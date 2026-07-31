Застреляха домашна котка на метри от жена и малкото ѝ дете в Айтос

Мъж от Айтос прострелял смъртоносно домашна котка пред очите на нейната стопанка и шестгодишния ѝ син. Инцидентът станал в сряда вечерта около 20,30 ч., докато детето играело в двора на дома си. По случая е образувано досъдебно производство, а заподозреният е задържан за срок до 24 часа.

Потърпевшата Иванка Гъделова разказа в ефира на „Здравей, България“ по Нова ТВ, че вечерта започнала напълно обичайно. Тя била в двора заедно със сина си, който рисувал с тебешири.

„Бяхме в близост до масичката, където детето играеше, а аз стоях до него и го наблюдавах. В един момент чух оглушителен шум. Инстинктивно разбрах, че не е пиратка, а изстрел от оръжие“, разказа жената.

Малко преди това едногодишната им котка била около тях, но след това преминала в съседен необитаем двор. „Видях как котката се преви и преметна във въздуха, а след това остана да лежи на земята и да се гърчи в страшна агония“, заяви Гъделова.

По думите ѝ всичко се случило само на няколко метра от нея и детето. „Стояхме един до друг и бяхме на две крачки от случващото се. Погледите ни бяха насочени към котката, която агонизираше“, добави тя.

Жената твърди, че веднага след изстрела забелязала съседа си в близост до мястото, откъдето според нея дошъл изстрелът. „Видях го и извиках: „Защо застреля котката?“. Той спокойно ми отговори: „Кой? Аз ли? Аз сега се прибирам от работа, няма никой вкъщи. Аз нямам нищо против котките. Те са мили животинки“, разказа потърпевшата.

Тя уточни, че не е видяла оръжие в ръцете на мъжа, но според нея разположението на дворовете и къщите изключвало друга посока, от която да е произведен изстрелът. Гъделова посочи, че никога преди това не е имала конфликт със съседа. „Не се познаваме. Никога не съм разговаряла с него, не сме общували“, заяви жената.

След случилото се тя незабавно подала сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски служители. „Благодаря за адекватната им реакция и подкрепа. Детето изпадна в много силен стрес. Животното почина пред нас. Синът ми имаше много силна връзка с котето, което винаги спеше в краката му“, разказа още Гъделова.

Мъжът, посочен от потърпевшата като извършител, бил задържан за срок до 24 часа. По информация от разследването пред органите на реда той в крайна сметка признал, че е убил животното.

По случая е образувано досъдебно производство. Предстои материалите да бъдат изпратени на Районната прокуратура в Бургас, която ще прецени дали и какво обвинение да бъде повдигнато.