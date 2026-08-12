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Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка

Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка

12 Август, 2026 14:49 1 511 134

  • николай денков-
  • румен радев-
  • русия

България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние. Това е проблемът и той трябва да бъде решаван

Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изказването на премиера Радев преди днешното заседание на Министерски съвет е напълно неадекватно. Това каза на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние. Това е проблемът и той трябва да бъде решаван – на първо място от държавата, защото само тя може да вземе краткосрочни и средносрочни мерки, заяви Денков.

Второ, основното средство на държавата е да създаде превенция, така че да не стигаме до убийства, каквото видяхме в Пловдив. Основна роля в държавата играе Държаната агенция за национална сигурност. Тя е създадена затова – да вижда какви са рисковете и да предотвратява тези рискове. От 2021 г. ДАНС, както и всички други разузнавателни служби, се водят от хора, назначени от премиера Радев. Всички те, очевидно за „добра работа“, бяха наградени с втори мандат. Отправям директен въпрос към премиера Радев – докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив и за другия побой, който се е случил няколко дни преди това? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководстовото на ДАНС не се справя със задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило, подчерта председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“.

Трето, неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все по-нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи всъщност симпатизират на неговото управление. Вече има информация, че родителите на един от младежите подкрепят „Прогресивна България“, добави Николай Денков.

Добре е и ДАНС да разрови малко повече в тези връзки, защото въпросът пред всеки един от нас е в каква България искаме да живеем. Изказванията на премиера Радев и на част от неговите съветници навеждат на мисълта, че той иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка държава. Има научни дефиниции на тази държава, Русия отговаря на всички от тях. И изказвания от типа от най-близките хора на Радев, че опозицията е с изтекла необходимост, че разпространяването на лъжите всеки ден, без да има никаква реакция от държавата и от СЕМ, това е нещо нормално, всичко това навежда на мисълта, че това правителство и лично премиерът Радев са готови да ни отдалечат от европейската демокрация, за да ни вкарат в държава тип Русия. Аз не искам да живея в такава, защото там децата още от училище ги подготвят за война, подготвят ги за войници, готови да умрат „За родину, за Сталину“. Това не е държавата, в която искам да отгледам децата си внуците си и в която да живеят. Така че всеки български гражданин от днес трябва да си зададе въпроса в каква държава иска да живее. Когато нашите възрожденци са казвали, че искат да бъдат равни на другите европейски народи, са го казвали с много ясно съзнание защо не искат да бъде като Русия. Отсега нататък, когато Радев каже, че някой изкривява историята, трябва да е пределно ясно, че той изкривява историята, защото истинската история е в историческите документи, а не това, което пише в учебниците за първи или втори клас, или в популярните книжки, коментира Денков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Работа в колектив 30 човека

    109 29 Отговор
    Само трима защитават от време на време Зеленски
    Всички други сме за Русия.
    Случайно ли е според Дянков това или.....

    Коментиран от #12, #24, #35, #78, #97, #119

    14:52 12.08.2026

  • 2 Вижда се

    118 26 Отговор
    Денков ме за академик ,а и за пазач на паркинг НЕ става , и колкото повече се показва толкова повече ПП падат в канала.

    14:53 12.08.2026

  • 3 Поправка

    105 24 Отговор
    Денков иска да живеем в конгломерат като ЕС, която в момента без съмнение е тоталитарен, бих казал даже фашистки

    14:53 12.08.2026

  • 4 Денков

    97 29 Отговор
    Фашисти сте всички вие подлоги на Фащ .Да живее Велика Русия!

    Коментиран от #28

    14:53 12.08.2026

  • 5 Трол

    26 42 Отговор
    Г-н Денков иска да живеем в държави като Дания или Холандия.

    14:53 12.08.2026

  • 6 Левски

    92 20 Отговор
    Скрий се и повече не се показвай, иди...т. Най-добре отиди при Нетаняху. Нали му целуваше ръката. Аман от "академици", "професори" и тем подобни.

    14:54 12.08.2026

  • 7 Така си е

    19 73 Отговор
    Радев става само за резидент да говори празни приказки, като премиер е гола вода, като Киро Канадеца и лъжец, като Боко Тиквата.

