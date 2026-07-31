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Застреляха домашна котка на метри от жена и малкото ѝ дете в Айтос

Застреляха домашна котка на метри от жена и малкото ѝ дете в Айтос

31 Юли, 2026 10:08 1 345 56

  • айтос-
  • котка-
  • дете

По информация от разследването пред органите на реда той в крайна сметка признал, че е убил животното

Застреляха домашна котка на метри от жена и малкото ѝ дете в Айтос - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж от Айтос прострелял смъртоносно домашна котка пред очите на нейната стопанка и шестгодишния ѝ син. Инцидентът станал в сряда вечерта около 20,30 ч., докато детето играело в двора на дома си. По случая е образувано досъдебно производство, а заподозреният е задържан за срок до 24 часа.

Потърпевшата Иванка Гъделова разказа в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ, че вечерта започнала напълно обичайно. Тя била в двора заедно със сина си, който рисувал с тебешири.

„Бяхме в близост до масичката, където детето играеше, а аз стоях до него и го наблюдавах. В един момент чух оглушителен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“, разказа жената.

Малко преди това едногодишната им котка била около тях, но след това преминала в съседен необитаем двор. „Видях как котката се преви и преметна във въздуха, а след това остана да лежи на земята и да се гърчи в страшна агония“, заяви Гъделова.

По думите ѝ всичко се случило само на няколко метра от нея и детето. „Стояхме един до друг и бяхме на две крачки от случващото се. Погледите ни бяха насочени към котката, която агонизираше“, добави тя.

Жената твърди, че веднага след изстрела забелязала съседа си в близост до мястото, откъдето според нея дошъл изстрелът. „Видях го и извиках: „Защо застреля котката?“. Той спокойно ми отговори: „Кой? Аз ли? Аз сега се прибирам от работа, няма никой вкъщи. Аз нямам нищо против котките. Те са мили животинки“, разказа потърпевшата.

Тя уточни, че не е видяла оръжие в ръцете на мъжа, но според нея разположението на дворовете и къщите изключвало друга посока, от която да е произведен изстрелът. Гъделова посочи, че никога преди това не е имала конфликт със съседа. „Не се познаваме. Никога не съм разговаряла с него, не сме общували“, заяви жената.

След случилото се тя незабавно подала сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски служители. „Благодаря за адекватната им реакция и подкрепа. Детето изпадна в много силен стрес. Животното почина пред нас. Синът ми имаше много силна връзка с котето, което винаги спеше в краката му“, разказа още Гъделова.

Мъжът, посочен от потърпевшата като извършител, бил задържан за срок до 24 часа. По информация от разследването пред органите на реда той в крайна сметка признал, че е убил животното.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Бургас, която ще прецени дали и какво обвинение да бъде повдигнато.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    20 63 Отговор
    Оправихме човеците, та се кахърим за котките?! Да бяха разкрили Петрохан, а не мачката!

    Коментиран от #3, #8, #13, #22, #25, #30, #48

    10:10 31.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    Шиши и Таки изтрепаха елитните будисти на ПП-ДБ. 😪

    10:13 31.07.2026

  • 4 Гост

    18 4 Отговор
    Ако ходите на кафявото море си носете каски, че ....

    10:19 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Даааа

    21 8 Отговор
    Не е ок постъпката, но това влиза като разкрито престъпление в статистиката на МВР, и после ви го съобщават......

    10:20 31.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РЕАЛИСТ

    23 13 Отговор
    За съжаление се намират такива гадове. Като дете имах котка, която изчезна. Случи се и на други хора в махалата. По-късно се разбра , че някакъв мерзавец трепел котките и ги давал за храна на прасетата си.

    10:22 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вкк

    24 15 Отговор
    Докато не се въведат зверски глоби за убийства и малтретиране на животни, няма това да спре.

    Коментиран от #26

    10:27 31.07.2026

  • 12 ако бяха застреляли детето

    15 11 Отговор
    това едва ли щеше да е топ новината на часа

    10:28 31.07.2026

  • 13 Доказано е

    26 13 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    че който проявява насилие спрямо животни, в един момент неизбежно го прави и срещу хора!!!

    Коментиран от #40

    10:28 31.07.2026

  • 14 1234

    11 10 Отговор
    2000лв глоба(платена) 200 глоби за насилие над животни годишно и насилниците, ще се кротнат..
    П.С. Оня от горе гледа...

