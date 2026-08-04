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Проф. Даниел Вълчев: У нас политиката от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби

Проф. Даниел Вълчев: У нас политиката от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби

4 Август, 2026 16:01 877 19

  • проф. даниел вълчев-
  • президент-
  • избори-
  • политика-
  • българия

Гражданското общество (поне според мен) това са онези стотици хиляди хора, които са запазили способността си да мислят критично, и които, преодолявайки различията си, имат силата за едно необходимо общо действие

Проф. Даниел Вълчев: У нас политиката от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби - 1
Снимка: бТВ
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От профила във Фейсбук на проф. Даниел Вълчев:

Драги съотечественици,

(Само се шегувам)

Скъпи приятели, уважаеми мислещи хора,

Позволявам си да напиша тези редове, защото през последните седмици чух какво ли не за предстоящите президентски избори (в това число и за участието ми в тях) и отвътре ме напъва да кажа какво мисля. А, струва ми се, че в някаква степен го и дължа.

Чух, че г-н Гюров го мотивирали (страдателен залог) да се кандидатира за президент, но той не бил решил (деятелен залог, обаче засега без деяние). Да се чуди човек, защо тогава месеци наред цял екип ходи с него, за да заснема и разпространява кадри колко ловко се бръсне, как небрежно подпява песен, чийто текст видимо не знае, и как тича усмихнат без нито капка пот. Иначе, ако хамлетовското му колебание завърши с това, че “ще бъде”, това, което щял да бъде, било граждански кандидат.

Г-н Кандев не бил решил дали да влиза в политиката. Иначе напуснал МВР, защото бил недооценен. Не съм сигурен какво точно значи да си недооценен, при положение, че заемаш поста главен секретар на МВР, което (доколкото ми е известно) е най-високата професионална позиция за един полицай. И кой напуска работата си с изявление до медиите, ако не смята да се занимава с публична дейност? Но кой съм аз да питам.

Г-н Борисов загадъчно мълчи, търсейки да създаде впечатление, че държи някакви карти. Карти той може и да държи, обаче този път състезанието е по висок скок. А той знае, че е малко натежал и се чуди как да излъже закона за земното притегляне. То на него от едно време законът все му пречи.

Г-жа Йотова постъпи най-мъжки, заявявайки открито, че ще се кандидатира за президент. Вярно, и тя спомена, че ще е граждански кандидат, което обобщено ни отвежда до логичния извод, че то в политиката политици май няма. Но пък граждани – дал Господ изобилие.

И сега на въпроса – дали след като позлослових за другите, смятам да кажа нещо и за себе си. Да, смятам, и то е съвсем кратко: на предстоящите президентски избори аз няма да се кандидатирам. Благодаря на хилядите хора, които ме окуражиха, и съжалявам, ако ги разочаровам. Но такова е моето решение. Признавам, че в един момент доста се колебаех – бях започнал да се лаская (вероятно напълно неоснователно), че мога да направя добри неща от подобна позиция. През последните седмици обаче за пореден път се убедих, че аз съм си тъкмо на мястото, на което искам и на което трябва да бъда – място, което ми дава правото да мисля критично и от което мога свободно да изразявам мнението си.

Не е тайна, че у нас политиката от край време си е нещо като кръстоска между кални бани и мазни борби. Не че не съм го знаел и преди, но последните месеци ме поразиха с опитите цялата тая цапаница да бъде структурирана като рекламна кампания за стоки на промоция. Но пък, чест прави на онези, които са готови да преминат през това. Стига да преминат с истинските си лица и с истинските си подбуди.

И понеже на тези избори, както се разбра, всички ще се окажат граждански кандидати, накрая да кажа нещо и за гражданите. В България често се говори за гражданско общество, като говорещият най-често страда и се тюхка - колко крехко било то или как изобщо го нямало. Нека да кажа какво мисля аз.

Гражданското общество това не са дежурните говорители, които ни обясняват какво мислят гражданите (т.е. какво мислим ние). Още по-малко пък това са НПО-та финансирани от чужбина, в които доволно се прехранват политкоректни активисти без нито един ден трудов стаж в общоприетия смисъл. Гражданското общество (поне според мен) това са онези стотици хиляди хора, които са запазили способността си да мислят критично, и които, преодолявайки различията си, имат силата за едно необходимо общо действие. Тези хора са по правило търпеливи, но когато търпението им свърши, взимат нещата в свои ръце. Това са всъщност хората, на които трябва да сме благодарни, че макар и не особено бързо и понякога мъчително, България все пак върви напред.

И за да продължи да върви напред, драги мислещи хора, важно е да държим барута сух.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво

    18 7 Отговор
    Перфектно изказване !!

    16:03 04.08.2026

  • 2 питам

    1 3 Отговор
    Защо да не спестим 80 ли. ,мил. като знаем кой ще спечели

    16:05 04.08.2026

  • 3 Бг гражданин

    10 8 Отговор
    Проф.Вълчев,както винаги право в 10,но за съжаление в тия "ширини " ,това се приева за норма!

    16:05 04.08.2026

  • 4 1234

    18 8 Отговор
    Този е умен човек, такива в родината ни отнасят як хейт, защото им завиждат. Има една болест по Българите, нарича се завистия-некадърис, докато не се излекуваме, няма да се оправим.

