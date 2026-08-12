Русия: Как пропагандират войната и лоялността към държавата

На учениците в Русия разказват, че войната в Украйна е "разплата" за разкъсването на СССР, а хомосексуалността е приравнена с педофилията. С какви пропагандни тези за Запада и света се опитват да им влияят.
В Новосибирск на училищата са раздадени учебниците по патриотизъм. В тях към децата се отправят призиви да бъдат готови да умрат за родината, хомосексуалността е приравнена с педофилията, анимационните филми на Дисни - с порнографията, а европейците са наречени „крадци, убийци и лъжци“. Сред авторите на учебника има разпопен поп и бизнесмен, обвиняван в престъпления. Много ученици нарекоха учебника абсурден.
Готови на смърт за родината
Една от основните теми в учебника е войната в Украйна. И многократно може да се прочете, че да умреш за родината е върховно благо. „Любовта винаги е жертва. Жертвата на защитника на родината е неговият живот“, пише един от авторите. Друг твърди, че съвестният човек си личи по това, че е готов да умре за народа и за родината.
Нахлуването на Русия в Украйна е наречено „освободителна“ война, като учениците биват убеждавани, че войната е „разплата за разкъсването“ на СССР. Освен това пише, че да се жертваш за родината е идея, която е в основата на „изконната руска култура“, докато на Запад хората се стремели само към личен комфорт и индивидуален успех на всяка цена. Авторите на учебника подчертават още, че „общочовешките ценности“, насаждани от Запада на целия свят, не са нищо по-различно от „войнстващ егоцентризъм, рушащ самобитната култура на Русия“. Тиражирано е и твърдението, че Русия е по-добра от западните страни – защото руските народни герои са готови на всичко, за да победят злото.
Отделна глава е посветена на патриотизма и там пише, че патриотът никога няма да напусне родината си, дори да не е съгласен с държавната политика. Освен това - никога не би осъдил отечеството си. „Човек, осъдил родината си и изразил неуважение към нея, е предател“, е категоричното твърдение.
За хомосексуалността, "Шрек", свободата и тоталитаризма
От вниманието на авторите не е убегнала нито една жизнена сфера - те пишат и какво трябва да бъде изкуството, отправяйки паралелно критики към филма „Шрек“, който разрушавал „традиционните стереотипи“, щом като едно чудовище можело да бъде положителен герой. Учебникът съдържа и констатацията, че компютърните игри, холивудските екшъни, порнографията и анимациите на Дисни „увреждат духовно“.
Авторите естествено имат мнение и по отношение на хомосексуалността. Те я приравняват с педофилията и я наричат генетична мутация. На учениците е предложено и определение за свободата: „Свободата е единно, еднакво за всички и доброволно приемане на ограниченията и правилата, които поддържат организацията на обществените отношения и съществуващия държавен строй“.
Сред авторите има компрометиран свещеник и корумпиран бизнесмен
Един от авторите на учебника - Сергей Федорчук, бивш министър на образованието на Новосибирска област, е известен със свое изказване пред студенти от 2024 година: „Вашият живот не е ваша заслуга и той не ви принадлежи. Вашият живот принадлежи на родителите ви, на народа и на бога, ако вярвате в него. Нямате никакво право да се разпореждате с живота си по ваше желание“.
Бившият божи служител Александър Чернейкин, който е служил под името игумен Феодосий в мъжкия манастир в Новосибирск, също допринася за патриотичното възпитание на учениците - макар навремето да е бил лишен от сан, след като е заловен да търгува със злато.
А инициатор за издаването на четивото е бизнесменът Игор Егармин, зет на депутатка от Липецка област. Център на неговия бизнес е бил Казахстан, където обаче е обвинен от властите за участие в организирана престъпна група, финансови злоупотреби и пране на пари. Актуалната му дейност е концентрирана в производството на хранителни добавки и управлението на сафари парк. Егармин няма нищо общо нито с Новосибирск, нито със сферата на образованието.
