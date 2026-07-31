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Големият герой за ЦСКА с послание към "червена" България

Големият герой за ЦСКА с послание към "червена" България

31 Юли, 2026 09:59 997 0

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Тимът на Христо Янев отстрани гранда от Азербайджан и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където съперник на "армейците" ще бъде израелският Макаби (Тел Авив)

Големият герой за ЦСКА с послание към "червена" България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Големият герой за ЦСКА - Фьодор Лапоухов, който направи няколко ключови спасявания срещу Карабах, а при дузпите отрази и един от ударите от бялата точка, се обърна към "червените" привърженици след снощния успех.

Тимът на Христо Янев отстрани гранда от Азербайджан и се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където съперник на "армейците" ще бъде израелският Макаби (Тел Авив).

"Армейци, честита победа! Заслужавате я. ЦСКА се класира за следващия кръг. Само ЦСКА!", заяви Лапоухов.


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