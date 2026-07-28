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Илиян Василев: Да бъдем сериозни! Иран няма да нападне България!

Илиян Василев: Да бъдем сериозни! Иран няма да нападне България!

28 Юли, 2026 10:00 722 46

  • илиян василев-
  • иран-
  • българия-
  • сащ-
  • нато-
  • нападение-
  • ирански ракети

Страхът никога не е бил добра външна политика. Още по-малко - национална стратегия

Илиян Василев: Да бъдем сериозни! Иран няма да нападне България! - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хайде малко по-достойно да се държим.

По темата "Иран ни плаши" внезапно настъпи някаква масова паника. Утре някой друг ще отправи поредната закана и пак ли ще изпадаме в същото състояние?

Да бъдем сериозни.

Иран няма да нападне България.

Това пише във "Фейсбук" Илиян Василев.

Причината не е в добрите му чувства към нас, а защото подобен акт би означавал атака срещу държава - член на НАТО. Това е риск с непредвидими последици, който режимът в Техеран отлично разбира.

Затова остава другата възможност - да сме свидетели на поредната координирана през проруски проксита паническа кампания, в която заплахите се превръщат в инструмент за сплашване на обществото. Подобни операции отлично обслужват целите на Москва, защото същите хора от години ни плашат, че Москва ще ни атакува с ракети, защото помагаме на Украйна.

Малко повече гръбнак не би ни навредил.

Да, това е войната на Тръмп, а не на НАТО. Но всички имаме интерес режимът в Техеран да бъде ограничен в способността си да дестабилизира региона и да финансира терористични организации. България има и собствено основание за подобна позиция - нека не забравяме атентата в Сарафово и ролята на иранските проксита в него.

Още по-недоумявам защо централните новини превръщат едно заплашително изявление на иранското външно министерство във водеща новина, без да поставят думите в необходимия контекст. Така не се информира обществото - така се разпространява чужда психологическа операция.

Много по-важният въпрос е как ще реагира българската дипломация. Защото подобни заплахи към държава - член на ЕС и НАТО не могат да бъдат подминати с мълчание.

И още нещо.

Да, президентът Радев е в особено неудобна позиция. Но това не променя принципния въпрос. Независимо кой е на власт, България трябва да реагира спокойно, твърдо и достойно, когато чужда държава си позволява подобен тон.

Страхът никога не е бил добра външна политика. Още по-малко - национална стратегия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    27 1 Отговор
    Още едно лъжливо и продажно наше пионерче - или както сега им викат на комсомолците - "грантаджи".

    10:02 28.07.2026

  • 2 Западните демократи:

    3 3 Отговор
    Евреите са спасението за Селя ндри стан.

    10:03 28.07.2026

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Василев!!! Не се включвай в хора на кретените!!! Какво ще говориш, ако Иран удари Безмер...?!

    Коментиран от #45

    10:03 28.07.2026

  • 4 ФАКТ

    3 6 Отговор
    Ротшилд ще спаси дивата бл гаристанска сл яния.

    10:04 28.07.2026

  • 5 така е

    19 1 Отговор
    Иран няма да нападне България, просто ще отговори на нападението на България срещу него. Този болен русофоб винаги подкрепя всички войни, ако те се водят срещу Русия или врагове на САЩ и Израел. Цял живот е бил нагаждач и далаверджия и такъв ще си остане до края. Само ми е любопитно, защо се чувстват толкова уверени за собствената си сигурност, наистина ли са толкова наивни.

    10:05 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ахааа

    10 4 Отговор
    От цялата история, стигаме до извода, че България не заслужава честност, откритост и прозрачност! Сегашните управляващи информираха обществото, че има искане, че има нота и че парламента ще реши, дали да приема военни самолети... Предишните управляващи направиха всичко това скрито и тайно от народа, просто една сутрин през февруари- видяхме военните самолети и то на гражданското летище София

    Коментиран от #15

    10:06 28.07.2026

  • 8 Хмм

    14 2 Отговор
    аман от пребоядисани комунисти, колкото и да се престарава, комунистическото си минало не може да заличи

    10:07 28.07.2026

  • 9 Фолклорна мъдрост

    10 1 Отговор
    Дали случайно нашият народ е сътворил пословицата "Прекрито мляко котки не го лочат"?
    По-добре да взимаме превантивни мерки, отколкото да слушаме успокоителни приказки и после "Олеле!"

