Рецепта на деня: Пиле "Везувий" с картофи и грах

Необходими продукти:

пилешки бутчета - 1.2 кг;

малки картофи - 800 г;

зелен грах - 250 г;

чесън - 5 скилидки;

сухо бяло вино - 120 мл;

пилешки бульон - 180 мл;

зехтин - 4 с.л.;

масло - 30 г;

лайм или лимон - 1 бр.;

пресен магданоз - 1/2 връзка;

сушен риган - 1 ч.л.;

люспи лют пипер - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 и 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Пилешкото месо се подсушава много добре с кухненска хартия. Това помага кожата да се запече апетитно и да стане златиста, вместо да се задуши. Парчетата се овкусяват със сол, черен пипер, сушен риган, люспи лют пипер, настъргана кора от лайм или лимон и 1 с.л. зехтин. Оставят се за 15 минути на стайна температура, докато се подготвят картофите.

Картофите се измиват добре. Ако са малки, се разполовяват, а по-едрите се нарязват на едри парчета. Подсушават се и се разбъркват с 2 с.л. зехтин, щипка сол и малко риган. Така при печенето образуват хрупкава коричка и остават меки отвътре.

Фурната се загрява на 200 градуса. В голям огнеупорен тиган или широка тава с дебело дъно се загрява останалият зехтин. Пилето се запечатва с кожата надолу за 5-6 минути, докато хване наситен златист цвят. Обръща се и се запича още 3-4 минути от другата страна. Месото не трябва да е напълно готово на този етап, а само добре запечатано.

Пилето се изважда временно в чиния. В същия съд се добавят картофите и се запичат за 7-8 минути, като се разбъркват няколко пъти. Прибавят се нарязаните скилидки чесън и маслото, след което се готви още около 1 минута, само докато чесънът отпусне аромат, без да прегаря.

Налива се сухото бяло вино и дъното се обира с дървена лъжица, за да се отделят всички запечени сокове. След 2-3 минути се добавя пилешкият бульон и сокът от 1/2 лайм или лимон. Пилето се връща обратно при картофите, като кожата остава нагоре.

Съдът се прехвърля във фурната и ястието се пече 35-40 минути. Готовността се проверява, когато пилешкото е добре зачервено, соковете му са бистри, а картофите се пробождат лесно с вилица. Ако парчетата пиле са по-едри, може да се добавят още 5-10 минути печене.

Зеленият грах се добавя през последните 5 минути от печенето, за да остане свеж, сладък и яркозелен. Ако се използва замразен грах, не е нужно предварително размразяване.

Готовото пиле Везувий с печени картофи и зелен грах се оставя да почине 5 минути преди сервиране. Поръсва се с нарязан пресен магданоз и още малко сок от лайм или лимон по желание. Поднася се топло, със соса от тавата, пише gotvach.bg.