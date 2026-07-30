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Toyota и Honda преустановиха дейността на своите заводи заради земетресението в Япония

Toyota и Honda преустановиха дейността на своите заводи заради земетресението в Япония

30 Юли, 2026 10:59 744 0

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Toyota, Honda и технологичният гигант Sony временно замразиха поточните линии в засегнатите региони, докато Nissan успява да запази темпото

Toyota и Honda преустановиха дейността на своите заводи заради земетресението в Япония - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мощният трус, който разтърси японската префектура Кумамото, нанесе сериозен удар върху местния индустриален сектор и парализира дейността на водещите автомобилни производители в страната. Пораженията върху инфраструктурата и прекъснатите вериги за доставки принудиха гиганти като Toyota и Honda да преразгледат радикално производствените си планове за следващите дни, съобщава изданието Automotive News.

Японският автомобилен лидер бе принуден да спре втората смяна в ключови свои съоръжения в южната част на страната. Под блокираните обекти попадат сглобочният завод в Мията, предприятието за агрегати в Канда, както и фабриката за хибридни системи в Кокура. Първоначално планираното възобновяване на работния процес бе бързо отменено. След обстоен анализ на вторичните трусове, щетите по транспортните артерии и нестабилността при основните доставчици, ръководството удължи пълното преустановяване на операциите във всички засегнати локации.

Подобна е ситуацията и при Honda, където фабриката за мотоциклети в Кумамото също преустанови работа за провеждане на задължителни технически проверки и поддръжка. Трусът засегна пряко и мрежата от поддоставчици на компоненти в региона, сред които компании от ранга на Aisin Kyushu и Ahresty Corp. В допълнение, ключовият производител на полупроводници Renesas Electronics затвори два свои завода за спешна инспекция на високотехнологичното оборудване, а корпорацията Sony евакуира служителите си и временно замрази производствените мощности в района.

На този брой затворени съоръжения, единствено Nissan успява да поддържа нормален ритъм на работа. Производственият комплекс Nissan Shatai Kyushu в съседната префектура Фукуока продължава да функционира без прекъсване. От тази поточна линия слизат модели като кросоувъра Nissan X-Trail, всъдеходите Patrol и Armada, луксозния Infiniti QX80, хибридните версии Kicks e-Power и Serena e-Power, както и новото поколение на минивана Elgrand.

Официалните представители на автомобилните компании потвърдиха, че благодарение на задействаните протоколи за сигурност няма пострадали работници или служители в производствените комплекси.


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