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Ще обяви ли Москва мобилизация
  Тема: Украйна

Ще обяви ли Москва мобилизация

11 Август, 2026 19:23 1 645 60

  • украйна-
  • русия-
  • война

Нова мобилизация в Русия може да се проведе тайно, а мащабът ѝ може да достигне милион души

Ще обяви ли Москва мобилизация - 1
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последните дни руското ръководство все по-често заявява готовността си да ускори окупацията на Украйна и наличието на достатъчно ресурси за това, както и липсата на необходимост от провеждане на пореден етап на мобилизация в страната. Подобни твърдения все още звучат неубедително и предизвикват скептични оценки от международни експерти, тъй като противоречат на реалните стъпки, предприети за подготовка за нова вълна на мобилизация в Русия, а реалното състояние на линията на контакт показва невъзможността руската армия да постигне дори минимални успехи без привличане на мащабни кадрови подкрепления. Укриването на този факт от руските власти и изчаквателната тактика по отношение на обявяването на мобилизация се обясняват с желанието да се минимизират вътрешнополитическите рискове преди гласуването на изборите за Държавната дума на Руската федерация. Мобилизацията носи риск от обществено недоволство и протести за руското ръководство. Кремъл също се опитва да избегне директното признаване на недостига на войници по договор, за да не подкопава собствената си реторика за „контролирана ситуация“ и „няма нужда от мобилизация“.

Въпреки официалните изявления на представители на Кремъл за липсата на необходимост от мобилизация, на фона на намаляване на набирането на войници по договор и кадрови проблеми в армията, руските власти все по-активно обсъждат възможността за нова вълна на мобилизация след изборите за Държавна дума на 21 септември 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на логиката на Путин, отбеляза, че „руският президент подготвя нова вълна на мобилизация, по време на която се стреми да привлече около 500 хиляди души. Обявяването на мобилизация може да се състои в рамките на няколко седмици. Основната цел на Кремъл е не само да засили войските във войната срещу Украйна, но и да сплаши европейските държави-членки на НАТО с риска от ескалация на конфликта. В същото време руснаците не трябва да чакат официален указ за мобилизация, защото Путин ще заблуди народа си.“ „Масовата мобилизация на руснаците ще се проведе без обявяването ѝ. Мъжете ще бъдат примамени във войната със съмнителни договори, обещания за сигурни позиции в тила. След това обаче те веднага ще бъдат изпратени на „месни щурми“. За да се избегне масово бягство от страната на потенциални наборници, Руската федерация планира напълно да блокира заминаването в чужбина на руснаци в призивна възраст.“

Публични изявления на представители на руското ръководство за липсата на необходимост от мобилизация са умишлена дезинформация на руското общество, предназначена да скрие реалния мащаб на загубите и да успокои собственото население. В частност, изявлението на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Д. Медведев за липсата на мобилизационни планове и уж високия темп на набиране на войници по договор (според него около 200 хиляди души са подписали договори през първите 6 месеца на 2026 г.) не съответства на реалността и противоречи на логиката и е насочено към създаване на илюзията за контрол от страна на руските власти над ситуацията. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, руските войски са загубили 42 860 души убити и ранени през юли 2026 г. Това е най-високата месечна цифра за цялата война, което показва постоянно увеличение на руските загуби от февруари 2026 г., когато те бяха оценени на 26 090 души. В резултат на това нуждите на руската армия поне да поддържа броя на военнослужещите, участващи в агресията срещу Украйна, на сегашното ниво, са от 300 до 500 хиляди.

В този контекст, до средата на тази година, възможностите на руското ръководство да възстанови боеспособността на военните си части бяха значително ограничени: финансовите стимули за потенциалните новобранци окончателно се бяха изчерпали, което показваше границите на икономическата привлекателност на войната за цивилното население. През пролетта на 2026 г. потокът от желаещи да подпишат договор с руското Министерство на отбраната намаля с около една трета в сравнение със същия период на 2025 г. Дори в Москва, където плащанията за подписване на договор достигнаха рекордни суми, показателите за привличане на доброволци през пролетта на 2026 г. спаднаха значително. В частност, ако през април договор са подписали 1708 души, то през май - 1378, което е с почти хиляда души по-малко, отколкото през 2025 г., през юни тенденцията на спад продължи. Според оценки на немския изследовател Янис Клуге, през първото тримесечие на 2026 г. среднодневният набор на войници по договор в Русия е бил около 800 души, което е с 20% по-ниско от данните от миналата година и е най-лошият резултат през последните три години. Общо са регистрирани 71 216 нови договора, което потвърждава спада в сравнение с предишни периоди. Според изследователя, проблемите на Кремъл с набирането на войници по договор се доказват от увеличението на средния регионален бонус за подписване на договор и „огромния натиск върху набирането на персонал в някои региони“.

