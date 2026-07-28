Илиян Василев: Да бъдем сериозни! Иран няма да нападне България!

Хайде малко по-достойно да се държим.
По темата "Иран ни плаши" внезапно настъпи някаква масова паника. Утре някой друг ще отправи поредната закана и пак ли ще изпадаме в същото състояние?
Да бъдем сериозни.
Иран няма да нападне България.
Това пише във "Фейсбук" Илиян Василев.
Причината не е в добрите му чувства към нас, а защото подобен акт би означавал атака срещу държава - член на НАТО. Това е риск с непредвидими последици, който режимът в Техеран отлично разбира.
Затова остава другата възможност - да сме свидетели на поредната координирана през проруски проксита паническа кампания, в която заплахите се превръщат в инструмент за сплашване на обществото. Подобни операции отлично обслужват целите на Москва, защото същите хора от години ни плашат, че Москва ще ни атакува с ракети, защото помагаме на Украйна.
Малко повече гръбнак не би ни навредил.
Да, това е войната на Тръмп, а не на НАТО. Но всички имаме интерес режимът в Техеран да бъде ограничен в способността си да дестабилизира региона и да финансира терористични организации. България има и собствено основание за подобна позиция - нека не забравяме атентата в Сарафово и ролята на иранските проксита в него.
Още по-недоумявам защо централните новини превръщат едно заплашително изявление на иранското външно министерство във водеща новина, без да поставят думите в необходимия контекст. Така не се информира обществото - така се разпространява чужда психологическа операция.
Много по-важният въпрос е как ще реагира българската дипломация. Защото подобни заплахи към държава - член на ЕС и НАТО не могат да бъдат подминати с мълчание.
И още нещо.
Да, президентът Радев е в особено неудобна позиция. Но това не променя принципния въпрос. Независимо кой е на власт, България трябва да реагира спокойно, твърдо и достойно, когато чужда държава си позволява подобен тон.
Страхът никога не е бил добра външна политика. Още по-малко - национална стратегия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
10:02 28.07.2026
2 Западните демократи:
10:03 28.07.2026
3 Пич
Коментиран от #45
10:03 28.07.2026
4 ФАКТ
10:04 28.07.2026
5 така е
10:05 28.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ахааа
Коментиран от #15
10:06 28.07.2026
8 Хмм
10:07 28.07.2026
9 Фолклорна мъдрост
По-добре да взимаме превантивни мерки, отколкото да слушаме успокоителни приказки и после "Олеле!"
10:07 28.07.2026
10 Последния Софиянец
10:08 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трол
Коментиран от #40
10:10 28.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 да де, обаче
До коментар #7 от "Ахааа":Тръмп не благодари на българския парламент, а благодари лично на Румен Радев, което е ясен сигнал кой еднолично е взел решението за самолетите. Гласуването в парламента беше само поза, с която имитираха демокрация. Интересно е и това, че след втората нота на Иран срещу България за Безмер, Радев не свика съвета за сигурност. Направи го веднага след като Иран обяви, че отговорност ще носят лицата, които са взели това решение... и само няколко часа по-късно съвета беше свикан. Да се придържаме към фактите - политиката на Радев по нищо не се различава от тази на изнасилилите властта преди него.
Коментиран от #43
10:14 28.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ?????
Съгласен съм че Иран няма да нападне България.
Въпросът е съвсем друг - защо България помага на Щатите да нападат Иран?
Но тва някак си го заобикалят т.н. експерти.
10:15 28.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Трол на мирчев
Как беше - Никой не може да ти даде това, което аз мога ти обещая
.. но не дай си боже да се случи нещо, всички като тоя ще се изпокрият като мишки
10:16 28.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ЦСКА Москва
10:19 28.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
Иран няма ракети с обсег до САЩ и не може да ги удари. Но има ракети за удари по летищата на България, откъдето излитат тези американски самолети . Иран нищо не губи с такива атаки.
10:19 28.07.2026
26 А50
10:19 28.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Плд
проблемът е, че Бг стана обоз за разбойнически нападения срещу Иран
10:21 28.07.2026
31 отец Чапаев и Петка
10:21 28.07.2026
32 иран няма да нападне илиян
10:21 28.07.2026
33 А50
10:23 28.07.2026
34 Хмм
10:29 28.07.2026
35 Естествено, че няма Иран
10:30 28.07.2026
36 Да да
Коментиран от #39
10:32 28.07.2026
37 Бейрелейби
ИРАН срива с бомби и дронове ВСИЧЙИ които помагат на САЩ/Израел ,кво остава за България БЕЗ да му мислят пращат ята с дронове Шахед136 и крилати далекобойни ракети Фатах 1 към Лукойл Нефтохим БУРГАС
Кво остава
10:37 28.07.2026
38 Епсилон
Аз ако стрелям с автомат АК47 по враговете и ми свършат патроните, врагът би ли допуснал обоза да ми достави още муниции и би ли го елиминирал?
10:41 28.07.2026
39 Хмм
До коментар #36 от "Да да":Царят много добре е знаел за последиците, вече сме загубили една война срещу Англия, но като немец Германия му е по-скъпа, защитавал е немските интереси, най-обидна е срещата с Хитлер, ходи му на крака и според принц кирил никой не го е тровил, той страдал от гръдна жаба, а самолетът е летял на голяма височина заради бомбардировките, което било опасно за болестта му, починал е от естествена смърт, но царете обичат да забулват в мистика живота и смъртта си, защо да го трови Хитлер, ние сме го заместили на Балканите с окупационните корпуси
10:44 28.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да нападне на Копейкин къщата
10:47 28.07.2026
42 коко
10:47 28.07.2026
43 Попето
До коментар #15 от "да де, обаче":Толкова съжалявам, че гласувах за Радев, мислех си, че щом е български генерал, ще е национално отговорен!
10:47 28.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мусорчик
До коментар #3 от "Пич":Ми той вече го каза бе, пич. Задейства се член 5-ти.
Ти какво каза, когато се случи атентатът на летище "Сарафово"? Тогава самолети имаше ли? А Коцето отиде в Иран да целува корана и нашите копеи му ръкопляскат.
10:53 28.07.2026
46 ДА СЕ ЗНАЕ..........
10:55 28.07.2026