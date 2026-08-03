Президентската кампания още не е започнала официално, но един от най-важните ѝ въпроси вече има отговор. Не кой ще спечели. А къде са кандидатите? Към този момент двама излязоха открито с името си и заявиха, че влизат в битката за „Дондуков“ 2 – действащият президент Илияна Йотова и Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Йотова вече разполага с политическа подкрепа и не крие намеренията си. Докато всички останали продължават да изчакват.
И точно тук възниква въпросът: „Къде са другите?“
В политическите кулоари се въртят различни имена. Андрей Гюров. Даниел Вълчев. Говори се и за евентуална кандидатура на Костадин Костадинов. Но засега това са само разговори. Няма официални кандидат-президентски двойки. Няма заявка. Няма лидерство.
Времето обаче не чака никого. Парламентът излезе в лятна ваканция. Когато депутатите се върнат в началото на септември, до президентските избори ще остават само около два месеца. Това означава, че целият август практически ще работи в полза единствено на кандидатите, които вече са на терена – Илияна Йотова и Николай Ненчев.
Политиката не търпи вакуум.
Всеки ден, в който останалите партии мълчат, те подаряват още един ден преднина на своя опонент. Най-голямата дилема изглежда е вдясно. Там сякаш всички чакат някой друг да направи първата крачка. А докато чакат, рискуват да пропуснат най-важния момент – началото на кампанията.
В политиката нерядко първите печелят не защото са най-силните кандидати, а защото просто са проявили смелост да излязат пред обществото.
Президентските избори не са само битка на идеи. Те са и битка на лидерство. Лидерството започва с това да кажеш: „Аз съм кандидат.“
Дотук само двама го направиха. Всички останали продължават да се оглеждат.
И затова въпросът остава: „Къде са другите?“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАФИЯ
09:07 03.08.2026
2 Трол
09:08 03.08.2026
3 Е, как къде
09:08 03.08.2026
4 по стара традиция
09:12 03.08.2026
5 авантгард
Има я ухилена на снимки с Любен Гоцев още.
А след това се издигна чрез сближаване с на р.овч. гегата.
Сега е един папагал пъстър.
Но медиите могат и магаре да направят президент.
Според друго едно магаре с инициали бъ.бъ.
Да живее Даниел Вълчев!
Коментиран от #11
09:14 03.08.2026
6 1488
благодарение на един бг премиер
09:14 03.08.2026
7 kоkорчо 💋🍌
Е, как да не презираш такава глупост ?!?
09:16 03.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лена
Абре моме рунтаво, това е стил на нищото!
09:19 03.08.2026
10 фАНТОМасс
Навсякъде и винаги той повтаря и потретва , че е най-подготвен , най-добър , най-можещ , най-могъщ, най-знаещ. Защо не се САМОпредложи ?
А за вице може да покани и своя голям приятел , авер , аркадаш и сиамски близнак - Делян ШИШИ !
Ще са двойка за ЧУДО и ПРИКАЗ !
Коментиран от #14
09:21 03.08.2026
11 Зайо Байо
До коментар #5 от "авантгард":Да де, Дани Вълчев си живее. Но щом казваш - нека да живее. Твоя воля да е. Никой не иска обратното , нали ?
09:23 03.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Има ни пак
Коментиран от #30
09:24 03.08.2026
14 Нексус
До коментар #10 от "фАНТОМасс":То за да разбереш се иска минимално количество мозък.
На Борисов отдавна му е писнало - червените не се спряха - не бяха кюлчета, айдиозаписи и какви ли не други компромати за пред селските пролетарии.
И той вече само сингледа кефа и ви гледа сеира.
09:25 03.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Николай Василев
09:28 03.08.2026
17 Всичко е ясно
Всичко е ясно.
Има кандидат на Радев и путинистите и ще има друг ,да го наречем десен ,но по скоро с европейски профил..Най-вероятно Гюров.
Какво има за мислене.Европа или руско робство!
09:29 03.08.2026
18 Положението е следното-
Въпросът е дали няма да даде машинките на Мадуро на Шарлатаните му от ППДБ, че те да пробутат Гюров!
Да се имитира разнообразие и опозиционност. Понеже " с вас сме, г- н президент!".
Не случайно всчики големи секции ще гласуват САМО с машинки!
09:32 03.08.2026
19 в кратце
09:35 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Аз ще гласувам за Николай Ненчев
Всички останали са червени комуноиздънки!
Начело с Гюров, на който целият селски род са комунистически деребеи!
09:37 03.08.2026
23 Избирателите
09:38 03.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хохо Бохо
09:40 03.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Анонимен
09:45 03.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трол
До коментар #13 от "Има ни пак":Г-н Христанов няма равен в тик-ток политиката.
09:50 03.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 само питам
Коментиран от #33
09:58 03.08.2026
33 само отговарям
До коментар #32 от "само питам":Председателят на Държавния съвет е държавният глава на Народна република България по Конституцията от 1971 г. Държавният съвет съществува от 1971 до 1990 г., когато е заменен с институцията на президента.
Председатели на Държавния съвет са:
Тодор Живков – 8 юли 1971 – 17 ноември 1989 г.
Петър Младенов – 17 ноември 1989 – 3 април 1990 г. След конституционните промени той става и първият президент на Република България.
Ако включим и предходния период преди създаването на Държавния съвет, когато държавен глава е председателят на Президиума на Народното събрание, списъкът е:
Георги Дамянов (1950–1958)
Димитър Ганев (1958–1964)
Георги Трайков (1964–1971)
Така че само двама души са били председатели на Държавния съвет на България: Тодор Живков и Петър Младенов.
10:05 03.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ШЕФА
10:15 03.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ?????
10:34 03.08.2026
38 Бай Благой
10:34 03.08.2026