В социалните мрежи се появиха множество примери за насилствени акции и извънсъдебни задържания на руски граждани в регионите с цел насилственото им изпращане на фронта. По-специално, подобни случаи са регистрирани в Пензенска, Амурска, Уляновска, Ярославска област, Татарстан и Удмуртия, както и в Ростов на Дон, Калуга, Воронеж, Архангелск. Набезите на правоохранителните органи на обществени места и в транспорта в различни части на страната станаха систематични, което демонстрира дълбока пропаст между твърденията за „липса на мобилизация“ и реалните действия на руските власти. Нарастващата вълна от точкови акции и насилствени задържания на потенциални новобранци разкрива неспособността на руските генерали да компенсират загубите на фронта изключително за сметка на доброволци.

Трябва да се отбележи, че новата мобилизация в Руската федерация ще създаде голяма, но изключително пасивна маса от хора, които няма да могат да водят съвременна високотехнологична война. Опитите за запълване на пропуските в човешката сила с хора без подходяща мотивация само намаляват качеството на войските, което на бойното поле води до увеличаване на броя на случаите на предаване, дезертьорство и саботиране на заповеди. Според вътрешна руска военна статистика нивото на дезертьорство сред военнослужещите от регионите на Северен Кавказ е надхвърлило 70%. Фиксирано е, че останалият личен състав от този брой често прибягва до умишлено самонанасяне на телесни повреди (самонанесени огнестрелни рани и осакатявания), за да избегне участие в бойни операции, което създава остър локален недостиг на човешка сила в руската армия.

В момента се провежда скрита подготовка за мобилизация, която е съпроводена, по-специално, със затварянето на контролно-пропускателни пунктове на границата с Финландия, Естония и Латвия. В много региони на Русия на мъжете вече масово се изпращат електронни известия за „уточняване на данните им“, след което автоматично им се блокира правото да напускат страната и се ограничават основните им граждански права, като продажба на имущество или шофиране на автомобил. В същото време руските власти предприемат мерки за подготовка на мобилизационната инфраструктура, проверка на готовността на военните комисариати, подобряване на системата за военно счетоводство, разширяване на подготовката на мобилизационния резерв.

При тези обстоятелства, освен мобилизирането на собствените си граждани, Москва включва до 50 хиляди военнослужещи от Северна Корея във войната в Украйна. Путин се нуждае от всичко това, за да демонстрира поне някаква „победа“ на фронта, както и психологически натиск върху Запада с цел намаляване на военната подкрепа за Киев поради страх от Трета световна война.

Трябва да се очаква, че нова вълна на мобилизация в Русия ще разшири спектъра от хибридни заплахи по границите на ЕС. Опитвайки се да избегнат изпращането си на фронта, стотици хиляди руснаци, следвайки примера от 2022 г., ще търсят начини да избягат в Европа през трети страни, което ще създаде допълнителна тежест върху миграционните системи на европейските държави. Подобна мобилизация ще увеличи тежестта не само върху граничните служби на ЕС, но и върху службите за сигурност, тъй като заедно с потока от бежанци, руските специални служби ще имат удобна възможност да внедрят агенти на влияние, саботьори и провокатори в европейското общество, за да дестабилизират вътрешната ситуация, което ще изисква координация между разузнавателните служби на държавите-членки на ЕС.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТ

    20 25 Отговор
    МО ГилИЗАЦИЯ по то4но

    19:27 11.08.2026

  • 3 факт

    20 26 Отговор
    много мОНГОЛЯК изтрепа великия з еленски

    Коментиран от #26, #36

    19:27 11.08.2026

  • 4 3 март 1918 г. Русия на колене

    18 26 Отговор
    По скоро да обявява капитулация и да се свършва с тази агония на монголята по московската шир.