    Коментиран от #16

    16:06 04.08.2026

  • 5 Разкрития

    11 7 Отговор
    Даниел Вълчев и Йотова са тръгнали да израстват с подкрепа от Любен Гоцев, кръстника на мафията от Кръга Монтерей.
    Вълчев бе подготвен на раздели десния демократичен вот, за да може Йотова безпроблемно да спечели. Същия номер като със Цецка Цачева. Само, че им разкриха плановете на червените барони, напомниха им, че от досието на Вълчев, макар и унищожено има достатъчно следи. А и на комунето бойко му намекнаха от OoooFAK, какво ще му се случи ако пак подкрепи кремълски Президент.

    Коментиран от #12, #17

    16:09 04.08.2026

  • 6 Даниел Вълчев

    7 15 Отговор
    беше най интелигентният кандидат.
    Всички други да комунешки издънки, начело с Гюро!

    Аз ще гласувам за Николай Ненчев и Цвета Кирилова!
    Твърдо дясна кандидатура.

    16:10 04.08.2026

  • 7 Лопата Орешник

    7 7 Отговор
    Млъкни, о селянино! Ти си основоположник на долнопробната политика! Гьонсурат, който прояви крайно неуважение към най важното съсловие в обществото! Ти който на официалната среща си позволяваш да изричаш думата " седянка" , ти може само да се заринеш пак там от където регулярно изпълзяваш! На бунището на историята! Марш от тук! И един апел към факти! Не му давайте трибуна на тоя ърльок!!

    16:12 04.08.2026

  • 8 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    8 7 Отговор
    Винаги когато много закъса съветската мафия изкарват Вълчев. Изключително ерудиран и умен, но същевременно и много зависим от червените фамилии управляващи България от 80 г.
    Обществена тайна е, че Вълчев, заедно с юпитата като Милен Велчев, са подготвяни далеч преди контролираното сваляне на Тодор Живков през 1989 г. и запазване на властта от съветската мафия. Подготвяни са били да служат на червената буржоазия.

    16:17 04.08.2026

  • 9 Много точно определение!

    6 4 Отговор
    Нещо средно между свинщина и ориенталщина.

    16:18 04.08.2026

  • 10 Изключително мъдро

    7 6 Отговор
    становище на умен човек !

    16:29 04.08.2026

  • 11 Павел Пенев

    6 6 Отговор
    Добре че не им се върза на идеята на простаците от ППДБ.

    16:30 04.08.2026

  • 12 Верно ли

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Разкрития":

    Хахахахах, не думай - "десния демократичен вот"!!!! И да виете, и да ревете, няма да е Гюро Петроханеца! Вече сте у канафката, розовите комсомолци, дето нагло се наричате демократи!

    16:40 04.08.2026

  • 13 Така ли?

    7 4 Отговор
    така ли бе, мазно, долно, нагло, нечистоплътно и небръснато нищожество?! Така ли?! Ами, в такъв случай на теб много ти харесват и "мазните борби" и "калта"!! Окобено калта! Че има ли по-голяма кал, при това мръсна кал, направо тиня, от "управлеинето" на мадридсдкия комарджия, на когото лижеше задн---ка? ? Този отвратителен лъжец и измамник, който излъга милижнш българи и 4 години дерибейства в злочестата ни Бългаиря, като си прибра държавни имоти за 200 милиона, които комунистите му харизаха, за да ги вкара през задната врата във властта? А, нещо да кажете за "министирте" му, до един синове на знакови комунистически велможи от кърга на правешкия говедар, на ДС - началници и престъпници?! Как можахте, българи?! Как можахте да повярвате на тоиз коварен мерзавец, когото КГБ и ДС докараха в родината ни беден като църковна мишка, понеже беше проиграл всичко по казината на Европа! Та пръв в кобургската кал и тиня се къпеше наглецът на снимката, но явно това много му харесваше! Харесваше му и да си"дружи" с престъпници от подземния свят и мастити олигарси, като Кюлев, когото гръмнаха! Покрай тях и той се буташе в "мазните борби"! Ей, Вълчево нищожестов, не си показвай повече мутрата по медиите, не го прави! Още по-омразен и противен ставаш!

    Коментиран от #15

    16:42 04.08.2026

  • 14 Румен Решетников

    6 3 Отговор
    Петолъчниците, Вълчев другарите го активираха като мюре, да отнеме част от вота на мислещите, но явно са решили, че няма смисъл от него. Затова сега лае по Гюров и превъзнася секретарката на Румен Боташа!

    16:49 04.08.2026

  • 15 Царедворски

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Така ли?":

    Тия, които бяха в свитата на "царя" бяха все от средите на БКП и ДС.И нито един монархист, а пък участват в партия на царя? Изгодата бе на първо място, далаверата, печалбарството.21 години , откакто приключиха с властта, още живеят охолно от спечелоното през четирите години.

    17:00 04.08.2026

  • 16 Вранев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Чак толкова умен не е.И други има, много по-умни, но ги държат настрана, защото не са част от "играта".

    17:04 04.08.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Разкрития":

    Щото Кирчо не записваше указанията на Спас Русев, защото христо не сливане от един джип на бобоков.

    За буци и шишо да не говорим...

    17:07 04.08.2026

  • 18 Цървул

    2 1 Отговор
    То кръстоската е от времето - дърти muddy уедър .

    17:08 04.08.2026

  • 19 Точков

    3 2 Отговор
    който доказано като теб е загубил Достойнство няма място в тези анджаклами

    Разииш ли...

    17:10 04.08.2026