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Русия: Как пропагандират войната и лоялността към държавата
  Тема: Украйна

Русия: Как пропагандират войната и лоялността към държавата

12 Август, 2026 18:00 681 31

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  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Нахлуването на Русия в Украйна е наречено „освободителна“ война, като учениците биват убеждавани, че войната е „разплата за разкъсването“ на СССР

Русия: Как пропагандират войната и лоялността към държавата - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На учениците в Русия разказват, че войната в Украйна е "разплата" за разкъсването на СССР, а хомосексуалността е приравнена с педофилията. С какви пропагандни тези за Запада и света се опитват да им влияят.

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В Новосибирск на училищата са раздадени учебниците по патриотизъм. В тях към децата се отправят призиви да бъдат готови да умрат за родината, хомосексуалността е приравнена с педофилията, анимационните филми на Дисни - с порнографията, а европейците са наречени „крадци, убийци и лъжци“. Сред авторите на учебника има разпопен поп и бизнесмен, обвиняван в престъпления. Много ученици нарекоха учебника абсурден.

Готови на смърт за родината

Една от основните теми в учебника е войната в Украйна. И многократно може да се прочете, че да умреш за родината е върховно благо. „Любовта винаги е жертва. Жертвата на защитника на родината е неговият живот“, пише един от авторите. Друг твърди, че съвестният човек си личи по това, че е готов да умре за народа и за родината.

Нахлуването на Русия в Украйна е наречено „освободителна“ война, като учениците биват убеждавани, че войната е „разплата за разкъсването“ на СССР. Освен това пише, че да се жертваш за родината е идея, която е в основата на „изконната руска култура“, докато на Запад хората се стремели само към личен комфорт и индивидуален успех на всяка цена. Авторите на учебника подчертават още, че „общочовешките ценности“, насаждани от Запада на целия свят, не са нищо по-различно от „войнстващ егоцентризъм, рушащ самобитната култура на Русия“. Тиражирано е и твърдението, че Русия е по-добра от западните страни – защото руските народни герои са готови на всичко, за да победят злото.

Отделна глава е посветена на патриотизма и там пише, че патриотът никога няма да напусне родината си, дори да не е съгласен с държавната политика. Освен това - никога не би осъдил отечеството си. „Човек, осъдил родината си и изразил неуважение към нея, е предател“, е категоричното твърдение.

За хомосексуалността, "Шрек", свободата и тоталитаризма

От вниманието на авторите не е убегнала нито една жизнена сфера - те пишат и какво трябва да бъде изкуството, отправяйки паралелно критики към филма „Шрек“, който разрушавал „традиционните стереотипи“, щом като едно чудовище можело да бъде положителен герой. Учебникът съдържа и констатацията, че компютърните игри, холивудските екшъни, порнографията и анимациите на Дисни „увреждат духовно“.

Авторите естествено имат мнение и по отношение на хомосексуалността. Те я приравняват с педофилията и я наричат генетична мутация. На учениците е предложено и определение за свободата: „Свободата е единно, еднакво за всички и доброволно приемане на ограниченията и правилата, които поддържат организацията на обществените отношения и съществуващия държавен строй“.

Сред авторите има компрометиран свещеник и корумпиран бизнесмен

Един от авторите на учебника - Сергей Федорчук, бивш министър на образованието на Новосибирска област, е известен със свое изказване пред студенти от 2024 година: „Вашият живот не е ваша заслуга и той не ви принадлежи. Вашият живот принадлежи на родителите ви, на народа и на бога, ако вярвате в него. Нямате никакво право да се разпореждате с живота си по ваше желание“.

Бившият божи служител Александър Чернейкин, който е служил под името игумен Феодосий в мъжкия манастир в Новосибирск, също допринася за патриотичното възпитание на учениците - макар навремето да е бил лишен от сан, след като е заловен да търгува със злато.

А инициатор за издаването на четивото е бизнесменът Игор Егармин, зет на депутатка от Липецка област. Център на неговия бизнес е бил Казахстан, където обаче е обвинен от властите за участие в организирана престъпна група, финансови злоупотреби и пране на пари. Актуалната му дейност е концентрирана в производството на хранителни добавки и управлението на сафари парк. Егармин няма нищо общо нито с Новосибирск, нито със сферата на образованието.

Как ги възпитават в патриотизъм?

