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Зеленски заяви, че Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот

12 Август, 2026 14:33 1 799 111

  • украйна-
  • черно море-
  • русия-
  • война-
  • володимир зеленски

Безпилотният флот на Украйна успя да ограничи движенията на руския флот, който някога имаше господстваща роля в Черно море

Зеленски заяви, че Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Разработени от Украйна дронове атакуват отново и отново руски кораби в Черно море, включително бойни кораби и петролни танкери. Безпилотният флот на Украйна успя да ограничи движенията на руския Черноморски флот, който някога имаше господстваща роля в Черно море, отбелязва АП.

Представители на украинските власти обаче казват, че руският президент Владимир Путин е решен да продължи войната, въпреки че руските сили напредват на бойното поле бавно и на висока цена.

Путин планира "допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината", заяви снощи Зеленски в социалните мрежи, като се позова на информация на украинските разузнавателни служби.

Украинските военни "осъществиха уникална операция срещу морската база в Новоросийск - последния голям бастион на руския флот в Черно море", каза днес Зеленски в социалните мрежи.

При атаката са поразени системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура в град Новоросийск, който се намира в руския Краснодарски край.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Актьорството

    37 16 Отговор
    Играта на войничета за треторазрядни актьори ни oтнe 36 гoдини и при нас, a пpeз тoвa вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #21

    14:34 12.08.2026

  • 2 Уникален

    59 20 Отговор
    Уникална, уникална - че то Украйна остана без флот и сега дори и търговските кораби спряха да ходят натам - уникална е ситуацията наистина.

    14:35 12.08.2026

  • 3 Зеления ще остане без материал

    32 15 Отговор
    Службата за сигурност на Украйна е конфискувала най-голямата пратка кокаин от 2022 г. насам на стойност 1,5 милиона долара. Това беше съобщено в Telegram канала на агенцията.

    Коментиран от #10, #29, #92

    14:36 12.08.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    16 42 Отговор
    Така трябва да се защитава дома от руските фашисти...грабители на територии.

    14:36 12.08.2026

  • 5 Мира ботокса мисирката от новаТВ

    52 14 Отговор
    Зеленски заяви че след уникална 50 дневна операция вече нямат излаз на море.

    14:36 12.08.2026

  • 6 Бангаранга

    17 18 Отговор
    Запали се руска военна база, два пожара лумнаха край Балаклава в Крим.

    Коментиран от #95

    14:37 12.08.2026

  • 7 pyzcлямил педроханец

    15 25 Отговор
    абе къдя е крейсера мацква

    Коментиран от #17, #18, #25

    14:37 12.08.2026

  • 8 горски

    41 12 Отговор
    Когато предстои голямо реване,украинската армия е много силна напредва ,нанася удъри....а после позициите се местят на Запад.Ако можеше с пропаганда да се печелят войни....ей какъв живот щеше да е....

    14:38 12.08.2026

  • 9 Дън Бай

    27 13 Отговор
    Очакваме уникално начукване на канчето на зеления. Жалко за обикновените хора.

    14:39 12.08.2026

  • 10 Пламен

    15 25 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":

    Важното е Кремъл да не остане без ,,бело".
    В рузкото посолство в Аржентина конфискужаха 400 кила , готово за транспорт към Родината.

    14:39 12.08.2026

  • 11 няма край

    14 23 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #22, #23

    14:42 12.08.2026

  • 12 Трол

    16 21 Отговор
    Целият цивилизован свят се гордее с успехите на г-н Зеленски.

    Коментиран от #74

    14:43 12.08.2026

  • 13 Украйна удиви целия свят

    18 26 Отговор
    Вместо да използват паричните помощи да изкупуват военния скрап на Партньорите, украинците заделиха част от парите за модернизиране и развитие на Военнопромишления си комплекс и в момента имат свръхпройзводство на оръжия с около 50%, което изнасят и продават на трети страни. Затова и вече никой не може да им нарежда да не удрят в обекти на руска територия. През 2026 година войната коренно се промени.

