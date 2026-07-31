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"Демократична България" поиска оставката на Иво Христов като вицепремиер ВИДЕО

"Демократична България" поиска оставката на Иво Христов като вицепремиер ВИДЕО

31 Юли, 2026 10:54, обновена 31 Юли, 2026 11:06 1 367 49

  • надежда йорданова-
  • демократична българия-
  • оставка-
  • вицепремиер-
  • иво христов

Причината са проруските позиции на политика

"Демократична България" поиска оставката на Иво Христов като вицепремиер ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Демократична България" също отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова, предаде БНР.

"Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от свое име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията "вицепремиер"", посочи депутатът от опозицията.

"Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден", заключи Надежда Йорданова.

„Управляващите намериха 131 причини да се откажат от реформите“, се казва в оценката на „Демократична България“ за първите месеци на управлението на „Прогресивна България“.

„Управленска програма няма. Има само телевизионните сеанси на вицепремиера Иво Христов, който ни съобщи, че програмата, макар да не съществува, всъщност вече се изпълнявала. Никой не я е виждал, обществото не знае какво съдържа, но имало бюджет, следователно програмата съществувала. Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програмата.“

Това заяви Надежда Йорданов, която представи декларация от името на парламентарната група на „Демократична България“ в Народното събрание.

„Вътрешната политика на кабинета „Радев“ се събира в една формула: дълг вместо реформи, кадрова подмяна вместо демонтаж. Външната политика на правителството също е “ясна”. Тя не се основава на принципи и ценности, а на моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост,“ се казва още в декларацията на ДБ, представена днес в последния ден от лятната сесия на парламента.

Според коалицията, през тази сесия управляващите са превърнали словосъчетанието „български национален интерес“ в универсално оправдание. Според ДБ националният интерес е много конкретен и включва „устойчиви финанси, а не дефицит от 5,7% и дългова спирала; независими съд, прокуратура и служби, а не нови началници на старите зависимости; парите за здравеопазване да стигат до пациентите, а не до посредници и болнични феодали; с капиталовите разходи да не се пазарува местната власт; парламентът да контролира правителството, а не да бъде негово деловодство; България да бъде на масата, на която се изгражда европейската сигурност, а не в менюто; Агресорът Русия да бъде възпирана и международното право да бъде защитавано.“

Надежда Йорданова подчерта и поредица от конкретни предложения и действия на ДБ от последните месеци, включително защитата на парламентарния контрол и дебат, при промените в правилника за работа на парламента; предложените промени за сваляне на охраната за депутатите; временна комисия, която да разследва необясненото имущество, полетите и зависимостите около Делян Пеевски; както и такава за мрежите на Мартин - нотариуса и Пепи Еврото.

През тази парламентарна сесия ДБ разработи и внесе множество законодателни предложения за по-модерна и по-икономична държава - по-малко бонуси и привилегии, повече контрол върху публичните предприятия, централизирани конкурси, споделени административни услуги, електронна лична помощ, проверки на рисковите ТЕЛК решения и продажба на ненужните ведомствени имоти.

„Предложихме реално електронно правосъдие, прилагане на санкциите „Магнитски“ и мерки срещу течовете в здравеопазването и непрозрачното управление на НЗОК. Внесохме законопроект за изцяло машинно гласуване и реален достъп до избори за българите в чужбина. Честният вот не е техническа подробност. Той е условието властта да бъде легитимна. И само тук постигнахме съгласие с управляващите,“ заявиха още от ДБ.

От коалицията не пропуснаха и дебатите по Бюджет 2026. „Когато правителството представи бюджета за 2026г., не казахме просто „не“. Предложихме алтернатива. По-ниски разходи за издръжка. По-малко бонуси. По-малки партийни бордове. Реалистична капиталова програма. Повече прозрачност. Дефицит до 3 процента и по-нисък нов дълг. Управляващите отхвърлиха всичко,“ заяви Надежда Йорданова.