    Коментиран от #64, #123

    14:54 12.08.2026

  • 8 3.14К

    88 20 Отговор
    Всяка публикация на психопата-академик,.е риск за националната сигурност. Съответните институции да се самосезират!

    14:54 12.08.2026

  • 9 Някой

    79 17 Отговор
    Плъх, дай определение на фашистка държава. Какви са белезите, защо я наричаш така?
    Отделно, какво иска Радев казва той, а не вие. И последно, за сега народа в по-голямата си част подкрепя изказванията и действията на Радев по повод Украйна и Русия. Капиш?

    Коментиран от #33

    14:54 12.08.2026

  • 10 Точен е академика

    18 66 Отговор
    Есента пращане кауна мунчо Крадев боташов в Сибир и Сочи с еднопосочен билет

    Коментиран от #82

    14:55 12.08.2026

  • 11 Янко

    75 15 Отговор
    Този бил академик по прайдовете

    14:55 12.08.2026

  • 12 Срам

    51 12 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    Срам ме е, че изключително нискоинтелигентни хора се издигат в България.

    Някои даже стават "академици", други президенти и премиери ...

    Нямат мозък за нищо друго, освен, за да крадат народа си ...

    Коментиран от #38

    14:55 12.08.2026

  • 13 МхТоМхТо

    67 11 Отговор
    Ох професоре. Ох сладък мой. Колкото да се пънеш - няма да стане . Хващай Тагаренко, опуления Асанчо и онова Толбухинско недоразумение с ниско чело и тръгвай нанякъде. Само да не си тук и само да не те четем..това ми стига

    14:56 12.08.2026

  • 14 Малката Мута

    67 10 Отговор
    Кой отмени изборите в Румъния
    Кой отстрани Орбан
    Кой забранява да пътуваме
    Кой извършва брутална манипулация и цензура
    Кой ни забранява да търгуваме с който си искаме
    И така нататъка
    Коа е фашистката държава

    Коментиран от #40

    14:56 12.08.2026

  • 15 Ммм

    53 9 Отговор
    Денков слез на планетата Земя.Вие боговете в парламента не знаете какво му е на обикновения човек.

    14:56 12.08.2026

  • 16 Иванов

    55 8 Отговор
    Гледай си сапуна и защити още някое научно откритие. Явно е, че от политика не разбираш, а само от ала бала.

    Коментиран от #25

    14:56 12.08.2026

  • 17 Обективен

    50 9 Отговор
    Ама този издухан клон от музея на Мадам Тюсо , и представа си няма колко голям нещастник е в очите на хората

    14:56 12.08.2026

  • 18 Лост

    46 9 Отговор
    Пък Денков иска да е екскурзиант на държавна издръжка.

    14:57 12.08.2026

  • 19 Софиянец

    48 8 Отговор
    😅😅😅 денков тотално изплиска легена! До тагава паника и истерия е стигнал, че сигурно е изял сапуна от дипломната си работа, буахаххах

    14:57 12.08.2026

  • 20 Болшевишкия фашизъм

    18 24 Отговор
    Фашизма и комунизма са двете страни на една и съща монета,превръщат народите си в стадо добитък,мракобесни режими,които се сгромолясват с гръм и трясък от глад и мизерия

    Коментиран от #27

    14:57 12.08.2026

  • 21 НИГАДАЙ ПРЕПАРАТОВ

    34 7 Отговор
    ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ СТЕ С БАРЦЕЛОНСКИЯ БАРБА ГАНЮС.

    14:57 12.08.2026

  • 22 хахаха

    30 14 Отговор
    Вече има информация, че родителите на един от младежите подкрепят „Прогресивна България“, добави Николай Денков.

    А всички от ПП/ДБ, начело с Денков подкрепяха Лама Калушев. Разликата между идола на Денков и тези младежи е, че ламата преди да убие хладнокръвно детето го е изнасилил многократно.

    14:57 12.08.2026

  • 23 Българин

    16 23 Отговор
    Радев цял живот е подготвян, за да служи на Русия!
    А ти за какво си подготвен бе, съсел?!?

