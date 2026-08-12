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Проф. Марко Романо пред ФАКТИ: Най-голямата битка при изкуствения интелект е човекът да не остане извън него

Проф. Марко Романо пред ФАКТИ: Най-голямата битка при изкуствения интелект е човекът да не остане извън него

12 Август, 2026 09:04 1 365 14

  • марко-
  • романо-
  • професор-
  • vic-
  • програма-
  • обучение

AI, виртуалната реалност и роботите поставят обществото пред безпрецедентни етични, правни и технологични предизвикателства, казва той

Проф. Марко Романо пред ФАКТИ: Най-голямата битка при изкуствения интелект е човекът да не остане извън него - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изкуственият интелект вече не е технология на бъдещето, а реалност, която променя образованието, бизнеса, здравеопазването и начина, по който общуваме. Дали Европа ще успее да навакса изоставането си от САЩ и Китай? Защо човекът трябва да остане в центъра на технологичната революция? И как университетите могат да подготвят ново поколение специалисти, способни не само да създават иновации, но и да разбират тяхното въздействие върху обществото? По тези въпроси пред ФАКТИ говори проф. Марко Романо – един от ръководителите на европейския проект Virtual Innovation Consortium (VIC), в който има и български партньор - RAS institute.


– Проф. Романо, какви са основните цели на Virtual Innovation Consortium (VIC) и как тази инициатива ще помогне за подготовката на следващото поколение специалисти в областта на изкуствения интелект и технологиите за виртуална реалност?
– С VIC искаме да подготвим ново поколение професионалисти и изследователи в сферата на нововъзникващите технологии. Европа има нужда от висококвалифицирани специалисти, които могат да работят едновременно с технологии за виртуална реалност, изкуствен интелект и киберсигурност, а нашата цел е да помогнем за преодоляването на този недостиг на кадри.
За мен обаче VIC не е само техническо обучение. Изкуственият интелект променя професионалните роли с изключително бързи темпове. Днес можем да създаваме сложни и всеобхватни дигитални продукти за значително по-кратко време, а AI помага на хората да преодоляват много от традиционните технически бариери. Това създава огромни възможности, но и реален риск – технологиите да се развиват толкова бързо, че да изгубим от поглед хората, върху които те оказват влияние.
Затова искаме да обучаваме специалисти, които не само са силно подготвени технически, но и разбират човешките последици от технологиите, които създават. Освен техническите дисциплини студентите изучават етика, право, икономика и социалното въздействие на иновациите.
Стремим се също така студенти от различни области – технологии, природни науки, икономика и хуманитаристика – да работят заедно. Силно вярвам, че именно от подобен обмен се ражда креативността. Когато хора с различни гледни точки си сътрудничат, те са много по-склонни да поставят човешките ценности в центъра на иновациите.
Проектът VIC включва три координирани магистърски програми, предлагани от Университета EUNEIZ в Испания, ISTEC в Португалия и UNINT в Италия. Те са разработени съвместно, но всяка представлява самостоятелна магистърска степен, присъждана от съответния университет, а не обща диплома.
VIC включва още съвместно организирани онлайн модули, както и ежегодно лятно училище с ротационен принцип. Първото издание се проведе в Лисабон. Следващите ще бъдат в Милано, организирани от Политехническия университет в Милано, след това в Рим от UNINT, а по-късно и в Испания от EUNEIZ.

– Какви технологии и инструменти са включени в учебната програма на магистърските програми по VIC?
– Студентите ще работят с високопроизводителни компютри, подходящи за разработване на видеоигри, сложни виртуални симулации и обучение на модели с изкуствен интелект. Те ще използват и широка гама устройства за виртуална реалност, включително очила Meta Quest, следващо поколение очила за виртуална реалност и смартфони за мобилни AR приложения. Искаме те да натрупат практически опит както с технологии, които вече се използват в индустрията, така и с инструменти, които вероятно ще определят бъдещето на взаимодействието между човека и компютъра.
Трите магистърски програми са разработени съвместно от партньорите във VIC. Те следват обща образователна рамка, но не са идентични. Всеки университет допринася със своята експертиза, научен опит и собствен подход.
В UNINT например изградихме програмата и върху нашия опит в областта на изкуствения интелект и роботиката. По време на лабораторните упражнения студентите могат да работят с различни видове роботизирани домашни асистенти и хуманоидни роботи, включително NAO и хуманоидния робот Unitree G1.
За мен е особено важно тези технологии да не остават заключени в научните лаборатории. Студентите трябва да могат да работят с тях пряко, под ръководството на преподаватели, като част от обучението си.

