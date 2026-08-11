Новo "НАТО" между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия?

Турция, Пакистан и Саудитска Арабия подписаха исторически пакт за съвместна отбрана. "Споразумението от Мека за съвместна отбрана" между трите мюсюлмански държави цели да увеличи сътрудничеството им на фона на регионалната несигурност и заплахите от войната в Иран. То носи името на град Мека, където беше подписано от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и пакистанския министър-председател Шехбаз Шариф.
Наблюдатели го сравняват със Северноатлантическия алианс, след като от пакистанското външно министерство обясниха, че нападение срещу една от държавите ще се възприема като нападение срещу всички. Експерти обаче предупреждават, че споразумението едва ли ще работи точно като НАТО - поне не в началото. Йеменските бунтовници хути вече нападнаха Саудитска Арабия след подписването на пакта, но нито Турция, нито Пакистан се притекоха на помощ на кралството.
"Гъвкаво" споразумение за отбрана
Този пакт е създаден с идеята да има по-скоро възпиращи функции и да е "гъвкав”, смята експертката от американския Международен форум за Персийския залив Дания Тафер. "В този пакт имаме Саудитска Арабия, която е в центъра на конфликта с Иран. Имаме и Турция и Пакистан, които поддържат отношения и с Иран, и със САЩ", коментира Тафер.
Новият пакт вероятно ще работи на различни етапи, а краткосрочната цел е "стабилизиране на региона", смята Камран Бохари - старши сътрудник в Съвета за Близкоизточна политика във Вашингтон. Дългосрочните цели ще са свързани със сътрудничество в отбраната, а не с директни конфликти, смятат други експерти. "Трите държави необичайно добре се допълват", смята Андреас Криг - преподавател в Кралския колеж на Лондон. Саудитска Арабия има петролни богатства, но недостатъчно развити технологии в областта на отбраната и досега разчиташе силно на САЩ. В същото време Турция и Пакистан имат нужда от инвестиции, но пък разполагат с много силни армии, а Турция е с добре развит отбранителен сектор, обяснява Криг. Пакистан пък е единствената ядрена сила от трите.
Срещу кого е насочен пактът от Мека?
Турски официални лица коменитра пред "Ройтерс", че пактът е отворен и към други съседски държави, които биха искали да се присъединят към съвместната отбрана. Предполага се, че Египет може да се включи, но трябва да обмисли как това ще се отрази на отношенията му с други съюзници като Обединените арабски емирства. Отношенията между ОАЕ и Саудитска Арабия са обтегнати.
Турция уверява също, че новият пакт не отменя предходни двустранни и други споразумения за сътрудничество, нито пък е насочен към някоя конкретна държава. Въпреки това този пакт определено се разбира като опит за възпиране на две конкретни държави - Иран и Израел. Директорът на катарския Близкоизточeн съвет за глобални въпроси Халид Ал Джабер смята, че това е опит за "предотвратяване на хегемония". Според него отслабването на влиянието на САЩ може да постави региона пред ситуация, в която два основни играча определят правилата - Иран и Израел. "Пактът от Мека най-добре може да бъде описан като ранен опит да се изгради трета колона - блок, който не иска да влиза в конфликт с никоя от тези държави, но е достатъчно силен, за да възпре някоя от тях да установи монопол над региона”, добавя Ал Джабер.
Сериозно предизвикателство за Израел
Две от държавите в пакта - Саудитска Арабия и Пакистан, не признават държавата Израел и нямат официални отношения с нея, въпреки че Саудитска Арабия поддържа задкулисни такива. Турция признава Израел, но отношенията между двете държави в момента са обтегнати заради войната в Газа, която Анкара определя като геноцид. Турският президент Реджеп Ердоган каза през миналата седмица, че действията на Израел в Ливан и Сирия представляват заплаха за националната сигурност на Турция.
"Създаването на пакта от Мека представлява сериозно предизвикателство за Израел и отдалечава възможността за нормализация на отношенията с Рияд още повече, както и спъва визията за "нов Близък изток", коментира изследователката от Йерусалимския институт за стратегии и сигурност Ошрит Бирвадкер. Според нея новото споразумение ще задълбочи противопоставянето между Турция и Израел.
Как реагира Иран?
Външният министър на Ислямската република Абас Арагчи не изглежда притеснен от споразумението. В профила си в социалната мрежа Х той написа, че "когато мюсюлманите са обединени, можем да посрещнем смело всяко предизвикателство от недоброжелателни външни сили”.
