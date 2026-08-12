Зеленски заяви, че Украйна е провела уникална операция срещу ключова база на руския флот

Украинските въоръжени сили извършиха с противокорабни ракети, дронове и безекипажни катери уникална нощна операция срещу ключова база на руския военноморски флот на брега на Черно море, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Разработени от Украйна дронове атакуват отново и отново руски кораби в Черно море, включително бойни кораби и петролни танкери. Безпилотният флот на Украйна успя да ограничи движенията на руския Черноморски флот, който някога имаше господстваща роля в Черно море, отбелязва АП.

Представители на украинските власти обаче казват, че руският президент Владимир Путин е решен да продължи войната, въпреки че руските сили напредват на бойното поле бавно и на висока цена.

Путин планира "допълнителна бърза мобилизация на няколкостотин хиляди руснаци до края на годината", заяви снощи Зеленски в социалните мрежи, като се позова на информация на украинските разузнавателни служби.

Украинските военни "осъществиха уникална операция срещу морската база в Новоросийск - последния голям бастион на руския флот в Черно море", каза днес Зеленски в социалните мрежи.

При атаката са поразени системи за противовъздушна отбрана и пристанищна инфраструктура в град Новоросийск, който се намира в руския Краснодарски край.