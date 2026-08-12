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Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

12 Август, 2026 11:52 3 846 16

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Брандът Omoda & Jaecoo стартира продажбите у нас на начална цена от 50 990 евро, а първите доставки за клиенти са предвидени за ноември

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Omoda & Jaecoo разширяват присъствието си на българския пазар с новия флагмански модел Jaecoo 8 SHS-P. Автомобилът разполага с три реда седалки и комбинира плъг-ин хибридна задвижваща система с електрическо двойно предаване и високо ниво на серийно оборудване. Официалните поръчки у нас вече са отворени на промоционална цена от 50 990 евро, като търговската мрежа очаква първите физически доставки на автомобилите през ноември 2026 година.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Техническата архитектура на модела се базира на технологията Super Hybrid System (SHS). Задвижването разчита на съвместната работа между 1,5-литров четирицилиндров бензинов турбодвигател с директно впръскване, тристепенна хибридна трансмисия (3DHT), допълнителен електромотор на задната ос и тягова литиево-йонна батерия с капацитет 34,5 kWh. Системната мощност на агрегата достига 315 kW (428 к.с.), а максималният въртящ момент е 580 Nm. Тези показатели позволяват ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,8 секунди.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

По отношение на автономността, батерията осигурява чисто електрически пробег от над 134 километра според официалния изпитателен цикъл WLTP. При пълно използване на резервоара и акумулатора, общият комбиниран пробег на автомобила надхвърля 1000 километра. Моделът поддържа бързо зареждане с прав ток (DC) с мощност до 70 kW, което позволява презареждане от 30% до 80% за около 25 минути. Капацитетът за зареждане с променлив ток (AC) е 6,6 kW. Налице е и двупосочна система Vehicle-to-Load (V2L) със същата мощност от 6,6 kW, позволяваща захранване на външни консуматори и електрически уреди от батерията на кросоувъра.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Задвижването на четирите колела разчита на електрически контролиран заден мост с механична блокировка на диференциала и система за векторно разпределение на въртящия момент. Системата е проектирана да изпраща до 3700 Нм въртящ момент към отделно задно колело при загуба на сцепление, подпомагайки преминаването през по-тежки терени като кал, сняг или при диагонално увисване на осите. Водачът разполага с общо шест предварително настроени режима на движение. Шасито е с торсионна твърдост от 26 000 Нм/градус, максималната дълбочина на газене във вода е 600 мм, а окачването използва система за непрекъснато електронно регулиране на амортисьорите (CDC).

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Интериорът предлага 7-местна конфигурация на седалките и тапицерия от кожа Nappa и велур. Предните седалки разполагат с електрическо регулиране, отопление, вентилация и масажна функция. При сгъване на втория и третия ред седалки максималният багажен обем достига 2021 литра. За климатизацията в купето отговарят 25 въздуховода, разпределени в целия салон, а шумоизолацията е подсилена с двойни акустични стъкла.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Приборното табло се състои от два 12,3-инчови свързани дисплея, съчетаващи дигиталния контролен панел и централния инфоразвлекателен екран, подкрепени от хед-ъп дисплей с добавена реалност (AR-HUD). Моделът разполага с безжична интеграция за Apple CarPlay и Android Auto, гласов асистент „Hello Jaecoo“, 50-ватово индукционно зарядно за телефони с охлаждане, панорамен покрив, амбиентно осветление и аудиосистема Sony с 14 високоговорителя. За по-лесно маневриране е инсталирана система от камери с 540-градусов виртуален обзор, включваща функция за „прозрачен капак“.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра

Сигурността в купето се осигурява от 10 въздушни възглавници и интегриран пакет от 19 електронни асистента в подкрепа на водача (ADAS). Освен стандартните лабораторни изпитания по WLTP, моделът е преминал и през реален тест за издръжливост в Индонезия. При изпитването Jaecoo 8 SHS-P е изминал 1660 километра с едно пълнене на резервоара и едно зареждане на батерията в условия на градски трафик, магистрали и планински отсечки. Постижението е официално регистрирано от индонезийската организация за рекорди Muri като най-дълъг пробег, реализиран от хибриден автомобил в страната.

