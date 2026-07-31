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Мелони предупреди Испания заради мигрантската криза в Сеута

Мелони предупреди Испания заради мигрантската криза в Сеута

31 Юли, 2026 10:55 986 23

  • италия-
  • европейска комисия-
  • джорджа мелони-
  • испания-
  • сеута

Италианският премиер призова Европейската комисия да провери дали Испания изпълнява задълженията си

Мелони предупреди Испания заради мигрантската криза в Сеута - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони отправи остро предупреждение към Испания след масовото навлизане на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута от Мароко. Рим заяви, че ако Мадрид не овладее ситуацията по външната граница на Европейския съюз, Италия е готова да поиска извънредни мерки, включително временно възстановяване на граничния контрол с Испания в рамките на Шенген, предава News.bg.

Повод за реакцията стана мигрантската вълна, при която между 2000 и 3000 души достигнаха Сеута по суша и море. По данни на властите най-малко девет души са загинали. Испания изпрати армия и допълнителни полицейски сили, за да засили сигурността в анклава.

В публикация в социалната мрежа X Мелони заяви, че случващото се в Сеута показва какви са последиците, когато външната граница на ЕС не се защитава ефективно. По думите ѝ кризата представлява риск не само за Испания, но и за всички държави в Шенгенското пространство.

Италианският премиер призова Европейската комисия да провери дали Испания изпълнява задълженията си за охрана на външните граници и предупреди, че Италия си запазва правото да възстанови граничните проверки, ако миграционният натиск продължи.

Напрежението се засили и след решение на Върховния съд на Испания, което ограничава възможността за незабавно връщане на мигранти, достигнали Сеута по море. Вместо това се изисква индивидуално разглеждане на случаите им и се допуска прехвърлянето им в приемателни центрове в континентална Испания за обработване на молбите за убежище. Испанската опозиция твърди, че това решение, както и програмата за узаконяване на около 500 000 нелегално пребиваващи чужденци, насърчават нови опити за незаконно преминаване на границата.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес отхвърли критиките от Рим, като ги определи като политически мотивирани. Той подчерта, че Испания работи в тясна координация с Мароко и европейските институции за овладяване на миграционната криза.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 европиец

    21 1 Отговор
    Какви мигранти ? Те си вкават армията ! Забележете , че повечето са млади мъже и тук-там някоя жена ,вероятно да осигурява медицински грижи . Това си е нашествие .Разбира се ЕС казва "оправяйте се " и сега ще се започнат едни изказвания и писане на декларации .

    10:59 31.07.2026

  • 2 БайМ@нга@л

    19 0 Отговор
    ГолямаПаплач са тия мароканскиСкакалци

    11:02 31.07.2026

  • 3 наблюдател

    18 0 Отговор
    Мигрантската вълна може да бъде овладяна с подходящо законодателство, но никой не иска да го направи. Докато всеки, който успее да премине границата, е добре дошъл, няма да има решение на проблема.

    11:02 31.07.2026

  • 4 Реалист

    14 1 Отговор
    Толкова ли е трудно да се сложи една ограда и да се пусне ток по нея ?

    Коментиран от #5

    11:03 31.07.2026

  • 5 Няма нужда да им пускат ток!

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Реалист":

    Да им забранят да работят, ако са навлезли незаконно на тяхна територия. Това са икономически мигранти.

    Коментиран от #12, #13

    11:05 31.07.2026

  • 6 Кравария убер алес

    16 1 Отговор
    Какво не им харесват на "инженерите и лекарите"? Либерастията побърка Европа от всякъде. Време е за смяна на курса

    11:05 31.07.2026

  • 7 гост

    11 0 Отговор
    Време е Испания да промени някой закони,времената са други

    11:12 31.07.2026

  • 8 Сандо

    6 1 Отговор
    А Мелони оправи ли се с пълчищата емигранти в Италия?

    11:14 31.07.2026

  • 9 Отреазвяващ

    5 3 Отговор
    Мелани,Мелонииии.Чуй нещо.Испания си търси лагални роби.Въпреки ,че робството е възникнало в Рим.Сещаш ли се,че 4-5г.тези ще живеят и работят на черно.Няма данъци,осигуровки,социални.А те,,,робчетата" само ще харчат.Независимо от къде им са приходите.Също няма да имат трудов стаж.Capito?

    11:16 31.07.2026

  • 10 Тръмпоча

    6 0 Отговор
    Колко пъти си сакам от тая русата кака и все ме реже!

    11:16 31.07.2026

  • 11 Тръмп

    7 0 Отговор
    Испания е неолиберален кeнeф нуждаещ се от основно политическо прочистване.
    Жалко за испанците

    11:17 31.07.2026

  • 12 Умен си

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма нужда да им пускат ток!":

    Почти никой от тия престъпници не работи. Точат социалните системи и създават проблеми на нормалните хора, защото законите ги направиха в техен интерес!

