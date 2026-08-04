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Великобритания може за първи път да се сдобие с писана конституция

Великобритания може за първи път да се сдобие с писана конституция

4 Август, 2026 16:53 585 10

  • великобритания-
  • конституция

Новият премиер Анди Бърнам подкрепи създаването на основен закон, който да определи принципите на управление на страната.

Великобритания може за първи път да се сдобие с писана конституция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам се обяви в подкрепа на изготвянето на основен закон на страната. Това може да доведе до създаването на първата писана конституция на Великобритания, съобщава Euractiv, предава Фокус.

Според Бърнам прехвърлянето на част от правомощията към регионалните власти трябва да доведе до „нова конституционна уредба“ и до формирането на „ясен набор от принципи за това как трябва да се управлява страната“.

В момента Великобритания няма единен писмен конституционен документ. Системата на държавно управление се основава на закони, съдебни решения и международни договори.

Euractiv посочва, че кодифицирането на конституцията може да отнеме няколко години и да изисква мащабни обществени консултации.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гост

    0 0 Отговор
    Да, така е

    Коментиран от #8

    17:05 04.08.2026

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    За да има Кралство конституция трябва да се проведат референдуми в Уелс,Северна Ирландия и Шотландия,които може и да сме искат да са част от този документ

    17:11 04.08.2026

  • 4 ВЕЛИКАТА британия....

    6 0 Отговор
    Няма....КОНСТИТУЦИЯ ??!
    Ама тези съвсем са първобитни ,сър !!!

    Коментиран от #7

    17:14 04.08.2026

  • 5 Тези изпадняци...

    2 0 Отговор
    На тях полицията им няма оръжие, сега за една конституция седнали да се кахърят.

    17:24 04.08.2026

  • 6 Миндич

    3 0 Отговор
    това,че нямат конституция обяснява защо са били велика империя.Конституцията която сега ще въвеждат служи само за да се дръпне шалтера.Конституция и парламентарна чифутокрация е като куршум в главата за всяка нация и държава.

    17:25 04.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българската я трият като

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    коментар във факти-Трият и драскат отгоре.
    Триенето - форма на интелектуална немощ-))

    18:02 04.08.2026

  • 9 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Тия през цялото си съществуване са водени от един главен закон!!! Граби и поробвай!!

    18:02 04.08.2026

  • 10 Когато в София видите червен номер

    0 0 Отговор
    01. Дипломатически и да започвам така това означава че е на английското посолство. Няма значение английско британско кралско измислено. Така е защото смятат че те са основата на дипломацията. И същите тези основни дипломати в кавички нямат писана конституция но въздействат по всякакъв възможен начин в конституциите на всички европейски страни без притеснение.
    При липса на конституция те влияят активно върху българската и по всякакъв възможен начин се опитват да я унищожат.
    Учудвате ли се защо. Защото те нямат такава.

    18:09 04.08.2026

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