Боян Рашев: Перфектната буря удря европейската енергетика: България отново ще спасява положението!

Започващият месец август се очертава потенциално инфарктен за европейската енергетика и това се вижда още в цените днес. Наслагват се множество, наглед несвързани източници на натиск, които се комбинират и ще тежат както на енергетиката, така и на много други аспекти на икономиката и живота ни:
1. Сушата и жегите се пренасят от Западна към Централна и Източна Европа. Производството на ВЕЦ не само от големите реки, но и Алпите, Пиренеите, Карпатите сериозно намалява. То обикновено се компенсира от газови централи, но цената е солена.
2. Сушата вече засяга и ядрените централи. Спрени АЕЦ има не само във Франция, но вече и по Дунав – Унгария и Румъния. Кризата може да засегне също Швейцария и Чехия. А за тези страни спирането на една АЕЦ е драматично. Недостигът на електричество ще бъде наистина голям.
3. Жегите спират вятъра и едновременно с това вдигат съществено потреблението за охлаждане. Лошото е, че това се усеща най-силно в ранните вечерни часове, когато фотоволтаиците вече ги няма.
4. Цените на втечнения природен газ остават високи заради войната в Персийския залив. Едновременно с това хранилищата са рекордно празни за този период на годината – средно само на 55% към 1 август за целия ЕС. Газовите централи ще трябва да работят максимално много, а в същото време запълването да се ускори. Няма как да стане.
5. Водните количества в язовирите в Норвегия са рекордно ниски. Норвегия е батерията на Северозападна Европа, но това лято няма капацитет. Дори в самата Южна Норвегия тази година се отчитат изключително високи цени на електричеството. А там токът е навсякъде – покрива над 50% от крайното енергийно потребление. Дали мечтателите за тотална електрификация в Брюксел ще обърат внимание на тази червена лампа?
6. Мрежите в Европа страдат от множество тесни места и недостатъчен капацитет за пренос. Малкото държави с излишък няма как да помогнат да мнозинството с недостиг. Регионалните скокове на цените в пиковите часове ще бъдат шокиращи.
7. Войната в Персийския залив продължава да притиска пазарите на нефт, газ и горива. Дори борсовите цени на нефта да не изглеждат твърде високи, това не се отнася за цените на крайните горива. Дизелът и керосинът остават много скъпи. Рафинериите в Европа и САЩ работят на неустойчиви нива от 98-99% от капацитета си. Един силен ураган в САЩ би могъл да хвърли пазара на горива в хаос.
8. Ударите на Украйна срещу руската нефтодобивна и преработвателна индустрия не помагат много в тази ситуация. Русия се превърна временно във вносител на горива, което оказва силен натиск и върху европейския пазар. Лошото е, че това пречи и на износа от Казахстан, който е критичен за нас.
9. Корабоплаването по Рейн и Дунав замира. Това е фатално за доставките на въглища и петролни горива за страни като Германия, Швейцария, Австрия, Унгария, Сърбия. Някои въглищни ТЕЦ, които разчитат на вносни черни въглища, няма да получат доставки. Същото се отнася и за всякакви индустрии, които разчитат на баржите.
10. За капак на всичко си имаме вездесъщите въглеродни квоти, които дъжат стабилно цена над 80 евро/тон СО2. Това много оскъпява работата на въглищните ТЕЦ, които ще трябва да се включат активно, ако искаме да избегнем режими на тока из Европа. Едва ли обаче еврокрацията ще се сети да намали натиска върху системата и всички европейци, като свали цените на квотите...
На този фон България изглежда като остров на стабилност. Нашата АЕЦ Козлодуй е изключително добре подготвена за ниски води на Дунав. Не, защото има добра климатична стратегия за адаптация (няма такава), а просто защото навремето е проектирана и изпълнена с отличен план за минимизиране на рисковете и без оглед на разходите. Ако всичко там се случва според най-добрите практики за управление на централата, не би трябвало да се стига до спиране на блок.
Язовирите ни са относително пълни, тоест ВЕЦ могат да произвеждат много. ПАВЕЦ Чаира вече работи с две турбини. Големите мощности от фотоволтаици гарантират дневния излишък, а рекордните инвестиции в батерии помагат той да бъде използван и вечер. ТЕЦ Марица изток 2 работи постоянно с 5 от 8 блока. Неслучайно България отчете толкова голям нетен износ на електричество през юли.
При задържане на високи цени на тока държавната ТЕЦ ще включи и останалите, а частните – ТЕЦ Бобов дол и ТЕЦ КонтурГлобал Марица-изток 3 също ще запалят котлите. Допускам, че е възможно дори и ТЕЦ AES Гълъбово да се включи. Всичко това ще осигури не само нашето потребление, а рекордни нива на износ, който ще бъде спасителен най-вече за Румъния и Унгария.
