурност и заплахите от войната в Иран. То носи името на град Мека, където беше подписано от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф.

Наблюдатели го сравняват със Северноатлантическия алианс, след като от пакистанското външно министерство обясниха, че нападение срещу една от държавите ще се възприема като нападение срещу всички. Експерти обаче предупреждават, че споразумението едва ли ще работи точно като НАТО - поне не в началото. Йеменските бунтовници хути вече нападнаха Саудитска Арабия след подписването на пакта, но нито Турция, нито Пакистан се притекоха на помощ на кралството.

"Гъвкаво" споразумение за отбрана

Този пакт е създаден с идеята да има по-скоро възпиращи функции и да е "гъвкав”, смята експертката от американския Международен форум за Персийския залив Дания Тафер. "В този пакт имаме Саудитска Арабия, която е в центъра на конфликта с Иран. Имаме и Турция и Пакистан, които поддържат отношения и с Иран, и със САЩ", коментира Тафер.

Новият пакт вероятно ще работи на различни етапи, а краткосрочната цел е "стабилизиране на региона", смята Камран Бохари - старши сътрудник в Съвета за Близкоизточна политика във Вашингтон. Дългосрочните цели ще са свързани със сътрудничество в отбраната, а не с директни конфликти, смятат други експерти. "Трите държави необичайно добре се допълват", смята Андреас Криг - преподавател в Кралския колеж на Лондон. Саудитска Арабия има петролни богатства, но недостатъчно развити технологии в областта на отбраната и досега разчиташе силно на САЩ. В същото време Турция и Пакистан имат нужда от инвестиции, но пък разполагат с много силни армии, а Турция е с добре развит отбранителен сектор, обяснява Криг. Пакистан пък е единствената ядрена сила от трите.

Срещу кого е насочен пактът от Мека?

Турски официални лица коменитра пред "Ройтерс", че пактът е отворен и към други съседски държави, които биха искали да се присъединят към съвместната отбрана. Предполага се, че Египет може да се включи, но трябва да обмисли как това ще се отрази на отношенията му с други съюзници като Обединените арабски емирства. Отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия са обтегнати.

Турция уверява също, че новият пакт не отменя предходни двустранни и други споразумения за сътрудничество, нито пък е насочен към някоя конкретна държава. Въпреки това този пакт определено се разбира като опит за възпиране на две конкретни държави - Иран и Израел. Директорът на катарския Близкоизточeн съвет за глобални въпроси Халид Ал Джабер смята, че това е опит за "предотвратяване на хегемония". Според него отслабването на влиянието на САЩ може да постави региона пред ситуация, в която два основни играча определят правилата - Иран и Израел. "Пактът от Мека най-добре може да бъде описан като ранен опит да се изгради трета колона - блок, който не иска да влиза в конфликт с никоя от тези държави, но е достатъчно силен, за да възпре някоя от тях да установи монопол над региона”, добавя Ал Джабер.

Сериозно предизвикателство за Израел

Две от държавите в пакта - Саудитска Арабия и Пакистан, не признават държавата Израел и нямат официални отношения с нея, въпреки че Саудитска Арабия поддържа задкулисни такива. Турция признава Израел, но отношенията между двете държави в момента са обтегнати заради войната в Газа, която Анкара определя като геноцид. Турският президент Реджеп Ердоган каза през миналата седмица, че действията на Израел в Ливан и Сирия представляват заплаха за националната сигурност на Турция.

"Създаването на пакта от Мека представлява сериозно предизвикателство за Израел и отдалечава възможността за нормализация на отношенията с Рияд още повече, както и спъва визията за "нов Близък изток", коментира изследователката от Йерусалимския институт за стратегии и сигурност Ошрит Бирвадкер. Според нея новото споразумение ще задълбочи противопоставянето между Турция и Израел.

Как реагира Иран?

Външният министър на Ислямската република Абас Арагчи не изглежда притеснен от споразумението. В профила си в социалната мрежа Х той написа, че "когато мюсюлманите са обединени, можем да посрещнем смело всяко предизвикателство от недоброжелателни външни сили”.

Според наблюдатели това е положителен знак и е част от продължаващите опити на Иран да ограничи влиянието на САЩ върху сигурността в региона. Някои ирански експерти смятат, че саудитците може да се възползват от добрите отношения, които Турция и Пакистан поддържат с Иран, за да се предпазят от потенциални атаки от Техеран. Други ирански политици обаче са по-критични и смятат, че Саудитска Арабия представлява заплаха и в коалиция с Турция и Пакистан, както сочи проверката на Института по въпросите на сигурността към университета в Тел Авив.

Автор: Катрин Шеър