    14:44 12.08.2026

  • 14 Капитан Америка

    15 22 Отговор
    "Руският Черноморски Флот"- е няма такъв виц! Украинците го разпердушиниха и принудиха вехтите гемии, да се крият по разни пристанища в Черно и Азовско море. Но и там ги намират

    14:45 12.08.2026

  • 15 Бат Петьо Парчето

    15 16 Отговор
    КОБЗОНСКАТА ДВИЖУХА НАПРЕДВА ЛИ БЕ БЛАТАРИ

    14:45 12.08.2026

  • 16 Ванга

    16 16 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #30

    14:45 12.08.2026

  • 17 СВО 1 630 дни РЕЗИЛ

    13 13 Отговор

    До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":

    Където трябва, но маскиран като подводен крейцер или по народному - подводница..

    Коментиран от #75

    14:46 12.08.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 17 Отговор

    До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":

    А укрофлота, Целия, къде е? Озад? Хахаахх

    14:46 12.08.2026

  • 19 Бой,бой,бой!

    21 10 Отговор
    И само бой по орките!Те от добра дума не отбират.
    Бой!

    14:47 12.08.2026

  • 20 осраински

    12 13 Отговор
    Украйна вече няма противовъздушна отбрана“, разсъждава Берн. „Ето защо Зеленски постоянно моли американците за ракети „Пейтриът“. Дори най-тъпите експерти би трябвало вече да разберат, че съвременната война гарантира щети от дронове, независимо от силата на противовъздушната отбрана: те са претоварени с безкрайни атаки и след това унищожени в даден момент. Следователно глобалистите вече няма да могат да се бият както преди – с бели ръкавици и без да нанасят щети. Русия засега го търпи, но никой не може да каже колко дълго ще продължи това. А после ще ви ударят по главата по начин, който не сте очаквали, и разбира се, няма да има начин да се обърне нещата назад

    14:48 12.08.2026

  • 21 Антирашист 2679

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Актьорството":

    Да не искаш отново руски модел в България ?

    Коментиран от #26

    14:49 12.08.2026

  • 22 До края

    9 14 Отговор

    До коментар #11 от "няма край":

    Ти го нахендриха руснаците

    14:49 12.08.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 15 Отговор

    До коментар #11 от "няма край":

    А украинската радост от:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    8 няма яйца в Русия
    9 няма Интернет
    10 няма бензин
    11 " Уайлдбериз " спря работа
    Хахахахах
    Е ВЕЧНАААААА, УУУУУ, ХАХАХХ

    Коментиран от #31, #63

    14:49 12.08.2026

  • 24 Пламен

    13 11 Отговор
    ,,В училище към руското посолство в Буенос Айрес, Аржентина, са открити близо 400 килограма чист кокаин.
    Контролираната пратка: Аржентинските власти заменят истинския кокаин с брашно и поставят GPS проследяващи устройства в куфарите.
    Пренасянето: Пратките с брашно изчакват цяла година, преди да бъдат транспортирани за Москва през 2017 г. с руски правителствен самолет. "

    Е , кой е наркомана ? :)

    Коментиран от #28

    14:49 12.08.2026

  • 25 Хахи

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "pyzcлямил педроханец":

    На майка ти у кюлотите,мин дьо

    14:50 12.08.2026

  • 26 Точно руски модел искаме

    7 14 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист 2679":

    Петоразряден розоф помиярино

    Коментиран от #45, #51

    14:50 12.08.2026

  • 27 Смех с ватенки

    12 9 Отговор
    И като започна едно превземане на Киев за три дни.Превземане, превземане...Стой та гледай.От радостните фойерверки ватенките си подпалиха кончината.🤣😅😅

    Коментиран от #35

    14:50 12.08.2026

  • 28 Групости

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "Пламен":

    На търкалета

    Коментиран от #36

    14:51 12.08.2026

  • 29 Антирашист 2680

    13 9 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Разните там копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #34, #37

    14:51 12.08.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 13 Отговор

    До коментар #16 от "Ванга":

    Да, "ке падне върху украйна и украйна НЯМА да я Има, ке умре от тежеста на Русия. А после Русия ке падне и върху други".
    Хахаахх

    14:52 12.08.2026

  • 31 случайно ли

    9 8 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Случайно ли пропусна Будапещенския меморандум 1994 година когато Русия гарантира териториалната цялост на Украйна и обещава да не я напада?

