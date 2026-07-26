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Гамизов: Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев?

Гамизов: Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев?

26 Юли, 2026 19:00 890 16

  • стефан гамизов-
  • искане-
  • обещано-
  • румен радев

Той ви обеща Пеевски и Борисов в съда, а олигарсите лишени от крадлива власт — той Путин това също обещаваше, но сега РуZия е окрадена точно от него и олигарсите. 

Гамизов: Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев? - 1
Снимка: БГНЕС
Стефан Гамизов Стефан Гамизов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Разбира се, почти всички от вас не са и забелязали какво съм писал преди 3 години — няма и нужда, защото точно тези повече от вас са изключително хитри и умни тарикати, които някак по случайност все са прецакани и са се самопрецакали.
Разбира се, пак да кажа — това е случайност. Те така и за малко да са на мястото на Бил Гейтс и Илън Мъск.
Това, между другото, една умна жена нарича “синдром на таксиметровия шофьор“ или прословутата фраза: “Да ми дадат власт за три дни и всичко ще о’прайм.“
Нали знаете, че почти всички в България са родени за министър-председатели, президенти, милиардери, всичко им е ясно и акъл не им трябва?
Това всичкото го казвам, за да ви припомня неделно, че 3,5 милиона от вас, или всички реално можещи да гласуват в България, избраха Радев, Борисов, Пеевски, Василев и Копейката да ги представляват в парламента и да определят как да се живее в България.
Лично аз призовавах да не гласувате, ако нямате избор, и да не ставате съучастници в собственото си убийство с крадене, корупция, руZoробство, левичарство и ислямизъм — систематична криминализация е всичко това всъщност.
Но ваша воля — направихте го пак, вместо да се бунтувате и да бойкотирате изборите, както трябва да направите в нормално функционираща демокрация, когато избирате между еднакви.
Но все пак от всяко нещо трябва да има изход — дори в нацистките концлагери и ГУЛАГ не са убили всички.
Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев?
Той ви обеща Пеевски и Борисов в съда, а олигарсите лишени от крадлива власт — той Путин това също обещаваше, но сега РуZия е окрадена точно от него и олигарсите.
Няма и как да си спомните, че темата за олигарсите я повдигнах пръв през 2008 година в национален ефир, преди да ме забранят да съм публичен — чак действащия президент Георги Първанов хукна да обяснява, че нямало олигарси в България после.
Оказа се имало, но аз не съм бил тогава като вас винаги всичко да ми е ясно и знам — прозрение някакво случайно съм имал и така още за сто неща.
Случайности някакви от един българин, който е един от малкото, които не са от тези знаещи всичко.
Та ще си искате ли обещаното от Румен Радев, или ще навеждате глава, чакайки нещо да се случи без ваше участие?
Или ще изберете ролята на примирена жертва отново?
Коментарът на автора е публикуван на страницата му във фейсбук


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 той

    5 10 Отговор
    не е обещавал нищо

    19:04 26.07.2026

  • 2 Копейкин Костя

    8 3 Отговор
    Рашибозука , обиждат вашия премиер- солнце.
    Юруш!!!

    19:05 26.07.2026

  • 3 мисля че никой не разбра

    6 0 Отговор
    фината манипулация на
    неговите психолози

    Коментиран от #4

    19:06 26.07.2026

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "мисля че никой не разбра":

    Машала Гамиз!

    19:14 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ох Боли

    9 5 Отговор
    Няма как да запомним какво си писал преди 3 години защото пак е било някоя глупост. Като си се кръстил Анализатор, пиши анализи. Това което си написал са плюнки - плювни тук, плювни там, че където хване.С фантасмагории за копейки, долари и европейки пак никой няма да ти запомни плюнката, явно не хваща.

    19:17 26.07.2026

  • 7 венсеремос

    13 9 Отговор
    Румен Радев е долен лъжецОбеща да се разправи с Борисов и Пеевски.Излъга.Ще го свалим от влас на есен.

    19:17 26.07.2026

  • 8 пожелание

    4 2 Отговор
    След смяната на мафиотският ВСС . ,боко и шиши да си запазват от сега килия с южно изложение !

    19:19 26.07.2026

  • 9 БГ уФца

    2 0 Отговор
    Ние не моем да мислим!

    19:23 26.07.2026

  • 10 Божа работа

    3 1 Отговор
    Тоя и неговата любовница, никога не съм ги харесвал..

    19:25 26.07.2026

  • 11 Дзак

    1 1 Отговор
    Засега, не!

    19:28 26.07.2026

  • 12 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    2 1 Отговор
    Ние с генерал губернатора на България в едно училище сме учили.

    И мен така ме избраха, като ги излъгах, че ще спра войната. И сега съм забранил да има повече избори.

    Ще го науча как се правят златни туалетни, щото много пари ми обеща от богатия български народ.

    19:34 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Петър

    2 0 Отговор
    Гамизов няма вече хранилка иза тебе бе.

    19:51 26.07.2026

  • 15 Секвоята

    1 0 Отговор
    Гамизов, то и децата в България вече знаят, че то обещаното не е като даденото!
    Да искаме и от Царя, Борисов, даже и от Роско Водопада?Какво да искаме от просто Киро и Кокорчо! По скоро от умрял писмо, а не обещаното от политиците у нас!

    19:55 26.07.2026

  • 16 Топалов

    0 0 Отговор
    Тоя гавазов е много болен нарцис, грэм да го удари дано

    19:59 26.07.2026