    Коментиран от #8, #25

    19:28 11.08.2026

  • 5 На всеки километър

    19 14 Отговор
    Бой до пълна победа. Само това заслужават продажниците целунали ботуша на каубойците.

    19:29 11.08.2026

  • 6 Пич

    28 15 Отговор
    Па що?!
    Москва си дере укрофашистите и без мобилизация!!!

    Коментиран от #18

    19:29 11.08.2026

  • 7 след изборите

    15 17 Отговор
    Залавяне на доброволци за фронта е известен чекистки трик, но това си е за сметка на руското общество.

    19:30 11.08.2026

  • 8 Умен си по цялата глава.

    22 10 Отговор

    До коментар #4 от "3 март 1918 г. Русия на колене":

    Ех ако знаеш какво е да си ограничен в границите на Нова телевизия, щеше да се отвратиш от себе си.

    19:31 11.08.2026

  • 9 7676

    11 5 Отговор
    Това не ли за раздел вицове?

    Коментиран от #10

    19:32 11.08.2026

  • 10 Пенчо

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "7676":

    Не за хумор сатира и забава е!

    19:33 11.08.2026

  • 11 Тя Москва

    24 8 Отговор
    Всеки месец прави мобилизация, според ДойчеВеле и Зеленски... Всеки път мобилизира по 2млн войска. А Путин още не знае...

    19:35 11.08.2026

  • 12 Клети, нещастни копейки 🤪

    14 17 Отговор
    И да обяви с какво ще ги облече и оборудва ?
    Нашите копейки ли ще пращат помощи ? Че те скъсаните си галоши няма да им пратят, като ги знам какви да прошляци!

    19:37 11.08.2026

  • 13 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    14 20 Отговор
    Копееек, ще помогнете ли на Пуся да удължи излагацийката на "вторая" 🤣🤣🤣

    19:38 11.08.2026

  • 14 Аре а не се будалкаме

    17 8 Отговор
    Узкоглазите фашаги загубиха позорно войната!
    А старуха педофил стана за посмешище на цел Свет!
    Ааааахахаха

    19:39 11.08.2026

  • 15 Аз съм веган

    10 10 Отговор
    Няма достатъчно чебурашки.

    19:39 11.08.2026

  • 16 Ще обяви

    9 6 Отговор
    В провинцията. По-далече от Кремъл.

    19:40 11.08.2026

  • 17 Млад русораст

    10 4 Отговор
    Другари русорасти ще се бием или ще бягаме?

    19:48 11.08.2026

  • 18 Пак ли ти пуснаха нета в Карлуково?

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ще ги накажем.

    Коментиран от #22

    19:49 11.08.2026

  • 19 pyzcлямисти

    5 4 Отговор
    к могилизацию шагом фарш!

    19:50 11.08.2026

  • 20 Обикновен човек

    11 10 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    19:52 11.08.2026

  • 21 Ами

    7 3 Отговор
    Започнете го най на края :)
    Два пъти в годината през пролетта и
    през есента Русия обявява мобилизация.
    Но мобилизираните не отиват на фронта.

    19:59 11.08.2026

  • 22 Хайде

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пак ли ти пуснаха нета в Карлуково?":

    Накажи меее
    Хайде
    Поязди мееее
    Некаа ме боли...

    20:05 11.08.2026

  • 23 Голям

    7 5 Отговор
    Естествено че ще обяви... дори и да останат само жените и децата и тях ще включат в мобилизацията, щото иначе путин го пиши умрял от страх, нещастника смотан.

    20:11 11.08.2026

  • 24 Артилерист

    9 7 Отговор
    Колкото по-дълги съчинения творят наши и западни пропагандатори, толкова повече изпадат в пълна недостатъчност на обективност. Още през 2022г Буданов оповести "новината", че Русия е пред критична липса на ракети-наличността им била спаднала на "фаталните" 13%. Тази пропагандна лъжа се поде от западната коалиция на войната срещу Русия и се лееха нескончаеми дитирамби как Русия до месец-два ще свърши с ракетите. След като тази лъжа изветря и прокисна се появи твърдението, че Русия е свършила с чиповете и хем приключва с ракетите, хем няма решаващи структурни компоненти за производство на нови. После се появи хиперболизацията на укродроновете. Твърдеше се, че руснаците са се заврели в пръста на окопите, щото цялото небе гъмжи от дебнещи укродронове. После Путин "умира" многократно. И тн. Истината е, че Русия преизпълнява плановете за производство на ракети. Сега руските ракетчици изстрелват почти залпово по 40 и повече ракети на вечер или през вечер. Тенденцията е руснаците да стигнат до 200 ракети в масираните удари. Това значи, че Русия има не само ракети, но и голям брой пускови установки за мощни едновременни групови удари или отлична организация за претоварване на ракети от транспортните машини на стартовите агрегати, щото да извършва удари в пределно кратки срокове при подавена ПВО система на противника...