Новият 7-местен хибриден SUV Jaecoo 8 стъпва на българския пазар с мощност от 428 конски сили и пробег над 1000 километра


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КитайИние

    8 3 Отговор
    Хората се развиват, а ние 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #5

    12:08 12.08.2026

  • 2 Юруш на пластмасовите джипки

    4 9 Отговор
    за всеки джоб. Кой разбира, тук се спира!

    12:09 12.08.2026

  • 3 хех

    6 14 Отговор
    "... Промоционална цена от 50 000 евро..." ха ха. Сериозно, купува ли си ги някой тези китайци за такива пари? Какво повече има тази кола от една Дачия Бигстър за почти половината пари? По-бърза ли е, по-проходима ли е, по надеждна ли е...? Има някакви безмислени екстри, които даже няма и да разбера как се пускат ако съм и собственик. Не, че е лоша, ама примерно за 15 000 евро, не за 50 000.

    Коментиран от #9

    12:16 12.08.2026

  • 4 Лопата Орешник

    7 10 Отговор
    Първо на първо всеки дизел минава 1000км!! Второ на второ тоя китаец, където не се знае ще съществува ли след 5 години да му тръшна 50к евро? Вие сте абсолютно луди! 50000 евро са това ей, психопати!!! Туй нящо максимум 20000 евро, иначе да си го карат китайците!

    Коментиран от #7

    12:18 12.08.2026

  • 5 Факт

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "КитайИние":

    36 години не можем да се откъснем от русуфизацията,хората се оказаха неподготвени за цивилизования свят,в главите им още дрънкат червени петолъчки,а искат западен стандарт!

    Коментиран от #10

    12:23 12.08.2026

  • 6 ...

    3 10 Отговор
    Бих бил изключително изненанад ако успеят да направят и две-три продажби на тази цена в България. Един-двама купувача с много специфични нужди за някоя много конкретна особеност на колата може и да се намерят. Повече, едва ли.

    12:30 12.08.2026

  • 7 Абсолютно, ама Ганя е в крак с тренда

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Лопата Орешник":

    Купуват китайски кашони... 25 мин да видиш на бензиностанцията за 20кВ... Да не говорим за разхода на тия малки 1,5л машинки. 130кмч 12 литра бензин при изхабена батерия. Това чудо кой ще го купува в БГ??? Смятайте бай китаец как влиза в западния свят с каква агресия и без много много да мисли за загуби...

    12:32 12.08.2026

  • 8 Ффф

    4 6 Отговор
    Започвам сериозно да се съмнявам, че тези дилъри на китайски коли са обикновени перачи. Този автомобил в Китай една ли струва повече от 12-15 000€. За 20 000€ може и да се намери кой да го купи в България, ама 50 900€ "промоционална" цена за базовия модел... Съмнявам се дилърите да са чак такива идиоти, значи има нещо друго!

    12:38 12.08.2026

  • 9 Някой

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "хех":

    С такова мислене и Дачията ти е много.

    Коментиран от #11

    12:44 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хех

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Може и да си прав, но мисленето ми е такова, че не бих платил и половината пари за бранд, на който даже логото му е направено да имитира популярна европейска марка. Сякаш сред два милиарда китайци не се намери дизайнер да направи лого, което да се отличава от това на Ивеко.

    12:52 12.08.2026

  • 12 Я, сега ми кажете -

    3 0 Отговор
    Последно, кой строй победи в студената война, щото тия коли, както и повечето вещи по земята днес, ги произвежда социалистически Китай!!!

    12:58 12.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 оффф

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Промитко":

    Вата, разбирам да живееш в Русия, където достъпът до интернет е силно цензуриран, ама в България за секунда можеш да си направиш справка, от къде Франция се снабдява с петрол. Не внася и капчица от Русия. Купува си го от Нигерия, Алжир, Либия, Казахстан Норвегия, Индонезия... От Русия е преустановен всякакъв внос, а той не е и необходим, защото основните и доставчици Норвегия, Либия и Алжир са и на две крачки, цената е същата, а качеството е много по-добро.

    13:02 12.08.2026

  • 15 Антиелектрика

    0 2 Отговор
    Цена, пробег, мощност, всичко добре изглежда. Само да попитам ще ми трябва ли категория С за МПС над 3,5т :-D

    13:25 12.08.2026

  • 16 Васил

    1 1 Отговор
    Качеството на Китайските талиги не отговаря на цената кой луд ще го купи на такава цена по добре да си взема Skoda и ще ми излезе по евтино.

    14:03 12.08.2026