    Коментиран от #32

    14:58 12.08.2026

  • 24 Анонимен

    9 41 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    ДО 1 БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЯМАШ МЯСТО ТЕК ЩОМ СИ С УБИЙЦИТЕ ПУТИНИСТИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ ДА ПИШЕШ ТУК ГНУСОТИИТЕ СИ СРЕЩУ,БЪЛГАРИЯ ЯВНО НЕ СИ БЪЛГАРИН ВЪН ОТ МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ДИКТАТОРЪТ ПУТИН ТИ Е МЯСТОТО НО ТАМ НЯМА ТАКАВА СВОБОДА ИМА ДИКТАТУРА

    Коментиран от #61, #79, #80, #128

    15:00 12.08.2026

  • 25 3.14К

    35 6 Отговор

    До коментар #16 от "Иванов":

    Тоя е изпуснал сапуна в банята, навел се е и ...е открил формулата, с която се самообяви за академик.

    15:00 12.08.2026

  • 26 стоян георгиев

    32 8 Отговор
    Заминавай тогава в демократича хокрайна 😂 Зеля даже може да ти прати транспорт "бусификация" с шофьор от ТКЦ

    15:01 12.08.2026

  • 27 Почти позна

    36 9 Отговор

    До коментар #20 от "Болшевишкия фашизъм":

    Комунистически Китай е най мощната икономика в света!
    Комунистически Виетнам е най бързо развиващата се държава в света, вече почти по нищо не отстъпва на Дубай!
    За демократична България има ли смисъл да говоря:) Поне имаме банани:)

    15:01 12.08.2026

  • 28 Анонимен

    8 12 Отговор

    До коментар #4 от "Денков":

    4 ТОРБАТА И ТАМ ТУК НЯМАШ МЯСТО ВЪН ОТ МОЯТА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ

    15:01 12.08.2026

  • 29 Хм,

    7 21 Отговор
    никой не коментира ролята на Бойко Барисов за русификацията на държавата. За 20 години не счупи хатъра на Москва нито веднъж. Каквото поискаха от него, това им даде.

    Коментиран от #60

    15:02 12.08.2026

  • 30 Айде

    21 4 Отговор
    Истинският проблем е липсата на истинска демокрация в България и наличието във властта на политически пъпеши като тоя!

    15:02 12.08.2026

  • 31 Стойко

    29 7 Отговор
    Академичния плъх на петроханската секта от педофили 🤭

    15:03 12.08.2026

  • 32 Какъв

    10 24 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    българин си ти? Най- долнопробен русосифилитик като Радев. По- долен и от съсел.

    15:03 12.08.2026

  • 33 Анонимен

    9 25 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    9 КАПИШ БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КАПИШ НИКОГА НЕ Е И НЯМА ДА БЪДЕ БАЩИНИЯ НА РАДЕВ НИТО НА МАЛОУМНИЦИТЕ КОИТО РАДЕВ ИЗПОЛЗВА ЛЪЖЕ

    Коментиран от #72

    15:03 12.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Еми,

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    не си представителен, не се бутай.

    15:03 12.08.2026

  • 36 Денков показва очевидното

    8 27 Отговор
    Потвърдиха се диагнозите на все още малкото останали живи русофили в България - психично неуравновесени, бедни и с безсмислено съществуване. В проучване на "АЛФА РИСЪРЧ" 15% се определят като симпатизиращи на Русия. Според Министерство на социалните грижи в страната 22% са под линията на бедност и трудно си плащат битовите сметки дори. И какво е заключението - не всеки бедняк е русофил, но всеки русофил е бедняк и скъсаняк!

    Коментиран от #46, #70

    15:03 12.08.2026

  • 37 Перо

    23 4 Отговор
    Оставете научното звание! На тези години да си зомбиран джендър, това е психиатрична болест, недопустима за обществена работа! По-полезно и здравословно ще му е да се отдаде в разработките на нови сапуни! Така няма да вреди и на другите!

    15:03 12.08.2026

  • 38 Ха сега де...

