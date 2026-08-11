Ще обяви ли Москва мобилизация

През последните дни руското ръководство все по-често заявява готовността си да ускори окупацията на Украйна и наличието на достатъчно ресурси за това, както и липсата на необходимост от провеждане на пореден етап на мобилизация в страната. Подобни твърдения все още звучат неубедително и предизвикват скептични оценки от международни експерти, тъй като противоречат на реалните стъпки, предприети за подготовка за нова вълна на мобилизация в Русия, а реалното състояние на линията на контакт показва невъзможността руската армия да постигне дори минимални успехи без привличане на мащабни кадрови подкрепления. Укриването на този факт от руските власти и изчаквателната тактика по отношение на обявяването на мобилизация се обясняват с желанието да се минимизират вътрешнополитическите рискове преди гласуването на изборите за Държавната дума на Руската федерация. Мобилизацията носи риск от обществено недоволство и протести за руското ръководство. Кремъл също се опитва да избегне директното признаване на недостига на войници по договор, за да не подкопава собствената си реторика за „контролирана ситуация“ и „няма нужда от мобилизация“.
Въпреки официалните изявления на представители на Кремъл за липсата на необходимост от мобилизация, на фона на намаляване на набирането на войници по договор и кадрови проблеми в армията, руските власти все по-активно обсъждат възможността за нова вълна на мобилизация след изборите за Държавна дума на 21 септември 2026 г.
Украинският президент Володимир Зеленски, позовавайки се на логиката на Путин, отбеляза, че „руският президент подготвя нова вълна на мобилизация, по време на която се стреми да привлече около 500 хиляди души. Обявяването на мобилизация може да се състои в рамките на няколко седмици. Основната цел на Кремъл е не само да засили войските във войната срещу Украйна, но и да сплаши европейските държави-членки на НАТО с риска от ескалация на конфликта. В същото време руснаците не трябва да чакат официален указ за мобилизация, защото Путин ще заблуди народа си.“ „Масовата мобилизация на руснаците ще се проведе без обявяването ѝ. Мъжете ще бъдат примамени във войната със съмнителни договори, обещания за сигурни позиции в тила. След това обаче те веднага ще бъдат изпратени на „месни щурми“. За да се избегне масово бягство от страната на потенциални наборници, Руската федерация планира напълно да блокира заминаването в чужбина на руснаци в призивна възраст.“
Публични изявления на представители на руското ръководство за липсата на необходимост от мобилизация са умишлена дезинформация на руското общество, предназначена да скрие реалния мащаб на загубите и да успокои собственото население. В частност, изявлението на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация Д. Медведев за липсата на мобилизационни планове и уж високия темп на набиране на войници по договор (според него около 200 хиляди души са подписали договори през първите 6 месеца на 2026 г.) не съответства на реалността и противоречи на логиката и е насочено към създаване на илюзията за контрол от страна на руските власти над ситуацията. Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, руските войски са загубили 42 860 души убити и ранени през юли 2026 г. Това е най-високата месечна цифра за цялата война, което показва постоянно увеличение на руските загуби от февруари 2026 г., когато те бяха оценени на 26 090 души. В резултат на това нуждите на руската армия поне да поддържа броя на военнослужещите, участващи в агресията срещу Украйна, на сегашното ниво, са от 300 до 500 хиляди.
В този контекст, до средата на тази година, възможностите на руското ръководство да възстанови боеспособността на военните си части бяха значително ограничени: финансовите стимули за потенциалните новобранци окончателно се бяха изчерпали, което показваше границите на икономическата привлекателност на войната за цивилното население. През пролетта на 2026 г. потокът от желаещи да подпишат договор с руското Министерство на отбраната намаля с около една трета в сравнение със същия период на 2025 г. Дори в Москва, където плащанията за подписване на договор достигнаха рекордни суми, показателите за привличане на доброволци през пролетта на 2026 г. спаднаха значително. В частност, ако през април договор са подписали 1708 души, то през май - 1378, което е с почти хиляда души по-малко, отколкото през 2025 г., през юни тенденцията на спад продължи. Според оценки на немския изследовател Янис Клуге, през първото тримесечие на 2026 г. среднодневният набор на войници по договор в Русия е бил около 800 души, което е с 20% по-ниско от данните от миналата година и е най-лошият резултат през последните три години. Общо са регистрирани 71 216 нови договора, което потвърждава спада в сравнение с предишни периоди. Според изследователя, проблемите на Кремъл с набирането на войници по договор се доказват от увеличението на средния регионален бонус за подписване на договор и „огромния натиск върху набирането на персонал в някои региони“.
