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Боян Рашев: Перфектната буря удря европейската енергетика: България отново ще спасява положението!

Боян Рашев: Перфектната буря удря европейската енергетика: България отново ще спасява положението!

3 Август, 2026 10:00 950 17

  • боян рашев-
  • жега-
  • суша-
  • европейска енергетика-
  • българия-
  • аец козлодуй

Жегите спират вятъра и едновременно с това вдигат съществено потреблението за охлаждане

Боян Рашев: Перфектната буря удря европейската енергетика: България отново ще спасява положението! - 1
Снимка: БГНЕС
Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Започващият месец август се очертава потенциално инфарктен за европейската енергетика и това се вижда още в цените днес. Наслагват се множество, наглед несвързани източници на натиск, които се комбинират и ще тежат както на енергетиката, така и на много други аспекти на икономиката и живота ни:

1. Сушата и жегите се пренасят от Западна към Централна и Източна Европа. Производството на ВЕЦ не само от големите реки, но и Алпите, Пиренеите, Карпатите сериозно намалява. То обикновено се компенсира от газови централи, но цената е солена.

2. Сушата вече засяга и ядрените централи. Спрени АЕЦ има не само във Франция, но вече и по Дунав – Унгария и Румъния. Кризата може да засегне също Швейцария и Чехия. А за тези страни спирането на една АЕЦ е драматично. Недостигът на електричество ще бъде наистина голям.

3. Жегите спират вятъра и едновременно с това вдигат съществено потреблението за охлаждане. Лошото е, че това се усеща най-силно в ранните вечерни часове, когато фотоволтаиците вече ги няма.

4. Цените на втечнения природен газ остават високи заради войната в Персийския залив. Едновременно с това хранилищата са рекордно празни за този период на годината – средно само на 55% към 1 август за целия ЕС. Газовите централи ще трябва да работят максимално много, а в същото време запълването да се ускори. Няма как да стане.

5. Водните количества в язовирите в Норвегия са рекордно ниски. Норвегия е батерията на Северозападна Европа, но това лято няма капацитет. Дори в самата Южна Норвегия тази година се отчитат изключително високи цени на електричеството. А там токът е навсякъде – покрива над 50% от крайното енергийно потребление. Дали мечтателите за тотална електрификация в Брюксел ще обърат внимание на тази червена лампа?

6. Мрежите в Европа страдат от множество тесни места и недостатъчен капацитет за пренос. Малкото държави с излишък няма как да помогнат да мнозинството с недостиг. Регионалните скокове на цените в пиковите часове ще бъдат шокиращи.

7. Войната в Персийския залив продължава да притиска пазарите на нефт, газ и горива. Дори борсовите цени на нефта да не изглеждат твърде високи, това не се отнася за цените на крайните горива. Дизелът и керосинът остават много скъпи. Рафинериите в Европа и САЩ работят на неустойчиви нива от 98-99% от капацитета си. Един силен ураган в САЩ би могъл да хвърли пазара на горива в хаос.

8. Ударите на Украйна срещу руската нефтодобивна и преработвателна индустрия не помагат много в тази ситуация. Русия се превърна временно във вносител на горива, което оказва силен натиск и върху европейския пазар. Лошото е, че това пречи и на износа от Казахстан, който е критичен за нас.

9. Корабоплаването по Рейн и Дунав замира. Това е фатално за доставките на въглища и петролни горива за страни като Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Сърбия. Някои въглищни ТЕЦ, които разчитат на вносни черни въглища, няма да получат доставки. Същото се отнася и за всякакви индустрии, които разчитат на баржите.

10. За капак на всичко си имаме вездесъщите въглеродни квоти, които дъжат стабилно цена над 80 евро/тон СО2. Това много оскъпява работата на въглищните ТЕЦ, които ще трябва да се включат активно, ако искаме да избегнем режими на тока из Европа. Едва ли обаче еврокрацията ще се сети да намали натиска върху системата и всички европейци, като свали цените на квотите...

