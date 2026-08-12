Зеленски заяви, че Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот

Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Разработени от Украйна дронове атакуват отново и отново руски кораби в Черно море, включително бойни кораби и петролни танкери. Безпилотният флот на Украйна успя да ограничи движенията на руския Черноморски флот, който някога имаше господстваща роля в Черно море, отбелязва АП.
Представители на украинските власти обаче казват, че руският президент Владимир Путин е решен да продължи войната, въпреки че руските сили напредват на бойното поле бавно и на висока цена.
Путин планира "допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината", заяви снощи Зеленски в социалните мрежи, като се позова на информация на украинските разузнавателни служби.
Украинските военни "осъществиха уникална операция срещу морската база в Новоросийск - последния голям бастион на руския флот в Черно море", каза днес Зеленски в социалните мрежи.
При атаката са поразени системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура в град Новоросийск, който се намира в руския Краснодарски край.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Актьорството
Коментиран от #21
14:34 12.08.2026
2 Уникален
14:35 12.08.2026
3 Зеления ще остане без материал
Коментиран от #10, #29, #92
14:36 12.08.2026
4 Кривоверен алкаш
14:36 12.08.2026
5 Мира ботокса мисирката от новаТВ
14:36 12.08.2026
6 Бангаранга
Коментиран от #95
14:37 12.08.2026
7 pyzcлямил педроханец
Коментиран от #17, #18, #25
14:37 12.08.2026
8 горски
14:38 12.08.2026
9 Дън Бай
14:39 12.08.2026
10 Пламен
До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":Важното е Кремъл да не остане без ,,бело".
В рузкото посолство в Аржентина конфискужаха 400 кила , готово за транспорт към Родината.
14:39 12.08.2026
11 няма край
Коментиран от #22, #23
14:42 12.08.2026
12 Трол
Коментиран от #74
14:43 12.08.2026
13 Украйна удиви целия свят
14:44 12.08.2026
14 Капитан Америка
14:45 12.08.2026
15 Бат Петьо Парчето
14:45 12.08.2026
16 Ванга
Коментиран от #30
14:45 12.08.2026
17 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ
До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":Където трябва, но маскиран като подводен крейцер или по народному - подводница..
Коментиран от #75
14:46 12.08.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":А укрофлота, Целия, къде е? Озад? Хахаахх
14:46 12.08.2026
19 Бой,бой,бой!
Бой!
14:47 12.08.2026
20 осраински
14:48 12.08.2026
21 Антирашист 2679
До коментар #1 от "Актьорството":Да не искаш отново руски модел в България ?
Коментиран от #26
14:49 12.08.2026
22 До края
До коментар #11 от "няма край":Ти го нахендриха руснаците
14:49 12.08.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "няма край":А украинската радост от:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
8 няма яйца в Русия
9 няма Интернет
10 няма бензин
11 " Уайлдбериз " спря работа
Хахахахах
Е ВЕЧНАААААА, УУУУУ, ХАХАХХ
Коментиран от #31, #63
14:49 12.08.2026
24 Пламен
Контролираната пратка: Аржентинските власти заменят истинския кокаин с брашно и поставят GPS проследяващи устройства в куфарите.
Пренасянето: Пратките с брашно изчакват цяла година, преди да бъдат транспортирани за Москва през 2017 г. с руски правителствен самолет. "
Е , кой е наркомана ? :)
Коментиран от #28
14:49 12.08.2026
25 Хахи
До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":На майка ти у кюлотите,мин дьо
14:50 12.08.2026
26 Точно руски модел искаме
До коментар #21 от "Антирашист 2679":Петоразряден розоф помиярино
Коментиран от #45, #51
14:50 12.08.2026
27 Смех с ватенки
Коментиран от #35
14:50 12.08.2026
28 Групости
До коментар #24 от "Пламен":На търкалета
Коментиран от #36
14:51 12.08.2026
29 Антирашист 2680
До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #34, #37
14:51 12.08.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #16 от "Ванга":Да, "ке падне върху украйна и украйна НЯМА да я Има, ке умре от тежеста на Русия. А после Русия ке падне и върху други".