    Коментиран от #39, #42

    14:52 12.08.2026

  • 32 ХА ХА ХА

    11 11 Отговор
    "Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот"

    А Русия знае ли ... На колко бели прахчета е бил Зеленски, като е "провеждал" нещо!?

    14:52 12.08.2026

  • 33 Янко

    13 2 Отговор
    Пак питам има ли кораби в Одеса и ако има къде са.

    14:52 12.08.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 9 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 2680":

    Като знаеш какво е родина, я кажи Кой и от кого освободи родината Ти 1878г

    14:53 12.08.2026

  • 35 Арестович

    9 8 Отговор

    До коментар #27 от "Смех с ватенки":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни, а за
    1 ден ,Украйна падаше като гнил орех

    Коментиран от #50

    14:53 12.08.2026

  • 36 Пламен

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Групости":

    Ти имаш Интернет , предполагам. :)
    Този скандал доведе до много присъди. Можеш да ми провериш ,,търкалетата". :)

    14:53 12.08.2026

  • 37 Зеления ще остане без материал

    4 7 Отговор

    До коментар #29 от "Антирашист 2680":

    И персите се защитават и палестинците също и още и още...
    За тях нещо

    Коментиран от #47

    14:54 12.08.2026

  • 38 ПААЦУААНЕЕЕ

    6 4 Отговор
    ПА цуаанеееее.. аххахахахаа,, ПААЦУЛЛЛЛЛЛ.. ахаххахахахахахаха колабираш ли.. ЗЕЛЕНСКИ си прави гаргара с галките руши... ПААЦУЛЛЛЛЛ

    14:54 12.08.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 10 Отговор

    До коментар #31 от "случайно ли":

    Прочети какао значи меморандум, задължавали с нещо или НЕ.
    И кажи, от колко неизгодни договори са из лезли САЩ

    Коментиран от #65

    14:55 12.08.2026

  • 40 Капитан Америка

    10 5 Отговор
    Поздравяваме руснаците с годишнината от потопяването на "Курск"! Нашите смели подводничари бяха наградени. за това.

    14:55 12.08.2026

  • 41 Голяма жега е

    10 5 Отговор
    И за изтерзаните путинистки души това са много лоши вести.Проточи се много СВО..то.
    Вовата ще успее да освободи и Русия.!

    14:55 12.08.2026

  • 42 Глупак

    6 6 Отговор

    До коментар #31 от "случайно ли":

    Това е Меморандум, не е договор.

    Коментиран от #60

    14:56 12.08.2026

  • 43 белоим флаге ШлУХИ смешни

    5 5 Отговор
    тия кагда ша сдават белоим флаге ??? рушнаците с апълни малоумници незнам как сме се оставили д ани убият буквално през годините 09 1940 до с ега.. пълна заблуда

    14:56 12.08.2026

  • 44 Ами

    9 6 Отговор
    Няма край позора за Русия

    Коментиран от #52

    14:56 12.08.2026

  • 45 Соломон

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Точно руски модел искаме":

    Ами като го искаш заминавай за Русия или Северна Корея

    Коментиран от #79

    14:59 12.08.2026

  • 46 Меморандум от английски означава

    2 4 Отговор
    Бележка
    Записка
    Доклад
    На вниманието на антирашистите относно Мемурандума от Будапеща 1994 г.

    14:59 12.08.2026

  • 47 Предържай се към темата

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Зеления ще остане без материал":

    Иди на статия за Палестина и там пиши , тук темата е нападението от РФ на Украйна.

    14:59 12.08.2026

  • 48 розовото пони зеля

    6 4 Отговор
    Зеления гном си взривявал там нещо и си правел някви уникални операции от които не зависи нищо, докъто му превземат територията, избиват му армията и населението, унищожават му държавата, може да се каже уникален uдuoт, за тея дето му дават пари и оръжие няма кво да говорим.

