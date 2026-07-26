Гамизов: Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев?

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Разбира се, почти всички от вас не са и забелязали какво съм писал преди 3 години — няма и нужда, защото точно тези повече от вас са изключително хитри и умни тарикати, които някак по случайност все са прецакани и са се самопрецакали.

Разбира се, пак да кажа — това е случайност. Те така и за малко да са на мястото на Бил Гейтс и Илън Мъск.

Това, между другото, една умна жена нарича “синдром на таксиметровия шофьор“ или прословутата фраза: “Да ми дадат власт за три дни и всичко ще о’прайм.“

Нали знаете, че почти всички в България са родени за министър-председатели, президенти, милиардери, всичко им е ясно и акъл не им трябва?

Това всичкото го казвам, за да ви припомня неделно, че 3,5 милиона от вас, или всички реално можещи да гласуват в България, избраха Радев, Борисов, Пеевски, Василев и Копейката да ги представляват в парламента и да определят как да се живее в България.

Лично аз призовавах да не гласувате, ако нямате избор, и да не ставате съучастници в собственото си убийство с крадене, корупция, руZoробство, левичарство и ислямизъм — систематична криминализация е всичко това всъщност.

Но ваша воля — направихте го пак, вместо да се бунтувате и да бойкотирате изборите, както трябва да направите в нормално функционираща демокрация, когато избирате между еднакви.

Но все пак от всяко нещо трябва да има изход — дори в нацистките концлагери и ГУЛАГ не са убили всички.

Не мислите ли, че ви е време да си потърсите обещаното от Радев?

Той ви обеща Пеевски и Борисов в съда, а олигарсите лишени от крадлива власт — той Путин това също обещаваше, но сега РуZия е окрадена точно от него и олигарсите.

Няма и как да си спомните, че темата за олигарсите я повдигнах пръв през 2008 година в национален ефир, преди да ме забранят да съм публичен — чак действащия президент Георги Първанов хукна да обяснява, че нямало олигарси в България после.

Оказа се имало, но аз не съм бил тогава като вас винаги всичко да ми е ясно и знам — прозрение някакво случайно съм имал и така още за сто неща.

Случайности някакви от един българин, който е един от малкото, които не са от тези знаещи всичко.

Та ще си искате ли обещаното от Румен Радев, или ще навеждате глава, чакайки нещо да се случи без ваше участие?

Или ще изберете ролята на примирена жертва отново?

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