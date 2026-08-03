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Президентската кампания още не е започнала официално, но един от най-важните ѝ въпроси вече има отговор. Не кой ще спечели. А къде са кандидатите? Към този момент двама излязоха открито с името си и заявиха, че влизат в битката за „Дондуков“ 2 – действащият президент Илияна Йотова и Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Йотова вече разполага с политическа подкрепа и не крие намеренията си. Докато всички останали продължават да изчакват.

И точно тук възниква въпросът: „Къде са другите?“

В политическите кулоари се въртят различни имена. Андрей Гюров. Даниел Вълчев. Говори се и за евентуална кандидатура на Костадин Костадинов. Но засега това са само разговори. Няма официални кандидат-президентски двойки. Няма заявка. Няма лидерство.

Времето обаче не чака никого. Парламентът излезе в лятна ваканция. Когато депутатите се върнат в началото на септември, до президентските избори ще остават само около два месеца. Това означава, че целият август практически ще работи в полза единствено на кандидатите, които вече са на терена – Илияна Йотова и Николай Ненчев.

Политиката не търпи вакуум.

Всеки ден, в който останалите партии мълчат, те подаряват още един ден преднина на своя опонент. Най-голямата дилема изглежда е вдясно. Там сякаш всички чакат някой друг да направи първата крачка. А докато чакат, рискуват да пропуснат най-важния момент – началото на кампанията.

В политиката нерядко първите печелят не защото са най-силните кандидати, а защото просто са проявили смелост да излязат пред обществото.

Президентските избори не са само битка на идеи. Те са и битка на лидерство. Лидерството започва с това да кажеш: „Аз съм кандидат.“

Дотук само двама го направиха. Всички останали продължават да се оглеждат.

И затова въпросът остава: „Къде са другите?“