    10:07 28.07.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    България е най големият партньор на Иран за Източна Европа.Губим по 200 млн на година.

    10:08 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трол

    1 6 Отговор
    Иран няма да ни нападне, но Русия ще ни нападне със сигурност.

    Коментиран от #40

    10:10 28.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да де, обаче

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Тръмп не благодари на българския парламент, а благодари лично на Румен Радев, което е ясен сигнал кой еднолично е взел решението за самолетите. Гласуването в парламента беше само поза, с която имитираха демокрация. Интересно е и това, че след втората нота на Иран срещу България за Безмер, Радев не свика съвета за сигурност. Направи го веднага след като Иран обяви, че отговорност ще носят лицата, които са взели това решение... и само няколко часа по-късно съвета беше свикан. Да се придържаме към фактите - политиката на Радев по нищо не се различава от тази на изнасилилите властта преди него.

    Коментиран от #43

    10:14 28.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ?????

    14 1 Отговор
    Уф.
    Съгласен съм че Иран няма да нападне България.
    Въпросът е съвсем друг - защо България помага на Щатите да нападат Иран?
    Но тва някак си го заобикалят т.н. експерти.

    10:15 28.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Трол на мирчев

    5 0 Отговор
    Отново само думи , без някой да поеме отговорност!
    Как беше - Никой не може да ти даде това, което аз мога ти обещая

    .. но не дай си боже да се случи нещо, всички като тоя ще се изпокрият като мишки

    10:16 28.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ЦСКА Москва

    9 1 Отговор
    Коя е Илияна Василева ? Тя е една жалка Соро..... подлога която съществува благодарение на центовете които получава за разпространението на анти Български лъжи !

    10:19 28.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    4 1 Отговор
    Тъй ами, ако иранците ударят показно летище София, Пловдив... с ракети, това няма да е нападение, защото ние нито имаме ПРО, нито имаме оръжия за отговор.
    Иран няма ракети с обсег до САЩ и не може да ги удари. Но има ракети за удари по летищата на България, откъдето излитат тези американски самолети . Иран нищо не губи с такива атаки.

    10:19 28.07.2026

  • 26 А50

    7 1 Отговор
    Тия главочи не разбраха, че не става въпрос за страх, а за предателство срещу братски народ. Бил съм в Иран и хората ни уважаваха, случайни хора знаят много за България. Имаше и чартърни полити лятото веднъж седмиччно до Варна. Не ни е страх от иранските ракети, а от натовското ПВО

    10:19 28.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Плд

    6 1 Отговор
    ясно е, че Иран няма да нападне Бг
    проблемът е, че Бг стана обоз за разбойнически нападения срещу Иран

    10:21 28.07.2026

  • 31 отец Чапаев и Петка

    5 1 Отговор
    Иран може да не ни нападне, но БГ се готви да нападне Иран прислужвайки на САЩ.. Ежедневно и ежечасно ни надуват главите по телевизията разни подлоги.

    10:21 28.07.2026

  • 32 иран няма да нападне илиян

    1 1 Отговор
    а русия ще превземе софето и зелиски ги спирал . това е ясно . да видим развитиети за след 3 години . на теория евреите в киев страдат . скъперници и лихвари играещи хазарт . по време на спец операция за освобождаването на завзети земи от майдана . демек живеят на гърба на киевчани . виден еврейски генерал няма . наемник евреин още не е отишъл . ами иран ако спре нефта на илиян колко ще скочи цената . у нас само 36 проценти . илиян бълха го ухапала . сипва нафта .

