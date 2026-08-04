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Конституционният съд ще разгледа по същество жалбите на ПП и ГЕРБ срещу Бюджет 2026

Конституционният съд ще разгледа по същество жалбите на ПП и ГЕРБ срещу Бюджет 2026

4 Август, 2026 16:51 470 5

  • конституционен съд-
  • жалби-
  • пп-
  • герб-
  • бюджет 2026

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии и определението беше прието единодушно.

Конституционният съд ще разгледа по същество жалбите на ПП и ГЕРБ срещу Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество конституционните дела №15 и №16 от 2026 г., докладвани от съдия Соня Янкулова. Това са делата, образувани по жалби на „Продължаваме Промяната” и ГЕРБ по повод Бюджет 2026., информират от Нова телевизия.
Предметът и по двете производства, образувани по две отделни искания на групи народни представители от 52-рото Народно събрание, е за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Съдът счете, че е налице връзка между двете дела и ги обедини за общо разглеждане, което ще продължи по номера на конституционно дело №15/2026 г.
В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии и определението беше прието единодушно.

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество и конституционно дело №17, докладвано от съдия Борислав Белазелков.
Делото е образувано по искането на 53 народни представители от 52-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 113а от Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 70 от 2004 г., последно доп. ДВ, бр. 68 от 2026 г.).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога похарчим

    1 0 Отговор
    бюджет 2030 !

    16:55 04.08.2026

  • 2 обективен

    6 0 Отговор
    Щом в този съд е и деса-общата , за нищичко не му вярвам !!

    16:55 04.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СЪДА ДА РАЗГЛЕДА ЕДРИЯ

    2 0 Отговор
    ДЕФИЦИТ -37 ГОДИНИ ПРЕХОД

    17:18 04.08.2026

  • 5 Т.КОЛЕВ

    0 1 Отговор
    ТИЯ ОТ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ НАРОДА ГИ.РАЗБРА ЧЕ СА НЯКАКВИ КОРУМПЕТА И ДАЛАВЕРАДЖИЙ ИЗОПАЧАВАЩИ НЕЩАТА И НИКОЙ СЕГА НЕ ГИ ИМА ЗА НИЩО ПО. ИНТЕРЕСНО ТИЯ ПАРИ КОЙТО СЪБИРАТ ОТ ХОРАТА ГАРАНЦИЙ,ТАКСИ,ПЛАЩАНЕ ДЕЛА И Т.Н КАДЕ ОТИВАТ И КОИ ГИ ВЗИМАТ ДЖОБ ПАРА.ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ С ОГРОМНИ ДАНАКОЗАПЛАТИ И ПЕНСИЙ ПОСЛЕ ОТ ДАНЪЦИ ГОЛЕМИ.А ПОВЕЧЕТО ХОРА В БЪЛГАРИЯ ЕДВАМ ВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ ЗА ОЦЕКЯВАНЕ.????????? В БЪЛГАРИЯ ПОТЪВАЩИЯ КОРАБ ПОСЛЕДНИ ЩЕ.ОСТАНАТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ.Т Е СА И МНОГО НАГЛИ И ОСИГОРОВКИ МНОГО ГОДИНИ НЕ ВНАСЯЛИ

    17:59 04.08.2026

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