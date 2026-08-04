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На 29 юли 2026 г. една сцена от Вашингтон обиколи света. Д-р Антъни Фаучи – човекът, който години наред беше най-разпознаваемото лице на американската политика срещу COVID-19, многократно се позова на Петата поправка на Конституцията на САЩ и отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Сената. (б.р. - Петата поправка дава право на всеки свидетел да не отговаря на въпроси, ако смята, че отговорите могат да бъдат използвани срещу него в наказателно производство. Важно е да се отбележи, че позоваването на Петата поправка не представлява признание за вина. То е конституционно гарантирано право в американската правна система.) Юридически това е негово неоспоримо право. Политически обаче жестът постави началото на нова буря. За критиците му той беше символ на непрозрачност. За защитниците му – опит да се предпази от политически мотивирано разследване. Какво е днес Петата поправка на Фаучи – страх или масова смърт?

Как се стигна дотук?

2020 г. – Светът влиза в пандемия

В края на 2019 г. в китайския град Ухан се появяват първите случаи на неизвестна вирусна пневмония. Няколко седмици по-късно светът вече говори за пандемия. Още тогава започват първите критики към Световната здравна организация. Според множество правителства и независими анализатори СЗО твърде дълго разчита на информацията, предоставяна от китайските власти, и не реагира достатъчно бързо на сигналите за възможно широко разпространение на вируса. Последиците са драматични. Нито Европа, нито САЩ, нито останалата част от света се оказват подготвени за подобна пандемия. Липсват маски. Липсват защитни облекла. Липсват тестове. Болниците започват да се препълват. Светът разбира по болезнен начин, че въпреки десетилетията предупреждения за глобални пандемии никой няма готов план за действие.

Лицето на пандемията

Именно тогава Антъни Фаучи се превръща в най-разпознаваемия експерт в САЩ. Всекидневните му участия в Белия дом започват да определят политиката на Вашингтон. За милиони американци той е гласът на науката. За милиони други постепенно започва да се превръща в символ на прекомерните ограничения. Първо маските "не са необходими". След това стават задължителни. Следват локдауни. Затваряне на училища. Ограничения върху бизнеса. Препоръките се променят с развитието на научните данни, но именно тези промени пораждат огромно обществено недоверие.

2021 г. – Появата на Ранд Пол

Именно през тази година започва един от най-продължителните политически конфликти във Вашингтон. Сенатор Ранд Пол превръща Фаучи в основна тема на своите изслушвания. Всяко заседание носи нови въпроси.

Финансирани ли са изследвания в Ухан?

Извършвани ли са експерименти тип gain-of-function?

Казал ли е Фаучи цялата истина пред Конгреса?

Фаучи последователно отхвърля обвиненията.

Пол не спира да настоява, че американската общественост заслужава повече прозрачност. Така започва сблъсък, който продължава години.

2022–2023 г. – Все повече въпроси

Конгресът започва да изисква вътрешни документи. Публикуват се електронни писма между учени, представители на здравните институции и федералната администрация. Появяват се въпроси защо лабораторната хипотеза първоначално е била практически изключена от публичния дебат. Постепенно тя започва да се разглежда като една от възможните версии за произхода на вируса. Окончателен отговор няма и до днес.

2024 г. – Политическият натиск расте

Републиканците вече открито говорят за подвеждане на Конгреса. Продължават разследванията около EcoHealth Alliance, финансирането на научни проекти и контактите с Института по вирусология в Ухан. Общественият дебат вече не е само научен. Той е изцяло политически.

Януари 2025 г. – Неочакваното помилване

В последните часове от президентския си мандат Джо Байдън подписва превантивно президентско помилване за Антъни Фаучи. Белият дом заявява, че целта е той да бъде защитен от бъдещи политически мотивирани федерални наказателни преследвания. Решението предизвиква бурни реакции. Критиците питат защо е необходимо помилване на човек, който твърди, че не е извършил нищо нередно. Поддръжниците на Фаучи отговарят, че политическият климат вече е направил подобна стъпка необходима. Именно този момент бележи нов етап в историята. Фаучи вече не е само лекар. Той окончателно се превръща в политическа фигура.

2026 г. – Петата поправка

След години разследвания Сенатът отново го призовава. Пред комисията, ръководена от Ранд Пол, Фаучи отказва да отговаря на множество въпроси. Аргументът е Петата поправка. Юридически това е безусловно право на всеки американски гражданин. Политически обаче ефектът е разрушителен. За милиони американци именно човекът, който години наред настояваше обществото да му вярва, вече отказва да обяснява собствените си действия. Ранд Пол определя поведението му като опит да се избегне отговорност. Поддръжниците на Фаучи виждат в изслушването политическа разправа.

Големият въпрос

Шест години след пандемията остава един далеч по-важен въпрос от съдбата на Антъни Фаучи. Как беше възможно светът да се окаже толкова неподготвен? Защо международните институции реагираха толкова трудно? Защо СЗО не успя да наложи по-голяма прозрачност още в първите седмици? Защо най-развитите държави нямаха елементарни запаси от защитни средства? Защо обществото получаваше противоречиви послания именно когато най-много се нуждаеше от яснота?

Дори след милиони жертви, огромни икономически загуби и години разследвания много от тези въпроси продължават да нямат окончателен отговор.

И именно това вероятно е най-тревожният извод от цялата история. Не толкова съдбата на един човек, а фактът, че след най-тежката пандемия на XXI век светът все още спори какво точно се е случило, вместо да е изградил пълно доверие в институциите, които трябваше да го защитят. Разликата е, че хората, които загубиха близки в пандемията, не им пука дали някой се позовава днес на Петата поправка.