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Новo "НАТО" между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия?

Новo "НАТО" между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия?

11 Август, 2026 23:01 844 19

  • саудитска арабия-
  • турция-
  • пакистан-
  • отбрана-
  • иран-
  • израел

Новият отбранителен пакт надали ще доведе до това отделните държави да се сражават една за друга. Целта по-скоро е да се ограничи влиянието на Израел и Иран.

Новo "НАТО" между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Турция, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха исторически пакт за съвместна отбрана. "Споразумението от Мека за съвместна отбрана" между трите мюсюлмански държави цели да увеличи сътрудничеството им на фона на регионалната несигурност и заплахите от войната в Иран. То носи името на град Мека, където беше подписано от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф.

Наблюдатели го сравняват със Северноатлантическия алианс, след като от пакистанското външно министерство обясниха, че нападение срещу една от държавите ще се възприема като нападение срещу всички. Експерти обаче предупреждават, че споразумението едва ли ще работи точно като НАТО - поне не в началото. Йеменските бунтовници хути вече нападнаха Саудитска Арабия след подписването на пакта, но нито Турция, нито Пакистан се притекоха на помощ на кралството.

"Гъвкаво" споразумение за отбрана

Този пакт е създаден с идеята да има по-скоро възпиращи функции и да е "гъвкав”, смята експертката от американския Международен форум за Персийския залив Дания Тафер. "В този пакт имаме Саудитска Арабия, която е в центъра на конфликта с Иран. Имаме и Турция и Пакистан, които поддържат отношения и с Иран, и със САЩ", коментира Тафер.

Новият пакт вероятно ще работи на различни етапи, а краткосрочната цел е "стабилизиране на региона", смята Камран Бохари - старши сътрудник в Съвета за Близкоизточна политика във Вашингтон. Дългосрочните цели ще са свързани със сътрудничество в отбраната, а не с директни конфликти, смятат други експерти. "Трите държави необичайно добре се допълват", смята Андреас Криг - преподавател в Кралския колеж на Лондон. Саудитска Арабия има петролни богатства, но недостатъчно развити технологии в областта на отбраната и досега разчиташе силно на САЩ. В същото време Турция и Пакистан имат нужда от инвестиции, но пък разполагат с много силни армии, а Турция е с добре развит отбранителен сектор, обяснява Криг. Пакистан пък е единствената ядрена сила от трите.

Срещу кого е насочен пактът от Мека?

Турски официални лица коменитра пред "Ройтерс", че пактът е отворен и към други съседски държави, които биха искали да се присъединят към съвместната отбрана. Предполага се, че Египет може да се включи, но трябва да обмисли как това ще се отрази на отношенията му с други съюзници като Обединените арабски емирства. Отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия са обтегнати.

Турция уверява също, че новият пакт не отменя предходни двустранни и други споразумения за сътрудничество, нито пък е насочен към някоя конкретна държава. Въпреки това този пакт определено се разбира като опит за възпиране на две конкретни държави - Иран и Израел. Директорът на катарския Близкоизточeн съвет за глобални въпроси Халид Ал Джабер смята, че това е опит за "предотвратяване на хегемония". Според него отслабването на влиянието на САЩ може да постави региона пред ситуация, в която два основни играча определят правилата - Иран и Израел. "Пактът от Мека най-добре може да бъде описан като ранен опит да се изгради трета колона - блок, който не иска да влиза в конфликт с никоя от тези държави, но е достатъчно силен, за да възпре някоя от тях да установи монопол над региона”, добавя Ал Джабер.

Сериозно предизвикателство за Израел

Две от държавите в пакта - Саудитска Арабия и Пакистан, не признават държавата Израел и нямат официални отношения с нея, въпреки че Саудитска Арабия поддържа задкулисни такива. Турция признава Израел, но отношенията между двете държави в момента са обтегнати заради войната в Газа, която Анкара определя като геноцид. Турският президент Реджеп Ердоган каза през миналата седмица, че действията на Израел в Ливан и Сирия представляват заплаха за националната сигурност на Турция.