На този фон България изглежда като остров на стабилност. Нашата АЕЦ Козлодуй е изключително добре подготвена за ниски води на Дунав. Не, защото има добра климатична стратегия за адаптация (няма такава), а просто защото навремето е проектирана и изпълнена с отличен план за минимизиране на рисковете и без оглед на разходите. Ако всичко там се случва според най-добрите практики за управление на централата, не би трябвало да се стига до спиране на блок.

Язовирите ни са относително пълни, тоест ВЕЦ могат да произвеждат много. ПАВЕЦ Чаира вече работи с две турбини. Големите мощности от фотоволтаици гарантират дневния излишък, а рекордните инвестиции в батерии помагат той да бъде използван и вечер. ТЕЦ Марица изток 2 работи постоянно с 5 от 8 блока. Неслучайно България отчете толкова голям нетен износ на електричество през юли.

При задържане на високи цени на тока държавната ТЕЦ ще включи и останалите, а частните – ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ КонтурГлобал Марица-изток 3 също ще запалят котлите. Допускам, че е възможно дори и ТЕЦ AES Гълъбово да се включи. Всичко това ще осигури не само нашето потребление, а рекордни нива на износ, който ще бъде спасителен най-вече за Румъния и Унгария.

Разбира се, може и да греша, но по-добре е да се окажа прав.

Тези дни, а и последните години, доказаха нещо важно – природата не следва политически стратегии. Има дни без слънце, седмици без вятър, години със суша и периоди, в които реките не могат да произвеждат електричество или да охлаждат атомните реактори. Геополитиката и глобалните цени на горивата също не се съобразяват с енергийните блянове. Именно затова надеждната енергетика не се гради върху противопоставяне между технологии, а върху тяхното съчетаване. Ядрени мощности, водноелектрически централи, възобновяеми източници, природен газ и въглища, системи за съхранение на енергия, силни електропреносни мрежи и достатъчни резерви – всяка от тези части компенсира слабостите на останалите.

Диверсификацията не е идеологически избор, а условие за сигурност. Колкото по-разнообразен е енергийният микс и колкото повече възможности има системата да замества временно отпаднали мощности, толкова по-малко ще зависи от капризите на времето, войните и случайността. В Европа не ни липсват технологии, а държавническо мислене и действия, които да осигурят устойчиво развитие.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    Оказа се че АЕЦ Козлодуй е най добре изградената централа в Европа.Поклон на строителите!

    Коментиран от #10

    10:01 03.08.2026

  • 2 име

    18 1 Отговор
    Унгарската АЕЦ ползва същите реактори ВВЕР 440, като в първи и втори блок на Козлодуй. Обаче в Унгария не управляват евроатлантически подлоги, затварящи АЕЦ и ТЕЦ за да им вървят далаверите със соларите.

    Коментиран от #4

    10:03 03.08.2026

  • 3 Пич

    18 2 Отговор
    Вярно, но много разточително дрънкане бе, Рашев!!!
    Едно - Тъпите Урсулианци потопиха и унищожиха Европа, щеше да свърши същата работа!!!

    10:05 03.08.2026

  • 4 Късно

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Е за сълзи! Куневица договори всичко с "голям успех"!

    10:08 03.08.2026

  • 5 Българин

    1 10 Отговор
    Да благодарим на Урсула, че с нейните панели и батерии спасява положението! Ако не бяха те, производството на електроенергия щеше да е на половина!

    Коментиран от #11

    10:09 03.08.2026

  • 6 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Четете,четете евроатлантици и вие т.н.демократи. Четете и ми кажете кое писано тук е построено от вас нека+дърници. Добре беше социализма и др.Т.Живков та да имаме нещо достойно за износ

    Коментиран от #13

    10:09 03.08.2026

  • 7 честен ционис

    1 7 Отговор
    Сърбите като затворят Желязната врата и Ганчо ще иска помощ от комшу.

    10:10 03.08.2026

  • 8 до де се докара евраста

    7 0 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетявт, не че съм суеверен ама що така стана.