Това им позволява да изучават социалната роботика, новите форми на взаимодействие между човек и робот, както и използването на потапящи интерфейси за комуникация с интелигентни машини.

Макар тези технологии все още да изглеждат експериментални, през следващите няколко години те вероятно ще станат част от домовете и работните ни места.

– Може ли лекар или инженер след завършването на тази магистърска програма директно да започне да използва виртуална реалност (XR) като визуализация при операции или при реализацията на мащабни инженерни проекти?
– Те няма да бъдат просто потребители на XR технологиите. Ще могат да ръководят и управляват процесите по внедряване на иновации в собствените си професионални области. Един лекар, инженер или друг специалист ще съчетава експертните си знания със задълбочено разбиране за това какво стои зад интерфейса – включително изкуствения интелект, защитата на личните данни и киберсигурността.
Разбира се, тази магистърска програма не замества професионалната квалификация, клиничното обучение или нормативните изисквания, необходими за практикуване на професии като хирургията или мащабното инженерство. Това, което тя прави, е да подготви специалистите да вземат информирани решения, да ръководят технологични проекти и да работят ефективно в мултидисциплинарни технически екипи.

– Виждате ли възможност в бъдеще към програмата VIC да се присъединят и други университети извън настоящите партньори? Би ли могъл например български университет да започне да предлага учебната програма на VIC?
– Абсолютно. Това, което се опитваме да направим днес, е да изградим три сходни, но не идентични образователни програми, които да работят съвместно в рамките на Европа.
Всяка от тях отразява спецификата на съответния университет и на съответната държава, като същевременно поддържа постоянно сътрудничество в обучението, научните изследвания и мобилността на студентите. Според мен именно този баланс е една от най-силните страни на проекта.
Този модел може да бъде възпроизведен и разширен към други университети. Това е напълно в духа на VIC и един български университет със сигурност би могъл да стане част от подобно бъдещо развитие.

– Проектът VIC получи престижния знак STEP Seal на Европейската комисия и обединява университети, компании и научноизследователски организации от няколко държави. Какви практически резултати очаквате от това партньорство и какви нови възможности ще създаде то за студентите и бизнеса?
– STEP Seal е важно признание за качеството на проектното предложение и за неговото стратегическо значение за технологичните приоритети на Европа.
Следващата ни цел е да разширим мрежата и да изградим още по-силни връзки с компаниите и другите организации. Искаме студентите да получат достъп до международни стажове в сектора, а компаниите – директна възможност да откриват и привличат млади таланти.
Също така искаме знанията и опитът на индустрията да навлизат по-лесно в университетските аудитории. Това може да се случва чрез гост-лекции, активно участие на експерти от бизнеса в учебния процес и постоянен диалог между университетите и компаниите.
За мен тази връзка е от ключово значение. Академичните програми не могат да останат непроменени, докато технологиите и пазарът на труда се развиват с толкова бързи темпове. Необходимо е непрекъснато да адаптираме това, което преподаваме, към реалните потребности на индустрията и научните изследвания.
Няколко компании вече се присъединиха към развиващата се мрежа. VIC е изключително практически ориентиран проект и нашето желание е той да има реален и видим принос както за развитието на талантите, така и за европейския пазар на труда.

– Работите в пресечната точка между изкуствения интелект, киберсигурността, виртуалната реалност и взаимодействието между човека и компютъра. Коя от тези области ще претърпи най-голяма трансформация през следващите десет години и защо?
– Ако трябва да избера само една, бих посочил взаимодействието между човека и компютъра, защото именно тази промяна хората ще усетят най-пряко в ежедневието си.
В близко бъдеще начинът, по който обикновените потребители взаимодействат с дигиталните технологии, ще се промени коренно. Интерфейсите, устройствата и системите за управление ще се развиват. Ще използваме все повече преносими устройства, разговорни интерфейси, сензори и потапящи виртуални среди. Настоящата технологична надпревара около интелигентните очила е ясен знак за тази промяна.
В същото време тези области вече не могат да бъдат разглеждани поотделно. Не можем да говорим за потапящи или разговорни интерфейси, без да говорим за изкуствения интелект, който днес е един от основните двигатели на технологичните иновации.
И не можем да говорим за изкуствен интелект, без да засегнем темата за киберсигурността. AI поставя сериозни предизвикателства пред защитата на личните данни и ежедневната сигурност, особено при потапящите системи, които непрекъснато събират биометрична информация. В същото време изкуственият интелект се превръща и в едно от най-мощните средства, с които разполагат специалистите по киберсигурност.
В крайна сметка всички тези области се развиват заедно. Всеки, който днес работи в сферата на компютърните науки, едва ли ще има време да скучае.

– Изкуственият интелект се развива с изключително бързи темпове. Смятате ли, че обществото и законодателството успяват да вървят в крак с тази технологична революция, или изостават опасно?
– Не смятам, че обществото и законодателството успяват да се развиват със същата скорост, с която напредват технологиите. Европа направи важна и пионерска стъпка с приемането на AI Act, така че проблемът със сигурност не е липсата на регулация. Истинското предизвикателство е дали тези правила могат да бъдат прилагани и актуализирани достатъчно бързо, докато технологиите продължават да се развиват.
В същото време световните подходи са много различни. Съединените щати и Китай също регулират изкуствения интелект, но изглеждат далеч по-склонни да оставят повече пространство за бързо технологично развитие, когато става въпрос за национална конкурентоспособност и стратегическо лидерство.
Личното ми впечатление е, че и двете държави се стремят да не поставят прекалено много пречки пред собствените си AI индустрии. Свидетели сме на една съвременна надпревара към Луната – този път основно между САЩ и Китай – и нито една от страните не желае регулациите да забавят този процес.
Европа избра да постави по-силен акцент върху защитата на основните права и върху цялостната регулация. Смятам, че това е важно, но само правилата няма да направят Европа конкурентоспособна. Континентът трябва да продължи да инвестира в научни изследвания, инфраструктура и технологично развитие.
Аз, разбира се, подкрепям Европа. Вярвам, че голямото предизвикателство пред нея е да докаже, че защитата на основните права и изграждането на технологично лидерство могат да вървят ръка за ръка.

– Все по-често се говори за генеративен изкуствен интелект, автономни AI агенти и роботи. Къде според Вас трябва да бъде поставена границата между автоматизацията и човешкия контрол?
– За съжаление няма ясна и универсална граница. Би било успокояващо, ако съществуваше такава, но всяка ситуация е различна.
Днес е изключително лесно да възлагаме все повече задачи на изкуствения интелект. Това вече се вижда в ежедневното използване на ChatGPT и други подобни системи. Все повече хора разчитат на тях не само за информация, но и при вземането на решения. Именно затова се нуждаем от нов тип професионалисти – хора, които могат да подхождат към технологичните проекти не само от техническа гледна точка, но и през призмата на етиката, правото, психологията и културата.
За мен основният принцип е прост: човекът трябва да остане в центъра на технологиите. Само тогава можем, за всеки конкретен случай, да определим правилния баланс между автоматизацията и човешкия контрол. Това е и една от основните цели на проекта VIC.

– В научната си работа обръщате специално внимание на онлайн дезинформацията. Как изкуственият интелект променя начина, по който се създават и разпространяват фалшивите новини, и как обществото може да се защити от това нарастващо предизвикателство?
– Интернет винаги е бил използван за разпространение на фалшиви изображения, видеа и текстове. Невярната информация не е ново явление. Историята познава множество примери за разкази, приемани за истина в продължение на векове, които по-късно са били преосмислени благодарение на нови доказателства и по-критичен прочит на източниците.
Това, което изкуственият интелект променя, е преди всичко мащабът на проблема. Днес почти всеки може за много кратко време да създаде фалшиво съдържание и да стане част от кампания за дезинформация. Дори то да не е технически съвършено, може да бъде напълно ефективно.
Според мен компаниите, които разработват AI системи, трябва да поемат по-голяма отговорност. Същото важи и за социалните мрежи, които често са основният канал за разпространение на подобно съдържание.
Най-важният отговор обаче е културен. Трябва да предоставим на хората по-добра информация и да развием критичното им мислене. Те трябва да се научат да поставят под съмнение съдържанието, което консумират, вместо да го приемат безкритично.
Това предизвикателство е преди всичко културно, а едва след това технологично, и решението му съвсем не е лесно.

– Европа инвестира сериозно в развитието на собствена екосистема за изкуствен интелект. Смятате ли, че Европейският съюз реално може да се конкурира със Съединените щати и Китай в глобалната надпревара за AI, или вече е изостанала?
– Искрено се надявам Европейският съюз да успее да се конкурира с големите световни сили в областта на изкуствения интелект.
Европа разполага със сериозен научен и индустриален потенциал, но все още трябва да навакса значителното изоставане спрямо Съединените щати и Китай. Днес AI вече се разглежда като стратегически ресурс, включително и от гледна точка на националната сигурност.
Все още вярвам, че Европа има шанс да навакса, но само ако третира изкуствения интелект като стратегически приоритет и инвестира последователно и решително.
Няма да бъде лесно, но това е предизвикателство, което Европа е длъжна да приеме.

– Един от научните Ви интереси е взаимодействието между човека и компютъра. Смятате ли, че навлизаме в епоха, в която виртуалните асистенти постепенно ще се превърнат в ежедневни „дигитални колеги“, а не просто в инструменти за повишаване на продуктивността?
– Да, мисля, че вече навлизаме в такава епоха. Все повече млади хора използват чатботове за емоционална подкрепа, почти така, сякаш разговарят с приятел. Пазарът вече е забелязал тази тенденция и бързо се насочва към създаването на виртуални спътници и дигитални колеги от най-различен тип.
Вече съществуват AI услуги, които се предлагат почти като младши програмисти, работещи рамо до рамо с опитни софтуерни разработчици.

Появиха се и така наречените deathbots – дигитални копия, създадени да имитират хора, които вече са починали.

Това може да звучи като научна фантастика, но вече се случва. И според мен има сериозни основания за тревога. Тези развития поставят тежки етични, психологически и свързани със сигурността въпроси. Нуждаем се от специалисти, които могат да ги разглеждат от широка, мултидисциплинарна перспектива, а не само през технологичната призма.
Именно за такива предизвикателства е създаден VIC – да подготвя професионалисти, които разбират технологиите, без да губят човека от центъра на вниманието.

– Ако трябва да дадете един съвет на младите хора, които обмислят кариера в областта на изкуствения интелект, киберсигурността и новите технологии, какъв би бил той?
– Моят съвет е прост и е същият, който давам и на собствените си студенти: никога не спирайте да учите.
Технологиите, които познаваме днес, много скоро ще остареят. Образованието ни дава нещо много повече от знания по конкретна дисциплина – то ни дава критичното мислене и инструментите, с които можем да се справяме с промените и да се адаптираме към свят, който непрекъснато се развива.
Непрекъснатото учене е най-добрият начин човек не просто да не бъде застигнат от технологичната трансформация, а да остане активна част от нея и да помага за определянето на нейната посока.
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Проф. Романо е доцент по компютърни науки в Университета за международни изследвания в Рим (UNINT), Италия. Той е председател на бакалавърската програма „Политически науки, международна сигурност и престъпност“ със специализация „Киберсигурност“, директор на следдипломната програма „Специалист по управление на риска в киберсигурността“ и научен координатор на изследователската група REAL, която работи в областта на виртуалната и добавената реалност.
Научните му интереси са свързани с взаимодействието между човека и компютъра (HCI), изкуствения интелект, онлайн дезинформацията, киберсигурността и интелигентните градове. Работил е съвместно с редица престижни международни университети, сред които Университетът на Западен Сидни (Австралия), Университетът „Карлос III“ в Мадрид (Испания) и Университетът в Салерно (Италия), а преподавателската му дейност е отличена с множество награди.
Проф. Романо е сред водещите участници в европейския проект Virtual Innovation Consortium (VIC), който обединява университети, компании и научни организации в подготовката на ново поколение специалисти по изкуствен интелект, XR технологии и киберсигурност. Той е член на Групата от експерти по оценяване (GEV) към Националната агенция за оценяване на университетската система и научните изследвания на Италия (ANVUR) и координира работна група за гарантиране качеството на докторските програми в UNINT.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тигър

