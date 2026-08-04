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Петата поправка на Фаучи – страх или масова смърт?

Петата поправка на Фаучи – страх или масова смърт?

4 Август, 2026 09:03 2 567 29

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  • тръмп-
  • байдън-
  • помилване

Как човекът, превърнал се в лицето на американската борба с COVID-19, стигна до момента, в който отказа да отговаря на въпросите на Сената

Петата поправка на Фаучи – страх или масова смърт? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 29 юли 2026 г. една сцена от Вашингтон обиколи света. Д-р Антъни Фаучи – човекът, който години наред беше най-разпознаваемото лице на американската политика срещу COVID-19, многократно се позова на Петата поправка на Конституцията на САЩ и отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Сената. (б.р. - Петата поправка дава право на всеки свидетел да не отговаря на въпроси, ако смята, че отговорите могат да бъдат използвани срещу него в наказателно производство. Важно е да се отбележи, че позоваването на Петата поправка не представлява признание за вина. То е конституционно гарантирано право в американската правна система.) Юридически това е негово неоспоримо право. Политически обаче жестът постави началото на нова буря. За критиците му той беше символ на непрозрачност. За защитниците му – опит да се предпази от политически мотивирано разследване. Какво е днес Петата поправка на Фаучи – страх или масова смърт?

Как се стигна дотук?

2020 г. – Светът влиза в пандемия
В края на 2019 г. в китайския град Ухан се появяват първите случаи на неизвестна вирусна пневмония. Няколко седмици по-късно светът вече говори за пандемия. Още тогава започват първите критики към Световната здравна организация. Според множество правителства и независими анализатори СЗО твърде дълго разчита на информацията, предоставяна от китайските власти, и не реагира достатъчно бързо на сигналите за възможно широко разпространение на вируса. Последиците са драматични. Нито Европа, нито САЩ, нито останалата част от света се оказват подготвени за подобна пандемия. Липсват маски. Липсват защитни облекла. Липсват тестове. Болниците започват да се препълват. Светът разбира по болезнен начин, че въпреки десетилетията предупреждения за глобални пандемии никой няма готов план за действие.

Лицето на пандемията

Именно тогава Антъни Фаучи се превръща в най-разпознаваемия експерт в САЩ. Всекидневните му участия в Белия дом започват да определят политиката на Вашингтон. За милиони американци той е гласът на науката. За милиони други постепенно започва да се превръща в символ на прекомерните ограничения. Първо маските "не са необходими". След това стават задължителни. Следват локдауни. Затваряне на училища. Ограничения върху бизнеса. Препоръките се променят с развитието на научните данни, но именно тези промени пораждат огромно обществено недоверие.

2021 г. – Появата на Ранд Пол
Именно през тази година започва един от най-продължителните политически конфликти във Вашингтон. Сенатор Ранд Пол превръща Фаучи в основна тема на своите изслушвания. Всяко заседание носи нови въпроси.
Финансирани ли са изследвания в Ухан?
Извършвани ли са експерименти тип gain-of-function?
Казал ли е Фаучи цялата истина пред Конгреса?
Фаучи последователно отхвърля обвиненията.
Пол не спира да настоява, че американската общественост заслужава повече прозрачност. Така започва сблъсък, който продължава години.

2022–2023 г. – Все повече въпроси
Конгресът започва да изисква вътрешни документи. Публикуват се електронни писма между учени, представители на здравните институции и федералната администрация. Появяват се въпроси защо лабораторната хипотеза първоначално е била практически изключена от публичния дебат. Постепенно тя започва да се разглежда като една от възможните версии за произхода на вируса. Окончателен отговор няма и до днес.

2024 г. – Политическият натиск расте
Републиканците вече открито говорят за подвеждане на Конгреса. Продължават разследванията около EcoHealth Alliance, финансирането на научни проекти и контактите с Института по вирусология в Ухан. Общественият дебат вече не е само научен. Той е изцяло политически.

Януари 2025 г. – Неочакваното помилване
В последните часове от президентския си мандат Джо Байдън подписва превантивно президентско помилване за Антъни Фаучи. Белият дом заявява, че целта е той да бъде защитен от бъдещи политически мотивирани федерални наказателни преследвания. Решението предизвиква бурни реакции. Критиците питат защо е необходимо помилване на човек, който твърди, че не е извършил нищо нередно. Поддръжниците на Фаучи отговарят, че политическият климат вече е направил подобна стъпка необходима. Именно този момент бележи нов етап в историята. Фаучи вече не е само лекар. Той окончателно се превръща в политическа фигура.

2026 г. – Петата поправка
След години разследвания Сенатът отново го призовава. Пред комисията, ръководена от Ранд Пол, Фаучи отказва да отговаря на множество въпроси. Аргументът е Петата поправка. Юридически това е безусловно право на всеки американски гражданин. Политически обаче ефектът е разрушителен. За милиони американци именно човекът, който години наред настояваше обществото да му вярва, вече отказва да обяснява собствените си действия. Ранд Пол определя поведението му като опит да се избегне отговорност. Поддръжниците на Фаучи виждат в изслушването политическа разправа.