    10:31 31.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ИВАН

    17 9 Отговор
    Котката лошо кълне, все лоши неща ще му се случват и на тоя, и няма да знае от къде му е дошло.

    10:33 31.07.2026

  • 17 Кацамунчето Зарков

    14 2 Отговор
    Не бях аз. Тоя път нямам нищо общо!

    10:33 31.07.2026

  • 18 Механик

    15 11 Отговор
    Употреба на огнестрелно оръжие в жилищен район се води извънредно произшествие и се РАЗСЛЕДВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    А после се преценява кой, как, за какво и пр. И ако оръжието е ползвано НЕПРАВОМЕРНО, ползвалият остава без оръжие, разрешително и отива на едно място от 2 до 5 годинки. Ако оръжието е придобито незаконно, присъдата отива на двойно.

    Коментиран от #21

    10:33 31.07.2026

  • 19 криминална психология

    15 12 Отговор
    Доказано е, че хора измъчващи и убиващи животни са потенциалин убийци на хора.

    10:37 31.07.2026

  • 20 инженер

    11 13 Отговор
    ТРЯБВА ДА ИМА СМЪРТНО НАКАЗАНИЕ ЗА УМИШЛЕНО УБИЙСТВО НА КОТКИ!

    10:38 31.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ежко

    13 10 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    А на този с удоволствие бих му извил врата. Че да ми се прави и на ни чул, ни видял...

    10:39 31.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 бойко българоубиец

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    за петрохан целият народ знае, че съм аз споко ;) ама пак гласуват за мене ехех герб победа

    10:43 31.07.2026

  • 26 Какви глоби бе

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "вкк":

    Затвор трябва поне 1 година задължително + глоба.Ходи в Канада да трепиш животни не можеш да ги пипнеш.Ей този като го вкарат за пример и още 1-2-ма и нещата ще си дойдат на място.

    10:43 31.07.2026

  • 27 Извер!

    9 8 Отговор
    Изверг и изрод! Както е убил ктоенцето, като нищо утре ще застреля и човек! Съд и затвор за този изверг!

    10:45 31.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядо дръмпир

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    в египет за такива думи ,щяха да ти .........езика,а за убийство на котка щяха да ти издавят семейството ,а не само теб!

    10:46 31.07.2026

  • 31 Да те светна

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Муньовски механиск си, личи ти":

    А, за"оглушителен шум"чувал ли си?...

    10:46 31.07.2026

  • 32 юрист

    2 7 Отговор
    сега ще му дадат 3 години условна..

    10:47 31.07.2026

  • 33 Механик

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Муньовски механиск си, личи ти":

    "... В един момент чух оглушителен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“
    Май ти си муньовеца, а?
    п.п.
    Боже, колко си ми лесен па тииии! Ми нямам време да те нервя. За седмица ще ми станеш като пухче и ще се запишеш в "свидетелите на йехова"

    Коментиран от #36

    10:47 31.07.2026

  • 34 Стеф

    8 0 Отговор
    А с какво оръжие е станало, имал ли е право да го притежава, употребил ли го е правомерно?!?
    Дали пък не е наше момче, от ония
    ... които ни помагат?

    10:47 31.07.2026

  • 35 Да питам

    12 2 Отговор
    Те шофьори прегазили деца на пътя си ходят на свобода , вие искате съдебна защита за котки и мишки ?! ❓ Тези в Айтос нямат ли си помияри и мастии , та си трепят котките ?

    Коментиран от #55

    10:48 31.07.2026

  • 36 И тя като тебе

    8 1 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    оглушака от "пляк". Лековерни муньовци.

    Коментиран от #42

    10:49 31.07.2026

  • 37 УдоМача

    9 2 Отговор
    Който върши добро, ще му се въздаде добро! Който върши зло, ще му се въздаде зло!

    10:50 31.07.2026

  • 38 Механик

    10 5 Отговор

    До коментар #28 от "Леле Тинчее":

    Когато човек е кон с капаци и мисленето му е на ниво "боба-леба", той мисли точно като тебе.
    Не може да стреляш в населено място. Куршумът не подбира дали пронизва котка или човек.
    За РИКУШЕТ чувал ли си? Ами ако аз гръмна с пищова по една консервна кутия, обаче куршумът рикушира и удари детето и в окото? М?

