Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка

Изказването на премиера Радев преди днешното заседание на Министерски съвет е напълно неадекватно. Това каза на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.
България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние. Това е проблемът и той трябва да бъде решаван – на първо място от държавата, защото само тя може да вземе краткосрочни и средносрочни мерки, заяви Денков.
Второ, основното средство на държавата е да създаде превенция, така че да не стигаме до убийства, каквото видяхме в Пловдив. Основна роля в държавата играе Държаната агенция за национална сигурност. Тя е създадена затова – да вижда какви са рисковете и да предотвратява тези рискове. От 2021 г. ДАНС, както и всички други разузнавателни служби, се водят от хора, назначени от премиера Радев. Всички те, очевидно за „добра работа“, бяха наградени с втори мандат. Отправям директен въпрос към премиера Радев – докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив и за другия побой, който се е случил няколко дни преди това? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководстовото на ДАНС не се справя със задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило, подчерта председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“.
Трето, неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все по-нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи всъщност симпатизират на неговото управление. Вече има информация, че родителите на един от младежите подкрепят „Прогресивна България“, добави Николай Денков.
Добре е и ДАНС да разрови малко повече в тези връзки, защото въпросът пред всеки един от нас е в каква България искаме да живеем. Изказванията на премиера Радев и на част от неговите съветници навеждат на мисълта, че той иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка държава. Има научни дефиниции на тази държава, Русия отговаря на всички от тях. И изказвания от типа от най-близките хора на Радев, че опозицията е с изтекла необходимост, че разпространяването на лъжите всеки ден, без да има никаква реакция от държавата и от СЕМ, това е нещо нормално, всичко това навежда на мисълта, че това правителство и лично премиерът Радев са готови да ни отдалечат от европейската демокрация, за да ни вкарат в държава тип Русия. Аз не искам да живея в такава, защото там децата още от училище ги подготвят за война, подготвят ги за войници, готови да умрат „За родину, за Сталину“. Това не е държавата, в която искам да отгледам децата си внуците си и в която да живеят. Така че всеки български гражданин от днес трябва да си зададе въпроса в каква държава иска да живее. Когато нашите възрожденци са казвали, че искат да бъдат равни на другите европейски народи, са го казвали с много ясно съзнание защо не искат да бъде като Русия. Отсега нататък, когато Радев каже, че някой изкривява историята, трябва да е пределно ясно, че той изкривява историята, защото истинската история е в историческите документи, а не това, което пише в учебниците за първи или втори клас, или в популярните книжки, коментира Денков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Работа в колектив 30 човека
Всички други сме за Русия.
Случайно ли е според Дянков това или.....
Коментиран от #12, #24, #35, #78, #97, #119
14:52 12.08.2026
2 Вижда се
14:53 12.08.2026
3 Поправка
14:53 12.08.2026
4 Денков
Коментиран от #28
14:53 12.08.2026
5 Трол
14:53 12.08.2026
6 Левски
14:54 12.08.2026
7 Така си е
Коментиран от #64, #123
14:54 12.08.2026
8 3.14К
14:54 12.08.2026
9 Някой
Отделно, какво иска Радев казва той, а не вие. И последно, за сега народа в по-голямата си част подкрепя изказванията и действията на Радев по повод Украйна и Русия. Капиш?
Коментиран от #33
14:54 12.08.2026
10 Точен е академика
Коментиран от #82
14:55 12.08.2026
11 Янко
14:55 12.08.2026
12 Срам
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":Срам ме е, че изключително нискоинтелигентни хора се издигат в България.
Някои даже стават "академици", други президенти и премиери ...
Нямат мозък за нищо друго, освен, за да крадат народа си ...
Коментиран от #38
14:55 12.08.2026
13 МхТоМхТо
14:56 12.08.2026
14 Малката Мута
Кой отстрани Орбан
Кой забранява да пътуваме
Кой извършва брутална манипулация и цензура
Кой ни забранява да търгуваме с който си искаме
И така нататъка
Коа е фашистката държава
Коментиран от #40
14:56 12.08.2026
15 Ммм
14:56 12.08.2026
16 Иванов
Коментиран от #25
14:56 12.08.2026
17 Обективен
14:56 12.08.2026
18 Лост
14:57 12.08.2026
19 Софиянец
14:57 12.08.2026
20 Болшевишкия фашизъм
Коментиран от #27
14:57 12.08.2026
21 НИГАДАЙ ПРЕПАРАТОВ
14:57 12.08.2026
22 хахаха
А всички от ПП/ДБ, начело с Денков подкрепяха Лама Калушев. Разликата между идола на Денков и тези младежи е, че ламата преди да убие хладнокръвно детето го е изнасилил многократно.