    14:59 12.08.2026

  • 49 ПААЦУЛ

    4 3 Отговор
    валио гЛУх дрът рушофлякк 4етеш ли за гаврите с ПУШИЯ// приклу4ихте , и зпушихте това сега е агония рушка агония.. казах ти го още 2022.. нямате шанс срещу викинги и американски солдати в украински униформи... десанта в нормандия д ати говори нещо.. непосилна зада4а з арушками Шлухами.. ФАКТ

    Коментиран от #62

    14:59 12.08.2026

  • 50 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "Арестович":

    Ватенката знае повече от Арестович.
    Ха ха ха

    15:01 12.08.2026

  • 51 Кънчо

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Точно руски модел искаме":

    Луд ли си ? Или платен?

    Коментиран от #55

    15:01 12.08.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Ами":

    Днес Русия " Позорно " Освободите още 2 села. А украйна гордо Ги напусна, " Со кротце, со благо, со Малко кютек", хахахахх

    15:02 12.08.2026

  • 53 провел нашмърканият потник

    3 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    15:02 12.08.2026

  • 54 млад еврас

    5 4 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    Коментиран от #58

    15:02 12.08.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Кънчо":

    Къне, подводалапашлиго? Или на суО, хаахах

    15:03 12.08.2026

  • 56 удри евраста с лопатЕто

    3 3 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    15:03 12.08.2026

  • 57 розовото пони зеля

    4 3 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    15:03 12.08.2026

  • 58 Пламен

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "млад еврас":

    Копейче , при вас всичко е ,,Ще" .Смешници . :)

    15:04 12.08.2026

  • 59 удри евраста с лопатЕто

    4 3 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    15:04 12.08.2026

  • 60 Соломон

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Глупак":

    И какво като е меморандум а не договор.За да се подпише са дадени гаранции.При това писмени.Най-известният документ с това име е Будапещенският меморандум от 5 декември 1994 година. С него Украйна, Беларус и Казахстан се отказват от своя ядрен арсенал (трети по големина в света тогава), получен след разпадането на СССР.В замяна Русия, САЩ и Великобритания дават писмени гаранции за тяхната сигурност, териториална цялост и политическа независимост

    Коментиран от #66, #71

    15:05 12.08.2026

  • 61 розовото пони зеля

    3 3 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    15:06 12.08.2026

  • 62 Глупак

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "ПААЦУЛ":

    На Ардените немците бяха хванали скапаните западняци в чувал.
    Прочети писмата на Рузвелт и Чърчил
    до Сталин да напада с цел дърпане на изток на немски дивизии които са ги обкръжили
    160000 души при 3 млн.Съветска армия.
    Викинги са руснаците бе Льонго тъп

    15:06 12.08.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Забравих да добавя за радоста нам украйна, че НЯМА Педриот и че нямат пристанища, щото Това е Голяма радост, хвахаххахах

    Коментиран от #69

    15:07 12.08.2026

  • 64 последната укра

    3 2 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    Коментиран от #72

    15:09 12.08.2026

  • 65 Ха ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Е щом ще нарушават,значи да върнат ядреното оръжие на Украйна , добре си го измислил.

    Коментиран от #70

    15:09 12.08.2026

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Личи, че в Ирак от страх си си из Агал мозъка.Първо се подписва меморандум, а после договорите, само те са с гаранциии.
    Отивай в Ирак и си търси изходения мозък, хахахаха

    15:09 12.08.2026

  • 67 големи глупости ни пишат

    4 2 Отговор
    украински военни обесняват как без жертви руснаците ги зачистват първоначално с КАБ и после с всичко което може да лети, тук пишат че били провели уникална операция!! Най-малко мрежите са спуснати и едва ли катерите успяват.

    15:09 12.08.2026

  • 68 последната укра

    4 1 Отговор
    Нас ни казаха, че ще победим Русия, сега живеем в мазетата без ток, вода, канализация, горива, интернет и умираме за някви си златни тоалетни.

    15:10 12.08.2026

  • 69 Пламен

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Наисрина Крим е Руски.
    Бензин няма , вода няма... а в Керч по принцип няма канализация .То за какво им е канализация след като няма вода?
    Де факто наистина Кримчатка вече заприлича на Руспия.

    15:10 12.08.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха":

    Меморандум не е договор, а " Приблизительна договорка"
    Ти не кпза СаЩ от колко договора са из лезли, кажи?