"Създаването на пакта от Мека представлява сериозно предизвикателство за Израел и отдалечава възможността за нормализация на отношенията с Рияд още повече, както и спъва визията за "нов Близък изток", коментира изследователката от Йерусалимския институт за стратегии и сигурност Ошрит Бирвадкер. Според нея новото споразумение ще задълбочи противопоставянето между Турция и Израел.

Как реагира Иран?

Външният министър на Ислямската република Абас Арагчи не изглежда притеснен от споразумението. В профила си в социалната мрежа Х той написа, че "когато мюсюлманите са обединени, можем да посрещнем смело всяко предизвикателство от недоброжелателни външни сили”.

Според наблюдатели това е положителен знак и е част от продължаващите опити на Иран да ограничи влиянието на САЩ върху сигурността в региона. Някои ирански експерти смятат, че саудитците може да се възползват от добрите отношения, които Турция и Пакистан поддържат с Иран, за да се предпазят от потенциални атаки от Техеран. Други ирански политици обаче са по-критични и смятат, че Саудитска Арабия представлява заплаха и в коалиция с Турция и Пакистан, както сочи проверката на Института по въпросите на сигурността към университета в Тел Авив.

Автор: Катрин Шеър


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 5 Отговор
    Това са три болонки на сащ и англосаксите,без които тия три пинчера ще изчезнат от картата на света

    23:03 11.08.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    1 8 Отговор
    Искат да изкле цат рушляка!
    Саудитска Арабия срина СССР, като направи нефта 10 долара!

    23:04 11.08.2026

  • 3 Това

    2 5 Отговор
    Е сунитската коалиция срешу шитския терор на аятоласите. Точно тя ще срърши наземната част от оперцията по окочателното унищожение на аятоласите с въздушната и логистична подкрепа на САЩ

    Коментиран от #7

    23:16 11.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 3 Отговор
    Ужас за евреите ,скоро и другите да се включат и й исрахел да изчезва

    Коментиран от #5

    23:24 11.08.2026

  • 5 В гешка си

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Изчезва терора на режима на аятоласите, зоащото това е отбранителен съюз, а тези който нападат са гвардейците на аятоласите и тяхното прокси терористична групировка Хуси .

    23:33 11.08.2026

  • 6 Хайде

    1 1 Отговор
    Да видим кой кого напада за да рсьберем кой е релно застрашения от новия отбранителен съюз.
    Израел има ли някакви спорни територи или даже граничи ли с някоя от страните в съюза?
    Обаче Саудитска Арабия е заплашвана и атакувана от Иран и тяхното прокси Хуси.
    Отнощенията на Саудитска Арабия и Израел даже се подобряват напоследък.

    23:58 11.08.2026

  • 7 Българските турци

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Близкият изток е анклав и фундамент на бивши ислямски държави и империи !...Тази истина се игнорира и се камуфлира все още с вече изнемощялата британска и френска колониална хегемония която беше се установила над региона след Първата световна война !...Изминали са 100 години от тогава и когато колониализмът е изчерпал всички леснодостъпни колониални келепири, вече получава естествен отпор от народите които са собственици на ресурсите които са били обект на вековното западно плячкосване !...Този пакт ще се разрастне защото регионът осъзна кои са действителата опасност ! Всички българи трябва да знаят и това, че на турците въобще не им пука за Иран ,че персите са изконни врагове на турците и исторически спасители и покровители на евреите и ,че това което се играе на сцената в Ормузкия проход е фарс който се играе за пред света, а в действителност е предварително заплануван сценарий с който се ускоряват очакванията и на трите криви секти ... Израел очаква "Обещаните" земи за "Велик Израел" от Нил до Ефат ... американският евангелизъм очаква Армагедон и второто пришествие на Исус Христос ... а иранските молли чакат Махди(Мехди) който ще дойде за да обяви правото на Хасан и Хюсеин (внуци на Мохамед убити в Кербела ) над ислямската религия и ще възцари шиизма в целия ислямски свят !... Трябва да знаят също и това, че на балканите ,освен турците, никой не мисли доброто на бъгарите... нищо ,че всички са православни едноверци с тях !...😊💖❤

