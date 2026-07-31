ЕС подлага ChatGPT и Roblox на по-строг контрол по Закона за цифровите услуги

Чатботът ChatGPT на OpenAI и платформата за видеоигри Roblox ще бъдат подложени на по-строг регулаторен надзор в Европейския съюз, след като са надхвърлили прага от 45 милиона активни месечни потребители в блока, съобщава Bloomberg, предава Фокус.

Очаква се Европейската комисия официално да ги определи през август като „много големи онлайн платформи“ (VLOP), което ще ги постави под същия режим на контрол, който вече се прилага за компании като Meta и X.

Съгласно Закона за цифровите услуги (DSA), платформите в тази категория са длъжни да представят редовни доклади за прозрачност, да предприемат мерки за ограничаване на системните рискове, да извършват оценки на въздействието и да заплащат годишна такса към Европейската комисия. При нарушения санкциите могат да достигнат до 6% от годишния глобален оборот на компанията.

DSA задължава онлайн платформите да ограничават разпространението на незаконно и вредно съдържание, като за най-големите услуги изискванията са значително по-строги.

До момента Европейската комисия е започнала повече от дузина разследвания срещу водещи технологични компании по силата на закона. Регулаторният подход на Брюксел предизвика критики от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която обвини ЕС, че ограничава американски технологични компании.

Наскоро Европейската комисия наложи и глоба от близо 890 милиона евро на Google за нарушение на европейските правила за цифровите пазари.