14:57 12.08.2026
23 Българин
А ти за какво си подготвен бе, съсел?!?
Коментиран от #32
14:58 12.08.2026
24 Анонимен
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":ДО 1 БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЯМАШ МЯСТО ТЕК ЩОМ СИ С УБИЙЦИТЕ ПУТИНИСТИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА ПИШЕШ ТУК ГНУСОТИИТЕ СИ СРЕЩУ,БЪЛГАРИЯ ЯВНО НЕ СИ БЪЛГАРИН ВЪН ОТ МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ДИКТАТОРЪТ ПУТИН ТИ Е МЯСТОТО НО ТАМ НЯМА ТАКАВА СВОБОДА ИМА ДИКТАТУРА
Коментиран от #61, #79, #80, #128
15:00 12.08.2026
25 3.14К
До коментар #16 от "Иванов":Тоя е изпуснал сапуна в банята, навел се е и ...е открил формулата, с която се самообяви за академик.
15:00 12.08.2026
26 стоян георгиев
15:01 12.08.2026
27 Почти позна
До коментар #20 от "Болшевишкия фашизъм":Комунистически Китай е най мощната икономика в света!
Комунистически Виетнам е най бързо развиващата се държава в света, вече почти по нищо не отстъпва на Дубай!
За демократична България има ли смисъл да говоря:) Поне имаме банани:)
15:01 12.08.2026
28 Анонимен
До коментар #4 от "Денков":4 ТОРБАТА И ТАМ ТУК НЯМАШ МЯСТО ВЪН ОТ МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ
15:01 12.08.2026
29 Хм,
Коментиран от #60
15:02 12.08.2026
30 Айде
15:02 12.08.2026
31 Стойко
15:03 12.08.2026
32 Какъв
До коментар #23 от "Българин":българин си ти? Най- долнопробен русосифилитик като Радев. По- долен и от съсел.
15:03 12.08.2026
33 Анонимен
До коментар #9 от "Някой":9 КАПИШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КАПИШ НИКОГА НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ БАЩИНИЯ НА РАДЕВ НИТО НА МАЛОУМНИЦИТЕ КОИТО РАДЕВ ИЗПОЛЗВА ЛЪЖЕ
Коментиран от #72
15:03 12.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Еми,
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":не си представителен, не се бутай.
15:03 12.08.2026
36 Денков показва очевидното
Коментиран от #46, #70
15:03 12.08.2026
37 Перо
15:03 12.08.2026
38 Ха сега де...
До коментар #12 от "Срам":А ти кого избираш? Те не идват от космоса, каквито избираш такива ще те управляват.
„Едно от наказанията за отказа от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от по-низши и много по-неспособни от вас хора.“ „Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.“ (Платон)
15:03 12.08.2026
39 Денков
15:04 12.08.2026
40 койдазнай
До коментар #14 от "Малката Мута":Забранено е да пътуват само на глупавите и непълноценните. Всички други се могат да се качат на самолета, ако искат и утре, и да отидат от Чили до Япония.
Коментиран от #101
15:04 12.08.2026
41 Варненец
15:04 12.08.2026
42 Мистър Денков
15:05 12.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
15:05 12.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 123
До коментар #36 от "Денков показва очевидното":Личи си по плюсовете и минусите дженди, както и по анкетите:)))
Като гледам само под тази статия над 90% сме за Русия, а ти си сам самичък:)))
Коментиран от #103
15:05 12.08.2026
47 миме
15:05 12.08.2026
48 УС на БАН разкри истината
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15:05 12.08.2026
49 Хихихи
15:05 12.08.2026
50 Пламен
15:06 12.08.2026
51 Химика
.
15:07 12.08.2026
52 Русия може и да е Фашистка но Германия
За Справка виж Украйна.
15:07 12.08.2026
53 Нено
15:07 12.08.2026
54 Денкое, Денков,
Акаде ми ко,
като не ти верват?
15:07 12.08.2026
55 азз
15:07 12.08.2026
56 Мдаа
15:07 12.08.2026
57 Даката
15:08 12.08.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 !!!?