    Коментиран от #76

    15:10 12.08.2026

  • 71 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "Соломон":

    Какви гаранции са дадени ?
    При меморандум гаранции няма.
    Нито Украйна,Казахстан и пр.Съветски републики не са собственици ва ЯО.
    Собственик е еднолично СССР чрез Главното управление на ЯО.
    След разпада на СССР това е правоприемникът му Русия

    Коментиран от #80, #81

    15:11 12.08.2026

  • 72 Руска работа

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "последната укра":

    Ако продължава така след 50 години може и да е с рамера на България но блатната федерация няма да я има.

    15:11 12.08.2026

  • 73 Бит русораст

    2 2 Отговор
    Днеска рак ще хвана

    15:11 12.08.2026

  • 74 прав си така е

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    тва да изтребиш над 2 милиона народ си е за поздравление!

    15:12 12.08.2026

  • 75 нали затова е СВО

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "СВО 1 630 дни РЕЗИЛ":

    бу умнико нещастен!!
    Не е война, е операция!

    Коментиран от #78

    15:13 12.08.2026

  • 76 Ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да точно така,щом никой няма ангажименти значи Украйна да си върне ядреното оръжие.

    15:13 12.08.2026

  • 77 СЛАВА УКРАИНА

    3 2 Отговор
    СЛАВА ЗЕЛЕНСКИ !!!

    15:14 12.08.2026

  • 78 Хаяско гений

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "нали затова е СВО":

    Операция с 1,5 милиона жертви. Да ти таковам на операцията.

    15:15 12.08.2026

  • 79 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Соломон":

    След като те изритаме в Сибир, тогава....

    Коментиран от #82

    15:15 12.08.2026

  • 80 Соломон

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ХаХа":

    И кой ти каза че не са собственици.Това което е достижение на СССР е резултат на работата на всички републики и най вече на Украйна.Ако Украйна не се бе отказала от това което и се полага при разпада на СССР, никой нямаше да може да я барне и със пръстче.А ето ти ги и гаранциите от меморандума.Гаранции: Участниците се задължават да зачитат независимостта и съществуващите граници на Украйна, да се въздържат от заплаха или употреба на сила, както и да търсят незабавни действия от Съвета за сигурност на ООН, ако Украйна стане жертва на агресия.

    Коментиран от #83

    15:16 12.08.2026

  • 81 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ХаХа":

    Малко хора знаят че Русия има пълното право да се разпорежда със активи на бивши съвецки републики Русия върна борчовете им до стотинка сега си взема своето Правоприемник на СССР е единствено и само Русия Украйна няма думата

    Коментиран от #84

    15:16 12.08.2026

  • 82 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "Ха ХаХа":

    Ти ли бе анонимнико.Ти ли ще ме изриташ.Много сте силни пред клавиатурата

    Коментиран от #86

    15:18 12.08.2026

  • 83 Да бе

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Соломон":

    Срещу 3 млн.загробени при Шухевич укри е ефективна СВО.
    Зеленски..380000 са руските жертви

    Коментиран от #87, #89

    15:19 12.08.2026

  • 84 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    И кой и е го дал това право

    Коментиран от #88

    15:19 12.08.2026

  • 85 Тъжна картина

    2 2 Отговор
    Путлер е много пр...ст милиционер. С парите които потроши можеше да направи РФ богата държава и другите сами да искат да са с нея. Но понеже един милиционер няма много кпд сътвори тази свинщина и сега всички ще страдат.

    15:19 12.08.2026

  • 86 Ти не си ли анонимен бе Сюлеймане

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Соломон":

    Ще те изритаме като кирливо куче

    Коментиран от #91

    15:20 12.08.2026

  • 87 Соломон

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "Да бе":

    Това какво общо има със това за което спорим

    Коментиран от #90

    15:20 12.08.2026

  • 88 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Соломон":

    Как ли да го разбере простак като теб?

    15:21 12.08.2026

  • 89 Факти

    6 0 Отговор

    До коментар #83 от "Да бе":

    От къде ги измисляте тия милиони не знам. Украинците излязоха павече от китайците. С тая пропаганда съвсем изтрещяхте.