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Срам":

    А ти кого избираш? Те не идват от космоса, каквито избираш такива ще те управляват.

    „Едно от наказанията за отказа от участие в политиката е, че ще бъдете управлявани от по-низши и много по-неспособни от вас хора.“ „Добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.“ (Платон)

    15:03 12.08.2026

  • 39 Денков

    19 5 Отговор
    Гледай си сапуните и не коментирай че точно вие сте замесени в случая с петроханци не се правете на невинни или го забравихте тоя случай да ама ние помним

    15:04 12.08.2026

  • 40 койдазнай

    4 10 Отговор

    До коментар #14 от "Малката Мута":

    Забранено е да пътуват само на глупавите и непълноценните. Всички други се могат да се качат на самолета, ако искат и утре, и да отидат от Чили до Япония.

    Коментиран от #101

    15:04 12.08.2026

  • 41 Варненец

    18 4 Отговор
    Този си е наврял един демократичен банан отзад и пяна му е избила на устата от сапуна

    15:04 12.08.2026

  • 42 Мистър Денков

    17 5 Отговор
    Какви са тези методи от тоталитаризма, родителите на единия били подкрепяли някой си. ДБ много заприличвате на ДС-то, ха някой сгази нещо до девето коляно никой от рода не е благонадежден. Как не ви е срам да се наричате демократи и такива съждения да правите.

    15:05 12.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    17 6 Отговор
    Единствените фашисти тука сте вие ПП/ДБ ! Другото бяха откровени манипулации и лъжи!

    15:05 12.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 123

    24 7 Отговор

    До коментар #36 от "Денков показва очевидното":

    Личи си по плюсовете и минусите дженди, както и по анкетите:)))
    Като гледам само под тази статия над 90% сме за Русия, а ти си сам самичък:)))

    Коментиран от #103

    15:05 12.08.2026

  • 47 миме

    17 4 Отговор
    аууу как яко квичи е.в@ния сапунджия

    15:05 12.08.2026

  • 48 УС на БАН разкри истината

    9 14 Отговор
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    15:05 12.08.2026

  • 49 Хихихи

    17 3 Отговор
    Дърт пе дал

    15:05 12.08.2026

  • 50 Пламен

    5 7 Отговор
    Радев по скоро клони към Турция

    15:06 12.08.2026

  • 51 Химика

    10 4 Отговор
    по иновации на сапуни и перилни препарати пак говори глупотевини,колкото да не заспи.Прав.Ако РФ е "фашистка",каква е Украина?Дето комика от партия слуга на народа с отдавна изтекъл мандат се прави на политик.От световна величина.Ама знае само да реве и проси.И сега се оказа,че въпреки усукванията на прогресистите пак са предвидили 12мил.€ за "страдалците" от Киев до края на26г.Нас кучета ни яли.

    .

    15:07 12.08.2026

  • 52 Русия може и да е Фашистка но Германия

    5 4 Отговор
    Квази Фашистка Територия от която Германският Реваншизъм, Нацизъм, Фашизъм и Германският Абсолютизъм, ерго Империализъм Унищожават Държавите от Източна Европа да бъдат пушечно месо във Войната на Германия срещу Руската Федерация.
    За Справка виж Украйна.

    15:07 12.08.2026

  • 53 Нено

    11 3 Отговор
    Родът на Андрей Гюров – диви комунисти, налагали тоталитарната диктатура в Гоцеделчевско (ДОКУМЕНТИ)

    15:07 12.08.2026

  • 54 Денкое, Денков,

    8 4 Отговор
    Акаде да се Денеш,
    Акаде ми ко,
    като не ти верват?

    15:07 12.08.2026

  • 55 азз

    11 3 Отговор
    плъхчо цик цирик....Де голяма права лопата де...

    15:07 12.08.2026

  • 56 Мдаа

    11 3 Отговор
    И има дбили дето гшасуват за тоя?!

    15:07 12.08.2026

  • 57 Даката

    6 3 Отговор
    Всичко е скъпотия и ще има протести

    15:08 12.08.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 !!!?