От ДБ направиха категорична заявка, че ще продължат да изпълняват своята част от договора с гражданите. „Ще бъдем опозиция, която не само посочва провалите, а предлага алтернатива. България не се нуждае от нов господар на старата система. България се нуждае от свободни граждани, силни институции, разумни финанси и ясно място в обединена Европа. Това е нашето разбиране за национален интерес. За силна България в силна Европа!“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    52 6 Отговор
    Тези представляват една каруца прайдаджии, трябва ли да им се обръща внимание?

    Коментиран от #6, #24, #46

    10:55 31.07.2026

  • 2 Прогресивен

    57 4 Отговор
    И ние искаме оставката на Мирчеф и Йорданова за просороски политики !!

    10:56 31.07.2026

  • 3 Да, да

    35 3 Отговор
    Значи е бръкнал някъде на някого.

    10:58 31.07.2026

  • 4 Небензня

    36 3 Отговор
    Пак четем Отпаднало небходими пов@ърни
    90% от българите са точно на същото мнение като Иво Христов

    10:58 31.07.2026

  • 5 Някой

    39 3 Отговор
    Що бе, Наде. По - истинската програма да не е да седиш в скута на Пеевски и да пиеш мазно турско кафе.

    10:59 31.07.2026

  • 6 Прав си!

    37 4 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Пишман демократите и промянкаджиите бяха сглобени и прегърнати с Пеевски и Тиквата Борисов и продължават да действат по тяхна команда.

    10:59 31.07.2026

  • 7 Иво Христов Дугин

    10 36 Отговор
    Нашият Дугин е срам за европейска България! Волгин тоже!

    11:00 31.07.2026

  • 8 русоляв

    37 8 Отговор
    Аман вече от демократи ! Нищо му няма на Иво Христов . Естественото състояние на държавата ни е да има топли връзки с Русия , всичко друго е лъжа .

    11:01 31.07.2026

  • 9 Пич

    7 24 Отговор
    За руската пропаганда не знам, но определено е министър на руската салата.

    Коментиран от #37

    11:01 31.07.2026

  • 10 копейка с чалма

    5 17 Отговор
    Ма како ,
    Той Иво от нашите ма.

    11:03 31.07.2026

  • 11 Тия съвсем изперкаха

    33 5 Отговор
    В желанието си да угодят на плащачите си от ППДБ започнаха да стигат до истерия. Това,че шепа корумпирани политици, представляващи малък процент от българския народ показват свръхчувствителност по определени теми, не е повод за оставка. Те така и не разбраха, за какво са гласували българите.

    11:04 31.07.2026

  • 12 ядосан

    26 4 Отговор
    Каква демократична общонст ? Панаирджий ! Прав е Иво Христов за отпадналата необходимост . Заради така наречените демократи България е на това дередже вече 36 години .Само демократични кражби и разруха . Забравих , и прайдове .

    11:04 31.07.2026

  • 13 Живка

    18 2 Отговор
    Тази и нейните аверчета са толкова зле.

    11:05 31.07.2026

  • 14 Леле - леле ! 😜

    7 3 Отговор
    Ами Турска колония сме ! Правилно от партията на ДеБилите искат Турска ориентация .

    11:05 31.07.2026

  • 15 Няма как

    4 10 Отговор
    Комуниста дава властта само с кръв.

    11:07 31.07.2026

  • 16 Наде

    18 3 Отговор
    Видяхме те и теб как подскачаше на Гешев за пред хората, и накрая едно нищо!

    11:07 31.07.2026

  • 17 родител 1

    20 1 Отговор
    Демократа и ментора им Костов унищожи държавата .Това е човека който заграби курорта ЗЛ.Пясъци за себе си , продаде БГА Балкан със 7 летища и 52 собствени самолета за 150 000 долара .Толкоз за демократите .

    11:08 31.07.2026

  • 18 ?????

    14 2 Отговор
    Ха ха.
    На тия толкова им се иска да са на власт, да пътуват безплатно и да се къпят в комплиментите на евролелките но хората се опариха с тях и вече не ги искат в никаква комбинация.

