Саудитска Арабия подготвя морска и сухопътна офанзива срещу хусите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Саудитска Арабия се готви за мащабна военна офанзива срещу хусите по море и евентуално по суша в централен Йемен, смятат йеменски източници, цитирани от "Гардиън", в опит да прекъсне контрола върху износа на петрол през южната част на Червено море.

Вижда се, че саудитските сили се изтеглят от източната част на Йемен, което може да е подготовка за сухопътна офанзива. В същото време Рияд се опитва да организира военноморска коалиция за защита на корабите от атаки на хусите в Червено море и пролива Баб ал-Мандеб.

Саудитското министерство на отбраната заяви в четвъртък, че 14 държави, включително Турция, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, са издали съвместно изявление в подкрепа на многонационална коалиция за морска отбрана.

Свързаните с Иран хуси (бел.ред. - или хути), които контролират столицата на Йемен, Сана, и голяма част от бреговата линия на Червено море, обявиха на 20 юли, че въвеждат блокада срещу саудитски кораби, но отрекоха, че планират да налагат такси на всички кораби.

Групата казва, че ще вдигне блокадата, след като Саудитска Арабия вдигне блокадата си върху Йемен, позиционирайки спора като въпрос за бъдещето на родината си, а не директно за Иран. Саудитска Арабия се намеси в гражданската война в Йемен през 2015 г. в подкрепа на признатото от ООН правителство на страната срещу бунтовниците хуси.

Рияд също така поиска от САЩ и група европейски държави, включително Германия, Франция, Великобритания и Италия, да се присъединят към коалиция в Червено море.

ЕС вече има военноморска мисия за защита, известна като Aspides, действаща в Червено море, и остава неясно дали хусите въвеждат обща блокада или такава, насочена единствено към Саудитска Арабия.

На 25 юли силите на хусите заявиха, че са ударили "чувствителни" обекти за транспортиране на петрол в Саудитска Арабия, свързващи петролни находища в източната провинция с експортен център в Червено море.

Ако маршрутът през Червено море бъде затворен за саудитските кораби в допълнение към блокадата на Ормузкия проток от другата страна на Арабския полуостров, износът на петрол на кралството ще бъде силно ограничен.

До 80% от саудитския суров петрол е бил превозван през Ормузкия проток преди началото на войната с Иран. Поради това Червено море е нараснало по значение, като повече от половината саудитски петрол сега се транспортира по суша до товарни терминали в пристанищния град Янбу.

Саудитските удари в Ирак в сряда убиха най-малко 20 души, като отмъстиха на иракските милиции за ударите по петролните им съоръжения. Доналд Тръмп заяви, че съвместните атаки между САЩ и Саудитска Арабия са били организирани със съгласието на иракското правителство, твърдение, което Багдад не потвърди.

Саудитският министър на отбраната, принц Халид бин Салман, проведе спешна среща с Тръмп и Джей Ди Ванс в сряда, за да обсъди следващите стъпки. Саудитците са склонни да покажат, че ще защитят себе си и своята индустрия, но не са склонни да ескалират войната срещу Иран, твърдейки, че разногласията между САЩ и Иран все още могат да бъдат разрешени чрез дипломация.

Движението на войските в Йемен включва концентриране на сили за това, което би могло да бъде атака срещу Ал-Байда, губернаторство в централен южен Йемен, превзето от хусите през 2020-21 г., съобщават източниците.

Боевете между хусите и Саудитска Арабия избухнаха през последните две седмици, като хусите засилиха атаките си срещу съоръжения на Saudi Aramco. Ударите в Саудитска Арабия дойдоха часове след като саудитските въздушни удари бяха насочени към контролирани от хусите обекти в пристанището Ходейда, а трети саудитски търговски кораб беше атакуван в Червено море.

Саудитска Арабия и хусите се борят за контрол над Йемен повече от десетилетие и през последния месец несигурното статукво се разпадна.

Напрежението в Йемен би намаляло, ако държавите от Персийския залив и Иран успеят да постигнат споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток. Преговорите между Оман и Иран продължават, като Техеран настоява всички кораби да влизат в пролива през северен маршрут близо до бреговете на Иран.