Как ги възпитават в патриотизъм?
"Първо пускат химна, после гледаме някое видео - например за агропромишлените комплекси в Русия или за овладяването на Арктика, след което обсъждаме актуални теми от политиката или живота", разказва пред ДВ за часовете по политическа просвета 16-годишният Иля (името е променено). Те се провеждат всяка седмица и присъствието на учениците не е задължително, но междувременно в програмата са се появили нови предмети като „Основи на сигурността и защитата на родината“ или „Русия - моите хоризонти“ (часове за професионална ориентация, в които се говори за постиженията на страната). Нерядко в тези часове се канят и участници във войната с Украйна.
Иля казва, че повечето ученици не възприемат сериозно пропагандата. „Някои се смеят, но от друга страна ни е все едно. Някои просто не слушат, живеят своя живот. Успяваме много добре да мълчим и да не отваряме за това и дума.“ По думите на момчето, само една негова съученичка поддържала държавната политика.
Нито Иля, нито неговият съученик Алексей смятат да останат в Русия след като завършат училище - не им харесва нестабилната обстановка в страната. Мислейки за бъдещето, те в един глас казват, че трябва да се сложи край на войната. Освен това - да няма блокиране на интернет, Русия да е мирна страна, а не да воюва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
18:02 12.08.2026
2 Салата Айсберг
18:04 12.08.2026
3 123
18:04 12.08.2026
4 Азиатец
Надявам се, това да стане и у нас.
18:06 12.08.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
18:08 12.08.2026
6 Гьобелс
18:10 12.08.2026
7 Азиатец
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Живей си в 1989 г. !
Остани си там !
В 2026 г. не трябваш на никого !
Коментиран от #9
18:11 12.08.2026
8 Как пропагандират
колкото и да джафкате по Мечока
той си напредва в урк
18:12 12.08.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К О🐱"
До коментар #7 от "Азиатец":стерилизиран
не трябваш на никого !
и в приют също
18:14 12.08.2026
10 НЯМА ЛИ Я ЛОЯЛНОСТТА НА
18:16 12.08.2026
11 Хаха
18:17 12.08.2026
12 Месец по-рано
Коментиран от #15
18:19 12.08.2026
13 Фен
18:24 12.08.2026
14 Ами
защото нямало нищто педофилско или хомосексуално в него :)
18:25 12.08.2026
15 И като
До коментар #12 от "Месец по-рано":са във ваканция ,какво ? Може учебникът да е раздаден юни месец преди края на учебната година . Това като списъка с книги ,които да прочетеш през ваканцията и после да дискутираш по него .
Коментиран от #23
18:27 12.08.2026
16 Кисело мляко
🔴🤖 С
ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
🔥
18:28 12.08.2026
17 Цвете
18:30 12.08.2026
18 Расию изповядва семейните ценности
Коментиран от #21, #25
18:32 12.08.2026
19 Поредната лъжа
18:42 12.08.2026
20 Този с ник Българин
18:44 12.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 малийййй
18:47 12.08.2026
23 Демократично
До коментар #15 от "И като":Вече няма списък с книги, които да прочетеш през ваканцията.
18:48 12.08.2026
24 Родина
Или може би сте продажни .
18:49 12.08.2026
25 защото като в България
До коментар #18 от "Расию изповядва семейните ценности":Комунистите говорят едно за народа, а правят друго за себе си.
БКП оставата най голямата трагедията в историята на България
Коментиран от #31
18:50 12.08.2026
26 ДВ отива ви ролята на шут
18:53 12.08.2026
27 Руснаците
18:57 12.08.2026
28 слава на путинизма
19:00 12.08.2026
29 Прогресивен тъпан
19:02 12.08.2026
30 Пламен Константинов
19:02 12.08.2026
31 с пб назад
До коментар #25 от "защото като в България":Прогресистите ще ги подминат!
19:03 12.08.2026