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Депутат: Заради разликите в цените на лекарствата от НЗОК изтичат над 100 млн. евро годишно

Депутат: Заради разликите в цените на лекарствата от НЗОК изтичат над 100 млн. евро годишно

31 Юли, 2026 09:52 638 8

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По негови думи твърденията, че управляващите нямат приоритет да направят здравното заведение е лъжа

Депутат: Заради разликите в цените на лекарствата от НЗОК изтичат над 100 млн. евро годишно - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Доплащанията от страна на пациенти при лечение са в няколко посоки – едната от тях е за медицински консумативи. Има още едно голямо перо за допълнителни услуги – храна, чаршафи, допълнително обслужване, самостоятелна стая, което е разрешено за частните болници, а държавните болници нямат право да изискват. Всичко това е законно, но е ограничено правото на държавните и общинските болници да правят същото. Това каза депутатът от „Прогресивна България” и член на комисията по здравеопазване Георги Петров в ефира на „Здравей, България” по Нова ТВ.

„Една частна структура, ако печели от НЗОК 100%, то от допълнителните плащания може да достигне до още 150% допълнителни средства. Това дава възможност там да има по-добро заплащане и добрите специалисти се насочват натам”, обясни депутатът.

Петров беше категоричен, че трябва да има по-голям ресурс в Здравната каса, но той не трябва да идва от здравните осигуровки. Това може да се случи с промяна на начина, по който се изразходват парите, допълни той.

Заради разликите в цените на лекарствата има изтичане на над 100 милиона евро годишно от Касата, обясни депутатът. Той подчерта, че е дадена възможност на частните болници да закупуват лекарства с директни договори с фирми производители и вносители. „Така се отваря ниша да се купува лекарство за 100 и за 800 лева”, каза още Петров. И допълни, че от „Прогресивна България” предлагат промяна в Закона, според която частните болници също да провеждат обществени поръчки като държавните и общинските.

Депутатът каза още, че при медикаменти за онкологично болни и за деца също има изтичане на средства. Затова управляващите предлагат да се правят централизирани търгове – т.е. Министерството да преговаря с производителите и вносителите за количества и цени.

По отношение на платформата „Диагноза България” на Мартин Атанасов Петров каза, че това е добра инициатива и управляващите са направили връзка с него. Депутатът посочи още, че тази платформа „отваря очите на обществото, а не толкова на лекарите и хората от системата, защото ние знаем, че това се случва по места”. Депутатът подчерта, че когато обаче нещата се разгледат по такъв мащабен начин, човек си дава сметка колко е сериозен проблемът. Според Петров подобен тип проект като „Диагноза България” и дигитализация в здравната система може да даде доста лостове на Министерството на здравеопазването да види къде са пробойните и къде могат да бъдат отстранени.

Петров обясни още, че няма как изведнъж да бъдат спрени течовете, защото „те така са ангажирали системата”, че има риск цялото здравеопазване да бъде блокирано. Но обеща, че управляващите ще надграждат това, което е направил Мартин Атанасов. За тази цел се планува въвеждане на изкуствен интелект в системата и поетапно отстраняване на проблемите.

По отношение на кадрите в здравеопазването, на които разчитат от „Прогресивна България” Петров той посочи, че са назначени хора с добра експертиза.

Депутатът коментира и темата за Националната детска болница. По негови думи твърденията, че управляващите нямат приоритет да направят здравното заведение е лъжа. Той допълни, че фактът, че за тази година няма заложени нови средства в дружеството, което трябва да строи, не означава, че са се отказали от болницата. Петров допълни, че в сметката на дружеството има 47 млн. евро към момента.

„Министър Ивкова заяви, че прави междуведомствена група за Националната детска болница, която да работи по правилния начин”, подчерта още депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЯСНО

    1 0 Отговор
    НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА ЩЯЛА ДА СТАНЕ КОГАТО СЕ ПОСТРОИ АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС.А ИДЕЯТА И ЗА ДВЕТЕ Е ВЕЧЕ ОКОЛО 50 ГОДИШНА

    09:57 31.07.2026

  • 2 Как ли се лекувахме преди 89-та без НЗОК

    3 0 Отговор
    Цялата алчна лекарска гилдия е за затвора.

    Коментиран от #4

    09:58 31.07.2026

  • 3 Овчар

    1 1 Отговор
    Ние обикновените хора чакаме разследване на ключови прокурори и съдии..! Иначе няма измъкване от кашата в която ни вкара Боко тиквата..!

    10:01 31.07.2026

  • 4 Тая ситуация беше създадена

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Как ли се лекувахме преди 89-та без НЗОК":

    не от докторите а от политиците.
    А докторите, както и всички други в системата играят според правилата. А правилата са че няма правила, няма контрол и всеки си граби колкото си иска.
    Примерно за лекарствата какро е виновен един доктро, осен ако не е собственик на фирмата, която ги продава, но тогава той вече е бизнесмен а не доктор.
    Виновен е директорът, който ги купува.

    Коментиран от #5

    10:13 31.07.2026

  • 5 Наскоро имах болен близък

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тая ситуация беше създадена":

    Извадиха му злъчката "по погрешка" а всъщност целта беше за усвояването на едни пари от операцията. Пак шефовете ли бяха виновни? Краде се и се реже и болно и здраво от най ниското до най високото ниво само и само заради парите.

    Коментиран от #7

    10:19 31.07.2026

  • 6 Даа!

    1 0 Отговор
    Как функционира доставката на лекарства и консумативи през лошият социализъм:Има едно държавно,аптечно управление.Шапка- Министерство на здравеопазването.Всяка болница,според брой легла,отделения за различен профил лечения, според брой болни,съставя списък с необходимите лекарства.Те отиват в градска аптечна мрежа.Съставят се за 3,6,или 12 месеца.МЗ ги одобрява и директно се извършва доставка от склад на Държавно аптечно управление.В болницата,магистър- фармацевт ги приема срещу оформени фактури,и той носи отговорност , включително наказателна.Складовете в цяла България се зареждат директно от фармацевт.заводи и предприятия на фиксирани цени, под абсолютен контрол на МЗ,Комитет за цените,Комитет за държавен и народен контрол.Без посредници,без търгове.Това важеше и за аптечна мрежа.Затова дори в малките села имаше аптека с фармацевт.Без разлика в цената,дали е в центъра на София или в Цуцурлево.

    10:25 31.07.2026

  • 7 Извода всеки може да си го направи сам:

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наскоро имах болен близък":

    Не ходете на лекар и автомонтьор ако не е спешно и наложително. Както 1-вия, така и втория ще намерят как да ви "оправят" проблема .

    10:30 31.07.2026

  • 8 може да е законно . 5 години по 100 са

    0 0 Отговор
    500 . в джобчето на фармацептичния бранш . затова лекарствата е задължително да са евтини и ефикасни . по скъпо лекарство по богат фармацефт . и по беден доктор . наместо 500 милиона евро да си ги харчи доктора ги харчи сульо . затова докторите се сърдят . хеликоптери взеха и бюджета одобриха . има много мигранти и украинци . могат да ги слагат болнигледачи и санитари .

    11:22 31.07.2026

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