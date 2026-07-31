"Демократична България" поиска оставката на Иво Христов като вицепремиер ВИДЕО

"Демократична България" също отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова, предаде БНР.
"Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от свое име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията "вицепремиер"", посочи депутатът от опозицията.
"Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден", заключи Надежда Йорданова.
„Управляващите намериха 131 причини да се откажат от реформите“, се казва в оценката на „Демократична България“ за първите месеци на управлението на „Прогресивна България“.
„Управленска програма няма. Има само телевизионните сеанси на вицепремиера Иво Христов, който ни съобщи, че програмата, макар да не съществува, всъщност вече се изпълнявала. Никой не я е виждал, обществото не знае какво съдържа, но имало бюджет, следователно програмата съществувала. Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програмата.“
Това заяви Надежда Йорданов, която представи декларация от името на парламентарната група на „Демократична България“ в Народното събрание.
„Вътрешната политика на кабинета „Радев“ се събира в една формула: дълг вместо реформи, кадрова подмяна вместо демонтаж. Външната политика на правителството също е “ясна”. Тя не се основава на принципи и ценности, а на моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост,“ се казва още в декларацията на ДБ, представена днес в последния ден от лятната сесия на парламента.
Според коалицията, през тази сесия управляващите са превърнали словосъчетанието „български национален интерес“ в универсално оправдание. Според ДБ националният интерес е много конкретен и включва „устойчиви финанси, а не дефицит от 5,7% и дългова спирала; независими съд, прокуратура и служби, а не нови началници на старите зависимости; парите за здравеопазване да стигат до пациентите, а не до посредници и болнични феодали; с капиталовите разходи да не се пазарува местната власт; парламентът да контролира правителството, а не да бъде негово деловодство; България да бъде на масата, на която се изгражда европейската сигурност, а не в менюто; Агресорът Русия да бъде възпирана и международното право да бъде защитавано.“
Надежда Йорданова подчерта и поредица от конкретни предложения и действия на ДБ от последните месеци, включително защитата на парламентарния контрол и дебат, при промените в правилника за работа на парламента; предложените промени за сваляне на охраната за депутатите; временна комисия, която да разследва необясненото имущество, полетите и зависимостите около Делян Пеевски; както и такава за мрежите на Мартин - нотариуса и Пепи Еврото.
През тази парламентарна сесия ДБ разработи и внесе множество законодателни предложения за по-модерна и по-икономична държава - по-малко бонуси и привилегии, повече контрол върху публичните предприятия, централизирани конкурси, споделени административни услуги, електронна лична помощ, проверки на рисковите ТЕЛК решения и продажба на ненужните ведомствени имоти.
„Предложихме реално електронно правосъдие, прилагане на санкциите „Магнитски“ и мерки срещу течовете в здравеопазването и непрозрачното управление на НЗОК. Внесохме законопроект за изцяло машинно гласуване и реален достъп до избори за българите в чужбина. Честният вот не е техническа подробност. Той е условието властта да бъде легитимна. И само тук постигнахме съгласие с управляващите,“ заявиха още от ДБ.
От коалицията не пропуснаха и дебатите по Бюджет 2026. „Когато правителството представи бюджета за 2026г., не казахме просто „не“. Предложихме алтернатива. По-ниски разходи за издръжка. По-малко бонуси. По-малки партийни бордове. Реалистична капиталова програма. Повече прозрачност. Дефицит до 3 процента и по-нисък нов дълг. Управляващите отхвърлиха всичко,“ заяви Надежда Йорданова.
От ДБ направиха категорична заявка, че ще продължат да изпълняват своята част от договора с гражданите. „Ще бъдем опозиция, която не само посочва провалите, а предлага алтернатива. България не се нуждае от нов господар на старата система. България се нуждае от свободни граждани, силни институции, разумни финанси и ясно място в обединена Европа. Това е нашето разбиране за национален интерес. За силна България в силна Европа!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #6, #24, #46
10:55 31.07.2026
2 Прогресивен
10:56 31.07.2026
3 Да, да
10:58 31.07.2026
4 Небензня
90% от българите са точно на същото мнение като Иво Христов
10:58 31.07.2026
5 Някой
10:59 31.07.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "Вашето мнение":Пишман демократите и промянкаджиите бяха сглобени и прегърнати с Пеевски и Тиквата Борисов и продължават да действат по тяхна команда.
10:59 31.07.2026
7 Иво Христов Дугин
11:00 31.07.2026
8 русоляв
11:01 31.07.2026
9 Пич
Коментиран от #37
11:01 31.07.2026
10 копейка с чалма
Той Иво от нашите ма.
11:03 31.07.2026
11 Тия съвсем изперкаха
11:04 31.07.2026
12 ядосан
11:04 31.07.2026
13 Живка
11:05 31.07.2026
14 Леле - леле ! 😜
11:05 31.07.2026
15 Няма как
11:07 31.07.2026
16 Наде
11:07 31.07.2026
17 родител 1
11:08 31.07.2026
18 ?????
На тия толкова им се иска да са на власт, да пътуват безплатно и да се къпят в комплиментите на евролелките но хората се опариха с тях и вече не ги искат в никаква комбинация.
11:08 31.07.2026
19 АНТИ-КОМУНИ$Т
КЪДЕ € мар тин дими тров-ЛЮБИМИЯТ МИ ОЛИ ГО ФР€Н?!?!
ОТ такива "д€мократи" КОМУНЯГИТ€ ОТНОВО И ОТНОВО $А НА ВЛА$Т!