    10:51 31.07.2026

  • 39 Дай на муньовците евтини "сензации" и

    7 2 Отговор
    ще се изадат. Иданска ракета да падне до вас, няам да коментирате толкова, иди.оти!

    10:51 31.07.2026

  • 40 Айде бе

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "Доказано е":

    Зеленяи чорап колко котки е убил като дете? А Буци? А Шишо?

    10:53 31.07.2026

  • 41 ОЛЕЛЕЕЕЕЕ!

    5 4 Отговор
    Това ли беше последната котка в територията?! А не може ли да си внесем нова?

    10:54 31.07.2026

  • 42 Механик

    4 5 Отговор

    До коментар #36 от "И тя като тебе":

    Пак потвърждаваш, че ти е трудно да мислиш/
    "Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел"
    Няма въздушна пушка, която може поне малко да се доближи по звук до ПИРАТКА. Всички са чували как гърми пиратка. Дори и тази ЖЕНА. И щом звукът е бил по-силен от този на пиратка, занчи няма как да е било въздушна пушка.
    Слаб (2)

    Коментиран от #46

    10:54 31.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Това е факт

    2 3 Отговор
    научните изследвания в областта на криминологията и психологията показват пряка връзка между жестокостта към животните и бъдещото насилие срещу хора, като насилието над животни често е ранен предупредителен сигнал за дълбоки психологически проблеми.Научни данни и статистикаРанен индикатор: Според криминоложки данни голяма част от осъдените за тежки насилствени престъпления и серийни убийци имат история на измъчване на животни в миналото си.Домашно насилие: Проучванията сочат висока съпътстваща взаимовръзка между малтретирането на деца или партньори в дадено семейство и насилието срещу домашни любимци.Профилиране: Специалистите по поведение (профайлърите) разглеждат садистичното отношение към животни като симптом на сериозно асоциално личностно разстройство.

    Коментиран от #52

    11:07 31.07.2026

  • 46 Мунчолет

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Ти от мното мислене и акъл затуй фърли за Шиши през Мунчо. Барем някое фалшиво евро сгъна ли?

    11:11 31.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Аха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Айде":

    Един в твоята кратуна ще свърши работа

    11:22 31.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Госあ

    1 0 Отговор
    Към сентенцията на Мишел дьо Монтен, че много често разликата между човек и човек е по голяма отколкото между човек и животно, ще добавя че разликата често е в полза на животното.

    11:25 31.07.2026

  • 51 РАЗОЧАРОВАН

    2 0 Отговор
    НИЩО НОВО! БАЙ ГА НЬО(BG) УБИ АВТОРЪТ СИ, ТА ЕДНА КОТКА НЯМА ДА УБИЕ....!

    11:26 31.07.2026

  • 52 мдаммм

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Това е факт":

    Напълно вярно, но явно хората с минусите са психопати!

    11:28 31.07.2026

  • 53 ТОВА Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

    1 0 Отговор
    Чета коментарите ви и разбирам, че повечето не сте наясно, че това деяние според Наказателния кодекс Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

    Отделно от това НЕДОПУСТИМО е да използва огнестрелно оръжие в населено място. Имало е реална опасност и за жената и за нейното дете.
    Ако оръжието е законно то задължително трябва да му бъде отнето и никога повече да не му се разрешава достъп до такова. Ако обаче е незаконно притежанието му също е престъпление по Наказателния кодекс.

    Трябва да лежи в затвора.

    Такива като този, които посягат на животни рано или късно ще посегнат и на хора.

    11:29 31.07.2026

  • 54 Гена не става

    1 0 Отговор
    Матряла в Айтос е зле ама в коментарите е на отчайващо ниво безнадежност. Убит е домашен любимец пред очите на дете. Дете което го обожава и обича. Това е истинското престъпление за което трябва да има наказание. Ама както каза ония за АЕЦ, прав е човека.

    11:33 31.07.2026

  • 55 Айтозлия

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Да питам":

    Улични котки и кучета има, но посягат на домашни любимци. Наказанието е задържане за 24 часа, знаят че ще им се размине.

    11:37 31.07.2026

  • 56 по морето си има съдисти и стрелци

    0 0 Отговор
    то тая котка сигурно е незаконна . но е домашен любимец . на 1 година . щяла е да живее още 8-9 години . можеше да я заведат на ветеринар . сигурно е бил стрелял с макаров . те гърмят много силно . може да си вземат друга котка . съседа едва ли пак ще я разстреля .

    11:42 31.07.2026