    Коментиран от #14

    11:18 31.07.2026

  • 13 ако

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Няма нужда да им пускат ток!":

    Ако им забранят да работят още по - добре за емигрантите. Работят на черно, Не плащат данъци. Стават богати по сравнение с европейците.

    Решението е : влязал нелегално - незабавна депортация.

    Коментиран от #15

    11:22 31.07.2026

  • 14 По-горе го казах!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Умен си":

    Трябва да променят законите!

    11:22 31.07.2026

  • 15 напротив

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ако":

    Депортацията може да бъде мярка, докато отново се върнат. Трябва да направят така, че социалната системата да не позволява мигрантите да се възползват от нея.
    Работодателите, които наемат работници на черно, също трябва да бъдат наказвани.

    11:26 31.07.2026

  • 16 куку

    3 0 Отговор
    Съдебната система напълно овладяна от соросоидни кадри..в целия ЕС...лесно се проверява кой съдия и на какви пари пътувал в чужбина на различни сбирки организирани от нпо-та на мумията сорос..по същи яначи вървят вещата и в Бг...Радев го каза за нашите прокурори и съдебната система..те са держат като мафия..своите не пипат..отказват се от делата..самоотводи вече станаха като вирус..Трябва да бъдат проверени всички, както ги нарече френския посланик..гнили ябълки..в съдебната система..НО УВИ НЯМА КОЙ..те са всички вътре в играта..

    11:28 31.07.2026

  • 17 Добре дошли скъпи африканци!

    3 1 Отговор
    По на север е вашата прародина Франция и дворецът на крал Леополд , който ви режеше ръцете, не пропускайте да ги посетите! Много е хубаво в ЕС, в магазините всичко е безплатно, вземайте каквото ви харесва!😂😂😂😂😂

    11:28 31.07.2026

  • 18 един лъготеше за стотици хиляди

    3 0 Отговор
    в европа ще им бъде по добре . у нас мигрантите и украинците работят за малко пари . замесват се в незаконни работи . тръмпи реши въпроса с айс полицаи . та незаконните дейности и престъпниците да се стопират и екстрадират . тука няма силна мигрантска служба . и много внимание не се обръща . обикновено кат стане намушкване, сбиване, стрелба .

    11:29 31.07.2026

  • 19 Хайде стига

    5 0 Отговор
    На всеки незаконен емигрант никакви социални помощи. Пари само ако се из работят. И връщане там от където са дошли.

    11:29 31.07.2026

  • 20 късно

    0 0 Отговор
    е вече за Европейската джамахерия..още повече "инженери и доктори" получават всичко...например в Испания самонастанили се в чужд имот не се пипат..няма такова решение на съда в полза на соб-ци..Тези така наречените бежанци идват за квартира, пари и малки момиченца..Във Великобритания от 2000г...до днеска изнасилени над 250 000 жени и деца..и продължават да стават такива престъпления..а либерали спорят какво да направят за да ги интегрират..ФИЛМА ПРИКЛЮЧИ..когато идиоти са на власт..

    11:35 31.07.2026

  • 21 тази

    1 0 Отговор
    сега ли се събуди от дрямката, а къде беше когато в Италия идваха отрепки от африка, азия с бурки ичалми..сигурно ги посрещала с бисквити и цветя....

    11:36 31.07.2026

  • 22 ЕС сам си е виновен.

    0 0 Отговор
    Кани ги, събира ги по Средиземно море да не се удавят, и не ги пъди когато войните приключат. Нас обаче ни критикува защо не ги хващаме по границата с Турция и част от тях успяват да се доберат до тях. Не ни позволяват да ползваме оръжие за охрана на границата и да ги вкарваме в затвора за 1г по нашия закон за нелегалното ѝ преминаване. Като дойдат в ЕС се отнасят към тях като към дълго очаквани гости - веднага квартира, мед. обслужване, пари всеки месец, а те хукват по кръчми, бардаци, наркотици, искат джамии, халал, закачат жените, убиват, правят атентати, възмущават се от нашия начин на живот, не искат да работят.

    11:37 31.07.2026

  • 23 Министърката на вътрешните работи

    0 0 Отговор
    на Великобритания защо я махнаха? Уволнената британска министърка на вътрешните работи Сюела Бравърман(емигрантка) обвини днес премиера Риши Сунак(също емигрант), че няма резервен план за мигрантската политика, който да бъде задействан, в случай че Върховният съд блокира политика за депортиране в Руанда на кандидати за убежище. Едно гениално решение се проваля - вижте къде на картата се намира тази гостоприемна и мила страна. Племето Хуту ще охранява кандидатите за убежище от евентуални скинхедс.

    11:40 31.07.2026

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