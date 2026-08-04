Великобритания може за първи път да се сдобие с писана конституция

Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам се обяви в подкрепа на изготвянето на основен закон на страната. Това може да доведе до създаването на първата писана конституция на Великобритания, съобщава Euractiv, предава Фокус.

Според Бърнам прехвърлянето на част от правомощията към регионалните власти трябва да доведе до „нова конституционна уредба“ и до формирането на „ясен набор от принципи за това как трябва да се управлява страната“.

В момента Великобритания няма единен писмен конституционен документ. Системата на държавно управление се основава на закони, съдебни решения и международни договори.

Euractiv посочва, че кодифицирането на конституцията може да отнеме няколко години и да изисква мащабни обществени консултации.