"Демократична България" поиска оставката на Иво Христов като вицепремиер ВИДЕО

"Демократична България" също отправи остра критика към управлението в декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова, предаде БНР.

"Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Ако желаете да продължи да се занимава с проруска пропаганда и с арогантно разделение на обществените групи, нека го направи от свое име и за своя сметка, не от институционалния щит на позицията "вицепремиер"", посочи депутатът от опозицията.

"Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения. Това е запазената марка на вицепремиера по пропагандата, както го определихме още в първия работен ден", заключи Надежда Йорданова.

„Управляващите намериха 131 причини да се откажат от реформите“, се казва в оценката на „Демократична България“ за първите месеци на управлението на „Прогресивна България“.

„Управленска програма няма. Има само телевизионните сеанси на вицепремиера Иво Христов, който ни съобщи, че програмата, макар да не съществува, всъщност вече се изпълнявала. Никой не я е виждал, обществото не знае какво съдържа, но имало бюджет, следователно програмата съществувала. Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програмата.“

Това заяви Надежда Йорданов, която представи декларация от името на парламентарната група на „Демократична България“ в Народното събрание.

„Вътрешната политика на кабинета „Радев“ се събира в една формула: дълг вместо реформи, кадрова подмяна вместо демонтаж. Външната политика на правителството също е “ясна”. Тя не се основава на принципи и ценности, а на моментни сделки, противоречиви послания и демонстративна двусмисленост,“ се казва още в декларацията на ДБ, представена днес в последния ден от лятната сесия на парламента.

Според коалицията, през тази сесия управляващите са превърнали словосъчетанието „български национален интерес“ в универсално оправдание. Според ДБ националният интерес е много конкретен и включва „устойчиви финанси, а не дефицит от 5,7% и дългова спирала; независими съд, прокуратура и служби, а не нови началници на старите зависимости; парите за здравеопазване да стигат до пациентите, а не до посредници и болнични феодали; с капиталовите разходи да не се пазарува местната власт; парламентът да контролира правителството, а не да бъде негово деловодство; България да бъде на масата, на която се изгражда европейската сигурност, а не в менюто; Агресорът Русия да бъде възпирана и международното право да бъде защитавано.“

Надежда Йорданова подчерта и поредица от конкретни предложения и действия на ДБ от последните месеци, включително защитата на парламентарния контрол и дебат, при промените в правилника за работа на парламента; предложените промени за сваляне на охраната за депутатите; временна комисия, която да разследва необясненото имущество, полетите и зависимостите около Делян Пеевски; както и такава за мрежите на Мартин - нотариуса и Пепи Еврото.

През тази парламентарна сесия ДБ разработи и внесе множество законодателни предложения за по-модерна и по-икономична държава - по-малко бонуси и привилегии, повече контрол върху публичните предприятия, централизирани конкурси, споделени административни услуги, електронна лична помощ, проверки на рисковите ТЕЛК решения и продажба на ненужните ведомствени имоти.

„Предложихме реално електронно правосъдие, прилагане на санкциите „Магнитски“ и мерки срещу течовете в здравеопазването и непрозрачното управление на НЗОК. Внесохме законопроект за изцяло машинно гласуване и реален достъп до избори за българите в чужбина. Честният вот не е техническа подробност. Той е условието властта да бъде легитимна. И само тук постигнахме съгласие с управляващите,“ заявиха още от ДБ.

От коалицията не пропуснаха и дебатите по Бюджет 2026. „Когато правителството представи бюджета за 2026г., не казахме просто „не“. Предложихме алтернатива. По-ниски разходи за издръжка. По-малко бонуси. По-малки партийни бордове. Реалистична капиталова програма. Повече прозрачност. Дефицит до 3 процента и по-нисък нов дълг. Управляващите отхвърлиха всичко,“ заяви Надежда Йорданова.

От ДБ направиха категорична заявка, че ще продължат да изпълняват своята част от договора с гражданите. „Ще бъдем опозиция, която не само посочва провалите, а предлага алтернатива. България не се нуждае от нов господар на старата система. България се нуждае от свободни граждани, силни институции, разумни финанси и ясно място в обединена Европа. Това е нашето разбиране за национален интерес. За силна България в силна Европа!“.