Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет

„Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България“, написа във фейсбук премиерът Румен Радев.
„Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора“, написа той.
„Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството“, заяви Румен Радев.
ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.
Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.
Трима души са задържани. Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 зкпч
16:56 04.08.2026
3 Робот
Коментиран от #23
16:56 04.08.2026
4 Фатмака
16:56 04.08.2026
5 трйхр
16:56 04.08.2026
6 Убуууу
Коментиран от #10
16:57 04.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По добре
Коментиран от #15
16:58 04.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хи хи
До коментар #6 от "Убуууу":Не разводнявай темата ! Тъпо е !
17:02 04.08.2026
11 Забелязал
17:05 04.08.2026
12 Шефа на мафията поздравява мутрите
17:07 04.08.2026
13 Тоа
Кво очаква от дъртите огладнели комунисти около него??
17:07 04.08.2026
14 Поздравяват
17:10 04.08.2026
15 Кой
До коментар #8 от "По добре":коли дойни крави ?
17:10 04.08.2026
16 ЗАКОННАТА МАФИЯ -ДЕФИЦИТ -ИНФЛАЦИЯ
17:11 04.08.2026
17 Разкрития
17:13 04.08.2026
18 То и
Коментиран от #22
17:16 04.08.2026
19 кРадев е руска-турска марионетка !
Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.
Коментиран от #24
17:23 04.08.2026
20 Мунчо Копейкин празнодумеца
17:25 04.08.2026
21 Стъкмистика
Цигари: 11000-14000
Алкохол: 4000
Лекарства: над 5000
Нелегални наркотици: 30-120
В Англия ако си роден след 2005, за вас цигарите са нелегални! Нашия комуняга кое ще бори?
17:26 04.08.2026
22 Прав си ,
До коментар #18 от "То и":После приоритет номер 1 стана Пътната безопасност . Пребори и нея като жертвите на катастрофи това лято са повече от миналата година . Сега фентанила е наред ,няма начин да не пребори и него!
17:28 04.08.2026
23 Тук няма поюезно
До коментар #3 от "Робот":Не много по вредна е. Всички почват с марихуана ама тази не е от 60 години а е генно модифицирана и всичко откачат след употреба отключва шизофрения примери много. Дават я на много болни хора за които и без това резултатът е ясен. Не заблуждавайте младите. Алкохолът също е опасен. И от двете отрови няма нужда. До 175 мл. Вино
17:29 04.08.2026
24 Така е
До коментар #19 от "кРадев е руска-турска марионетка !":Виж коментарите под статията за Калоян Методиев , който го каза като слух , защото го нямало още изнесено от заседание на МС .Толкова псувни отнесе това момче за истината ! Ще прогледнат и тия , които най много сега подкрепят Мунчо и те реват най силно .
17:37 04.08.2026
25 Разкрития
Също толкова любезно съветваме министър Демерджиев да закрие сегашната регистрация през живи хора в КАТ, да засипе с чакъл "канала" и да въведе напълно автоматизирана онлайн система за прехвърляне на собственост и внос - износ на МПС. Размечтали сме се нещо в жегите...
17:39 04.08.2026
26 Разкрития
По закон обжалването спира изпълнението на административния акт, освен ако МС не поиска предварително изпълнение на своето решение. По дело 7500/2026 на ВАС обаче няма данни това да е направено. Което не е особено добър сигнал от прогресивната власт.
Върховният корпулентен съд ВАС през годините се е доказал като ревностен бранител на корпулентните интереси – като тук може да му съперничи само ПРБ (или „Пеевски разпореди на Борислав“, каквото прозвище битуваше последните 3 години).
С оглед на горното ние нямаме особени съмнения в каква посока ще е произнасянето на ВАС. Дано да грешим, ама надали. Но и изпълнителната власт на Радев дължи обяснение защо не е поискала от съда предварително изпълнение на изселването на корпулентното начало от държавната сграда. Ние поне не намираме смислена причина.
17:43 04.08.2026
27 Краси
17:53 04.08.2026
28 Нощните клубове в София и особено
В заведението в Студентски град е цигания естествено който може да си плати и дрога до мозъка на костите. Балоните които дишат са като трева и медена руса а всичко останало се придобива стечение на времето и вашите деца се превръщат в отрепки.
17:55 04.08.2026