    8 3 Отговор
    Дуру Денков пак се изложи като стар амбреаж 🤭

    15:09 12.08.2026

  • 60 Учуден

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хм,":

    Не знаех, че ЕС и НАТО където ББ ни вкара са част от Москва, но щом казваш ще се съглася.
    Да не забравяме, че единствения политик, който Урсула е прегръщала и целувала е именно Бойко, явно е заклета русофилка.

    15:09 12.08.2026

  • 61 Работа в колектив 30 човека

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Само погледни подкрепата за коментар 1 и сам прецени.
    Всички които са съгласни с мен може би са слепи със случващото се

    15:09 12.08.2026

  • 62 от коя дупка изпълзя това недоразумение

    9 3 Отговор
    скрии се ве мишок!!! щом не ти харесва избора на народа събирай куфарите и при наркомана на фронта!

    15:10 12.08.2026

  • 63 Бай Зуй

    4 2 Отговор
    Е тя Китай, като Русия. Нещо за китайците ще кажеш ли мижитурко сладка?

    15:10 12.08.2026

  • 64 миме

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Така си е":

    много ясно че най-великият премиер на България ,е и винаги ще бъде гюро ламата-амбреажа,даже драгалевския мавър немож го стигна да не говорим за тоя сапунджия

    15:11 12.08.2026

  • 65 КОШМАР

    4 2 Отговор
    ТЪПАТА ОПОЗИЦИЯ ОСВЕН РУСИЯ,ДРУГО НЕ МОГАТ ДА КАЖАТ. ЗА ТОВА ПОЛУЧАВАТ ВТОРА ЗАПЛАТА ОТ ВЪН. РОДИТЕЛИТЕ ИМ ГИ ИЗХРАНИХА ПЪК С ТАВА ЧЕ ВИКАХА ВЕЧНА ДРУЖБА Дядо П.Р.СЛАВЕЙКОВ: не е народ а мърша.

    15:11 12.08.2026

  • 66 ЛайноДенков

    5 5 Отговор
    Петроханския Педофил

    15:11 12.08.2026

  • 67 не може да бъде

    4 4 Отговор
    Ако академиците в България са като Денков значи с българската наука е свършено!?А къде са новите фашисти и кой подклажда тази идеология -предлагам на г- н Денков да прочете какъв въпрос е задал журналистът и редактор от FAZ Михаел Мартенс на Зеленски по време на пресконференцията в Белград заедно с Вучич и да прочете как този журналист после се оправдава!2И да види що за човек е дядото на този журналист Ханс -Херман Мартенс -а внукът му казва че се възхищава от него!?!?Да не излезе че и Денков се възхищава на такива хора!?

    15:11 12.08.2026

  • 68 Българин

    4 3 Отговор
    Денков я кажи как стана академик, не беше ли като седна в скута на Шиши?

    15:11 12.08.2026

  • 69 Германският Нацизъм, Италиянският

    3 2 Отговор
    Фашизъм и Руският Комунизъм и Германският Империализъм и до ден днешен Властват в ЕС и Руската Федерация под друго име но същата същност.
    БулЕкзит! Не €вро а Лв. Национална Държава а не Сурогатна Телитория за Западна Европа!

    15:12 12.08.2026

  • 70 Добре

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Денков показва очевидното":

    Че има богати като тебе та да има от кого да се краде

    15:12 12.08.2026

  • 71 604

    5 2 Отговор
    ПЕТРОХАНО АЛИ БАБА ЛЮМПИН !

    15:13 12.08.2026

  • 72 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Да се чете, трябва. Да се чете с разбиране. Но явно не ти е силата там.

    15:14 12.08.2026

  • 73 Присмял се хърбел

    3 2 Отговор
    А тука кво е бре дядо? Нуменклатуризъм 180% или по нашенски да кажем шуробаджанащина.

    15:14 12.08.2026

  • 74 Нексус

    5 2 Отговор
    Царят на плъховете Денков смърди та се нетрае!