Хахаахх
14:52 12.08.2026
31 случайно ли
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Случайно ли пропусна Будапещенския меморандум 1994 година когато Русия гарантира териториалната цялост на Украйна и обещава да не я напада?
Коментиран от #39, #42
14:52 12.08.2026
32 ХА ХА ХА
А Русия знае ли ... На колко бели прахчета е бил Зеленски, като е "провеждал" нещо!?
14:52 12.08.2026
33 Янко
14:52 12.08.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #29 от "Антирашист 2680":Като знаеш какво е родина, я кажи Кой и от кого освободи родината Ти 1878г
14:53 12.08.2026
35 Арестович
До коментар #27 от "Смех с ватенки":Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за
1 ден ,Украйна падаше като гнил орех
Коментиран от #50
14:53 12.08.2026
36 Пламен
До коментар #28 от "Групости":Ти имаш Интернет , предполагам. :)
Този скандал доведе до много присъди. Можеш да ми провериш ,,търкалетата". :)
14:53 12.08.2026
37 Зеления ще остане без материал
До коментар #29 от "Антирашист 2680":И персите се защитават и палестинците също и още и още...
За тях нещо
Коментиран от #47
14:54 12.08.2026
38 ПААЦУААНЕЕЕ
14:54 12.08.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "случайно ли":Прочети какао значи меморандум, задължавали с нещо или НЕ.
И кажи, от колко неизгодни договори са из лезли САЩ
Коментиран от #65
14:55 12.08.2026
40 Капитан Америка
14:55 12.08.2026
41 Голяма жега е
Вовата ще успее да освободи и Русия.!
14:55 12.08.2026
42 Глупак
До коментар #31 от "случайно ли":Това е Меморандум, не е договор.
Коментиран от #60
14:56 12.08.2026
43 белоим флаге ШлУХИ смешни
14:56 12.08.2026
44 Ами
Коментиран от #52
14:56 12.08.2026
45 Соломон
До коментар #26 от "Точно руски модел искаме":Ами като го искаш заминавай за Русия или Северна Корея
Коментиран от #79
14:59 12.08.2026
46 Меморандум от английски означава
Записка
Доклад
На вниманието на антирашистите относно Мемурандума от Будапеща 1994 г.
14:59 12.08.2026
47 Предържай се към темата
До коментар #37 от "Зеления ще остане без материал":Иди на статия за Палестина и там пиши , тук темата е нападението от РФ на Украйна.
14:59 12.08.2026
48 розовото пони зеля
14:59 12.08.2026
49 ПААЦУЛ
Коментиран от #62
14:59 12.08.2026
50 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Арестович":Ватенката знае повече от Арестович.
Ха ха ха
15:01 12.08.2026
51 Кънчо
До коментар #26 от "Точно руски модел искаме":Луд ли си ? Или платен?
Коментиран от #55
15:01 12.08.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "Ами":Днес Русия " Позорно " Освободите още 2 села. А украйна гордо Ги напусна, " Со кротце, со благо, со Малко кютек", хахахахх
15:02 12.08.2026
53 провел нашмърканият потник
15:02 12.08.2026
54 млад еврас
Коментиран от #58
15:02 12.08.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #51 от "Кънчо":Къне, подводалапашлиго? Или на суО, хаахах
15:03 12.08.2026
56 удри евраста с лопатЕто
15:03 12.08.2026
57 розовото пони зеля
15:03 12.08.2026
58 Пламен
До коментар #54 от "млад еврас":Копейче , при вас всичко е ,,Ще" .Смешници . :)
15:04 12.08.2026
59 удри евраста с лопатЕто
15:04 12.08.2026
60 Соломон
До коментар #42 от "Глупак":И какво като е меморандум а не договор.За да се подпише са дадени гаранции.При това писмени.Най-известният документ с това име е Будапещенският меморандум от 5 декември 1994 година. С него Украйна, Беларус и Казахстан се отказват от своя ядрен арсенал (трети по големина в света тогава), получен след разпадането на СССР.В замяна Русия, САЩ и Великобритания дават писмени гаранции за тяхната сигурност, териториална цялост и политическа независимост
Коментиран от #66, #71
15:05 12.08.2026
61 розовото пони зеля
15:06 12.08.2026
62 Глупак
До коментар #49 от "ПААЦУЛ":На Ардените немците бяха хванали скапаните западняци в чувал.
