Мелони предупреди Испания заради мигрантската криза в Сеута

Италианският премиер Джорджа Мелони отправи остро предупреждение към Испания след масовото навлизане на хиляди мигранти в испанския анклав Сеута от Мароко. Рим заяви, че ако Мадрид не овладее ситуацията по външната граница на Европейския съюз, Италия е готова да поиска извънредни мерки, включително временно възстановяване на граничния контрол с Испания в рамките на Шенген, предава News.bg.

Повод за реакцията стана мигрантската вълна, при която между 2000 и 3000 души достигнаха Сеута по суша и море. По данни на властите най-малко девет души са загинали. Испания изпрати армия и допълнителни полицейски сили, за да засили сигурността в анклава.

В публикация в социалната мрежа X Мелони заяви, че случващото се в Сеута показва какви са последиците, когато външната граница на ЕС не се защитава ефективно. По думите ѝ кризата представлява риск не само за Испания, но и за всички държави в Шенгенското пространство.

Италианският премиер призова Европейската комисия да провери дали Испания изпълнява задълженията си за охрана на външните граници и предупреди, че Италия си запазва правото да възстанови граничните проверки, ако миграционният натиск продължи.

Напрежението се засили и след решение на Върховния съд на Испания, което ограничава възможността за незабавно връщане на мигранти, достигнали Сеута по море. Вместо това се изисква индивидуално разглеждане на случаите им и се допуска прехвърлянето им в приемателни центрове в континентална Испания за обработване на молбите за убежище. Испанската опозиция твърди, че това решение, както и програмата за узаконяване на около 500 000 нелегално пребиваващи чужденци, насърчават нови опити за незаконно преминаване на границата.

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес отхвърли критиките от Рим, като ги определи като политически мотивирани. Той подчерта, че Испания работи в тясна координация с Мароко и европейските институции за овладяване на миграционната криза.