    00:00 12.08.2026

  • 8 иван костов

    0 1 Отговор
    Ще ми липсва тази статия, виждам я трети път и се наслаждавам, че нито веднъж не съм я прочел!🤣🤣🤣

    00:02 12.08.2026

  • 9 Нека

    1 1 Отговор
    Разгледаме съюза в чисто геогравски аспект. Практически две от страните имат сухопътна граница с Иран, а третата морска през Арабския залив. Това от военно стратичическа гледна точка дава идилна ситуация за едновременно отваряне на три фронта от 3 страни. Точно този който не изглеждал притеснен според статията е всъщост е ужасно притеснения и така е официялно предупреден да се спре. Дали ще се всуша или ще изпрова лично възможностите на новия съюз ще видим скоро

    00:28 12.08.2026

  • 10 И кво ще правят

    2 1 Отговор
    Ще нападат Индия ли?

    Коментиран от #11

    01:07 12.08.2026

  • 11 Ами не

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "И кво ще правят":

    Ще се защитават заедно срещу този който нспадне някои от тях. Тоест режима на аятоласите и неговите проксита като Хусите

    Коментиран от #12, #13

    01:11 12.08.2026

  • 12 Друго е колега

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами не":

    Страните от региона вече не могат да разчитат на гаранциите за сигурност, обещани от Съединените щати, както в миналото.“ Споразумението за взаимна отбрана, сключено между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция в петък, демонстрира „промяна във възприятието“ в региона по отношение на Съединените щати.

    Коментиран от #19

    01:19 12.08.2026

  • 13 Иран смята, че споразумението

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами не":

    за отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция демонстрира „промяна във възприятието“ към Съединените щати. Иран заяви, че Техеран „няма причина да се тревожи, че този договор е насочен срещу него“, подчертавайки „дълбоките религиозни, исторически и цивилизационни връзки“ между тези три страни и Ислямската република !!!

    01:21 12.08.2026

  • 14 Този пакт слага край

    2 1 Отговор
    На аврамическите споразумения така желани от терористичната държава, с други думи погребва идеята за велик Израел. Стъпка към мира в БИ.

    01:31 12.08.2026

  • 15 Зелето се изявява като чфутска подлога

    0 0 Отговор
    Значи според Анкара действията на Израел в Газза са геноцид. А според зелките какво е? Освен това има и решение на МНС в Хага, не го ли знаят

    01:36 12.08.2026

  • 16 Това е само началото

    1 0 Отговор
    Скоро към пакта ще се присъединят държавите граничещи с Израел и ще има масов ционистки рев. Едно е да те пази съседът ти който е заинтересован да няма войни, съвсем друго някой на 15000км заинтересован само от петрола ти.

    01:40 12.08.2026

  • 17 Обещаните земи

    0 0 Отговор
    Се изпариха като утринна роса 😄

    01:47 12.08.2026

  • 18 Иран няма

    1 1 Отговор
    И никога е нямал проблеми с тези държави и народи. Проблемите САЩ се опитваше да ги създава но не му се получи. До някъде теоретично единствено с Азербайджан може някакви проблеми да има относно граничните малцинства но и това е с почити нулева вероятност. Иначе олигархията в Азербайджан е пълна с израелски подлоги и всякакви други криминални структури които може и да се пробват. На времето шаха това му струваше прогонването че се опитваше да мачка малцинствата включително азерите и това беше и една от причините за ислямската революция която обединяваше на религиозна основа малцинствата а не ги делеше на етнически принцип. Пародийното в случая е че Азербайджан никога нямаше да го има ако не бяха руснаците а сега джавкат и се правят на интересни

    01:53 12.08.2026

  • 19 Ще видим колега

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Друго е колега":

    На някои анализатори и хора им се иска да е така, но дали е така действително само времето ще покаже.
    За всички страни от региона реалната заплаха и нападенията идват само от режима на аятоласите който доста десетелетия вече разпалва насилие и десабилизира региона. Всичките страни от съюза са сунитски и са се с големи и добре въоражени армиии. Всичките страни от съюза граничат пряко сухопътно или морско с Иран.Съюза беше скючен точно при активизирането на Хусите от аятоласите. Дали всичко това са просто съвпадения?

    01:53 12.08.2026