15:09 12.08.2026
60 Учуден
До коментар #29 от "Хм,":Не знаех, че ЕС и НАТО където ББ ни вкара са част от Москва, но щом казваш ще се съглася.
Да не забравяме, че единствения политик, който Урсула е прегръщала и целувала е именно Бойко, явно е заклета русофилка.
15:09 12.08.2026
61 Работа в колектив 30 човека
До коментар #24 от "Анонимен":Само погледни подкрепата за коментар 1 и сам прецени.
Всички които са съгласни с мен може би са слепи със случващото се
15:09 12.08.2026
62 от коя дупка изпълзя това недоразумение
15:10 12.08.2026
63 Бай Зуй
15:10 12.08.2026
64 миме
До коментар #7 от "Така си е":много ясно че най-великият премиер на България ,е и винаги ще бъде гюро ламата-амбреажа,даже драгалевския мавър немож го стигна да не говорим за тоя сапунджия
15:11 12.08.2026
65 КОШМАР
15:11 12.08.2026
66 ЛайноДенков
15:11 12.08.2026
67 не може да бъде
15:11 12.08.2026
68 Българин
15:11 12.08.2026
69 Германският Нацизъм, Италиянският
БулЕкзит! Не €вро а Лв. Национална Държава а не Сурогатна Телитория за Западна Европа!
15:12 12.08.2026
70 Добре
До коментар #36 от "Денков показва очевидното":Че има богати като тебе та да има от кого да се краде
15:12 12.08.2026
71 604
15:13 12.08.2026
72 Някой
До коментар #33 от "Анонимен":Да се чете, трябва. Да се чете с разбиране. Но явно не ти е силата там.
15:14 12.08.2026
73 Присмял се хърбел
15:14 12.08.2026
74 Нексус
15:14 12.08.2026
75 Драйфа
15:15 12.08.2026
76 Пълни глупости
за пазач на паркинг НЕ става , и колкото повече се показва толкова повече ПП падат в канала,Фашисти сте всички вие ,психопата-академик,Плъх, гледай си сапуна,издухан клон ,
сигурно е изял сапуна от дипломната си работа,
Коментиран от #131
15:15 12.08.2026
77 бай очилат пълъх
15:16 12.08.2026
78 Хахахаха
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":Абе защитавате раша, ама не съм видял някой от вас да замине натам. В раша хорошо, но лудше нам там не надо. Така излиза. Натискате се в държава от ЕС и НАТО. Като подкрепяте раша, върнете субсидиите получени от ЕС, копейка?
Коментиран от #87, #102, #111
15:16 12.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 До анонимния
До коментар #24 от "Анонимен":Знаеш ли колко души ти се смеят на глупостите които си написал?
Просто погледни цифрите " европеецо" ганевски.
15:16 12.08.2026
81 Пяна много пяна и мехурчета пълни с възд
15:16 12.08.2026
82 1234
До коментар #10 от "Точен е академика":ПРАТИ ГО ГО ДА ОПЪНЕ М@IKA ТИ
15:17 12.08.2026
83 Соломон
15:17 12.08.2026
84 Кои дрънкат повече
На думи ги докарват много добре!
На дело - ППДБ са Шарлатаните на Радев.
15:17 12.08.2026
85 Поредният
15:18 12.08.2026
86 До Десет Години България ще бъде във
15:18 12.08.2026
87 Работа в колектив 30 човека
До коментар #78 от "Хахахаха":Кви субсидии БЕ льоло.
Субсидиите ги взимат тези които ни натикаха в ЕС
А ние,народа ги плащаме ,неграмотник
Коментиран от #107
15:18 12.08.2026
88 Как е Бах
15:19 12.08.2026
89 Анонимен
15:19 12.08.2026
90 Лена Митрова
15:19 12.08.2026
91 Георги
15:19 12.08.2026
92 ежко
15:19 12.08.2026
93 в кратце
15:20 12.08.2026
94 Цеко
Коментиран от #120
15:20 12.08.2026
95 Припомнете ми
Не бяха ли ППДБ?
Кои сключваха среднощни сделки с руски газ?
Има пропаст между думите и действията на ППДБ.
15:21 12.08.2026
96 Верно ли бе
15:21 12.08.2026
97 Д-р Хаус
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":Не коментирайте от името на всички българи. Не мразим обикновените руснаци, познаваме руската литература(Лев Толстой, А.П.Чехов, Достоевски, Пушкин ), но сме против имперските амбиции на Путин да наложи крепостен начин на живот на европейците.