Прочети писмата на Рузвелт и Чърчил
до Сталин да напада с цел дърпане на изток на немски дивизии които са ги обкръжили
160000 души при 3 млн.Съветска армия.
Викинги са руснаците бе Льонго тъп
15:06 12.08.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Забравих да добавя за радоста нам украйна, че НЯМА Педриот и че нямат пристанища, щото Това е Голяма радост, хвахаххахах
Коментиран от #69
15:07 12.08.2026
64 последната укра
Коментиран от #72
15:09 12.08.2026
65 Ха ха ха
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Е щом ще нарушават,значи да върнат ядреното оръжие на Украйна , добре си го измислил.
Коментиран от #70
15:09 12.08.2026
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Соломон":Личи, че в Ирак от страх си си из Агал мозъка.Първо се подписва меморандум, а после договорите, само те са с гаранциии.
Отивай в Ирак и си търси изходения мозък, хахахаха
15:09 12.08.2026
67 големи глупости ни пишат
15:09 12.08.2026
68 последната укра
15:10 12.08.2026
69 Пламен
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Наисрина Крим е Руски.
Бензин няма , вода няма... а в Керч по принцип няма канализация .То за какво им е канализация след като няма вода?
Де факто наистина Кримчатка вече заприлича на Руспия.
15:10 12.08.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #65 от "Ха ха ха":Меморандум не е договор, а " Приблизительна договорка"
Ти не кпза СаЩ от колко договора са из лезли, кажи?
Коментиран от #76
15:10 12.08.2026
71 Ха ХаХа
До коментар #60 от "Соломон":Какви гаранции са дадени ?
При меморандум гаранции няма.
Нито Украйна,Казахстан и пр.Съветски републики не са собственици ва ЯО.
Собственик е еднолично СССР чрез Главното управление на ЯО.
След разпада на СССР това е правоприемникът му Русия
Коментиран от #80, #81
15:11 12.08.2026
72 Руска работа
До коментар #64 от "последната укра":Ако продължава така след 50 години може и да е с рамера на България но блатната федерация няма да я има.
15:11 12.08.2026
73 Бит русораст
15:11 12.08.2026
74 прав си така е
До коментар #12 от "Трол":тва да изтребиш над 2 милиона народ си е за поздравление!
15:12 12.08.2026
75 нали затова е СВО
До коментар #17 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":бу умнико нещастен!!
Не е война, е операция!
Коментиран от #78
15:13 12.08.2026
76 Ха ха ха
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да точно така,щом никой няма ангажименти значи Украйна да си върне ядреното оръжие.
15:13 12.08.2026
77 СЛАВА УКРАИНА
15:14 12.08.2026
78 Хаяско гений
До коментар #75 от "нали затова е СВО":Операция с 1,5 милиона жертви. Да ти таковам на операцията.
15:15 12.08.2026
79 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Соломон":След като те изритаме в Сибир, тогава....
Коментиран от #82
15:15 12.08.2026
80 Соломон
До коментар #71 от "Ха ХаХа":И кой ти каза че не са собственици.Това което е достижение на СССР е резултат на работата на всички републики и най вече на Украйна.Ако Украйна не се бе отказала от това което и се полага при разпада на СССР, никой нямаше да може да я барне и със пръстче.А ето ти ги и гаранциите от меморандума.Гаранции: Участниците се задължават да зачитат независимостта и съществуващите граници на Украйна, да се въздържат от заплаха или употреба на сила, както и да търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН, ако Украйна стане жертва на агресия.
Коментиран от #83
15:16 12.08.2026
81 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #71 от "Ха ХаХа":Малко хора знаят че Русия има пълното право да се разпорежда със активи на бивши съвецки републики Русия върна борчовете им до стотинка сега си взема своето Правоприемник на СССР е единствено и само Русия Украйна няма думата
Коментиран от #84
15:16 12.08.2026
82 Соломон
До коментар #79 от "Ха ХаХа":Ти ли бе анонимнико.Ти ли ще ме изриташ.Много сте силни пред клавиатурата
Коментиран от #86
15:18 12.08.2026
83 Да бе
До коментар #80 от "Соломон":Срещу 3 млн.загробени при Шухевич укри е ефективна СВО.
