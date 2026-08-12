ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На учениците в Русия разказват, че войната в Украйна е "разплата" за разкъсването на СССР, а хомосексуалността е приравнена с педофилията. С какви пропагандни тези за Запада и света се опитват да им влияят.

Още новини от Украйна

В Новосибирск на училищата са раздадени учебниците по патриотизъм. В тях към децата се отправят призиви да бъдат готови да умрат за родината, хомосексуалността е приравнена с педофилията, анимационните филми на Дисни - с порнографията, а европейците са наречени „крадци, убийци и лъжци“. Сред авторите на учебника има разпопен поп и бизнесмен, обвиняван в престъпления. Много ученици нарекоха учебника абсурден.

Готови на смърт за родината

Една от основните теми в учебника е войната в Украйна. И многократно може да се прочете, че да умреш за родината е върховно благо. „Любовта винаги е жертва. Жертвата на защитника на родината е неговият живот“, пише един от авторите. Друг твърди, че съвестният човек си личи по това, че е готов да умре за народа и за родината.

Нахлуването на Русия в Украйна е наречено „освободителна“ война, като учениците биват убеждавани, че войната е „разплата за разкъсването“ на СССР. Освен това пише, че да се жертваш за родината е идея, която е в основата на „изконната руска култура“, докато на Запад хората се стремели само към личен комфорт и индивидуален успех на всяка цена. Авторите на учебника подчертават още, че „общочовешките ценности“, насаждани от Запада на целия свят, не са нищо по-различно от „войнстващ егоцентризъм, рушащ самобитната култура на Русия“. Тиражирано е и твърдението, че Русия е по-добра от западните страни – защото руските народни герои са готови на всичко, за да победят злото.

Отделна глава е посветена на патриотизма и там пише, че патриотът никога няма да напусне родината си, дори да не е съгласен с държавната политика. Освен това - никога не би осъдил отечеството си. „Човек, осъдил родината си и изразил неуважение към нея, е предател“, е категоричното твърдение.

За хомосексуалността, "Шрек", свободата и тоталитаризма

От вниманието на авторите не е убегнала нито една жизнена сфера - те пишат и какво трябва да бъде изкуството, отправяйки паралелно критики към филма „Шрек“, който разрушавал „традиционните стереотипи“, щом като едно чудовище можело да бъде положителен герой. Учебникът съдържа и констатацията, че компютърните игри, холивудските екшъни, порнографията и анимациите на Дисни „увреждат духовно“.

Авторите естествено имат мнение и по отношение на хомосексуалността. Те я приравняват с педофилията и я наричат генетична мутация. На учениците е предложено и определение за свободата: „Свободата е единно, еднакво за всички и доброволно приемане на ограниченията и правилата, които поддържат организацията на обществените отношения и съществуващия държавен строй“.

Сред авторите има компрометиран свещеник и корумпиран бизнесмен

Един от авторите на учебника - Сергей Федорчук, бивш министър на образованието на Новосибирска област, е известен със свое изказване пред студенти от 2024 година: „Вашият живот не е ваша заслуга и той не ви принадлежи. Вашият живот принадлежи на родителите ви, на народа и на бога, ако вярвате в него. Нямате никакво право да се разпореждате с живота си по ваше желание“.

Бившият божи служител Александър Чернейкин, който е служил под името игумен Феодосий в мъжкия манастир в Новосибирск, също допринася за патриотичното възпитание на учениците - макар навремето да е бил лишен от сан, след като е заловен да търгува със злато.

А инициатор за издаването на четивото е бизнесменът Игор Егармин, зет на депутатка от Липецка област. Център на неговия бизнес е бил Казахстан, където обаче е обвинен от властите за участие в организирана престъпна група, финансови злоупотреби и пране на пари. Актуалната му дейност е концентрирана в производството на хранителни добавки и управлението на сафари парк. Егармин няма нищо общо нито с Новосибирск, нито със сферата на образованието.

Как ги възпитават в патриотизъм?

"Първо пускат химна, после гледаме някое видео - например за агропромишлените комплекси в Русия или за овладяването на Арктика, след което обсъждаме актуални теми от политиката или живота", разказва пред ДВ за часовете по политическа просвета 16-годишният Иля (името е променено). Те се провеждат всяка седмица и присъствието на учениците не е задължително, но междувременно в програмата са се появили нови предмети като „Основи на сигурността и защитата на родината“ или „Русия - моите хоризонти“ (часове за професионална ориентация, в които се говори за постиженията на страната). Нерядко в тези часове се канят и участници във войната с Украйна.

Иля казва, че повечето ученици не възприемат сериозно пропагандата. „Някои се смеят, но от друга страна ни е все едно. Някои просто не слушат, живеят своя живот. Успяваме много добре да мълчим и да не отваряме за това и дума.“ По думите на момчето, само една негова съученичка поддържала държавната политика.

Нито Иля, нито неговият съученик Алексей смятат да останат в Русия след като завършат училище - не им харесва нестабилната обстановка в страната. Мислейки за бъдещето, те в един глас казват, че трябва да се сложи край на войната. Освен това - да няма блокиране на интернет, Русия да е мирна страна, а не да воюва.