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Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет

Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет

4 Август, 2026 16:52 736 28

  • румен радев-
  • наркотици-
  • фентанил

ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил

Румен Радев поздрави МВР: Борбата с наркотиците е приоритет - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България“, написа във фейсбук премиерът Румен Радев.

„Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора“, написа той.

„Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството“, заяви Румен Радев.

ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията.

Трима души са задържани. Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 зкпч

    13 4 Отговор
    как сте уфси,и пак да гласувате за кадри на бкп,както го правите вече 36г!

    16:56 04.08.2026

  • 3 Робот

    7 10 Отговор
    Марихуаната е по безвредна от алкохола..! Един пиян може да направи много бели , един пушач е обратното на това..!

    Коментиран от #23

    16:56 04.08.2026

  • 4 Фатмака

    21 5 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ.

    16:56 04.08.2026

  • 5 трйхр

    8 7 Отговор
    поне да извадят марихуаната от това общо понятие - наркотици

    16:56 04.08.2026

  • 6 Убуууу

    12 3 Отговор
    Ама шише и тиквата кога

    Коментиран от #10

    16:57 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По добре

    10 1 Отговор
    да борят разпространителите!

    Коментиран от #15

    16:58 04.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Убуууу":

    Не разводнявай темата ! Тъпо е !

    17:02 04.08.2026

  • 11 Забелязал

    9 0 Отговор
    Някъде прочетох, че помещението е общинско. Интересно от кого на кого е отдадено?

    17:05 04.08.2026

  • 12 Шефа на мафията поздравява мутрите

    11 5 Отговор
    Фатмак имаш съдържание колкото колкото празна фуражка

    17:07 04.08.2026

  • 13 Тоа

    10 4 Отговор
    Освен некадърник, излезе и лъжец!
    Кво очаква от дъртите огладнели комунисти около него??

    17:07 04.08.2026

  • 14 Поздравяват

    11 2 Отговор
    си се , да има "дейности" ! Клишета за поздрав и самодоволство .

    17:10 04.08.2026

  • 15 Кой

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "По добре":

    коли дойни крави ?

    17:10 04.08.2026

  • 16 ЗАКОННАТА МАФИЯ -ДЕФИЦИТ -ИНФЛАЦИЯ

    9 4 Отговор
    ОСТАНА НА ЗАДЕН ПЛАН . ПАК ГОНИМ КОКОШКАРИТЕ 😂🤝💶💰💵💸⚖⚖⚖⚖⚖⚖⚖🚾🚾🚾🚾👎👎👎👎👎🏆🏆🏆🥇🥇👍

    17:11 04.08.2026

  • 17 Разкрития

    9 3 Отговор
    Това не е на МВР разработка, а е на чужди служби и МВР е нямало време да прикрие лабораторията и е трябвало да действа. Така, че намали малко хвалебствията.

    17:13 04.08.2026

  • 18 То и

    11 1 Отговор
    борбата с олигархията и мафията беше приоритет ? Вече не се споменава , само лъжите останаха ! Намъкнаха се някакъв червен сбирточ в парламента и до там ! Събуха ли си обувките ?

    Коментиран от #22

    17:16 04.08.2026

  • 19 кРадев е руска-турска марионетка !

    7 2 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    Коментиран от #24

    17:23 04.08.2026

  • 20 Мунчо Копейкин празнодумеца

    5 5 Отговор
    Зеления чорап лъже повече даже и от Къстадин Копейкин !

    17:25 04.08.2026

  • 21 Стъкмистика

    2 0 Отговор
    Смъртните случаи в България от различни видове наркотични вещества годишно - легални и не
    Цигари: 11000-14000
    Алкохол: 4000
    Лекарства: над 5000
    Нелегални наркотици: 30-120

    В Англия ако си роден след 2005, за вас цигарите са нелегални! Нашия комуняга кое ще бори?

    17:26 04.08.2026

  • 22 Прав си ,

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "То и":

    После приоритет номер 1 стана Пътната безопасност . Пребори и нея като жертвите на катастрофи това лято са повече от миналата година . Сега фентанила е наред ,няма начин да не пребори и него!

    17:28 04.08.2026

  • 23 Тук няма поюезно

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    Не много по вредна е. Всички почват с марихуана ама тази не е от 60 години а е генно модифицирана и всичко откачат след употреба отключва шизофрения примери много. Дават я на много болни хора за които и без това резултатът е ясен. Не заблуждавайте младите. Алкохолът също е опасен. И от двете отрови няма нужда. До 175 мл. Вино

    17:29 04.08.2026

  • 24 Така е

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "кРадев е руска-турска марионетка !":

    Виж коментарите под статията за Калоян Методиев , който го каза като слух , защото го нямало още изнесено от заседание на МС .Толкова псувни отнесе това момче за истината ! Ще прогледнат и тия , които най много сега подкрепят Мунчо и те реват най силно .

    17:37 04.08.2026

  • 25 Разкрития

    0 0 Отговор
    С любезното съдействие на КАТ, хиляди британски коли са стигнали до Кипър като европейски, разбирай без мита и формалности. Кипърските митници са се усетили
    Също толкова любезно съветваме министър Демерджиев да закрие сегашната регистрация през живи хора в КАТ, да засипе с чакъл "канала" и да въведе напълно автоматизирана онлайн система за прехвърляне на собственост и внос - износ на МПС. Размечтали сме се нещо в жегите...

    17:39 04.08.2026

  • 26 Разкрития

    1 0 Отговор
    ДПС на Пеевски обжалва заповедта на Министерски съвет, с която Новото начало бе изселено от държавния имот – който в края на 2024 бе харизан на Пеевски от гербаджията Димитър Главчев, в куклената му роля на служебен премиер.
    По закон обжалването спира изпълнението на административния акт, освен ако МС не поиска предварително изпълнение на своето решение. По дело 7500/2026 на ВАС обаче няма данни това да е направено. Което не е особено добър сигнал от прогресивната власт.
    Върховният корпулентен съд ВАС през годините се е доказал като ревностен бранител на корпулентните интереси – като тук може да му съперничи само ПРБ (или „Пеевски разпореди на Борислав“, каквото прозвище битуваше последните 3 години).
    С оглед на горното ние нямаме особени съмнения в каква посока ще е произнасянето на ВАС. Дано да грешим, ама надали. Но и изпълнителната власт на Радев дължи обяснение защо не е поискала от съда предварително изпълнение на изселването на корпулентното начало от държавната сграда. Ние поне не намираме смислена причина.

    17:43 04.08.2026

  • 27 Краси

    1 0 Отговор
    Интересно ми е от колко време работи тая лаборатория, за да се ориентирам на кого са плащали такса спокойствие.

    17:53 04.08.2026

  • 28 Нощните клубове в София и особено

    1 0 Отговор
    в Студентски град трябва да се проверят защото са под крилото на определени полицейски бивши в системата на МВР и със защитени .А там се ковей младото поколение с всички видове наркотици. Зарибяват ги като шара ни А родителите им мислят че като ги пращат точно в Студентски град ще станат студент и бъдещето на България.
    В заведението в Студентски град е цигания естествено който може да си плати и дрога до мозъка на костите. Балоните които дишат са като трева и медена руса а всичко останало се придобива стечение на времето и вашите деца се превръщат в отрепки.

    17:55 04.08.2026

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