    15:14 12.08.2026

  • 75 Драйфа

    4 2 Отговор
    ми се като го гледам този мишок

    15:15 12.08.2026

  • 76 Пълни глупости

    2 5 Отговор
    Са коментарите до тук, никой не оспорва казаното от Дянков,а се надпреварват кой по-тъпа обида да напише. Да ги обобщя на кратко:
    за пазач на паркинг НЕ става , и колкото повече се показва толкова повече ПП падат в канала,Фашисти сте всички вие ,психопата-академик,Плъх, гледай си сапуна,издухан клон ,
    сигурно е изял сапуна от дипломната си работа,

    Коментиран от #131

    15:15 12.08.2026

  • 77 бай очилат пълъх

    3 2 Отговор
    тоз човечец от епопея на забравените миче що ни го курдисваш да бръщолеви

    15:16 12.08.2026

  • 78 Хахахаха

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    Абе защитавате раша, ама не съм видял някой от вас да замине натам. В раша хорошо, но лудше нам там не надо. Така излиза. Натискате се в държава от ЕС и НАТО. Като подкрепяте раша, върнете субсидиите получени от ЕС, копейка?

    Коментиран от #87, #102, #111

    15:16 12.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 До анонимния

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Знаеш ли колко души ти се смеят на глупостите които си написал?
    Просто погледни цифрите " европеецо" ганевски.

    15:16 12.08.2026

  • 81 Пяна много пяна и мехурчета пълни с възд

    4 1 Отговор
    Въздух. Ненормалника е решил да каже нещо

    15:16 12.08.2026

  • 82 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Точен е академика":

    ПРАТИ ГО ГО ДА ОПЪНЕ М@IKA ТИ

    15:17 12.08.2026

  • 83 Соломон

    5 2 Отговор
    Кръгъл идиот!

    15:17 12.08.2026

  • 84 Кои дрънкат повече

    1 2 Отговор
    КРАСИВИ и празни приказки - Радев или ППДБ?

    На думи ги докарват много добре!

    На дело - ППДБ са Шарлатаните на Радев.

    15:17 12.08.2026

  • 85 Поредният

    4 6 Отговор
    Чужд агент, нает да работи срещу Родината си! И има наглостта да говори за тоталитаризъм и фашизъм, забравил заглушаването на мненията различаващи се от спуснатите директиви на ЕК! Пожелавам му със спечелените пари да погребе целият си род до девето коляно!

    15:18 12.08.2026

  • 86 До Десет Години България ще бъде във

    3 2 Отговор
    Война с Руската Федерация и тогава ще се сетите за нова което казвам в последните две години, във всеки втори пост Факти, но Денков няма да е на Фронта при плъховете големи колкото Котки (защото се хранят с човешки останки/тела) но Вие Обикновенните Българи ще сте Фронтовата Линия, хващани като диви животни по улиците на България, така както Екрайна набира Войска за Донбас.

    15:18 12.08.2026

  • 87 Работа в колектив 30 човека

    5 3 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахаха":

    Кви субсидии БЕ льоло.
    Субсидиите ги взимат тези които ни натикаха в ЕС
    А ние,народа ги плащаме ,неграмотник

    Коментиран от #107

    15:18 12.08.2026

  • 88 Как е Бах

    1 0 Отговор
    Дай веру, дал веру, веру веру дай- шушумига!

    15:19 12.08.2026

  • 89 Анонимен

    1 1 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА.....

    15:19 12.08.2026

  • 90 Лена Митрова

    1 0 Отговор
    Диалог!Диалог !

    15:19 12.08.2026

  • 91 Георги

    2 3 Отговор
    а на денков не му пука как живеем, стига на Русия да и е гадно.

    15:19 12.08.2026

  • 92 ежко

    3 3 Отговор
    Ха, ха....Този е толкова "вдлъбнат",че не може да види нищо извън партийния си интерес. А това за руското влияние е просто смешно...

    15:19 12.08.2026

  • 93 в кратце

    2 0 Отговор
    „Продължаваме подмяната“

    15:20 12.08.2026

  • 94 Цеко

    4 2 Отговор
    Фатмака и БГ русофилите са огромно зло за България!!! Трябва да действае твърдо, с Радев нищо добро не ни чака. Още тази есен трябва да го изхвърлим...но кой ще плати сега протестите?! Парите са в Олигархията и Мафията, а те са плътно зад Фатмака! Жална ни майка...много глупав народ сме, еййй!