    10:14 03.08.2026

  • 9 Анонимен

    3 0 Отговор
    Т.е. цените на тока за бизнеса ще скачат пак.

    10:16 03.08.2026

  • 10 Хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    когато стана трагедията в Чернобил нашите енергетици казаха, нашите реактори са други, дори биха издържали земетресение до 9-та степен, Румъния не ме учудва, имаше виц - дава ляв мигач, а завива надясно, но Унгария, може би това е знак Божи към Мадяр

    10:18 03.08.2026

  • 11 млад еврас

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Да де, само дето преди да наложат вятърните мелници и чушкопеците с батерии и да затворят другите мощности, произвеждахме много повече ток и изобщо нямаше да има такава криза.

    10:21 03.08.2026

  • 12 удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    10:23 03.08.2026

  • 13 Десен Баровец

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Изкуствения интелект: ако бяхме спечелили ВСВ Сега в алтернативна 2026 България щеше да е 16 милиона И благодарение на евгенетиката на Третия райх нямаше да има недъгави и обрати в Европа НО най хубавото е че нямаше да има комунизъм и оркове и джамии и мозари в европа. Не само атомни централи а щяхме да имаме бази на луната и марс вече

    10:28 03.08.2026

  • 14 Няма да е все така!

    1 0 Отговор
    Само и единствено Комплекса Марица изток,е най-важния във системата за сигурност ,не само у нас а и в Източна Европа! И не само Тец 2 , а и останалите 2 теца 1 и 3 също трябва да бъдат пуснати,тъй като всеки тец работи със съответния рудник!Само ,че как ще стане пускането като освободиха персонала!
    Единствено комплекса МИ участва в покриването на централноевропейските пикове чрез синхронната си мрежа.Това става чрез: активна мощност, реактивна поддръжка на напреженията и най-важното – въртяща инерция, която държи системата стабилна.Нито веи-тата ,нито вец,нито аец,нито батериите могат да направят това по обективни причини!МИ може да: вдига/сваля мощност, поддържа напрежение, „поглъща“ колебания и да го прави „час по час“, в синхрон с движението на товарите в Европа.Ключовият извод: Като най-източен голям синхронен възел на ЕС, МИ: • първи поема „ударите“ от източните колебания; • последен ги предава навътре в ЕС; • действа като буфер и филтър, а не като „търговска централа "
    Исторически МИ е проектиран именно за това: да бъде енергиен мост между Балканите, Черноморския регион, Турция, Източна Европа и Украйна. Той не следва търговски часови графици, а динамиката на европейските товарови вълни.
    Изискванията на ЕС са новите ВЕИ да бъдат за собствено потребление – по покриви, в дворове, за локална употреба. В България обаче те се присъединяват директно към мрежата, нанасяйки огромни щети и нарушавайки както европейските, така и националните закони.

    10:34 03.08.2026

  • 15 Некой си

    0 0 Отговор
    Гнусният жътлопаветен планктон, според когото по времето на СОЦ-а никой не работеше и всеки крадеше, да прочете сто пъти горното изречение от статията: "... навремето е проектирана и изпълнена с отличен план за минимизиране на рисковете и без оглед на разходите".
    Заради гадния СОЦ, жълтопаветният планктон днес може да стои в охладен офис и да храчи компетентно, вместо да се поти на отворен прозерец, както е в Брюксел или Амстердам.

    10:35 03.08.2026

  • 16 Аве

    1 0 Отговор
    Кой взема трилионите от тия квоти дето са на тон и за какво добро ги използва ?

    10:36 03.08.2026

  • 17 Хак,да и е на Европата...!

    1 0 Отговор
    Като търпи,такива лидери,като Урсула и Калас...!
    Същите провеждат,с гидини Най-АнтиЕвропейската политика...!
    Като се почне от убиващата ни ,,Зелена сделка" и се стигне до забрана ползването на многократно по-ефтините Руски енергоносители...!

    10:39 03.08.2026