Рецепта на деня: Пиле "Везувий" с картофи и грах

Необходими продукти:
- пилешки бутчета - 1.2 кг;
- малки картофи - 800 г;
- зелен грах - 250 г;
- чесън - 5 скилидки;
- сухо бяло вино - 120 мл;
- пилешки бульон - 180 мл;
- зехтин - 4 с.л.;
- масло - 30 г;
- лайм или лимон - 1 бр.;
- пресен магданоз - 1/2 връзка;
- сушен риган - 1 ч.л.;
- люспи лют пипер - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 и 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Пилешкото месо се подсушава много добре с кухненска хартия. Това помага кожата да се запече апетитно и да стане златиста, вместо да се задуши. Парчетата се овкусяват със сол, черен пипер, сушен риган, люспи лют пипер, настъргана кора от лайм или лимон и 1 с.л. зехтин. Оставят се за 15 минути на стайна температура, докато се подготвят картофите.
Картофите се измиват добре. Ако са малки, се разполовяват, а по-едрите се нарязват на едри парчета. Подсушават се и се разбъркват с 2 с.л. зехтин, щипка сол и малко риган. Така при печенето образуват хрупкава коричка и остават меки отвътре.
Фурната се загрява на 200 градуса. В голям огнеупорен тиган или широка тава с дебело дъно се загрява останалият зехтин. Пилето се запечатва с кожата надолу за 5-6 минути, докато хване наситен златист цвят. Обръща се и се запича още 3-4 минути от другата страна. Месото не трябва да е напълно готово на този етап, а само добре запечатано.
Пилето се изважда временно в чиния. В същия съд се добавят картофите и се запичат за 7-8 минути, като се разбъркват няколко пъти. Прибавят се нарязаните скилидки чесън и маслото, след което се готви още около 1 минута, само докато чесънът отпусне аромат, без да прегаря.
Налива се сухото бяло вино и дъното се обира с дървена лъжица, за да се отделят всички запечени сокове. След 2-3 минути се добавя пилешкият бульон и сокът от 1/2 лайм или лимон. Пилето се връща обратно при картофите, като кожата остава нагоре.
Съдът се прехвърля във фурната и ястието се пече 35-40 минути. Готовността се проверява, когато пилешкото е добре зачервено, соковете му са бистри, а картофите се пробождат лесно с вилица. Ако парчетата пиле са по-едри, може да се добавят още 5-10 минути печене.
Зеленият грах се добавя през последните 5 минути от печенето, за да остане свеж, сладък и яркозелен. Ако се използва замразен грах, не е нужно предварително размразяване.
Готовото пиле Везувий с печени картофи и зелен грах се оставя да почине 5 минути преди сервиране. Поръсва се с нарязан пресен магданоз и още малко сок от лайм или лимон по желание. Поднася се топло, със соса от тавата, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ааа...
Коментиран от #3
10:12 31.07.2026
2 Идън
Коментиран от #4
10:30 31.07.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Ааа...":Как бе? Кво разбираш ти от пилешко?!
Авторката и яйца не може да изпържи, обаче знае как се пари "Везувий". Хаха
И да я питаш какво общо има грах+картофи с Везувий и тя не може да ти каже.
Нито на вид прилича, нито продуктите са характерни за тоя район. Изключение прави зехтина.
10:38 31.07.2026
4 тиририрам
До коментар #2 от "Идън":Рецептата е американска, но е измислена от италиански имигрант. "Везувий" е името на ресторанта, където се е предлагало това ястие.
11:17 31.07.2026
5 Бай Хой
11:19 31.07.2026
6 Не е сложно
11:33 31.07.2026