Мелони предупреди Испания заради мигрантската криза в Сеута

Италианският премиер Джорджа Мелони отправи остро предупреждение към Испания след масовото навлизане на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута от Мароко. Рим заяви, че ако Мадрид не овладее ситуацията по външната граница на Европейския съюз, Италия е готова да поиска извънредни мерки, включително временно възстановяване на граничния контрол с Испания в рамките на Шенген, предава News.bg.
Повод за реакцията стана мигрантската вълна, при която между 2000 и 3000 души достигнаха Сеута по суша и море. По данни на властите най-малко девет души са загинали. Испания изпрати армия и допълнителни полицейски сили, за да засили сигурността в анклава.
В публикация в социалната мрежа X Мелони заяви, че случващото се в Сеута показва какви са последиците, когато външната граница на ЕС не се защитава ефективно. По думите ѝ кризата представлява риск не само за Испания, но и за всички държави в Шенгенското пространство.
Италианският премиер призова Европейската комисия да провери дали Испания изпълнява задълженията си за охрана на външните граници и предупреди, че Италия си запазва правото да възстанови граничните проверки, ако миграционният натиск продължи.
Напрежението се засили и след решение на Върховния съд на Испания, което ограничава възможността за незабавно връщане на мигранти, достигнали Сеута по море. Вместо това се изисква индивидуално разглеждане на случаите им и се допуска прехвърлянето им в приемателни центрове в континентална Испания за обработване на молбите за убежище. Испанската опозиция твърди, че това решение, както и програмата за узаконяване на около 500 000 нелегално пребиваващи чужденци, насърчават нови опити за незаконно преминаване на границата.
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес отхвърли критиките от Рим, като ги определи като политически мотивирани. Той подчерта, че Испания работи в тясна координация с Мароко и европейските институции за овладяване на миграционната криза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 европиец
10:59 31.07.2026
2 БайМ@нга@л
11:02 31.07.2026
3 наблюдател
11:02 31.07.2026
4 Реалист
Коментиран от #5
11:03 31.07.2026
5 Няма нужда да им пускат ток!
До коментар #4 от "Реалист":Да им забранят да работят, ако са навлезли незаконно на тяхна територия. Това са икономически мигранти.
Коментиран от #12, #13
11:05 31.07.2026
6 Кравария убер алес
11:05 31.07.2026
7 гост
11:12 31.07.2026
8 Сандо
11:14 31.07.2026
9 Отреазвяващ
11:16 31.07.2026
10 Тръмпоча
11:16 31.07.2026
11 Тръмп
Жалко за испанците
11:17 31.07.2026
12 Умен си
До коментар #5 от "Няма нужда да им пускат ток!":Почти никой от тия престъпници не работи. Точат социалните системи и създават проблеми на нормалните хора, защото законите ги направиха в техен интерес!
Коментиран от #14
11:18 31.07.2026
13 ако
До коментар #5 от "Няма нужда да им пускат ток!":Ако им забранят да работят още по - добре за емигрантите. Работят на черно, Не плащат данъци. Стават богати по сравнение с европейците.
Решението е : влязал нелегално - незабавна депортация.
Коментиран от #15
11:22 31.07.2026
14 По-горе го казах!
До коментар #12 от "Умен си":Трябва да променят законите!
11:22 31.07.2026
15 напротив
До коментар #13 от "ако":Депортацията може да бъде мярка, докато отново се върнат. Трябва да направят така, че социалната системата да не позволява мигрантите да се възползват от нея.
Работодателите, които наемат работници на черно, също трябва да бъдат наказвани.
11:26 31.07.2026
16 куку
11:28 31.07.2026
17 Добре дошли скъпи африканци!
11:28 31.07.2026
18 един лъготеше за стотици хиляди
11:29 31.07.2026
19 Хайде стига
11:29 31.07.2026
20 късно
11:35 31.07.2026
21 тази
11:36 31.07.2026
22 ЕС сам си е виновен.
11:37 31.07.2026
23 Министърката на вътрешните работи
11:40 31.07.2026