Коментиран от #104
15:21 12.08.2026
98 Пак ли
15:21 12.08.2026
99 Ганю
15:21 12.08.2026
100 Как пък един русодебил
Коментиран от #108, #127
15:21 12.08.2026
101 Они
До коментар #40 от "койдазнай":Я съм умен говоря езици ама не мога да крада, затуй нямам пари за Япония и Чили.
15:22 12.08.2026
102 миме
До коментар #78 от "Хахахаха":кви субсидий бе син амбреаж еСеС-а първо да плати репараций за 36 годишното ограбване на България от западните олигарси
15:22 12.08.2026
103 Пълни глупости
До коментар #46 от "123":над 90% сме за Русия, а ти си сам самичък:)))...съгласен, само си пропуснал , че над 90% от идиотите са за русия.
Коментиран от #122, #126
15:22 12.08.2026
104 Зеления ще остане без материал
До коментар #97 от "Д-р Хаус":Ти не четеш ли.
Писал съм
Колектива на работа!
15:23 12.08.2026
105 говед О
15:24 12.08.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Хахахаха
До коментар #87 от "Работа в колектив 30 човека":Ти кво мислиш бе льо льо, че в раша парите от ресурсите са за народа ли? Ами не, народа ги добива, парите са за тупин и организираната му престъпна група.
15:24 12.08.2026
108 миме
До коментар #100 от "Как пък един русодебил":как пък един евр@с не положи костите си в Домбас за евроатлантическите цености
Коментиран от #117
15:24 12.08.2026
109 Кривоверен алкаш
15:25 12.08.2026
110 Фен
15:26 12.08.2026
111 Реалност
До коментар #78 от "Хахахаха":Дженди, българина всяка година дава 3 милиарда евро членски внос на Урсула, тя ни връща по малко от милиард под формата на субсидии! Така че Урсула връща парите, които ние сме дали и тогава ще и върнем субсидиите.
Коментиран от #133
15:26 12.08.2026
112 постна пица
Коментиран от #125
15:26 12.08.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Верно ли бе
15:26 12.08.2026
115 Оня
15:27 12.08.2026
116 Мит
15:27 12.08.2026
117 охлюв
До коментар #108 от "миме":и ние като Вас...продажните русофили...и ти не си на фронта в Донбас да си оставиш там костите за кефа на Путин
15:27 12.08.2026
118 Анонимен
15:27 12.08.2026
119 Гнусна
До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":Руска подлога си ти.
15:27 12.08.2026
120 миме
До коментар #94 от "Цеко":оплачи се на брюкселския урсолопитек и току виж отменили изборите кат в румъния
15:27 12.08.2026
121 Урсула
15:27 12.08.2026
122 Хахахаха
До коментар #103 от "Пълни глупости":Тогава пускайте референдум, ЗА и ПРОТИВ, ЕС и НАТО. Но само при едно условие!!! ПОИМЕННО! За да се знае, кой след това да напуска България. Ако ЗА ЕС и НАТО спечели, копейките напускате в посока раша! Ако ПРОТИВ спечели, еврофилите заминават за Европа! Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае какъв път България ще върви. Иначе никога няма да се оправи!
15:28 12.08.2026
123 Ти па за
До коментар #7 от "Така си е":Нищо не ставаш .
Ходи помагай на Денков да бъркате сапун !
15:28 12.08.2026
124 мдаа
15:28 12.08.2026
125 Тогава
До коментар #112 от "постна пица":Бързо в Русия! Тук работа нямаш.
15:29 12.08.2026
126 Анонимен
До коментар #103 от "Пълни глупости":ДО 103 ЗАЩО ОЩЕ ЖИВЕЕШ В БЪЛГАРИЯ
15:29 12.08.2026
127 Те са
До коментар #100 от "Как пък един русодебил":лицемери до един.
15:29 12.08.2026
128 Тъпанарино
До коментар #24 от "Анонимен":Ходи в Киев да те налегнат ,,Траперите ,, на ТЦК.
15:30 12.08.2026
129 идиоти вън
15:30 12.08.2026
130 На фронта!
15:30 12.08.2026
131 че какво
До коментар #76 от "Пълни глупости":има да се коментира на тази простотия бе?!
15:30 12.08.2026
132 Уса
15:30 12.08.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Госあ
15:31 12.08.2026