В социалните мрежи се появиха множество примери за насилствени акции и извънсъдебни задържания на руски граждани в регионите с цел насилственото им изпращане на фронта. По-специално, подобни случаи са регистрирани в Пензенска, Амурска, Уляновска, Ярославска област, Татарстан и Удмуртия, както и в Ростов на Дон, Калуга, Воронеж, Архангелск. Набезите на правоохранителните органи на обществени места и в транспорта в различни части на страната станаха систематични, което демонстрира дълбока пропаст между твърденията за „липса на мобилизация“ и реалните действия на руските власти. Нарастващата вълна от точкови акции и насилствени задържания на потенциални новобранци разкрива неспособността на руските генерали да компенсират загубите на фронта изключително за сметка на доброволци.
Трябва да се отбележи, че новата мобилизация в Руската федерация ще създаде голяма, но изключително пасивна маса от хора, които няма да могат да водят съвременна високотехнологична война. Опитите за запълване на пропуските в човешката сила с хора без подходяща мотивация само намаляват качеството на войските, което на бойното поле води до увеличаване на броя на случаите на предаване, дезертьорство и саботиране на заповеди. Според вътрешна руска военна статистика нивото на дезертьорство сред военнослужещите от регионите на Северен Кавказ е надхвърлило 70%. Фиксирано е, че останалият личен състав от този брой често прибягва до умишлено самонанасяне на телесни повреди (самонанесени огнестрелни рани и осакатявания), за да избегне участие в бойни операции, което създава остър локален недостиг на човешка сила в руската армия.
В момента се провежда скрита подготовка за мобилизация, която е съпроводена, по-специално, със затварянето на контролно-пропускателни пунктове на границата с Финландия, Естония и Латвия. В много региони на Русия на мъжете вече масово се изпращат електронни известия за „уточняване на данните им“, след което автоматично им се блокира правото да напускат страната и се ограничават основните им граждански права, като продажба на имущество или шофиране на автомобил. В същото време руските власти предприемат мерки за подготовка на мобилизационната инфраструктура, проверка на готовността на военните комисариати, подобряване на системата за военно счетоводство, разширяване на подготовката на мобилизационния резерв.
При тези обстоятелства, освен мобилизирането на собствените си граждани, Москва включва до 50 хиляди военнослужещи от Северна Корея във войната в Украйна. Путин се нуждае от всичко това, за да демонстрира поне някаква „победа“ на фронта, както и психологически натиск върху Запада с цел намаляване на военната подкрепа за Киев поради страх от Трета световна война.
Трябва да се очаква, че нова вълна на мобилизация в Русия ще разшири спектъра от хибридни заплахи по границите на ЕС. Опитвайки се да избегнат изпращането си на фронта, стотици хиляди руснаци, следвайки примера от 2022 г., ще търсят начини да избягат в Европа през трети страни, което ще създаде допълнителна тежест върху миграционните системи на европейските държави. Подобна мобилизация ще увеличи тежестта не само върху граничните служби на ЕС, но и върху службите за сигурност, тъй като заедно с потока от бежанци, руските специални служби ще имат удобна възможност да внедрят агенти на влияние, саботьори и провокатори в европейското общество, за да дестабилизират вътрешната ситуация, което ще изисква координация между разузнавателните служби на държавите-членки на ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ФАКТ
19:27 11.08.2026
3 факт
Коментиран от #26, #36
19:27 11.08.2026
4 3 март 1918 г. Русия на колене
Коментиран от #8, #25
19:28 11.08.2026
5 На всеки километър
19:29 11.08.2026
6 Пич
Москва си дере укрофашистите и без мобилизация!!!
Коментиран от #18
19:29 11.08.2026
7 след изборите
19:30 11.08.2026
8 Умен си по цялата глава.
До коментар #4 от "3 март 1918 г. Русия на колене":Ех ако знаеш какво е да си ограничен в границите на Нова телевизия, щеше да се отвратиш от себе си.
19:31 11.08.2026
9 7676
Коментиран от #10
19:32 11.08.2026
10 Пенчо
До коментар #9 от "7676":Не за хумор сатира и забава е!
19:33 11.08.2026
11 Тя Москва
19:35 11.08.2026
12 Клети, нещастни копейки 🤪
Нашите копейки ли ще пращат помощи ? Че те скъсаните си галоши няма да им пратят, като ги знам какви да прошляци!
19:37 11.08.2026
13 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
19:38 11.08.2026
14 Аре а не се будалкаме
А старуха педофил стана за посмешище на цел Свет!
Ааааахахаха
19:39 11.08.2026
15 Аз съм веган
19:39 11.08.2026
16 Ще обяви
19:40 11.08.2026
17 Млад русораст
19:48 11.08.2026
18 Пак ли ти пуснаха нета в Карлуково?
До коментар #6 от "Пич":Ще ги накажем.
Коментиран от #22
19:49 11.08.2026
19 pyzcлямисти
19:50 11.08.2026
20 Обикновен човек
19:52 11.08.2026
21 Ами
Два пъти в годината през пролетта и
през есента Русия обявява мобилизация.