Според наблюдатели това е положителен знак и е част от продължаващите опити на Иран да ограничи влиянието на САЩ върху сигурността в региона. Някои ирански експерти смятат, че саудитците може да се възползват от добрите отношения, които Турция и Пакистан поддържат с Иран, за да се предпазят от потенциални атаки от Техеран. Други ирански политици обаче са по-критични и смятат, че Саудитска Арабия представлява заплаха и в коалиция с Турция и Пакистан, както сочи проверката на Института по въпросите на сигурността към университета в Тел Авив.
Автор: Катрин Шеър
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
23:03 11.08.2026
2 Ганя Путинофила
Саудитска Арабия срина СССР, като направи нефта 10 долара!
23:04 11.08.2026
3 Това
Коментиран от #7
23:16 11.08.2026
4 Kaлпазанин
Коментиран от #5
23:24 11.08.2026
5 В гешка си
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Изчезва терора на режима на аятоласите, зоащото това е отбранителен съюз, а тези който нападат са гвардейците на аятоласите и тяхното прокси терористична групировка Хуси .
23:33 11.08.2026
6 Хайде
Израел има ли някакви спорни територи или даже граничи ли с някоя от страните в съюза?
Обаче Саудитска Арабия е заплашвана и атакувана от Иран и тяхното прокси Хуси.
Отнощенията на Саудитска Арабия и Израел даже се подобряват напоследък.
23:58 11.08.2026
7 Българските турци
До коментар #3 от "Това":Близкият изток е анклав и фундамент на бивши ислямски държави и империи !...Тази истина се игнорира и се камуфлира все още с вече изнемощялата британска и френска колониална хегемония която беше се установила над региона след Първата световна война !...Изминали са 100 години от тогава и когато колониализмът е изчерпал всички леснодостъпни колониални келепири, вече получава естествен отпор от народите които са собственици на ресурсите които са били обект на вековното западно плячкосване !...Този пакт ще се разрастне защото регионът осъзна кои са действителата опасност ! Всички българи трябва да знаят и това, че на турците въобще не им пука за Иран ,че персите са изконни врагове на турците и исторически спасители и покровители на евреите и ,че това което се играе на сцената в Ормузкия проход е фарс който се играе за пред света, а в действителност е предварително заплануван сценарий с който се ускоряват очакванията и на трите криви секти ... Израел очаква "Обещаните" земи за "Велик Израел" от Нил до Ефат ... американският евангелизъм очаква Армагедон и второто пришествие на Исус Христос ... а иранските молли чакат Махди(Мехди) който ще дойде за да обяви правото на Хасан и Хюсеин (внуци на Мохамед убити в Кербела ) над ислямската религия и ще възцари шиизма в целия ислямски свят !... Трябва да знаят също и това, че на балканите ,освен турците, никой не мисли доброто на бъгарите... нищо ,че всички са православни едноверци с тях !...😊💖❤
00:00 12.08.2026
8 иван костов
00:02 12.08.2026
9 Нека
00:28 12.08.2026
10 И кво ще правят
Коментиран от #11
01:07 12.08.2026
11 Ами не
До коментар #10 от "И кво ще правят":Ще се защитават заедно срещу този който нспадне някои от тях. Тоест режима на аятоласите и неговите проксита като Хусите
Коментиран от #12, #13
01:11 12.08.2026
12 Друго е колега
До коментар #11 от "Ами не":Страните от региона вече не могат да разчитат на гаранциите за сигурност, обещани от Съединените щати, както в миналото.“ Споразумението за взаимна отбрана, сключено между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция в петък, демонстрира „промяна във възприятието“ в региона по отношение на Съединените щати.
Коментиран от #19
01:19 12.08.2026
13 Иран смята, че споразумението
До коментар #11 от "Ами не":за отбрана между Саудитска Арабия, Пакистан и Турция демонстрира „промяна във възприятието“ към Съединените щати. Иран заяви, че Техеран „няма причина да се тревожи, че този договор е насочен срещу него“, подчертавайки „дълбоките религиозни, исторически и цивилизационни връзки“ между тези три страни и Ислямската република !!!
01:21 12.08.2026
14 Този пакт слага край
01:31 12.08.2026
15 Зелето се изявява като чфутска подлога
01:36 12.08.2026
16 Това е само началото
01:40 12.08.2026
17 Обещаните земи
01:47 12.08.2026
18 Иран няма
01:53 12.08.2026
19 Ще видим колега
До коментар #12 от "Друго е колега":На някои анализатори и хора им се иска да е така, но дали е така действително само времето ще покаже.
За всички страни от региона реалната заплаха и нападенията идват само от режима на аятоласите който доста десетелетия вече разпалва насилие и десабилизира региона. Всичките страни от съюза са сунитски и са се с големи и добре въоражени армиии. Всичките страни от съюза граничат пряко сухопътно или морско с Иран.Съюза беше скючен точно при активизирането на Хусите от аятоласите. Дали всичко това са просто съвпадения?
01:53 12.08.2026