Големият въпрос
Шест години след пандемията остава един далеч по-важен въпрос от съдбата на Антъни Фаучи. Как беше възможно светът да се окаже толкова неподготвен? Защо международните институции реагираха толкова трудно? Защо СЗО не успя да наложи по-голяма прозрачност още в първите седмици? Защо най-развитите държави нямаха елементарни запаси от защитни средства? Защо обществото получаваше противоречиви послания именно когато най-много се нуждаеше от яснота?
Дори след милиони жертви, огромни икономически загуби и години разследвания много от тези въпроси продължават да нямат окончателен отговор.
И именно това вероятно е най-тревожният извод от цялата история. Не толкова съдбата на един човек, а фактът, че след най-тежката пандемия на XXI век светът все още спори какво точно се е случило, вместо да е изградил пълно доверие в институциите, които трябваше да го защитят. Разликата е, че хората, които загубиха близки в пандемията, не им пука дали някой се позовава днес на Петата поправка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    31 1 Отговор
    Няма КАК.....!!!???
    Казах ви птеди години - КАК !!!
    И въпреки това, някои решихте да се набодете !!!
    Сега аз ще питам - КАК...???!!!

    Коментиран от #3

    09:05 04.08.2026

  • 2 Ковидарите

    53 2 Отговор
    Този Изpoд без извинение МенгелеФаучи трябваше отдавна да е затворен доживот в някой гаден затвор! Този мизантроп унищужи живота, здравето и осихиката на милиони! Нацистките престъпници бледнеят пред него!
    За съжалени другия Изpoд БайДън го помилва! 😬

    09:09 04.08.2026

  • 3 честен ционист

    6 46 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Антиваксърите масово гласувахте за Радев. Да няма после Зеленият чорап дава свобода?

    Коментиран от #5, #7, #17, #18, #29

    09:12 04.08.2026

  • 4 Само глупаците вярват,

    36 6 Отговор
    че съществува ковид

    09:14 04.08.2026

  • 5 интересно

    24 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Казваш ни, че си ковидваксърче и гласуваш за Гюро и ламите ли ве чифи?

    Коментиран от #8

    09:16 04.08.2026

  • 6 Мунчо Фуражката

    9 23 Отговор
    кога ще отговаря за Боташ?

    09:18 04.08.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Пак по-добре, отколкото за Тиквата и Шиши. Ваксинираните зомбирано гласувате за тях...

    09:19 04.08.2026

  • 8 честен ционист

    5 22 Отговор

    До коментар #5 от "интересно":

    Казвам ви, че Радев вдигна юмручето и ако февруари 2022г събитията се бяха развили по малко по-различен сценарий, днес щяхте всичките да сте на 10-я бустер.

    09:19 04.08.2026

  • 9 Ццц

    26 3 Отговор
    Е, нали вирусът мина и смъртостта от болести напълно спря? Това беше тест колко дълбоко могат да ти влезат откъм гърба, преди да кажеш "ох". Не казвам, че не пострадаха хора, а че това не беше първи такъв случай и той беше използван по типично еврейско-търгашки начин. След него имаше и по-тежки вируси, които пак убиха бая народ, но не станаха ТВ звезди. Помисля ли за ковид, по необходимост правя асоциация с казаното от един немски политик в една от последните му публични изяви: "Един ден целият свят ще разбере, че всичко, което направих с евреите беше правилно".

    09:19 04.08.2026

  • 10 Айляк

    39 0 Отговор
    Според Тулси Габард, разсекретените от нея досиета уличават д-р Антъни Фаучи в манипулации и финансиране на опасни изследвания в Ухан, откъдето се смята, че е вирусът.
    Пета поправка, ъ?

    09:23 04.08.2026

  • 11 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    На протеста срещу Бойко Борисов ни викаха че сме убийци.А се оказа че те са убийци.

    09:28 04.08.2026

  • 12 Да де..

    32 0 Отговор
    Еми ще откаже...-иначе трябва да признае,че е работил за фармацептичните компании и е лапал големи пари...Ваксини и други"благинки" за гражданите от които такива като тоя са правили огромни кинти. Впрочем схемата е една и съща-както в САЩ така и в ЕС...-Урсула по десет ваксини беше платила за всеки европеец...-милиарди е лапнала !!!!!!
    И после ми говорете пак с лозунги за правта на човека-свободи и куп още бращолевене...

    09:29 04.08.2026

  • 13 Опитни мишки

    23 0 Отговор
    Когато има масова медийна кампания за някакво смъртоносно и нелечимо заболяване, масови ваксинации и скъпи терапии, обикновено става дума за мангизи, които хората плащат, а фирмите за хапчета и сиропчета печелят. Не става въпрос само за великата ковид пандемия, а също и за СПИН и онкологични заболявания.

