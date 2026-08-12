Google представи Pixel 11, като продължава да го позиционира като пъргав модел, който запълва празнината между устройствата от среден клас за ежедневна употреба и високопроизводителните Pro модели. Под капака цялата гама споделя най-новия процесор на Mountain View: специално разработения чипсет Tensor G6. Произведен по най-модерната 2-нанометрова силициева архитектура на TSMC, този процесор от второ поколение е силно фокусиран върху термичното управление и енергийната ефективност, като в същото време осигурява забележимо подобрение в реакцията и общата производителност.

Базовият процесор се предлага в комбинация с 12 GB оперативна RAM като стандартно оборудване. В рамките на добре дошло обновяване Google увеличава базовия капацитет на паметта до 256 GB, като напълно премахна по-стария UFS 3.1 хардуер в полза на по-бързата памет UFS 4.x с висока пропускателна способност за всички модели.

Интерфейсът е обграден от 6,3-инчов 1080p+ LTPS OLED дисплей, който запазва компактни размери и маневреност, съизмерими с тези на основните конкуренти на пазара като iPhone 17 и Samsung Galaxy S26.

Управлението на енергията е леко пренастроено благодарение на малко по-голямата вградена батерия с капацитет 4 985 mAh. В съчетание с подобрената ефективност на 2-нанометровия процесор, системата е проектирана за до 30 часа непрекъснато зареждане. Скоростта на зареждане също е подобрена, безжичното зареждане чрез магнитни зарядни устройства Pixelsnap е с около 25 процента по-бързо в сравнение с миналогодишния модел, докато високопроизводителното кабелно зареждане може да зареди батерията до 55 процента само за 30 минути.

В областта на оптиката Google е преработила корпуса на камерата, като е изтънила характерния изпъкнал „визор“ на задната страна, за да постигне по-елегантен профил. Основната камера заменя миналогодишния по-малък сензор с подобрен 48-мегапикселов сензор с размер 1/1,56 инча, допълнен от 13-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив и 10,8-мегапикселов модул с 5-кратно оптично увеличение, което дава на базовия модел истинско предимство по отношение на производителността спрямо конкурентите с двойна камера. Предлагана в четири различни цветови варианта – „Frost“, „Hibiscus“, „Pistachio“ и „Obsidian“ – серията Pixel 11 вече е достъпна за предварителни поръчки преди официалното представяне в шоурумите на 20 август.