Зеленски..380000 са руските жертви
Коментиран от #87, #89
15:19 12.08.2026
84 Соломон
До коментар #81 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":И кой и е го дал това право
Коментиран от #88
15:19 12.08.2026
85 Тъжна картина
15:19 12.08.2026
86 Ти не си ли анонимен бе Сюлеймане
До коментар #82 от "Соломон":Ще те изритаме като кирливо куче
Коментиран от #91
15:20 12.08.2026
87 Соломон
До коментар #83 от "Да бе":Това какво общо има със това за което спорим
Коментиран от #90
15:20 12.08.2026
88 Ха ХаХа
До коментар #84 от "Соломон":Как ли да го разбере простак като теб?
15:21 12.08.2026
89 Факти
До коментар #83 от "Да бе":От къде ги измисляте тия милиони не знам. Украинците излязоха павече от китайците. С тая пропаганда съвсем изтрещяхте.
15:22 12.08.2026
90 По горе
До коментар #87 от "Соломон":Колегата ти го е обяснил
15:22 12.08.2026
91 Соломон
До коментар #86 от "Ти не си ли анонимен бе Сюлеймане":Хайде още един.Поне знаеш ли как мирише адреналина.
Коментиран от #96
15:23 12.08.2026
92 Знаещ
До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":Гепили са кокаинът на конкуренцията и сега ще го продадат като свой .
15:23 12.08.2026
93 Росомаха
15:24 12.08.2026
94 стоян георгиев
Коментиран от #98
15:25 12.08.2026
95 Помни
До коментар #6 от "Бангаранга":Вече 50 дни , Одеса и Николаев не са спрели да горят . Де да бяха само те ...
Коментиран от #97
15:25 12.08.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Помни!
До коментар #95 от "Помни":50% от рафинериите ги няма и продължава горенето.
Коментиран от #99
15:28 12.08.2026
98 Загуби го
До коментар #94 от "стоян георгиев":според укропомаците като теб.
Които са на място и всичко знаят.
Нали така ....
15:28 12.08.2026
99 159%
До коментар #97 от "Помни!":Ги няма .
Дранчетата дават поправими вреди, но ракетите непоправими
Справка Запорожсталь.
Коментиран от #101
15:29 12.08.2026
100 Росомаха
Коментиран от #103
15:30 12.08.2026
101 Ха ха ха
До коментар #99 от "159%":На опашката за бензин личи колко са поправими. Само с дрончета ви разпиляха смешната отбрана. Когато започнат с ракетите ще е още по-хубаво.
Коментиран от #104
15:32 12.08.2026
102 Гардиън
Дезертьорите за последните 2 месеца са над 200000 души
15:33 12.08.2026
103 Движуха 5 лет
До коментар #100 от "Росомаха":Ти в Москва така ли ще се топлиш?
Коментиран от #106
15:33 12.08.2026
104 Ха ХаХа
До коментар #101 от "Ха ха ха":Няма проблеми с бензина в Русия.
Това не е Украйна....
Коментиран от #108
15:34 12.08.2026
105 Росомаха
Коментиран от #111
15:34 12.08.2026
106 Два месеца съм живял в Москна
До коментар #103 от "Движуха 5 лет":Отваряхме прозорците, понеже парното е много силно.
Ако издръжката за парно, топла вода и ток през зимата в България е 500 лв, в Русия е 100 лв.
15:37 12.08.2026
107 Движуха 5 лет
През това време той ще се крие в Сибир за по сигурно.
Коментиран от #109
15:38 12.08.2026
108 Ха ха ха
До коментар #104 от "Ха ХаХа":Хората казват друго пропагандистче.
Коментиран от #110
15:39 12.08.2026
109 Ха ХаХа
До коментар #107 от "Движуха 5 лет":Нали Сибир е китайски?
15:40 12.08.2026
110 Хората като теб ли
До коментар #108 от "Ха ха ха":Тъпунгер укрокенефен
15:41 12.08.2026
111 Движуха
До коментар #105 от "Росомаха":Хората не ви щат руския мир толкова ли не можеш да го разбереш. Искат в Европа да живеят не в Азиатска кочина.
15:42 12.08.2026