    Коментиран от #31, #35, #58

    20:11 11.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Затова ежемесечно Украйна получава над 500 тела на загинали украински военни, а Русия 25 на загинали руски

    Коментиран от #33, #53

    20:13 11.08.2026

  • 27 Пи4ките на Мадяр

    3 5 Отговор
    ПРОМОЦИЯ!!! За сто гривни правим стере0Минети!?

    Коментиран от #57

    20:13 11.08.2026

  • 28 дядото

    6 2 Отговор
    нагли хора.това си е работа на русия и москва.нас какво ни влиза в работата.

    20:13 11.08.2026

  • 29 Путин е поръчал ватенки от Китай!

    7 1 Отговор
    В складовете вече няма!

    Коментиран от #34, #45

    20:17 11.08.2026

  • 30 Диванен стратег

    2 3 Отговор
    ,,Бог е на страната на големите батальони“

    20:18 11.08.2026

  • 31 Така е

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    Една петилетка превземаме крепоста Мала Токмачка.
    Засили се някъде от високо и гледай да няма свидетели.

    Коментиран от #37, #40

    20:18 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Да не си трол

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Случайно?

    20:20 11.08.2026

  • 34 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е поръчал ватенки от Китай!":

    😁😁😁😁😁😁😁

    20:22 11.08.2026

  • 35 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    Остави пропагандата, на нея това и е работата.
    Проблемът е че никой на запад не се замисля какво ще прави Русия
    която ще произвежда по 200 ракети на ден след края на конфликта.

    20:23 11.08.2026

  • 36 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "факт":

    Господ ти е Тангра..Монголско куче бе монголоиден татар.
    Руснаците с воряги..викинги

    Коментиран от #38

    20:25 11.08.2026

  • 37 Обективността

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    не зависи наличието на отделни субекти. Тя просто е налична и се появява независимо с колко дебела пропагандна пяна е заливана.

    20:26 11.08.2026

  • 38 Хамак сила

    5 5 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ХаХа":

    Руснаците са азиатски цигани.

    Коментиран от #39

    20:27 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Така е":

    Петилетката за четери години.
    Загинали милион и половина окраинци и един милион в неизвестност.
    За следващата петилетка няма окраинци.
    Така, че стягай мешката :)

    Коментиран от #46

    20:30 11.08.2026

  • 41 Павел Пенев

    2 5 Отговор
    Ако Украйна обяви капитулация, мобилизация в Русия няма да е нужна.

    Коментиран от #42

    20:31 11.08.2026

  • 42 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Павел Пенев":

    Мобилизацията в Русия няма нищо общо с окраина.
    Всяка година Русия си прави по две мобилизации.
    Едно време когато и ние имахме държава и при нас беше така.

    Коментиран от #44

    20:34 11.08.2026

  • 43 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Ще падне пак яко млатене вата!

    20:50 11.08.2026

  • 44 Оди у Русиа

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Да видиш що е държава и мобилизация.На вторият ден си в окопите на Донбас,на третият ден Мадяр ти отнася празната тиква.

    20:53 11.08.2026

  • 45 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Путин е поръчал ватенки от Китай!":

    А найлонови чували за блатарите?

    20:55 11.08.2026

  • 46 Пак аз

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    21:00 11.08.2026

  • 47 Няма край

    7 1 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Кремъл не гори от желание да въоръжи руснаците, защото не е много сигурен накъде ще тръгнат.

    Коментиран от #56

    21:00 11.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Статистик

    4 2 Отговор
    За месец юли са ликвидирани 42 000 руски войници.Убити или тежко ранени.
    Толкоз.
    Кремълското джудже ще се бие до предпоследният руснак.
    Слава.