"Първо пускат химна, после гледаме някое видео - например за агропромишлените комплекси в Русия или за овладяването на Арктика, след което обсъждаме актуални теми от политиката или живота", разказва пред ДВ за часовете по политическа просвета 16-годишният Иля (името е променено). Те се провеждат всяка седмица и присъствието на учениците не е задължително, но междувременно в програмата са се появили нови предмети като „Основи на сигурността и защитата на родината“ или „Русия - моите хоризонти“ (часове за професионална ориентация, в които се говори за постиженията на страната). Нерядко в тези часове се канят и участници във войната с Украйна.

Иля казва, че повечето ученици не възприемат сериозно пропагандата. „Някои се смеят, но от друга страна ни е все едно. Някои просто не слушат, живеят своя живот. Успяваме много добре да мълчим и да не отваряме за това и дума.“ По думите на момчето, само една негова съученичка поддържала държавната политика.

Нито Иля, нито неговият съученик Алексей смятат да останат в Русия след като завършат училище - не им харесва нестабилната обстановка в страната. Мислейки за бъдещето, те в един глас казват, че трябва да се сложи край на войната. Освен това - да няма блокиране на интернет, Русия да е мирна страна, а не да воюва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    20 8 Отговор
    На всеки три статии, една е от дочезеле...да не би тоя сайт да и е филиал?

    18:02 12.08.2026

  • 2 Салата Айсберг

    17 7 Отговор
    Пак пробутвате свинско със зеле, ама постно, по веганска рецепта.

    18:04 12.08.2026

  • 3 123

    16 8 Отговор
    В Русия младежите имат национална идеология,а в България само чалги,Азис и дебилилизация

    18:04 12.08.2026

  • 4 Азиатец

    17 7 Отговор
    Чуждестранният агент за влияние /ЧА/ "Дойче веле" се превърна в символ на най-долнопробна, примитивна и пошла антируска пропаганда. Не случайно е забранен в Русия.
    Надявам се, това да стане и у нас.

    18:06 12.08.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 12 Отговор
    Раша ще свърши като СССР-ето как-,,През 1989 г. първото споразумение между „Пепси“ и СССР изтича и се налага да бъде подписано ново. Социалистическата страна обаче не разполага с долари и отново (първото споразумение включва размяна на водка „Столичная“ срещу Пепси) предлага бартерна сделка. Размяната (за около около $ 3 милиарда) този път включва един разрушител, един крайцер, една фрегата и 17 дизелови подводници. „Флотът“ е предаден за скрап на шведска компания. Тези 17 подводници обаче превръщат „Пепси“ през времето на преговори с Швеция в шестата най-голяма военна сила в света по брой на дизелови подводници,,

    Коментиран от #7

    18:08 12.08.2026

  • 6 Гьобелс

    9 7 Отговор
    Пропагандата върви нон стоп. Пукат се от яд еврогейоевете, че все още някъде по света има хора патриоти, готови да дадат живота си за родината.

    18:10 12.08.2026

  • 7 Азиатец

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Живей си в 1989 г. !
    Остани си там !
    В 2026 г. не трябваш на никого !

    Коментиран от #9

    18:11 12.08.2026

  • 8 Как пропагандират

    9 4 Отговор
    русофободебилните писари срещу Русия

    колкото и да джафкате по Мечока
    той си напредва в урк

    18:12 12.08.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К О🐱"

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Азиатец":

    стерилизиран
    не трябваш на никого !

    и в приют също

    18:14 12.08.2026

  • 10 НЯМА ЛИ Я ЛОЯЛНОСТТА НА

    11 1 Отговор
    ГРАЖДАНИТЕ ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА Я БЪДЕ. ВИЖТЕ БЪЛГАРИЯ НЕЛОЯЛНИ КРАДЛИВИ ПОЛИТИЦИ Я ПОДАРИХА И ПРОДАДОХА НА ЧУЖДЕНЦИ. НА НАРОДЕЦА МУ Е ВСЕ ЕДНО КО СТАВА ......

    18:16 12.08.2026

  • 11 Хаха

    7 4 Отговор
    Щом Дойче зеле казва нещо, значи е точно обратното.

    18:17 12.08.2026

  • 12 Месец по-рано

    6 4 Отговор
    Вмирисано зеле не знае ли, че децата са във ваканция, няма как да им раздават учебници. И кое дете ще чете предварително цял учебник? Вероятно учебника е докопала някоя даскалица ждуна на Навални или Грозев и драпа за евроцентове от зелето.

    Коментиран от #15

    18:19 12.08.2026

  • 13 Фен

    6 1 Отговор
    Вие Русия не я мислете. Но деиндустриализацията на Германия повлича и нас. За това пишете.