    15:22 12.08.2026

  • 90 По горе

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Соломон":

    Колегата ти го е обяснил

    15:22 12.08.2026

  • 91 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Ти не си ли анонимен бе Сюлеймане":

    Хайде още един.Поне знаеш ли как мирише адреналина.

    Коментиран от #96

    15:23 12.08.2026

  • 92 Знаещ

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления ще остане без материал":

    Гепили са кокаинът на конкуренцията и сега ще го продадат като свой .

    15:23 12.08.2026

  • 93 Росомаха

    2 1 Отговор
    С пластмасови дрончета против балистичните и крилати руски ракети. Марш в метрото мaлoyмни урки!

    15:24 12.08.2026

  • 94 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Русия загуби черноморския си флот.загуби го от страна без флот.

    Коментиран от #98

    15:25 12.08.2026

  • 95 Помни

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Бангаранга":

    Вече 50 дни , Одеса и Николаев не са спрели да горят . Де да бяха само те ...

    Коментиран от #97

    15:25 12.08.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Помни!

    3 4 Отговор

    До коментар #95 от "Помни":

    50% от рафинериите ги няма и продължава горенето.

    Коментиран от #99

    15:28 12.08.2026

  • 98 Загуби го

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    според укропомаците като теб.
    Които са на място и всичко знаят.
    Нали така ....

    15:28 12.08.2026

  • 99 159%

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "Помни!":

    Ги няма .
    Дранчетата дават поправими вреди, но ракетите непоправими
    Справка Запорожсталь.

    Коментиран от #101

    15:29 12.08.2026

  • 100 Росомаха

    3 2 Отговор
    Зима иде. Урките да направят комини в метрото и да подготвят дърва за зимата.

    Коментиран от #103

    15:30 12.08.2026

  • 101 Ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #99 от "159%":

    На опашката за бензин личи колко са поправими. Само с дрончета ви разпиляха смешната отбрана. Когато започнат с ракетите ще е още по-хубаво.

    Коментиран от #104

    15:32 12.08.2026

  • 102 Гардиън

    3 1 Отговор
    Уклонистите от мобилизация в Украйна са 2 млн.души.
    Дезертьорите за последните 2 месеца са над 200000 души

    15:33 12.08.2026

  • 103 Движуха 5 лет

    0 3 Отговор

    До коментар #100 от "Росомаха":

    Ти в Москва така ли ще се топлиш?

    Коментиран от #106

    15:33 12.08.2026

  • 104 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #101 от "Ха ха ха":

    Няма проблеми с бензина в Русия.
    Това не е Украйна....

    Коментиран от #108

    15:34 12.08.2026

  • 105 Росомаха

    3 1 Отговор
    Руснаците им дойдоха на крака до Киев. Трябваше урките само да арестуват Зеленски и нямаше да има война. Страна от психопати с президент наркоман психопат.

    Коментиран от #111

    15:34 12.08.2026

  • 106 Два месеца съм живял в Москна

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Движуха 5 лет":

    Отваряхме прозорците, понеже парното е много силно.
    Ако издръжката за парно, топла вода и ток през зимата в България е 500 лв, в Русия е 100 лв.

    15:37 12.08.2026

  • 107 Движуха 5 лет

    0 2 Отговор
    Като минат измислените избори Путлер е подготвил нова изненада за крепостните. Още 800 000 в месомелачката в името на фюрерчето с токчета.
    През това време той ще се крие в Сибир за по сигурно.

    Коментиран от #109

    15:38 12.08.2026

  • 108 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Ха ХаХа":

    Хората казват друго пропагандистче.

    Коментиран от #110

    15:39 12.08.2026

  • 109 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Движуха 5 лет":

    Нали Сибир е китайски?

    15:40 12.08.2026

  • 110 Хората като теб ли

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ха ха ха":

    Тъпунгер укрокенефен

    15:41 12.08.2026

  • 111 Движуха

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Росомаха":

    Хората не ви щат руския мир толкова ли не можеш да го разбереш. Искат в Европа да живеят не в Азиатска кочина.

    15:42 12.08.2026

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