    10:21 28.07.2026

  • 33 А50

    6 1 Отговор
    Защо сме на страната на агресора. Колко народ вкл деца убиха в Иран. Не ни е страх, даже ще е добре да изплющят правилните цели

    10:23 28.07.2026

  • 34 Хмм

    5 0 Отговор
    тежка карма очаква всички, които гласуваха за въпреки убитите 170 ирански деца, наистина даваха кадри как някои млади хора се радват, но те са се надявали че всичко ще свърши бързо, без жертви и разрушения, екзекуции, същото беше при войната с Ирак, вместо да свалят режима, те го бетонираха, загубиха войната и точно Иран прояви великодушие, не поиска никакви репарации

    10:29 28.07.2026

  • 35 Естествено, че няма Иран

    5 0 Отговор
    да нападне България. На нея и стигат няколко терористични акта , но умници като автора изглежда не смятат това за заплаха. И какво ни интересува реакцията на страни като Италия и Испания, които отказаха логистична подкрепа и една не бяха обявени за " вражески"

    10:30 28.07.2026

  • 36 Да да

    7 0 Отговор
    Така и германската фамилия на Сакс-Кобургите обявява война на Сащ и Великобритания, като са си мислили че са далече. Войната в Иран ще продължи поне няколко години, Иран са добре въоръжени, голямо население и то е преминало военна служба. Иран в даден момент, ще започнат да атакуват всеки съюзник на САЩ във войната.

    Коментиран от #39

    10:32 28.07.2026

  • 37 Бейрелейби

    5 0 Отговор
    ИРАН нападна и бомби здраво ДУБАЙ въпреки факта че Иранските айтоляси ИМАТ вложени над 150 милирда $ активи в имоти в Дубай.
    ИРАН срива с бомби и дронове ВСИЧЙИ които помагат на САЩ/Израел ,кво остава за България БЕЗ да му мислят пращат ята с дронове Шахед136 и крилати далекобойни ракети Фатах 1 към Лукойл Нефтохим БУРГАС
    Кво остава

    10:37 28.07.2026

  • 38 Епсилон

    1 0 Отговор
    ти казваш едно, но Иран обещава съвсем друго.
    Аз ако стрелям с автомат АК47 по враговете и ми свършат патроните, врагът би ли допуснал обоза да ми достави още муниции и би ли го елиминирал?

    10:41 28.07.2026

  • 39 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да да":

    Царят много добре е знаел за последиците, вече сме загубили една война срещу Англия, но като немец Германия му е по-скъпа, защитавал е немските интереси, най-обидна е срещата с Хитлер, ходи му на крака и според принц кирил никой не го е тровил, той страдал от гръдна жаба, а самолетът е летял на голяма височина заради бомбардировките, което било опасно за болестта му, починал е от естествена смърт, но царете обичат да забулват в мистика живота и смъртта си, защо да го трови Хитлер, ние сме го заместили на Балканите с окупационните корпуси

    10:44 28.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да нападне на Копейкин къщата

    1 0 Отговор
    на варненското езеро.

    10:47 28.07.2026

  • 42 коко

    1 0 Отговор
    Радев е наредил да започнат да раздават на населениено прашки и камъни.Ще сваляме иранските ракети и дронове ако полетят към нас.

    10:47 28.07.2026

  • 43 Попето

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "да де, обаче":

    Толкова съжалявам, че гласувах за Радев, мислех си, че щом е български генерал, ще е национално отговорен!

    10:47 28.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мусорчик

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ми той вече го каза бе, пич. Задейства се член 5-ти.
    Ти какво каза, когато се случи атентатът на летище "Сарафово"? Тогава самолети имаше ли? А Коцето отиде в Иран да целува корана и нашите копеи му ръкопляскат.

    10:53 28.07.2026

  • 46 ДА СЕ ЗНАЕ..........

    0 0 Отговор
    И НА ДОНОСНИК САШКО МУ ДОНАСЯТ

    10:55 28.07.2026