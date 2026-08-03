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Къде са другите?

Къде са другите?

3 Август, 2026 09:04 1 526 38

  • илияна йотова-
  • николай ненчев-
  • президент-
  • президентски избори-
  • кампания-
  • парламент-
  • гюров-
  • костадин костадинов-
  • даниел вълчев

Политиката не търпи вакуум

Къде са другите? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентската кампания още не е започнала официално, но един от най-важните ѝ въпроси вече има отговор. Не кой ще спечели. А къде са кандидатите? Към този момент двама излязоха открито с името си и заявиха, че влизат в битката за „Дондуков“ 2 – действащият президент Илияна Йотова и Николай Ненчев, издигнат от БЗНС. Йотова вече разполага с политическа подкрепа и не крие намеренията си. Докато всички останали продължават да изчакват.

И точно тук възниква въпросът: „Къде са другите?“

В политическите кулоари се въртят различни имена. Андрей Гюров. Даниел Вълчев. Говори се и за евентуална кандидатура на Костадин Костадинов. Но засега това са само разговори. Няма официални кандидат-президентски двойки. Няма заявка. Няма лидерство.

Времето обаче не чака никого. Парламентът излезе в лятна ваканция. Когато депутатите се върнат в началото на септември, до президентските избори ще остават само около два месеца. Това означава, че целият август практически ще работи в полза единствено на кандидатите, които вече са на терена – Илияна Йотова и Николай Ненчев.

Политиката не търпи вакуум.

Всеки ден, в който останалите партии мълчат, те подаряват още един ден преднина на своя опонент. Най-голямата дилема изглежда е вдясно. Там сякаш всички чакат някой друг да направи първата крачка. А докато чакат, рискуват да пропуснат най-важния момент – началото на кампанията.

В политиката нерядко първите печелят не защото са най-силните кандидати, а защото просто са проявили смелост да излязат пред обществото.

Президентските избори не са само битка на идеи. Те са и битка на лидерство. Лидерството започва с това да кажеш: „Аз съм кандидат.“

Дотук само двама го направиха. Всички останали продължават да се оглеждат.

И затова въпросът остава: „Къде са другите?“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАФИЯ

    17 1 Отговор
    Имена на крадци

    09:07 03.08.2026

  • 2 Трол

    6 5 Отговор
    На почивка по гръцките плажове са. Г-жа Йотова и г-н Нейчев предпочитат да събират аграрен тен.

    09:08 03.08.2026

  • 3 Е, как къде

    13 2 Отговор
    Я в скута на шишо, я при онази маман в оклаинското посолство. А някои чакат нареждания от посолството!

    09:08 03.08.2026

  • 4 по стара традиция

    19 0 Отговор
    Ще правим нов бардак! Тва рада дълбоката, тва женерала-гнoм, тва малтинчо димитров без един ден стаж, тва мирчо двата пръста чело... все доказани псевдо десни паразити ще се пенят да печелят изборите. Очаквам,христо шехерезадата да издигнат за прецедент!

    09:12 03.08.2026

  • 5 авантгард

    13 6 Отговор
    Йотова е изпечена комунистка.
    Има я ухилена на снимки с Любен Гоцев още.
    А след това се издигна чрез сближаване с на р.овч. гегата.
    Сега е един папагал пъстър.
    Но медиите могат и магаре да направят президент.
    Според друго едно магаре с инициали бъ.бъ.
    Да живее Даниел Вълчев!

    Коментиран от #11

    09:14 03.08.2026

  • 6 1488

    8 10 Отговор
    в безмер живеят под американски ботуш като ги карат насила да ядат ябълков пай и да пеят американския химн всяка сутрин

    благодарение на един бг премиер

    09:14 03.08.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    12 6 Отговор
    Психичноболните брюкселяци крещят денонощно как всички сме щели да умрем без 404, а който не бил ТЪП като тях е РУСОФИЛ !!!

    Е, как да не презираш такава глупост ?!?

    09:16 03.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лена

    3 1 Отговор
    "Времето обаче не чака никого. Парламентът излиза в лятна ваканция".
    Абре моме рунтаво, това е стил на нищото!

    09:19 03.08.2026

  • 10 фАНТОМасс

    11 1 Отговор
    Не разбирам защо Бойко не се кандидатира за президент ?
    Навсякъде и винаги той повтаря и потретва , че е най-подготвен , най-добър , най-можещ , най-могъщ, най-знаещ. Защо не се САМОпредложи ?
    А за вице може да покани и своя голям приятел , авер , аркадаш и сиамски близнак - Делян ШИШИ !
    Ще са двойка за ЧУДО и ПРИКАЗ !