    18:24 12.08.2026

  • 14 Ами

    8 2 Отговор
    На запад пък забраниха анимационното филмче "Маша и мечока",
    защото нямало нищто педофилско или хомосексуално в него :)

    18:25 12.08.2026

  • 15 И като

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Месец по-рано":

    са във ваканция ,какво ? Може учебникът да е раздаден юни месец преди края на учебната година . Това като списъка с книги ,които да прочетеш през ваканцията и после да дискутираш по него .

    Коментиран от #23

    18:27 12.08.2026

  • 16 Кисело мляко

    5 1 Отговор
    "Deutsche Welle ни учат на морал, ама забравят да споменат, че техни журналисти са били хващани в изфабриквани новини, че са работили в тясно сътрудничество с разузнавателни служби и че са финансирани от данъкоплатци, за да излъчват определена гледна точка. Тази дезинформация не помага на никого – нито на войната да спре, нито на планетата да намери равновесие. Тя само сипе масло в огъня и разделя хората, които и без това са уморени от лъжи. Време е истината да не бъде купувана и продавана."

    🔴🤖 С
    ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА
    🔥

    18:28 12.08.2026

  • 17 Цвете

    2 2 Отговор
    ДА ИМ ТУРЯТ ПО ЕДНА ЧЕРВЕНА ВРЪЗКА. ПУСНАХА ЛИ ИНТЕРНЕТА ,ТА ДА ВИДИ ТОВА МЛАДО ПОКОЛЕНИЕ С КАКЪВ ЧВОР СИ ИМАТ РАБОТА.

    18:30 12.08.2026

  • 18 Расию изповядва семейните ценности

    3 7 Отговор
    Защо тогава всичките им лидери са разведени, с незаконни деца, които укриват в чужбина????

    Коментиран от #21, #25

    18:32 12.08.2026

  • 19 Поредната лъжа

    3 1 Отговор
    От царете на лъжата. Работническо дело ряпа да яде.

    18:42 12.08.2026

  • 20 Този с ник Българин

    1 1 Отговор
    е укротролягата и болен от скоротечен рак. Вече има разсейки навсякъде.

    18:44 12.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 малийййй

    1 1 Отговор
    Преди 1 час: "Десантните сили на Въоръжените сили на Украйна, щурмови части и други участващи части освободиха 26 населени места в Днепропетровска, Донецка и Запорожка области по Александровското направление: Березове, Воскресенка, Грушивске, Запорожке, Зелений Хай, Зирка, Злахода, Калиновске, Краснохирске, Мальевка, Мирне, Новогеоргиевка, Новогрихоривка, Новомиколаевка, Новохатске, Александроград, Поддубне, Привилия, Привилне, Рибне, Сичене, Степове, Тернове, Толстой, Цехелне и Ялта."

    18:47 12.08.2026

  • 23 Демократично

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "И като":

    Вече няма списък с книги, които да прочетеш през ваканцията.

    18:48 12.08.2026

  • 24 Родина

    0 1 Отговор
    Факти , вие без DW не може ли да съществуватте . Толкова ли сте некадърни .
    Или може би сте продажни .

    18:49 12.08.2026

  • 25 защото като в България

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Расию изповядва семейните ценности":

    Комунистите говорят едно за народа, а правят друго за себе си.
    БКП оставата най голямата трагедията в историята на България

    Коментиран от #31

    18:50 12.08.2026

  • 26 ДВ отива ви ролята на шут

    1 0 Отговор
    ДВ жалки ненормални лъжци

    18:53 12.08.2026

  • 27 Руснаците

    0 0 Отговор
    да не са думнали още някоя немска фабрика в Украйна, че зелето така се е разкиснало? Още от заглавието започва да смърди...

    18:57 12.08.2026

  • 28 слава на путинизма

    0 0 Отговор
    Те това е Русия.Радуйте се другари.

    19:00 12.08.2026

  • 29 Прогресивен тъпан

    0 0 Отговор
    Споко,шофьора на самолет и той ни мисли нещо такова!По религия децата ще колят агнета за курбан!

    19:02 12.08.2026

  • 30 Пламен Константинов

    0 0 Отговор
    От 10 години живея в Сибир. Русия не е плашилото, което ни рисуват. „Урсула и приятелки“ затриват Европа

    19:02 12.08.2026

  • 31 с пб назад

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "защото като в България":

    Прогресистите ще ги подминат!

    19:03 12.08.2026