Но мобилизираните не отиват на фронта.
19:59 11.08.2026
22 Хайде
До коментар #18 от "Пак ли ти пуснаха нета в Карлуково?":Накажи меее
Хайде
Поязди мееее
Некаа ме боли...
20:05 11.08.2026
23 Голям
20:11 11.08.2026
24 Артилерист
Коментиран от #31, #35, #58
20:11 11.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мишел
До коментар #3 от "факт":Затова ежемесечно Украйна получава над 500 тела на загинали украински военни, а Русия 25 на загинали руски
Коментиран от #33, #53
20:13 11.08.2026
27 Пи4ките на Мадяр
Коментиран от #57
20:13 11.08.2026
28 дядото
20:13 11.08.2026
29 Путин е поръчал ватенки от Китай!
Коментиран от #34, #45
20:17 11.08.2026
30 Диванен стратег
20:18 11.08.2026
31 Така е
До коментар #24 от "Артилерист":Една петилетка превземаме крепоста Мала Токмачка.
Засили се някъде от високо и гледай да няма свидетели.
Коментиран от #37, #40
20:18 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Да не си трол
До коментар #26 от "Мишел":Случайно?
20:20 11.08.2026
34 Гресирана ватенка
До коментар #29 от "Путин е поръчал ватенки от Китай!":😁😁😁😁😁😁😁
20:22 11.08.2026
35 Ами
До коментар #24 от "Артилерист":Остави пропагандата, на нея това и е работата.
Проблемът е че никой на запад не се замисля какво ще прави Русия
която ще произвежда по 200 ракети на ден след края на конфликта.
20:23 11.08.2026
36 Ха ХаХа
До коментар #3 от "факт":Господ ти е Тангра..Монголско куче бе монголоиден татар.
Руснаците с воряги..викинги
Коментиран от #38
20:25 11.08.2026
37 Обективността
До коментар #31 от "Така е":не зависи наличието на отделни субекти. Тя просто е налична и се появява независимо с колко дебела пропагандна пяна е заливана.
20:26 11.08.2026
38 Хамак сила
До коментар #36 от "Ха ХаХа":Руснаците са азиатски цигани.
Коментиран от #39
20:27 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ами
До коментар #31 от "Така е":Петилетката за четери години.
Загинали милион и половина окраинци и един милион в неизвестност.
За следващата петилетка няма окраинци.
Така, че стягай мешката :)
Коментиран от #46
20:30 11.08.2026
41 Павел Пенев
Коментиран от #42
20:31 11.08.2026
42 Ами
До коментар #41 от "Павел Пенев":Мобилизацията в Русия няма нищо общо с окраина.
Всяка година Русия си прави по две мобилизации.
Едно време когато и ние имахме държава и при нас беше така.
Коментиран от #44
20:34 11.08.2026
43 Последния Софиянец
20:50 11.08.2026
44 Оди у Русиа
До коментар #42 от "Ами":Да видиш що е държава и мобилизация.На вторият ден си в окопите на Донбас,на третият ден Мадяр ти отнася празната тиква.
20:53 11.08.2026
45 Механик
До коментар #29 от "Путин е поръчал ватенки от Китай!":А найлонови чували за блатарите?
20:55 11.08.2026
46 Пак аз
До коментар #40 от "Ами":Да не си бит с мотика по главата като малък?
21:00 11.08.2026
47 Няма край
Кремъл не гори от желание да въоръжи руснаците, защото не е много сигурен накъде ще тръгнат.
Коментиран от #56
21:00 11.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Статистик
Толкоз.
Кремълското джудже ще се бие до предпоследният руснак.
Слава.
Коментиран от #54
21:06 11.08.2026
50 не може да бъде
Коментиран от #52
21:07 11.08.2026
51 не може да бъде -продължение
21:09 11.08.2026
52 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #50 от "не може да бъде":Мобилизацията ще е скрита, бункерния плъх знае, че ще бъде изнесен от мазето в килим, ако я обяви по первай❗
21:11 11.08.2026
53 Така е
До коментар #26 от "Мишел":Руската пропаганда има за цел само глупакаю
21:12 11.08.2026
54 Атина Палада
До коментар #49 от "Статистик":Така е, от втарая остана само леш и скрап, трябва месо за окопите!
21:13 11.08.2026
55 У0400 Ямбол е градът
21:16 11.08.2026
56 Велчов
До коментар #47 от "Няма край":Като през втората световна и сега на двама войника дават по една пушка. Защото пак украдаха парите.
21:18 11.08.2026
57 питух
До коментар #27 от "Пи4ките на Мадяр":с копейки стаа?
21:51 11.08.2026
58 Аа майкуууу
До коментар #24 от "Артилерист":😂😂😂😂😂😂😂
21:51 11.08.2026
59 Дзверцов
За руския чук.
22:14 11.08.2026
60 Иван
23:01 11.08.2026