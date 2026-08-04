Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет

„Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България“, написа във фейсбук премиерът Румен Радев.

„Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора“, написа той.

„Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството“, заяви Румен Радев.

ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

Трима души са задържани. Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения.