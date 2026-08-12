Рояк от безпилотни летателни апарати! Иранската армия е поразила американския F-15, ползвайки опита на Украйна

През април Иран е успял да свали изтребителя F-15, като е приложил тактика с използване на рояк от безпилотни летателни апарати. Иранските сили са разгърнали дронове в района на действията на американската авиация, като са се възползвали от опита, придобит по време на войната в Украйна. За това пише The New York Times, позовавайки се на неназован високопоставен представител на американските въоръжени сили.

Иран свали над южната част на страната американски изтребител F-15E с помощта на преносим зенитен ракетен комплекс. И двамата членове на екипажа — пилотът и операторът на въоръжението — са катапултирали. Пилотът беше спасен скоро след това, докато операторът на въоръжението се укриваше от иранците почти две денонощия, докато американските сили за специални операции не го спасиха.

Според източници на вестника Иран е разгърнал рояк от дронове в района, в който са проникнали американските изтребители. В интервю с представители на Пентагона екипажът е разказал, че системата за предупреждение и защита на самолета е засекла заплахата едва около 0,5 секунди преди иранска ракета да порази борда.

Американските военни са стигнали до заключението, че дроновете са предали на иранските командири GPS координатите, скоростта и посоката на движение на изтребителя, което е помогнало на Иран да насочи оръжието си към самолета, споделя източникът.

Малко след катастрофата на изтребителя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви "прекъсване“ на бойните действия. Според двама военни представители на американската армия е било необходимо време, за да се приспособи към новата тактика на Иран.

По-рано телевизионният канал CNN съобщи, че пилотът на американския изтребител F-15, спасен от специални части, е заявил, че е видял множество ирански безпилотни летателни апарати, които са висели във въздуха и са се движели като едно цяло във формация, наподобяваща медуза. CNN отбелязва, че ако пилотът наистина е видял това, което е описал — формация, движеща се в унисон — това би било "тревожен пробив в иранските технологии за безпилотни летателни апарати“. Друг източник на канала отбеляза, че пилотът е описал видяното като "минно поле от дронове“ във въздуха.