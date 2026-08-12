McLaren загатна за интригуващ модел с механична трансмисия

McLaren дава интригуващи намеци, че се готви да се включи в надпреварата за хиперколи с три педала. Неотдавнашен тийзър в социалните медии от британския производител на суперколи сочи категорично към нов модел с ръчна скоростна кутия, като започва с исторически кадри от легендарния M6GT на Брус Макларън – оригиналният прототип на марката за пътни автомобили, оборудван с петстепенна ръчна скоростна кутия. В съчетание с архивен аудиозапис, в който основателят размишлява върху бъдещите възможности, клипът потвърждава официалната дата на представянето – 14 август на събитието „The Quail“ по време на Monterey Car Week.

Известен вътрешно под проектния код P50, този изключително ексклузивен проект ще отбележи първия серийно произвеждан пътнически автомобил на McLaren с ръчна скоростна кутия, откакто производството на емблематичния F1 беше прекратено в края на 90-те години. Информация от бранша сочи, че компанията от Уокинг възнамерява да произведе строго ограничена серия от по-малко от 100 бройки, позиционирайки автомобила дори над флагмана W1, както по отношение на редкостта, така и по отношение на цената. Докато визуалните детайли остават строго пазена тайна, кратките погледи в тийзъра подсказват, че каросерията заимства ключови аеродинамични елементи и ретро пропорции от историческия прототип M6GT.

Най-големият технически въпрос, който витае, е какво се крие под капака. Все още не е потвърдено дали McLaren ще използва традиционна механична скоростна кутия с H-образна схема или ще следва последните тенденции в индустрията, като приложи усъвършенствана система за превключване „shift-by-wire“, подобна на конфигурацията с двоен съединител и педал за съединител, използвана във Ferrari 12Cilindri. Независимо дали ръчното превключване разчита на физическа връзка или на цифрова емулация, съчетаването на ръчен интерфейс с архитектурата на V8 двигателя с двойна турбина от Уокинг сигнализира за ясен завой към аналоговото взаимодействие с водача, вместо към чистото измерване на времето за обиколка, като обещава на феновете дълбоко емоционално преживяване при шофиране, когато най-накрая моделът бъде представен в Калифорния.