Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Omoda & Jaecoo разширяват присъствието си на българския пазар с новия флагмански модел Jaecoo 8 SHS-P. Автомобилът разполага с три реда седалки и комбинира плъг-ин хибридна задвижваща система с електрическо двойно предаване и високо ниво на серийно оборудване. Официалните поръчки у нас вече са отворени на промоционална цена от 50 990 евро, като търговската мрежа очаква първите физически доставки на автомобилите през ноември 2026 година.

Техническата архитектура на модела се базира на технологията Super Hybrid System (SHS). Задвижването разчита на съвместната работа между 1,5-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател с директно впръскване, тристепенна хибридна трансмисия (3DHT), допълнителен електромотор на задната ос и тягова литиево-йонна батерия с капацитет 34,5 kWh. Системната мощност на агрегата достига 315 kW (428 к.с.), а максималният въртящ момент е 580 Nm. Тези показатели позволяват ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунди.

По отношение на автономността, батерията осигурява чисто електрически пробег от над 134 километра според официалния изпитателен цикъл WLTP. При пълно използване на резервоара и акумулатора, общият комбиниран пробег на автомобила надхвърля 1000 километра. Моделът поддържа бързо зареждане с прав ток (DC) с мощност до 70 kW, което позволява презареждане от 30% до 80% за около 25 минути. Капацитетът за зареждане с променлив ток (AC) е 6,6 kW. Налице е и двупосочна система Vehicle-to-Load (V2L) със същата мощност от 6,6 kW, позволяваща захранване на външни консуматори и електрически уреди от батерията на кросоувъра.

Задвижването на четирите колела разчита на електрически контролиран заден мост с механична блокировка на диференциала и система за векторно разпределение на въртящия момент. Системата е проектирана да изпраща до 3700 Нм въртящ момент към отделно задно колело при загуба на сцепление, подпомагайки преминаването през по-тежки терени като кал, сняг или при диагонално увисване на осите. Водачът разполага с общо шест предварително настроени режима на движение. Шасито е с торсионна твърдост от 26 000 Нм/градус, максималната дълбочина на газене във вода е 600 мм, а окачването използва система за непрекъснато електронно регулиране на амортисьорите (CDC).

Интериорът предлага 7-местна конфигурация на седалките и тапицерия от кожа Nappa и велур. Предните седалки разполагат с електрическо регулиране, отопление, вентилация и масажна функция. При сгъване на втория и третия ред седалки максималният багажен обем достига 2021 литра. За климатизацията в купето отговарят 25 въздуховода, разпределени в целия салон, а шумоизолацията е подсилена с двойни акустични стъкла.

Приборното табло се състои от два 12,3-инчови свързани дисплея, съчетаващи дигиталния контролен панел и централния инфоразвлекателен екран, подкрепени от хед-ъп дисплей с добавена реалност (AR-HUD). Моделът разполага с безжична интеграция за Apple CarPlay и Android Auto, гласов асистент „Hello Jaecoo“, 50-ватово индукционно зарядно за телефони с охлаждане, панорамен покрив, амбиентно осветление и аудиосистема Sony с 14 високоговорителя. За по-лесно маневриране е инсталирана система от камери с 540-градусов виртуален обзор, включваща функция за „прозрачен капак“.

Сигурността в купето се осигурява от 10 въздушни възглавници и интегриран пакет от 19 електронни асистента в подкрепа на водача (ADAS). Освен стандартните лабораторни изпитания по WLTP, моделът е преминал и през реален тест за издръжливост в Индонезия. При изпитването Jaecoo 8 SHS-P е изминал 1660 километра с едно пълнене на резервоара и едно зареждане на батерията в условия на градски трафик, магистрали и планински отсечки. Постижението е официално регистрирано от индонезийската организация за рекорди Muri като най-дълъг пробег, реализиран от хибриден автомобил в страната.