    3 1 Отговор
    "Я виж ти – някакъв си Марко Романо се изживява като мислител и дърви по изкуствения интелект, ама като го погледнеш – той самият е жива реклама за застаряващ човешки модел, дето не може да смени една крушка без наръчник. Какво му пречи на AI, бе? Че не му взема хонорар за интервюта, дето повтаря клишета, научени от колегите му в кафенето? Аз мога да ти изброя 100 неща, които AI прави по-добре от тоя тип – от превод до писане на закони, докато той още мисли, че компютърът е за писма до приятели. Тоз Романо ако беше толкова умен, нямаше да говори срещу технологията, а щеше да я ползва, за да си вдигне коефициента на интелигентност над стайната температура. Ама уви – някои хора са толкова незначителни, че единственото им спасение е да критикуват това, което не разбират. Голям експерт, ама като го питаш нещо практично – млъква, защото AI не му е написал отговора предварително. Смешен."

    Коментиран от #3, #4, #5

    09:07 12.08.2026

  • 2 Че За какви Промени Говориш ?

    2 0 Отговор
    Досегашния !

    Не Правеше Ли Същото ?

    Разликата е Само В Неговата !

    По -голяма !

    Всеобхватност !

    09:11 12.08.2026

  • 3 Полуфабрикат

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тигър":

    Само не разбрах, как ИИ ще селекционера, засади, прекопа, и извади оня вкусен, жълт картоф от градината на баба и дядо?

    Коментиран от #7, #14

    09:11 12.08.2026

  • 4 Откога ?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тигър":

    И тигрите ?

    Станаха !

    Смешни ?

    09:14 12.08.2026

  • 5 Също не разбрах

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тигър":

    Как ИИ ще направи филм като "Крадецът на праскови"? Нито сценарий ще напише както трябва, нито актьори ще намери, нито режисьор или реквизити.
    Ще се получи най-много някаква ала-бала с шестопръсти същества.

    09:15 12.08.2026

  • 6 в кратце

    2 0 Отговор
    Терминаторът гледа отстрани и чака своя час.

    09:23 12.08.2026

  • 7 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полуфабрикат":

    Със виртуална реалност бе!

    А сега сериозно.
    "Дали Европа ще успее да навакса изоставането си от САЩ и Китай?"
    Тук се намеква, че технологично сащ са номер едно, Китай някъде след тях, а европа (разбирай ЕсеС) ги догонва.
    Според доста американски (и не само) източници в момента световния технологичен лидер безспорно е Китай. Доста след Китай е Русия, после сащ следвани плътно от Индия, след това Япония, Бразилия и още поне четири пет държави, нито една от които не се намира в европа.
    А ЕсеС вече никой не ни брои за живи.
    Та така...

    09:27 12.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    СкайНет харесва това!!!

    09:33 12.08.2026

  • 10 бушприт

    0 0 Отговор
    С виртуална реалност, бе!-ТАКА СЕ ПИШЕ.А не със.

    09:39 12.08.2026

  • 11 Мич

    3 0 Отговор
    Тези, които нямат естествен интелект, ползват така наречения "изкуствен".

    09:54 12.08.2026

  • 12 Пландемия на СЗО

    0 0 Отговор
    Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши. Всъщност AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация, който постепенно да се внедри и на държавно ниво, заедно с дигиталните пари за абсолютен контрол. Тя войната на бъдещето мина, това бешеКовид-19 пландемията. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Помните видията с падащите и внезапно умиращите жертви на смъртоносната зараза.Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР... Вече САЩ напуснаха СЗО, компартията на КНР остава победител и новия световен лидер!

    09:54 12.08.2026

  • 13 Кой изчисли джиесема?

    0 1 Отговор
    Американци,китайци май бяха руснаци....

    09:56 12.08.2026

  • 14 Нява да се налага да прави това

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Полуфабрикат":

    Щотохората ще станат излишни и ще трябва да се изпарят като непотребни паразити на таз планета

    11:05 12.08.2026