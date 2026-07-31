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Рецепта на деня: Пиле "Везувий" с картофи и грах
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пиле "Везувий" с картофи и грах

31 Юли, 2026 10:05 649 6

  • пиле-
  • везувий-
  • картофи-
  • грах-
  • какво да сготвя

Популярно италианско-американско ястие

Рецепта на деня: Пиле "Везувий" с картофи и грах - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пилешки бутчета - 1.2 кг;
  • малки картофи - 800 г;
  • зелен грах - 250 г;
  • чесън - 5 скилидки;
  • сухо бяло вино - 120 мл;
  • пилешки бульон - 180 мл;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • масло - 30 г;
  • лайм или лимон - 1 бр.;
  • пресен магданоз - 1/2 връзка;
  • сушен риган - 1 ч.л.;
  • люспи лют пипер - 1/2 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 и 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пилешкото месо се подсушава много добре с кухненска хартия. Това помага кожата да се запече апетитно и да стане златиста, вместо да се задуши. Парчетата се овкусяват със сол, черен пипер, сушен риган, люспи лют пипер, настъргана кора от лайм или лимон и 1 с.л. зехтин. Оставят се за 15 минути на стайна температура, докато се подготвят картофите.

Картофите се измиват добре. Ако са малки, се разполовяват, а по-едрите се нарязват на едри парчета. Подсушават се и се разбъркват с 2 с.л. зехтин, щипка сол и малко риган. Така при печенето образуват хрупкава коричка и остават меки отвътре.

Фурната се загрява на 200 градуса. В голям огнеупорен тиган или широка тава с дебело дъно се загрява останалият зехтин. Пилето се запечатва с кожата надолу за 5-6 минути, докато хване наситен златист цвят. Обръща се и се запича още 3-4 минути от другата страна. Месото не трябва да е напълно готово на този етап, а само добре запечатано.

Пилето се изважда временно в чиния. В същия съд се добавят картофите и се запичат за 7-8 минути, като се разбъркват няколко пъти. Прибавят се нарязаните скилидки чесън и маслото, след което се готви още около 1 минута, само докато чесънът отпусне аромат, без да прегаря.

Налива се сухото бяло вино и дъното се обира с дървена лъжица, за да се отделят всички запечени сокове. След 2-3 минути се добавя пилешкият бульон и сокът от 1/2 лайм или лимон. Пилето се връща обратно при картофите, като кожата остава нагоре.

Съдът се прехвърля във фурната и ястието се пече 35-40 минути. Готовността се проверява, когато пилешкото е добре зачервено, соковете му са бистри, а картофите се пробождат лесно с вилица. Ако парчетата пиле са по-едри, може да се добавят още 5-10 минути печене.

Зеленият грах се добавя през последните 5 минути от печенето, за да остане свеж, сладък и яркозелен. Ако се използва замразен грах, не е нужно предварително размразяване.

Готовото пиле Везувий с печени картофи и зелен грах се оставя да почине 5 минути преди сервиране. Поръсва се с нарязан пресен магданоз и още малко сок от лайм или лимон по желание. Поднася се топло, със соса от тавата, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ааа...

    5 0 Отговор
    Ние не това си му викаме - Пиле с грах!

    Коментиран от #3

    10:12 31.07.2026

  • 2 Идън

    1 0 Отговор
    А защо,, Везувий,,- каква е връзката?Рецептичката е добра- но без този чесън.

    Коментиран от #4

    10:30 31.07.2026

  • 3 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ааа...":

    Как бе? Кво разбираш ти от пилешко?!
    Авторката и яйца не може да изпържи, обаче знае как се пари "Везувий". Хаха
    И да я питаш какво общо има грах+картофи с Везувий и тя не може да ти каже.
    Нито на вид прилича, нито продуктите са характерни за тоя район. Изключение прави зехтина.

    10:38 31.07.2026

  • 4 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Идън":

    Рецептата е американска, но е измислена от италиански имигрант. "Везувий" е името на ресторанта, където се е предлагало това ястие.

    11:17 31.07.2026

  • 5 Бай Хой

    0 1 Отговор
    Някой каза , че рецептата е на Вигенин...

    11:19 31.07.2026

  • 6 Не е сложно

    0 0 Отговор
    Ще го пробвам.

    11:33 31.07.2026