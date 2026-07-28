Илиян Василев: Да бъдем сериозни! Иран няма да нападне България!

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Хайде малко по-достойно да се държим.

По темата "Иран ни плаши" внезапно настъпи някаква масова паника. Утре някой друг ще отправи поредната закана и пак ли ще изпадаме в същото състояние?

Да бъдем сериозни.

Иран няма да нападне България.

Това пише във "Фейсбук" Илиян Василев.

Причината не е в добрите му чувства към нас, а защото подобен акт би означавал атака срещу държава - член на НАТО. Това е риск с непредвидими последици, който режимът в Техеран отлично разбира.

Затова остава другата възможност - да сме свидетели на поредната координирана през проруски проксита паническа кампания, в която заплахите се превръщат в инструмент за сплашване на обществото. Подобни операции отлично обслужват целите на Москва, защото същите хора от години ни плашат, че Москва ще ни атакува с ракети, защото помагаме на Украйна.

Малко повече гръбнак не би ни навредил.

Да, това е войната на Тръмп, а не на НАТО. Но всички имаме интерес режимът в Техеран да бъде ограничен в способността си да дестабилизира региона и да финансира терористични организации. България има и собствено основание за подобна позиция - нека не забравяме атентата в Сарафово и ролята на иранските проксита в него.

Още по-недоумявам защо централните новини превръщат едно заплашително изявление на иранското външно министерство във водеща новина, без да поставят думите в необходимия контекст. Така не се информира обществото - така се разпространява чужда психологическа операция.

Много по-важният въпрос е как ще реагира българската дипломация. Защото подобни заплахи към държава - член на ЕС и НАТО не могат да бъдат подминати с мълчание.

И още нещо.

Да, президентът Радев е в особено неудобна позиция. Но това не променя принципния въпрос. Независимо кой е на власт, България трябва да реагира спокойно, твърдо и достойно, когато чужда държава си позволява подобен тон.

Страхът никога не е бил добра външна политика. Още по-малко - национална стратегия.