    11:08 31.07.2026

  • 19 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 3 Отговор
    на д€ж да йор да нова Е ИДЕАЛЪТ МИ ЗА БЯЛА ПТИЦА- ПА ТИ ЦА!
    КЪДЕ € мар тин дими тров-ЛЮБИМИЯТ МИ ОЛИ ГО ФР€Н?!?!

    ОТ такива "д€мократи" КОМУНЯГИТ€ ОТНОВО И ОТНОВО $А НА ВЛА$Т!
    ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:09 31.07.2026

  • 20 ИИ на РР

    5 0 Отговор
    Имаме работа да работим!
    с необосновани претенции не ме занимавайте

    11:10 31.07.2026

  • 21 Надето

    7 0 Отговор
    Никога не плюе, щото докато се сети, и айдее........глът.....

    11:10 31.07.2026

  • 22 Сандо

    10 0 Отговор
    А ние,нормалните хора,милеещи за България,искаме тая откачена пасмина,разрушила и продължаваща да руши българската държава и българското общество,да бъде въдворена на някое тихо,мирно,спокойно място,на което реката мие брега.И дано тогава България си намери умен,способен,смел и силен водач,за да спаси поне остатъците от това образование,което до не толкова отдавна заемаше 27-мо място по развитие в света.

    11:10 31.07.2026

  • 23 анонимен

    15 1 Отговор
    Наде, концентрирай се предимно върху инконтиненцията и менопаузата, мале. Политиката е за хора с акъл.

    11:11 31.07.2026

  • 24 Сандо

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Може да са една каруца,но вредата от тях може да се сравни с тази от пълчищата африкански скакалци!

    11:11 31.07.2026

  • 25 кажи сега

    17 1 Отговор
    Надке, всичките тези работи, където грймогласно ги предлагате сега, защо не ги свършихте, докато бяхте на власт,а???

    11:12 31.07.2026

  • 26 Щерьо

    2 6 Отговор
    Този вицепремиер, какво работи всъщност?

    11:12 31.07.2026

  • 27 Оракула от Делфи

    5 12 Отговор
    Явно е, че такива като Иво Христов, са и ще бъдат "паркирани" Путински "Троянски коне",
    в Българския държавен живот! Колкото по скоро "аут" толкова по - добре за България!
    Аз като свободен български гражданин, не искам предатели да ме управляват и
    възпитават в духа на Диктатора Путин, срамота е за грамотните българи да четат
    руска пропаганда на държава агресор в българската преса!!!
    Аз този филм съм го гледал , дори с две продължения, и резултата е "Гулаг" и пак "Гулаг"!
    Иво Христов да си ходи там , от където са го пратели!!!
    Силно се замислям, на кой кон е качен и " главния кавалерист," ... Бате Румен???
    Вместо реформи правим противопоставяне на българи срещу българи , луда работа!!!

    Коментиран от #40

    11:17 31.07.2026

  • 28 kоkорчо 💋🍌

    8 1 Отговор
    за Иво Христов не зная, ама оня ден видях Христо Иванов в една баничарница

    пазареше се за 20 ст

    Коментиран от #32

    11:17 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ми то видеото като кликнах на него

    2 0 Отговор
    Вместо да тръгне изчезна но все тая.

    11:20 31.07.2026

  • 31 ААААА

    5 1 Отговор
    Уважаема г-жо, програма не се прави след избори. С програма се ходи на избори. Имаш програма, оценява се и избирателите гласуват или не за нея. Ако програмата ти се приеме от избиратилите, печебиш , идваш на власт и стъпка по стъпка я реализираш. Ако не се приеме-губиш изборите. Всичко друго е мижи да те лажем.
    През последните 30 години няма партия, която да е представила програма преди избори. Всеки хвърля идеи, обещания и намерения в насипен вид уж като програма. По тази причина над 60% от имащите право не гласуват. Трябва да си пълен глупак да гласуваш за празни обещания и след това да те излъжат.

    11:22 31.07.2026

  • 32 Разцелувахте ли се ?

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "kоkорчо 💋🍌":

    Ми банички ще ядете вече друго няма.