    Коментиран от #14

    09:21 03.08.2026

  • 11 Зайо Байо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    Да де, Дани Вълчев си живее. Но щом казваш - нека да живее. Твоя воля да е. Никой не иска обратното , нали ?

    09:23 03.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Има ни пак

    7 6 Отговор
    Иван Христанов ако е кандидат е най подходящият. Доказвал е как работи и много мрази корумпираните политици.

    Коментиран от #30

    09:24 03.08.2026

  • 14 Нексус

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "фАНТОМасс":

    То за да разбереш се иска минимално количество мозък.
    На Борисов отдавна му е писнало - червените не се спряха - не бяха кюлчета, айдиозаписи и какви ли не други компромати за пред селските пролетарии.
    И той вече само сингледа кефа и ви гледа сеира.

    09:25 03.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Николай Василев

    4 7 Отговор
    Илиана Йотова печели на първи тур! Кольо кукоревския се бори за 123 гласа. Другите са 00 номер!

    09:28 03.08.2026

  • 17 Всичко е ясно

    4 8 Отговор
    Трябва ли му на някой предизборна кампания .
    Всичко е ясно.
    Има кандидат на Радев и путинистите и ще има друг ,да го наречем десен ,но по скоро с европейски профил..Най-вероятно Гюров.
    Какво има за мислене.Европа или руско робство!

    09:29 03.08.2026

  • 18 Положението е следното-

    7 1 Отговор
    в момента Радев и магаре да издигне- и него ще изберат!

    Въпросът е дали няма да даде машинките на Мадуро на Шарлатаните му от ППДБ, че те да пробутат Гюров!
    Да се имитира разнообразие и опозиционност. Понеже " с вас сме, г- н президент!".

    Не случайно всчики големи секции ще гласуват САМО с машинки!

    09:32 03.08.2026

  • 19 в кратце

    1 1 Отговор
    Къде са другите,ли? Ами на Луната.

    09:35 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз ще гласувам за Николай Ненчев

    2 6 Отговор
    и Цвета Кирилова!

    Всички останали са червени комуноиздънки!

    Начело с Гюров, на който целият селски род са комунистически деребеи!

    09:37 03.08.2026

  • 23 Избирателите

    1 5 Отговор
    Гюро е наш и ние сме Гюрови !

    09:38 03.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хохо Бохо

    4 1 Отговор
    Тая ще размаже гюру и то потресаващо. Жалкопаветните си падат мазо

    09:40 03.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Счупени мадуровки Йотова вече е избранаето това е модел червен

    09:45 03.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Има ни пак":

    Г-н Христанов няма равен в тик-ток политиката.

    09:50 03.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 само питам

    1 2 Отговор
    ами това не е ли излишна длъжност защото какво работи президента и вицето навремето другаря живков за да угоди на земеделците откри длъжноста председатер та държавния съвет и направи георги траиков

    Коментиран от #33

    09:58 03.08.2026

  • 33 само отговарям

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "само питам":

    Председателят на Държавния съвет е държавният глава на Народна република България по Конституцията от 1971 г. Държавният съвет съществува от 1971 до 1990 г., когато е заменен с институцията на президента.
    Председатели на Държавния съвет са:
    Тодор Живков – 8 юли 1971 – 17 ноември 1989 г.
    Петър Младенов – 17 ноември 1989 – 3 април 1990 г. След конституционните промени той става и първият президент на Република България.
    Ако включим и предходния период преди създаването на Държавния съвет, когато държавен глава е председателят на Президиума на Народното събрание, списъкът е:
    Георги Дамянов (1950–1958)
    Димитър Ганев (1958–1964)
    Георги Трайков (1964–1971)
    Така че само двама души са били председатели на Държавния съвет на България: Тодор Живков и Петър Младенов.

    10:05 03.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Идиотова е краварска подлога и нац.предателка,тя ще загуби изборите и ще бъде разследвана заедно с Р.Боташоглу за престъпления срещу България.

    10:15 03.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ?????

    0 0 Отговор
    Всичкото умнокрасивитет го е страх да се кандидатира щото знае че ще стане като с Лозан Панов и ще вземе неговите проценти, а тва си е петно в биографията.

    10:34 03.08.2026

  • 38 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Ако Костя се яви на президентските избори гарантирано ще спечели!

    10:34 03.08.2026