    09:30 04.08.2026

  • 14 Фашисткия западен

    27 2 Отговор
    "елит" създаде и умишлено изпусна ковида. Целта беше по англосаксонски хуманна - да се наклепат и ударят икономически китайците и да се избият милиони възрастни хора, както и други малоценни индивиди от плебса. По първата част от целта, елитът настъпи мотиката, но все пак генерира огромни печалби в някои области. Но това беше само репетиция, хубавото продължи с войната в Украйна и в близкия изток. Най-хубавото тепърва предстои - хилядолетния Райх на избрания златен милиард, където няма да има място за такива, като нас.

    09:34 04.08.2026

  • 15 1488

    14 0 Отговор
    аз и един път не се убох

    09:36 04.08.2026

  • 16 Фон дер Миндер

    31 1 Отговор
    Фаучи е едно от лицата / разбирай туморите / , олицетворяващи "либералната демокрация". Повече не е нужно да се коментира

    09:38 04.08.2026

  • 17 На лекарства си....

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    .....но със сигурност или пиеш от грешните или дозата трябва да ти се увеличи !!!

    09:54 04.08.2026

  • 18 Ха ха ха ха ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    А защо трябва въобще да гласуваш за когато и да било бе гюро при положение,че всички са доказани престъпници ?!

    09:56 04.08.2026

  • 19 Политкоректен расист

    9 0 Отговор
    Изв-ерг.
    ДО СТЕНАТА ❗

    09:56 04.08.2026

  • 20 СЕНАТСКАТА КОМИСИЯ

    4 12 Отговор
    все пак не е съд, макар че пред нея също се полага клетва.
    Предполагам, че срещу Фаучи са наскачали сенатори републиканци - плоскоземци , водени от РАНД ПОЛ- галвен антиваксър и Фаучи просто си е запазил правото да говори пред съда, ако се стигне до там. Но няма да се стигне.
    Има ли това право- категорично ДА!

    Никакъв страх няма тук, а прагматизъм.
    Никаква масова смърт няма тук, напротив.

    09:58 04.08.2026

  • 21 МНОГО ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ

    4 14 Отговор
    на Фаучи!

    Използва явяването си пред сенатската комисия, за да чуе обвиненията и аматьорските разсъждения на републиканските антиваксъри.
    С неговата научна ерудиция спокойно можеше да ги разпердушини още там, на място, но си запази правото да говори пред съда.
    Не е сигурно дали изобщо ще се стигне до съд!
    За какво - цял свят действаше по линия на масовата ваксинация!
    Индия, Китай, Русия, Путин има 5 реваксинации, за какво точно обвиняват Фаучи?
    Ваксините спасиха милиони животи!

    Коментиран от #26, #28

    10:01 04.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Скоро и него ще го "самоубият"

    Коментиран от #25

    10:04 04.08.2026

  • 23 Точен

    14 0 Отговор
    Да си припомним едни факти, че паметта на народеца е бая къса...и избирателна. Краят на февруари 2022г. Нова "вълна" от Кромид, нов щам с ново екзотично име. Отново се канят да затварят. И хоп...другарят Путин започна СВО в "о крайната". И какво стана? Вирусът изчезна, милиони украинци без маски минаха границите, мерки вече нямаше. Изводът сами си го направете.

    10:11 04.08.2026

  • 24 Нема прошка

    4 1 Отговор
    този требе да лежи доживот.И ще лежи,впрочем.както и всички,които прокламираха "смърф".истината излезе наяве.А сега пак си искайте 0тр0вните течности.

    10:17 04.08.2026

  • 25 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Kaлпазанин":

    следи не трябва да остават !

    10:17 04.08.2026

  • 26 Муньо,

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "МНОГО ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ":

    г лупак0,мой.Айде да си изпиеш хапченцата,мое и да се боцнеш,да си измиеш краченцата и да си лягаш.

    10:18 04.08.2026

  • 27 Верно ли

    8 0 Отговор
    Доста интересно написан фишек, представящ Фаучи за политическа жертва и нито дума за мейлите и изтеклите му дневници и че действията му могат да се определят единствено като престъпление срещу човечеството!!! Но все пак похвално, че поне има статия по темата, щото досега кютахте като мишки!!!

    10:26 04.08.2026

  • 28 Фон дер Миндер

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "МНОГО ИНТЕЛИГЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ":

    Не позна , "ваксините" отнеха милиони животи ! 80 % от смъртните случаи се дължат на именно на ваксините и на "мерките" препоръчани от психопати като Фаучи

    10:37 04.08.2026

  • 29 дуда

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Как е Х,.А,Л-КА,.Т-А , Х,.А,Л-КА,.Т-А - ох-ох КЕФФФФФФФФФФФФ

    10:38 04.08.2026