Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА има отличната възможност в жребия за плейофите на Лига Европа

ЦСКА има отличната възможност в жребия за плейофите на Лига Европа

31 Юли, 2026 10:59 564 0

  • цска-
  • лига европа-
  • футбол-
  • макаби тел авив

Сред възможните съперници са Апоел Беер Шева

ЦСКА има отличната възможност в жребия за плейофите на Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА има отличната възможност да бъде поставен в жребия за плейофите на Лига Европа, който ще се тегли в понеделник (3 август). "Червените" ползват коефициента на Макаби Тел Авив и ако отстранят гранда от Израел в третия кръг, ще имат преодолими съперници в последната стъпка към групите на турнира.

Сред възможните съперници са Апоел Беер Шева, който два пъти поред в последните години бе отстраняван от Левски, белгийският Сен Трюиден, Викингур от Исландия, турският Трабзонспор, ОФИ Хераклион от Гърция, Лилестрьом от Норвегия, арменският Арарат, Сабах от Азербайджан, Кауно Жалгирис от Литва и шведският Мялби, като последните отбори трябва да преминат третия кръг на турнира.

Ако ЦСКА отпадне от Макаби обаче, няма да бъде поставен в плейофите на Лигата на конференциите и съперникът може да бъде по-силен. Сред потенциалните противници са италианският Аталанта, Спортинг Брага от Португалия, нидерландският гранд Аякс, Фрайбург от Германия, Монако, датските Копенхаген и Мидтиланд, белгийските Андерлехт и Гент, Рапид Виена, Панатинайкос, Брайтън от Висшата лига, полските Ракув и Ягелония и други.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове