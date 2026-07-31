Застреляха домашна котка на метри от жена и малкото ѝ дете в Айтос

Мъж от Айтос прострелял смъртоносно домашна котка пред очите на нейната стопанка и шестгодишния ѝ син. Инцидентът станал в сряда вечерта около 20,30 ч., докато детето играело в двора на дома си. По случая е образувано досъдебно производство, а заподозреният е задържан за срок до 24 часа.
Потърпевшата Иванка Гъделова разказа в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ, че вечерта започнала напълно обичайно. Тя била в двора заедно със сина си, който рисувал с тебешири.
„Бяхме в близост до масичката, където детето играеше, а аз стоях до него и го наблюдавах. В един момент чух оглушителен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“, разказа жената.
Малко преди това едногодишната им котка била около тях, но след това преминала в съседен необитаем двор. „Видях как котката се преви и преметна във въздуха, а след това остана да лежи на земята и да се гърчи в страшна агония“, заяви Гъделова.
По думите ѝ всичко се случило само на няколко метра от нея и детето. „Стояхме един до друг и бяхме на две крачки от случващото се. Погледите ни бяха насочени към котката, която агонизираше“, добави тя.
Жената твърди, че веднага след изстрела забелязала съседа си в близост до мястото, откъдето според нея дошъл изстрелът. „Видях го и извиках: „Защо застреля котката?“. Той спокойно ми отговори: „Кой? Аз ли? Аз сега се прибирам от работа, няма никой вкъщи. Аз нямам нищо против котките. Те са мили животинки“, разказа потърпевшата.
Тя уточни, че не е видяла оръжие в ръцете на мъжа, но според нея разположението на дворовете и къщите изключвало друга посока, от която да е произведен изстрелът. Гъделова посочи, че никога преди това не е имала конфликт със съседа. „Не се познаваме. Никога не съм разговаряла с него, не сме общували“, заяви жената.
След случилото се тя незабавно подала сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски служители. „Благодаря за адекватната им реакция и подкрепа. Детето изпадна в много силен стрес. Животното почина пред нас. Синът ми имаше много силна връзка с котето, което винаги спеше в краката му“, разказа още Гъделова.
Мъжът, посочен от потърпевшата като извършител, бил задържан за срок до 24 часа. По информация от разследването пред органите на реда той в крайна сметка признал, че е убил животното.
По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Бургас, която ще прецени дали и какво обвинение да бъде повдигнато.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде
Коментиран от #3, #8, #13, #22, #25, #30, #48
10:10 31.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #1 от "Айде":Шиши и Таки изтрепаха елитните будисти на ПП-ДБ. 😪
10:13 31.07.2026
4 Гост
10:19 31.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Даааа
10:20 31.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 РЕАЛИСТ
10:22 31.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 вкк
Коментиран от #26
10:27 31.07.2026
12 ако бяха застреляли детето
10:28 31.07.2026
13 Доказано е
До коментар #1 от "Айде":че който проявява насилие спрямо животни, в един момент неизбежно го прави и срещу хора!!!
Коментиран от #40
10:28 31.07.2026
14 1234
П.С. Оня от горе гледа...
10:31 31.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ИВАН
10:33 31.07.2026
17 Кацамунчето Зарков
10:33 31.07.2026
18 Механик
А после се преценява кой, как, за какво и пр. И ако оръжието е ползвано НЕПРАВОМЕРНО, ползвалият остава без оръжие, разрешително и отива на едно място от 2 до 5 годинки. Ако оръжието е придобито незаконно, присъдата отива на двойно.
Коментиран от #21
10:33 31.07.2026
19 криминална психология
10:37 31.07.2026
20 инженер
10:38 31.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ежко
До коментар #1 от "Айде":А на този с удоволствие бих му извил врата. Че да ми се прави и на ни чул, ни видял...
10:39 31.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 бойко българоубиец
До коментар #1 от "Айде":за петрохан целият народ знае, че съм аз споко ;) ама пак гласуват за мене ехех герб победа
10:43 31.07.2026
26 Какви глоби бе
До коментар #11 от "вкк":Затвор трябва поне 1 година задължително + глоба.Ходи в Канада да трепиш животни не можеш да ги пипнеш.Ей този като го вкарат за пример и още 1-2-ма и нещата ще си дойдат на място.