    Коментиран от #54

    21:06 11.08.2026

  • 50 не може да бъде

    1 2 Отговор
    Дългото писане с йезуитски формулировки и извращения може да заблуди някои в Европа но в Русия- никого -според мен!2Разбира се няма и нужда за Путин да обявява каквато и да е мобилизация и той няма да обяви !?Но има индикации от Европа че това може да се наложи някой ден -по причини съвсем различни от написано в статията !?Имам пред въпроса който журналистът и редактор от FAZ Михаел Мартенс задава на Зеленски на пресконференцията заедно с Вучич в Сърбия - "какво можем да направим ние европейците за да помогнем да бъдат убивани повече руснаци ...разбира се и повече руски войници !?"Оригиналния текст на въпроса е наличен в много издания и може да се намери...считам че съм написал правилно превода -това е важно!?Значи този Мартенс си позволява да говори от името на европейците -не от свое име не от името на германците а от името на европейците!!? И кой е човекът който задава такъв въпрос -внук на Ханс-Херман Мартенс високопоставен член на НСДАП и на щурмовите отряди назначен за прокурор през 1936 г с личния подпис на Хитлер член на генералния щаб на Вермахта като един от хората отговорни за преследване на инакомислещите и дезертьорите !?Но това не би имало голямо значение ако внукът му журналистът Мартенс не казва че дядо му е оказал голямо влияние в/у него !?Другото което заслужава внимание е скандалът в ЮНЕСКО предизвикан от външния м-р на Украйна Сибига-той се възмущава че в една декларация на ЮНЕСКО -призив да се щадят д

    Коментиран от #52

    21:07 11.08.2026

  • 51 не може да бъде -продължение

    1 2 Отговор
    Другото което заслужава внимание е скандалът в ЮНЕСКО предизвикан от външния м-р на Украйна Сибига-той се възмущава че в една декларация на ЮНЕСКО -призив да се щадят децата и др.неща са включени и руските деца !?И когато журналистите го питат недоумяващо защо говори така -той отвръща -Това са деца на агресора!?Считам че това изказване на сибига пряко кореспондира с едно друго изказване -на Марта Гьобелс преди да даде отрова на собствените си деца !?тези които са останали в Имперската канцелария -най-различни хора със сълзи на очи я молят да не го прави -все пак някои от децата са съвсем малки / общо 6 деца /и я убеждават че победителите ще бъдат хуманни към децата!? Каква хуманност .казва Магда Гьобелс -та това са деца на Гьобелс !?..и им дава цианкалия!?Това е националсоциалистическото това е бандеровското мислене -децата на противника не са деца!?..Това е крайният израз на пещерната омраза с която са захранени и Мертенс и Мерц и Бербок и фон дер Лайен и други потомци на нацистите- и техни съмишленици --които сега говорят от името на Европа !?Страхувам се че наистина може да има мобилизация -но тя няма да е само при руснаците!?Мога да кажа още неща -но оставям всички да си мислят по въпроса!

    21:09 11.08.2026

  • 52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "не може да бъде":

    Мобилизацията ще е скрита, бункерния плъх знае, че ще бъде изнесен от мазето в килим, ако я обяви по первай❗

    21:11 11.08.2026

  • 53 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Руската пропаганда има за цел само глупакаю

    21:12 11.08.2026

  • 54 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Статистик":

    Така е, от втарая остана само леш и скрап, трябва месо за окопите!

    21:13 11.08.2026

  • 55 У0400 Ямбол е градът

    2 2 Отговор
    Няма да има мобилизация. Русия е спечелила всичко.

    21:16 11.08.2026

  • 56 Велчов

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Няма край":

    Като през втората световна и сега на двама войника дават по една пушка. Защото пак украдаха парите.

    21:18 11.08.2026

  • 57 питух

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пи4ките на Мадяр":

    с копейки стаа?

    21:51 11.08.2026

  • 58 Аа майкуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    😂😂😂😂😂😂😂

    21:51 11.08.2026

  • 59 Дзверцов

    1 3 Отговор
    Много майки на запад от Кийв повече няма да видят синовете си. Мърцина са
    За руския чук.

    22:14 11.08.2026

  • 60 Иван

    0 1 Отговор
    Интересно в Българияе пълно и с руснаци и с украинци особено по курортните градове, но никой от тях не се бият или воюват както във конфликта. Явно тук друго мислят

    23:01 11.08.2026