ВЪН Ч€РВ€НИЯ Mr. К € Ш -нато-БКП К € Л € Ш!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!
81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ ф а т м а ц и-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
11:09 31.07.2026
20 ИИ на РР
с необосновани претенции не ме занимавайте
11:10 31.07.2026
21 Надето
11:10 31.07.2026
22 Сандо
11:10 31.07.2026
23 анонимен
11:11 31.07.2026
24 Сандо
До коментар #1 от "Вашето мнение":Може да са една каруца,но вредата от тях може да се сравни с тази от пълчищата африкански скакалци!
11:11 31.07.2026
25 кажи сега
11:12 31.07.2026
26 Щерьо
11:12 31.07.2026
27 Оракула от Делфи
в Българския държавен живот! Колкото по скоро "аут" толкова по - добре за България!
Аз като свободен български гражданин, не искам предатели да ме управляват и
възпитават в духа на Диктатора Путин, срамота е за грамотните българи да четат
руска пропаганда на държава агресор в българската преса!!!
Аз този филм съм го гледал , дори с две продължения, и резултата е "Гулаг" и пак "Гулаг"!
Иво Христов да си ходи там , от където са го пратели!!!
Силно се замислям, на кой кон е качен и " главния кавалерист," ... Бате Румен???
Вместо реформи правим противопоставяне на българи срещу българи , луда работа!!!
Коментиран от #40
11:17 31.07.2026
28 kоkорчо 💋🍌
пазареше се за 20 ст
Коментиран от #32
11:17 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ми то видеото като кликнах на него
11:20 31.07.2026
31 ААААА
През последните 30 години няма партия, която да е представила програма преди избори. Всеки хвърля идеи, обещания и намерения в насипен вид уж като програма. По тази причина над 60% от имащите право не гласуват. Трябва да си пълен глупак да гласуваш за празни обещания и след това да те излъжат.
11:22 31.07.2026
32 Разцелувахте ли се ?
До коментар #28 от "kоkорчо 💋🍌":Ми банички ще ядете вече друго няма.
11:22 31.07.2026
33 Въпрос
11:25 31.07.2026
34 историк
11:26 31.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 виктория
11:28 31.07.2026
37 Лост
До коментар #9 от "Пич":Няма такова нещо като руска салата.В Русия е известна като Френска салата Оливие.Така ,че какво имаш против французите?
Коментиран от #41, #45
11:29 31.07.2026
38 Наричате хората копейки а ги триете
11:31 31.07.2026
39 Народе ???
Оттук идва стратегическата слепота на огромен брой българи. Независимо, че няма случай в света, когато един силен лидер да е донесъл просперитет сам - те продължават да гласуват за “батки” като Борисов или Радев.
С други думи - винаги само подходящите институции носят просперитет.
А българите смятат, че:
(1) бивш военен, който винаги е изпълнявал заповеди и заповядвал може еднолично да ги “оправи” без институции, които да го коригират;
(2) човек, който многократно е давал доказателства за подкрепа от и близост с олигархията ще се бори с нея;
(3) политик, бягащ от институциите на ЕС - които внасят хармония, ред и предвидимост на общия пазар - чрез който България се въздигна от руините на комунизма - “знае по-добре” как да развива България, въпреки Европа;
(4) бивш президент, който говори през речника на Кремъл и никога не е правил нищо срещу Кремъл може по този начин да защитава “българския национален интерес”.
И всичките си гафове и провали да замита с вицове за … Сглобката.
Ами щеше ли да има Сглобка, ако нямаше БОТАШ - о, неразумний юроде!
Коментиран от #48
11:32 31.07.2026
40 Топ
До коментар #27 от "Оракула от Делфи":А аз не искам да ме управляват и възпитават в стила на Сорос.
11:32 31.07.2026
41 Уточнение
До коментар #37 от "Лост":В България се казва руска салата.
11:34 31.07.2026
42 Наричате хората копейки а ги триете
11:35 31.07.2026
43 Прозорлив
11:36 31.07.2026
44 Голям
11:36 31.07.2026
45 А бе...
До коментар #37 от "Лост":Гении!!! В Хонконг може да е известна като японска салата! А в Турция я наричат американска салата! Толкова ли нямаш мозък, за да проумееш, че думите имат значение както ги разбират в твоята родина!
11:36 31.07.2026
46 Зеления
До коментар #1 от "Вашето мнение":на ППДБ им останаха:
-Емили Тротинетката
-една третополова журналистка пишеща в една немска медия
-една папийонка
-един от редовните посетители в кръчмата на село Миндя
-един украинец, който преди време незнайно как стана министър на отбраната на България
-имат и един привърженик бивш посланик в Москва, който славеше БКП пък сега слави тях
- и един бивш доносник от ДС, който сега се изявява като блогър
тоест трима са на задната седалка на файтона, двама отпред до кочияша и един виси на стъпенката до капрата на кочияша, а Емили весело пърпори с тритинетката около самия файтон.
Все пак да не бъдем безкрайно критични, дори и толкова малко хора имат право на мнение и да искат оставката на вицепремиера, съвсем друг е въпроса че нямат тежестта да го постигнат.
11:36 31.07.2026
47 Емил
За ДБ обаче и 7+1 е далечна мечта дори блян!!!
11:37 31.07.2026
48 Йордан
До коментар #39 от "Народе ???":Какво какво,ЕС внасял хармония и ред ли?Я пак,че нещо.
11:38 31.07.2026
49 Е, те проамериканските
11:39 31.07.2026