10:43 31.07.2026
27 Извер!
10:45 31.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 дядо дръмпир
До коментар #1 от "Айде":в египет за такива думи ,щяха да ти .........езика,а за убийство на котка щяха да ти издавят семейството ,а не само теб!
10:46 31.07.2026
31 Да те светна
До коментар #21 от "Муньовски механиск си, личи ти":А, за"оглушителен шум"чувал ли си?...
10:46 31.07.2026
32 юрист
10:47 31.07.2026
33 Механик
До коментар #21 от "Муньовски механиск си, личи ти":"... В един момент чух оглушителен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“
Май ти си муньовеца, а?
п.п.
Боже, колко си ми лесен па тииии! Ми нямам време да те нервя. За седмица ще ми станеш като пухче и ще се запишеш в "свидетелите на йехова"
Коментиран от #36
10:47 31.07.2026
34 Стеф
Дали пък не е наше момче, от ония
... които ни помагат?
10:47 31.07.2026
35 Да питам
Коментиран от #55
10:48 31.07.2026
36 И тя като тебе
До коментар #33 от "Механик":оглушака от "пляк". Лековерни муньовци.
Коментиран от #42
10:49 31.07.2026
37 УдоМача
10:50 31.07.2026
38 Механик
До коментар #28 от "Леле Тинчее":Когато човек е кон с капаци и мисленето му е на ниво "боба-леба", той мисли точно като тебе.
Не може да стреляш в населено място. Куршумът не подбира дали пронизва котка или човек.
За РИКУШЕТ чувал ли си? Ами ако аз гръмна с пищова по една консервна кутия, обаче куршумът рикушира и удари детето и в окото? М?
10:51 31.07.2026
39 Дай на муньовците евтини "сензации" и
10:51 31.07.2026
40 Айде бе
До коментар #13 от "Доказано е":Зеленяи чорап колко котки е убил като дете? А Буци? А Шишо?
10:53 31.07.2026
41 ОЛЕЛЕЕЕЕЕ!
10:54 31.07.2026
42 Механик
До коментар #36 от "И тя като тебе":Пак потвърждаваш, че ти е трудно да мислиш/
"Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел"
Няма въздушна пушка, която може поне малко да се доближи по звук до ПИРАТКА. Всички са чували как гърми пиратка. Дори и тази ЖЕНА. И щом звукът е бил по-силен от този на пиратка, занчи няма как да е било въздушна пушка.
Слаб (2)
Коментиран от #46
10:54 31.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Това е факт
Коментиран от #52
11:07 31.07.2026
46 Мунчолет
До коментар #42 от "Механик":Ти от мното мислене и акъл затуй фърли за Шиши през Мунчо. Барем някое фалшиво евро сгъна ли?
11:11 31.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Аха
До коментар #1 от "Айде":Един в твоята кратуна ще свърши работа
11:22 31.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Госあ
11:25 31.07.2026
51 РАЗОЧАРОВАН
11:26 31.07.2026
52 мдаммм
До коментар #45 от "Това е факт":Напълно вярно, но явно хората с минусите са психопати!
11:28 31.07.2026
53 ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
Отделно от това НЕДОПУСТИМО е да използва огнестрелно оръжие в населено място. Имало е реална опасност и за жената и за нейното дете.
Ако оръжието е законно то задължително трябва да му бъде отнето и никога повече да не му се разрешава достъп до такова. Ако обаче е незаконно притежанието му също е престъпление по Наказателния кодекс.
Трябва да лежи в затвора.
Такива като този, които посягат на животни рано или късно ще посегнат и на хора.
11:29 31.07.2026
54 Гена не става
11:33 31.07.2026
55 Айтозлия
До коментар #35 от "Да питам":Улични котки и кучета има, но посягат на домашни любимци. Наказанието е задържане за 24 часа, знаят че ще им се размине.
11:37 31.07.2026
56 по морето си има съдисти и стрелци
11:42 31.07.2026