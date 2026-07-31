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ЕС подлага ChatGPT и Roblox на по-строг контрол по Закона за цифровите услуги

ЕС подлага ChatGPT и Roblox на по-строг контрол по Закона за цифровите услуги

31 Юли, 2026 10:59, обновена 31 Юли, 2026 10:59 396 5

  • chatgpt-
  • roblox-
  • ес-
  • европейски съюз

До момента Европейската комисия е започнала повече от дузина разследвания срещу водещи технологични компании по силата на закона.

ЕС подлага ChatGPT и Roblox на по-строг контрол по Закона за цифровите услуги - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чатботът ChatGPT на OpenAI и платформата за видеоигри Roblox ще бъдат подложени на по-строг регулаторен надзор в Европейския съюз, след като са надхвърлили прага от 45 милиона активни месечни потребители в блока, съобщава Bloomberg, предава Фокус.

Очаква се Европейската комисия официално да ги определи през август като „много големи онлайн платформи“ (VLOP), което ще ги постави под същия режим на контрол, който вече се прилага за компании като Meta и X.

Съгласно Закона за цифровите услуги (DSA), платформите в тази категория са длъжни да представят редовни доклади за прозрачност, да предприемат мерки за ограничаване на системните рискове, да извършват оценки на въздействието и да заплащат годишна такса към Европейската комисия. При нарушения санкциите могат да достигнат до 6% от годишния глобален оборот на компанията.

DSA задължава онлайн платформите да ограничават разпространението на незаконно и вредно съдържание, като за най-големите услуги изискванията са значително по-строги.

До момента Европейската комисия е започнала повече от дузина разследвания срещу водещи технологични компании по силата на закона. Регулаторният подход на Брюксел предизвика критики от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която обвини ЕС, че ограничава американски технологични компании.

Наскоро Европейската комисия наложи и глоба от близо 890 милиона евро на Google за нарушение на европейските правила за цифровите пазари.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Добре дошли в " 1984"- та❗

    11:00 31.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Материали-истини, като следващия,
    вече ще се преследват❗

    "Американската журналистка Линдзи Снел разпозна нейния похитител от Фронта Ал Нусра (клонът на Ал Кайда в Сирия) Мохамед Канатари в новия шарже д’афер в сирийското посолство в Съединените щати. Тя сама разказа за откритието си в социалната мрежа X и публикува видео с дипломата от преди 10 г., когато е в Сирия и е член на Ал Нусра, обявена от ООН и САЩ за терористичната организация."

    Коментиран от #4

    11:02 31.07.2026

  • 3 Добре дошли в Европейското 🚾

    2 0 Отговор
    Тези като не могат да измислят нещо и слагат глоби.Чудят се как да избият кеша на зеленият пор дето дадоха.Това не е европейски съюз това е квартал в китайска провинция пълен с изпушели дъртаци.

    11:11 31.07.2026

  • 4 Да бе ,да ! 😜

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Те щатите показват терористите , ама после , ако им вършат работа ги въоръжават . Примери : Ал Кайда , ИДИЛ в Близкия изток , Азов в Украйна ,всички са обявявани за терористи от Конгреса на САЩ . После - съюзници на Вашингтон .Затова навремето тази мисирка си е мълчала по време на войната САЩ срещу Сирия .

    11:20 31.07.2026

  • 5 брюк.сел фабриката

    1 0 Отговор
    за контроли,
    забрани,
    глоби,
    санкции...........

    11:38 31.07.2026

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