Разбира се, може и да греша, но по-добре е да се окажа прав.
Тези дни, а и последните години, доказаха нещо важно – природата не следва политически стратегии. Има дни без слънце, седмици без вятър, години със суша и периоди, в които реките не могат да произвеждат електричество или да охлаждат атомните реактори. Геополитиката и глобалните цени на горивата също не се съобразяват с енергийните блянове. Именно затова надеждната енергетика не се гради върху противопоставяне между технологии, а върху тяхното съчетаване. Ядрени мощности, водноелектрически централи, възобновяеми източници, природен газ и въглища, системи за съхранение на енергия, силни електропреносни мрежи и достатъчни резерви – всяка от тези части компенсира слабостите на останалите.
Диверсификацията не е идеологически избор, а условие за сигурност. Колкото по-разнообразен е енергийният микс и колкото повече възможности има системата да замества временно отпаднали мощности, толкова по-малко ще зависи от капризите на времето, войните и случайността. В Европа не ни липсват технологии, а държавническо мислене и действия, които да осигурят устойчиво развитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
10:01 03.08.2026
2 име
Коментиран от #4
10:03 03.08.2026
3 Пич
Едно - Тъпите Урсулианци потопиха и унищожиха Европа, щеше да свърши същата работа!!!
10:05 03.08.2026
4 Късно
До коментар #2 от "име":Е за сълзи! Куневица договори всичко с "голям успех"!
10:08 03.08.2026
5 Българин
Коментиран от #11
10:09 03.08.2026
6 Хасковски каунь
Коментиран от #13
10:09 03.08.2026
7 честен ционис
10:10 03.08.2026
8 до де се докара евраста
10:14 03.08.2026
9 Анонимен
10:16 03.08.2026
10 Хмм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":когато стана трагедията в Чернобил нашите енергетици казаха, нашите реактори са други, дори биха издържали земетресение до 9-та степен, Румъния не ме учудва, имаше виц - дава ляв мигач, а завива надясно, но Унгария, може би това е знак Божи към Мадяр
10:18 03.08.2026
11 млад еврас
До коментар #5 от "Българин":Да де, само дето преди да наложат вятърните мелници и чушкопеците с батерии и да затворят другите мощности, произвеждахме много повече ток и изобщо нямаше да има такава криза.
10:21 03.08.2026
12 удри евраста с лопатЕто
10:23 03.08.2026
13 Десен Баровец
До коментар #6 от "Хасковски каунь":Изкуствения интелект: ако бяхме спечелили ВСВ Сега в алтернативна 2026 България щеше да е 16 милиона И благодарение на евгенетиката на Третия райх нямаше да има недъгави и обрати в Европа НО най хубавото е че нямаше да има комунизъм и оркове и джамии и мозари в европа. Не само атомни централи а щяхме да имаме бази на луната и марс вече
10:28 03.08.2026
14 Няма да е все така!
Единствено комплекса МИ участва в покриването на централноевропейските пикове чрез синхронната си мрежа.Това става чрез: активна мощност, реактивна поддръжка на напреженията и най-важното – въртяща инерция, която държи системата стабилна.Нито веи-тата ,нито вец,нито аец,нито батериите могат да направят това по обективни причини!МИ може да: вдига/сваля мощност, поддържа напрежение, „поглъща“ колебания и да го прави „час по час“, в синхрон с движението на товарите в Европа.Ключовият извод: Като най-източен голям синхронен възел на ЕС, МИ: • първи поема „ударите“ от източните колебания; • последен ги предава навътре в ЕС; • действа като буфер и филтър, а не като „търговска централа "
Исторически МИ е проектиран именно за това: да бъде енергиен мост между Балканите, Черноморския регион, Турция, Източна Европа и Украйна. Той не следва търговски часови графици, а динамиката на европейските товарови вълни.
Изискванията на ЕС са новите ВЕИ да бъдат за собствено потребление – по покриви, в дворове, за локална употреба. В България обаче те се присъединяват директно към мрежата, нанасяйки огромни щети и нарушавайки както европейските, така и националните закони.
10:34 03.08.2026
15 Некой си
Заради гадния СОЦ, жълтопаветният планктон днес може да стои в охладен офис и да храчи компетентно, вместо да се поти на отворен прозерец, както е в Брюксел или Амстердам.
10:35 03.08.2026
16 Аве
10:36 03.08.2026
17 Хак,да и е на Европата...!
Същите провеждат,с гидини Най-АнтиЕвропейската политика...!
Като се почне от убиващата ни ,,Зелена сделка" и се стигне до забрана ползването на многократно по-ефтините Руски енергоносители...!
10:39 03.08.2026