    Коментиран от #120

    15:20 12.08.2026

  • 95 Припомнете ми

    3 0 Отговор
    кои защитаваха със зъби и нокти дерогацията на ЛУКойл?
    Не бяха ли ППДБ?
    Кои сключваха среднощни сделки с руски газ?
    Има пропаст между думите и действията на ППДБ.

    15:21 12.08.2026

  • 96 Верно ли бе

    3 2 Отговор
    " България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние. Това е проблемът и той трябва да бъде решаван " ----------тоя колко е абсурден, не е истина .

    15:21 12.08.2026

  • 97 Д-р Хаус

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    Не коментирайте от името на всички българи. Не мразим обикновените руснаци, познаваме руската литература(Лев Толстой, А.П.Чехов, Достоевски, Пушкин ), но сме против имперските амбиции на Путин да наложи крепостен начин на живот на европейците.

    Коментиран от #104

    15:21 12.08.2026

  • 98 Пак ли

    2 3 Отговор
    Тоя пак се изказа неподготвен. Изборите показаха какво мисли народа. След като не ти харесва пътеките у Микробритания.

    15:21 12.08.2026

  • 99 Ганю

    2 1 Отговор
    Този псевдо Хадемик по сапуни и прахове бе един от най смешните и жалки премиери на БалХАРия. Просто същество,без мнение- послушкото на Шии и Тиквонии

    15:21 12.08.2026

  • 100 Как пък един русодебил

    4 1 Отговор
    не замина за Маскалия?

    Коментиран от #108, #127

    15:21 12.08.2026

  • 101 Они

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "койдазнай":

    Я съм умен говоря езици ама не мога да крада, затуй нямам пари за Япония и Чили.

    15:22 12.08.2026

  • 102 миме

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахаха":

    кви субсидий бе син амбреаж еСеС-а първо да плати репараций за 36 годишното ограбване на България от западните олигарси

    15:22 12.08.2026

  • 103 Пълни глупости

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "123":

    над 90% сме за Русия, а ти си сам самичък:)))...съгласен, само си пропуснал , че над 90% от идиотите са за русия.

    Коментиран от #122, #126

    15:22 12.08.2026

  • 104 Зеления ще остане без материал

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Д-р Хаус":

    Ти не четеш ли.
    Писал съм
    Колектива на работа!

    15:23 12.08.2026

  • 105 говед О

    4 3 Отговор
    дренко ОФф да ти се изцъкля на о4илцата смешни плашок

    15:24 12.08.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Работа в колектив 30 човека":

    Ти кво мислиш бе льо льо, че в раша парите от ресурсите са за народа ли? Ами не, народа ги добива, парите са за тупин и организираната му престъпна група.

    15:24 12.08.2026

  • 108 миме

    3 3 Отговор

    До коментар #100 от "Как пък един русодебил":

    как пък един евр@с не положи костите си в Домбас за евроатлантическите цености

    Коментиран от #117

    15:24 12.08.2026

  • 109 Кривоверен алкаш

    3 4 Отговор
    Точно Денков...фашистка...как я обичат крепостните тази дума,а тя е точно за тях...като фашисти избиват деца ,жени...цивилни...само защото Фюрера не може да приеме че довчерашната дружка иска да поеме по друг,по цивилизован път.а не с Кремълската Диктатура..

    15:25 12.08.2026

  • 110 Фен

    3 2 Отговор
    Няма по-голямо зло от либерасткият фашизъм, на който и ти си проводник.

    15:26 12.08.2026

  • 111 Реалност

    2 4 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахаха":

    Дженди, българина всяка година дава 3 милиарда евро членски внос на Урсула, тя ни връща по малко от милиард под формата на субсидии! Така че Урсула връща парите, които ние сме дали и тогава ще и върнем субсидиите.

    Коментиран от #133

    15:26 12.08.2026

  • 112 постна пица

    5 3 Отговор
    Денкова аз копнея да живея в държава изпразнена от такива плъ.хове като теб.Прави си сапунените рецепти вън от България.Нищо не става от теб.Нито си професор нито мъж.Само се погледни.Виж си поведенческите маниери и гласът.