    11:22 31.07.2026

  • 33 Въпрос

    1 0 Отговор
    До кога и кога ще започнат да мислят българите за бъдещето си

    11:25 31.07.2026

  • 34 историк

    3 1 Отговор
    Радвам се на подобни декларации и изказвания на тази женица, Белобрадова, Мирчев, Ниско, пърхута, Радван Кънев и тям подобни. Колкото повече приказват, толкова по-малко проценти!

    11:26 31.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 виктория

    3 0 Отговор
    нали сте демократи!!! всеки си има позиция!!! така е демократично!!!

    11:28 31.07.2026

  • 37 Лост

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Няма такова нещо като руска салата.В Русия е известна като Френска салата Оливие.Така ,че какво имаш против французите?

    Коментиран от #41, #45

    11:29 31.07.2026

  • 38 Наричате хората копейки а ги триете

    2 1 Отговор
    Когато те ви наричат с истинските ви имена ....

    11:31 31.07.2026

  • 39 Народе ???

    2 3 Отговор
    Да си демократ - означава да разбираш как работи демокрацията през нейните институции и най-вече - разделението на властите. Когато не го разбираш - продължаваш да гласуваш за “силната ръка”, която да замести институциите и да “ни оправи”.
    Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи. Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.
    С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.
    А българите смятат, че:
    (1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;
    (2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;
    (3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;
    (4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.
    И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.
    Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!

    Коментиран от #48

    11:32 31.07.2026

  • 40 Топ

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Оракула от Делфи":

    А аз не искам да ме управляват и възпитават в стила на Сорос.

    11:32 31.07.2026

  • 41 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лост":

    В България се казва руска салата.

    11:34 31.07.2026

  • 42 Наричате хората копейки а ги триете

    0 1 Отговор
    Когато те ви наричат с истинските ви имена ....

    11:35 31.07.2026

  • 43 Прозорлив

    0 1 Отговор
    Театрални изпълнения и ДБ и ПБ са американски марионетки и според мене или ДБ нямат нищо в главите или нас се опитват да ни правят на такива.Само се замислете как ПБ се наведоха на американците близките дни какви глупости бълнува тая.

    11:36 31.07.2026

  • 44 Голям

    1 2 Отговор
    Оставка на цялото русофилско, пропутинско правителство... те са срам за България и за Европа. Да си ходят в Русия и да не се връщат.

    11:36 31.07.2026

  • 45 А бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лост":

    Гении!!! В Хонконг може да е известна като японска салата! А в Турция я наричат американска салата! Толкова ли нямаш мозък, за да проумееш, че думите имат значение както ги разбират в твоята родина!

    11:36 31.07.2026

  • 46 Зеления

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    на ППДБ им останаха:
    -Емили Тротинетката
    -една третополова журналистка пишеща в една немска медия
    -една папийонка
    -един от редовните посетители в кръчмата на село Миндя
    -един украинец, който преди време незнайно как стана министър на отбраната на България
    -имат и един привърженик бивш посланик в Москва, който славеше БКП пък сега слави тях
    - и един бивш доносник от ДС, който сега се изявява като блогър
    тоест трима са на задната седалка на файтона, двама отпред до кочияша и един виси на стъпенката до капрата на кочияша, а Емили весело пърпори с тритинетката около самия файтон.
    Все пак да не бъдем безкрайно критични, дори и толкова малко хора имат право на мнение и да искат оставката на вицепремиера, съвсем друг е въпроса че нямат тежестта да го постигнат.

    11:36 31.07.2026

  • 47 Емил

    0 0 Отговор
    Демократична България ще иска когато събере на избори 50+1 % !!!
    За ДБ обаче и 7+1 е далечна мечта дори блян!!!

    11:37 31.07.2026

  • 48 Йордан

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Народе ???":

    Какво какво,ЕС внасял хармония и ред ли?Я пак,че нещо.

    11:38 31.07.2026

  • 49 Е, те проамериканските

    0 0 Отговор
    Позиции на тази ограничена жена и съпартийците й не ги правят нито по-добри нито по-умни!!!

    11:39 31.07.2026

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