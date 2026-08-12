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Рояк от безпилотни летателни апарати! Иранската армия е поразила американския F-15, ползвайки опита на Украйна
  Тема: Иранската криза

Рояк от безпилотни летателни апарати! Иранската армия е поразила американския F-15, ползвайки опита на Украйна

12 Август, 2026 20:36 2 261 10

  • иран-
  • ф-15-
  • дронове-
  • пентагон-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Малко след катастрофата на изтребителя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви прекъсване на бойните действия

Рояк от безпилотни летателни апарати! Иранската армия е поразила американския F-15, ползвайки опита на Украйна - 1
The New York Times The New York Times

През април Иран е успял да свали изтребителя F-15, като е приложил тактика с използване на рояк от безпилотни летателни апарати. Иранските сили са разгърнали дронове в района на действията на американската авиация, като са се възползвали от опита, придобит по време на войната в Украйна. За това пише The New York Times, позовавайки се на неназован високопоставен представител на американските въоръжени сили.

Иран свали над южната част на страната американски изтребител F-15E с помощта на преносим зенитен ракетен комплекс. И двамата членове на екипажа — пилотът и операторът на въоръжението — са катапултирали. Пилотът беше спасен скоро след това, докато операторът на въоръжението се укриваше от иранците почти две денонощия, докато американските сили за специални операции не го спасиха.

Според източници на вестника Иран е разгърнал рояк от дронове в района, в който са проникнали американските изтребители. В интервю с представители на Пентагона екипажът е разказал, че системата за предупреждение и защита на самолета е засекла заплахата едва около 0,5 секунди преди иранска ракета да порази борда.

Американските военни са стигнали до заключението, че дроновете са предали на иранските командири GPS координатите, скоростта и посоката на движение на изтребителя, което е помогнало на Иран да насочи оръжието си към самолета, споделя източникът.

Малко след катастрофата на изтребителя президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви "прекъсване“ на бойните действия. Според двама военни представители на американската армия е било необходимо време, за да се приспособи към новата тактика на Иран.

По-рано телевизионният канал CNN съобщи, че пилотът на американския изтребител F-15, спасен от специални части, е заявил, че е видял множество ирански безпилотни летателни апарати, които са висели във въздуха и са се движели като едно цяло във формация, наподобяваща медуза. CNN отбелязва, че ако пилотът наистина е видял това, което е описал — формация, движеща се в унисон — това би било "тревожен пробив в иранските технологии за безпилотни летателни апарати“. Друг източник на канала отбеляза, че пилотът е описал видяното като "минно поле от дронове“ във въздуха.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 4 Отговор
    Чакай че се разхълцах!!!
    Кого хвалят сега - Иран, или Зелю.......?!
    Щото говедата ясно - взели са дървото!!!

    20:38 12.08.2026

  • 2 Хе хе...

    29 3 Отговор
    Оня ден 4о4 загуби един от малкото останали й миг29. Официалната версия е, че самолета се е повредил докато се опитва да свали руски дрон. Обаче според доста източници, включително у краински, дронът е свалил миг29 с ракета въздух-въздух. В 4о4 отдавна циврят, че руснаците оборудват последните си модели герани с такива ракети.

    20:43 12.08.2026

  • 3 НИЩО МУ НЯМА

    2 11 Отговор
    АРЕ СТИГА ВЕ...
    ИРАНСКИ ДЖИПИ ЕС ДРОН ОПЕРАТОРИ
    ТЕЗ ДЕТО ЕДНА КЪЩИЧКА
    ЗА ЧЕРВЕНОПЕРКА НЕ СА СГЛОБИЛИ🗣

    20:50 12.08.2026

  • 4 Ами

    23 3 Отговор
    Официалните загуби на САЩ са :
    Четири изтребителя F-15E Strike Eagle, един F-35A Lightning II и един щурмовик A-10 Thunderbolt II. Седем самолета-зареждача KC-135 Stratotanker, един самолет за ранно предупреждение E-3 Sentry, два транспортни MC-130J Commando II и спасителен хеликоптер HH-60W Jolly Green II. Един стратегически разузнавателен дрон MQ-4C Triton и 24 ударно-разузнавателни MQ-9 Reaper.
    Не официалните ... В момента преговорите вървят много добре :)

    20:51 12.08.2026

  • 5 Хи хи

    19 2 Отговор
    Не бе, обратното е, урките ползват иранския опит. Знаем, че иранските шахеди ги имаше още когато урките скачаха по клоните !

    20:52 12.08.2026

  • 6 факт

    1 5 Отговор
    от първата световна

    20:54 12.08.2026

  • 7 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Глупости на търлалета.
    Според разузнавателни и медийни доклади от май и юни 2026 г., американски изтребител F-15E Strike Eagle, свален над югозападен Иран на 3 април 2026 г., вероятно е бил поразен от преносим зенитно-ракетен комплекс (MANPADS) с китайски произход
    За кви Укри каканижете бе?

    21:10 12.08.2026

  • 8 Анонимен

    12 1 Отговор
    Дроновете на персите са се движели във въздуха като главата на хидра.Когато и отсечеш едната на нейно място поникват три.Задачата е трудна,но за сметка на това продължителна.

    21:19 12.08.2026

  • 9 Това

    8 0 Отговор
    Е възможно само изтребител влети в рояк от дронове. Да гониш изтребител с рояк масови евтини дронове е даже нелепо като твърдение. Изтребителя има минимална възможна скорост на полет която е толкова по висока от тази на масовите дронове, че самите те не са лесна цел за саваляне защото са толкова бавни, че няма време за поразяване освен от мого далече със скъпа прецизна ракета

    21:35 12.08.2026

  • 10 Само Мунчо не признава ВСУ

    0 0 Отговор
    Ама ние го отнасяме.

    21:47 12.08.2026

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