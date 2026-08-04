Конституционният съд ще разгледа по същество жалбите на ПП и ГЕРБ срещу Бюджет 2026

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционните дела №15 и №16 от 2026 г., докладвани от съдия Соня Янкулова. Това са делата, образувани по жалби на „Продължаваме Промяната” и ГЕРБ по повод Бюджет 2026., информират от Нова телевизия.

Предметът и по двете производства, образувани по две отделни искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание, е за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Съдът счете, че е налице връзка между двете дела и ги обедини за общо разглеждане, което ще продължи по номера на конституционно дело №15/2026 г.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии и определението беше прието единодушно.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество и конституционно дело №17, докладвано от съдия Борислав Белазелков.

Делото е образувано по искането на 53 народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 113а от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., последно доп. ДВ, бр. 68 от 2026 г.).