    Коментиран от #125

    15:26 12.08.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Верно ли бе

    4 3 Отговор
    Безгръбначният абсурден червей Денков . Пълен бастун.

    15:26 12.08.2026

  • 115 Оня

    1 3 Отговор
    Тоя съсел още ли е жив??????

    15:27 12.08.2026

  • 116 Мит

    2 4 Отговор
    Денков от село Гложене Врачанско,не го е напуснало селото.Срамиш селото.

    15:27 12.08.2026

  • 117 охлюв

    4 2 Отговор

    До коментар #108 от "миме":

    и ние като Вас...продажните русофили...и ти не си на фронта в Донбас да си оставиш там костите за кефа на Путин

    15:27 12.08.2026

  • 118 Анонимен

    1 1 Отговор
    РАДЕВ НЕ Е СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    15:27 12.08.2026

  • 119 Гнусна

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Работа в колектив 30 човека":

    Руска подлога си ти.

    15:27 12.08.2026

  • 120 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Цеко":

    оплачи се на брюкселския урсолопитек и току виж отменили изборите кат в румъния

    15:27 12.08.2026

  • 121 Урсула

    1 0 Отговор
    Де ги копате тия психопитеци?

    15:27 12.08.2026

  • 122 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Пълни глупости":

    Тогава пускайте референдум, ЗА и ПРОТИВ, ЕС и НАТО. Но само при едно условие!!! ПОИМЕННО! За да се знае, кой след това да напуска България. Ако ЗА ЕС и НАТО спечели, копейките напускате в посока раша! Ако ПРОТИВ спечели, еврофилите заминават за Европа! Пускайте референдума ПОИМЕННО, за да се знае какъв път България ще върви. Иначе никога няма да се оправи!

    15:28 12.08.2026

  • 123 Ти па за

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Така си е":

    Нищо не ставаш .
    Ходи помагай на Денков да бъркате сапун !

    15:28 12.08.2026

  • 124 мдаа

    1 0 Отговор
    Този прилича на злобно инфантилно джудже, повъзгласило се за академик на сапуните. Такива същества е срамно да се гледат и слушат. Ако имаше поне грам интелект и достойнство щеше да се скрие някъде и да не се показва.

    15:28 12.08.2026

  • 125 Тогава

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "постна пица":

    Бързо в Русия! Тук работа нямаш.

    15:29 12.08.2026

  • 126 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #103 от "Пълни глупости":

    ДО 103 ЗАЩО ОЩЕ ЖИВЕЕШ В БЪЛГАРИЯ

    15:29 12.08.2026

  • 127 Те са

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Как пък един русодебил":

    лицемери до един.

    15:29 12.08.2026

  • 128 Тъпанарино

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Ходи в Киев да те налегнат ,,Траперите ,, на ТЦК.

    15:30 12.08.2026

  • 129 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Когато човек е мерзавец то е за цял живот!!! ТоЯ въобще не му пука за държавата, а просто иска да пътува, ами да пътува и да върви на......!!!!

    15:30 12.08.2026

  • 130 На фронта!

    0 0 Отговор
    Денков, от всичо което си публикувал, без да го чета много-много, бих те попитал - кой те пита за мнението ти? Спести си публикациите, донаяжи че си чъж и истински патриот украински! Довечере на Централна гара, 13 коловоз западно хващай пътническия влак за Киив и на фронта! Зеленски има нужда от такива като теб юнаци!

    15:30 12.08.2026

  • 131 че какво

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пълни глупости":

    има да се коментира на тази простотия бе?!

    15:30 12.08.2026

  • 132 Уса

    0 0 Отговор
    Българите в сащ подкрепяме господин Радев.Не на фашистка покрайна въевете по двволите неблагодавници

    15:30 12.08.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Госあ

    0 0 Отговор
    фашистка е Украйна, а Русия с помощта на Китай, която не е военна в никакъв случай и СК, чисти фашистката соло помпана с оръжие от нато

    15:31 12.08.2026

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