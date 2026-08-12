Денков: Радев иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка

Изказването на премиера Радев преди днешното заседание на Министерски съвет е напълно неадекватно. Това каза на брифинг в парламента председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“ Николай Денков.

България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние. Това е проблемът и той трябва да бъде решаван – на първо място от държавата, защото само тя може да вземе краткосрочни и средносрочни мерки, заяви Денков.

Второ, основното средство на държавата е да създаде превенция, така че да не стигаме до убийства, каквото видяхме в Пловдив. Основна роля в държавата играе Държаната агенция за национална сигурност. Тя е създадена затова – да вижда какви са рисковете и да предотвратява тези рискове. От 2021 г. ДАНС, както и всички други разузнавателни служби, се водят от хора, назначени от премиера Радев. Всички те, очевидно за „добра работа“, бяха наградени с втори мандат. Отправям директен въпрос към премиера Радев – докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив и за другия побой, който се е случил няколко дни преди това? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководстовото на ДАНС не се справя със задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило, подчерта председателят на ПГ на „Продължаваме промяната“.

Трето, неадекватната реакция на премиера Радев в случая очевидно е предизвикана от все по-нарастващата информация, че тези повлияни от Русия неонацистки групи всъщност симпатизират на неговото управление. Вече има информация, че родителите на един от младежите подкрепят „Прогресивна България“, добави Николай Денков.

Добре е и ДАНС да разрови малко повече в тези връзки, защото въпросът пред всеки един от нас е в каква България искаме да живеем. Изказванията на премиера Радев и на част от неговите съветници навеждат на мисълта, че той иска да живеем в държава като Русия, която в момента без съмнение е тоталитарна, бих казал даже фашистка държава. Има научни дефиниции на тази държава, Русия отговаря на всички от тях. И изказвания от типа от най-близките хора на Радев, че опозицията е с изтекла необходимост, че разпространяването на лъжите всеки ден, без да има никаква реакция от държавата и от СЕМ, това е нещо нормално, всичко това навежда на мисълта, че това правителство и лично премиерът Радев са готови да ни отдалечат от европейската демокрация, за да ни вкарат в държава тип Русия. Аз не искам да живея в такава, защото там децата още от училище ги подготвят за война, подготвят ги за войници, готови да умрат „За родину, за Сталину“. Това не е държавата, в която искам да отгледам децата си внуците си и в която да живеят. Така че всеки български гражданин от днес трябва да си зададе въпроса в каква държава иска да живее. Когато нашите възрожденци са казвали, че искат да бъдат равни на другите европейски народи, са го казвали с много ясно съзнание защо не искат да бъде като Русия. Отсега нататък, когато Радев каже, че някой изкривява историята, трябва да е пределно ясно, че той изкривява историята, защото истинската история е в историческите документи, а не това, което пише в учебниците за първи или втори клас, или в популярните книжки, коментира Денков.